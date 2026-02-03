Орбан предупреждава за „зелена светлина“ на Брюксел, ако „Тиса“ спечели изборите

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви във „Фейсбук“, че ако опозиционната партия „Тиса“ дойде на власт, „всички планове на Брюксел ще получат зелена светлина“, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан посочи, че „Тиса“ се намира под сериозен натиск. Той допълни, че по време на срещата на Европейската народна партия в Загреб лидерите са обсъдили премахването на правото на вето на страните членки и превръщането на Европейския съюз във военен алианс.

„Те открито признават, че нашето правителство пречи на тези планове, като защитава националните интереси. Затова разчитат на „Тиса“: ако спечели, всички инициативи на Брюксел ще бъдат одобрени“, заяви Орбан.

Премиерът описа ситуацията като „огромно предизвикателство“ и добави, че натискът срещу унгарското правителство е „невероятен“. Орбан предупреди, че при нужда опозицията може да използва платени провокатори на събрания на управляващата партия ФИДЕС и дори да прибягне до насилие срещу тези, които говорят истината за действията на „Тиса“.

В заключение той призова избирателите да не допуснат победата на „Тиса“ на изборите през април. „Нека кажем „не“ на войната в Украйна и „не“ на провокациите на „Тиса“ у дома. Унгария е остров на мира - нека остане такъв“, добави премиерът.