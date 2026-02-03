Новини
Свят »
Унгария »
Орбан предупреждава за „зелена светлина“ на Брюксел, ако „Тиса“ спечели изборите

3 Февруари, 2026 12:20 484 8

Унгарският премиер призовава избирателите да блокират опозицията, обвинявайки я в подкопаване на националните интереси и подкрепа за европейски инициативи

Орбан предупреждава за „зелена светлина“ на Брюксел, ако „Тиса“ спечели изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви във „Фейсбук“, че ако опозиционната партия „Тиса“ дойде на власт, „всички планове на Брюксел ще получат зелена светлина“, предаде националната новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

Орбан посочи, че „Тиса“ се намира под сериозен натиск. Той допълни, че по време на срещата на Европейската народна партия в Загреб лидерите са обсъдили премахването на правото на вето на страните членки и превръщането на Европейския съюз във военен алианс.

„Те открито признават, че нашето правителство пречи на тези планове, като защитава националните интереси. Затова разчитат на „Тиса“: ако спечели, всички инициативи на Брюксел ще бъдат одобрени“, заяви Орбан.

Премиерът описа ситуацията като „огромно предизвикателство“ и добави, че натискът срещу унгарското правителство е „невероятен“. Орбан предупреди, че при нужда опозицията може да използва платени провокатори на събрания на управляващата партия ФИДЕС и дори да прибягне до насилие срещу тези, които говорят истината за действията на „Тиса“.

В заключение той призова избирателите да не допуснат победата на „Тиса“ на изборите през април. „Нека кажем „не“ на войната в Украйна и „не“ на провокациите на „Тиса“ у дома. Унгария е остров на мира - нека остане такъв“, добави премиерът.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свършен си орбанчо

    3 1 Отговор
    Унгарците те разбраха колко струваш и направи най бедната и корумпирана държава в ЕС. Ще те вкарат на топло до живот

    12:23 03.02.2026

  • 2 Типичен

    2 1 Отговор
    Епстийн.....

    12:23 03.02.2026

  • 3 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    2 0 Отговор
    ТЕЯ ФАШАГИ ОТ ЕСССР СА ГОТОВИ НА ВСИЧКО САМО ЗА ДА СА НА ВЛАСТ

    Коментиран от #6

    12:24 03.02.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    1 0 Отговор
    Кой ще падне първи от власт???
    Банкера от Банкя или Орбан "Маджарски"???!!!

    12:24 03.02.2026

  • 5 Българин

    2 1 Отговор
    Най-сигурният начин да се спре войната в Украйна, е да се спре финансирането на руските нацисти. За това Унгария трябва да се откаже от всякакви плащания към Москва!

    12:25 03.02.2026

  • 6 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДОНЧО ГОРСКИЯТ":

    СССР е най-великото достижение на човечеството. ЕС днес върви по стъпките му.
    За това и обединена Европа ще пребъде!

    12:26 03.02.2026

  • 7 Тото Котуньо

    1 0 Отговор
    Нашия идиот Бойко дълго време ни лъга, ама го свалихме. Явно са по-прости венгрите, щом тоя толуп ги размотава 30 години

    12:27 03.02.2026

  • 8 Ха-ха

    0 0 Отговор
    Каза Орбан, който напуска властта завинаги.!

    12:31 03.02.2026

