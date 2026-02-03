Първи медицински евакуации през „Рафах“ след месеци блокада

Първите петима пациенти от ивицата Газа бяха евакуирани в Египет през граничния пункт „Рафах“, който беше отворен отново вчера. Информацията беше потвърдена от служител на Световната здравна организация (СЗО), цитиран от „Ройтерс“, предава News.bg.

„На 2 февруари СЗО, заедно с партньорски организации, подпомогна медицинската евакуация на петима пациенти и седем техни придружители до Египет през пункта „Рафах“, заяви говорителят на СЗО Кристиан Линдмайер.

По думите му това е първата медицинска евакуация по този маршрут от 2025 г. насам, като през началото на годината е имало само ограничен брой подобни операции по време на временното прекратяване на огъня.

Според данни на СЗО над 18 500 души в Газа в момента чакат да бъдат евакуирани за лечение. Сред тях има пациенти с тежки военни травми, както и хора, страдащи от хронични заболявания като рак и диабет.

Говорител на УНИЦЕФ уточни, че повече от 3000 от нуждаещите се от евакуация са деца. Местните здравни власти в Газа са изправени пред тежката задача да определят приоритетите сред болните и ранените.

„Знаем, че пациенти са умирали, докато са чакали евакуация. Това е изключително трагично, когато си наясно, че само на няколко километра отвъд границата има достъпна медицинска помощ“, подчерта още Линдмайер.