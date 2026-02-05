Новини
Кирил Дмитриев: Със Стармър е свършено, да го обявят за съветски шпионин. Туск може да е син или брат на Епстийн

5 Февруари, 2026 05:44, обновена 5 Февруари, 2026 05:56 3 920 14

Специалният пратеник на Путин коментира иронично медийни публикации

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции и специален представител на руския президент, изрази мнение, че британското правителство и медиите биха могли да нарекат премиера Киър Стармър „съветски шпионин“, за да го отстранят от поста.

„Да, със Стармър е свършено. За да улеснят британския елит и медиите да се отърват от него, те могат да кажат: „Стармър беше съветски шпионин, скрит зад антируска реторика, докато подкопаваше и разрушаваше Великобритания отвътре“, пише той в X.

Дмитриев коментира публикацията в X, която включва откъс от предаване по британското радио LBC.

Според водещия на предаването, журналиста Андрю Мар, Стармър е навлязъл в „последния си етап като министър-председател“.

В отговор на коментарите на полския премиер Доналд Туск за връзките на Джефри Епстийн с Русия, Дмитриев предложи да се разследват евентуални семейни връзки между Туск и скандалния американски финансист.

„Русия трябва да започне разследване, за да се установи дали полският премиер Туск е тайният брат или син на Епстийн. Не си ли приличат?“, написа Дмитриев в социалните мрежи.

Така довереникът на Путин отговори на скорошните коментари на Туск, че Епстийн може да е бил „руски шпионин“.


Русия
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Иван

    39 2 Отговор
    Стармър е агент на КГБ с псевдоним Овцата.

    06:07 05.02.2026

  • 3 Иван

    39 1 Отговор

    До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":

    Кой знае в коя част на Израел се намира гнусния сатанински евреин Джефри Епщайн.

    06:09 05.02.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    8 38 Отговор
    Под всяко едно плешиво теме се крие сериен убиец и психопат. Вижте мен !!!

    Коментиран от #6

    06:12 05.02.2026

  • 5 Новият Нострадамус

    31 5 Отговор
    Стармър ще загине геройски в разтърсваща г.й драма от ръката на сънародник на Зеленото.

    Коментиран от #7

    06:13 05.02.2026

  • 6 Ох коте

    23 4 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Била си насилвана като малка искаш да си жена да хапваш наденицата до картофките

    Коментиран от #9

    06:21 05.02.2026

  • 7 Дзак

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Новият Нострадамус":

    Май идилията е между други?

    07:10 05.02.2026

  • 8 Я пък тоя

    16 2 Отговор
    За смях стана запада.

    08:00 05.02.2026

  • 9 Ей, ма кво интелектуално ниво

    3 14 Отговор

    До коментар #6 от "Ох коте":

    имате крепостните - метър и половина навътре в дупката на външния нужник в Петрозаводск! ГоУеми сте... 😂😂🤣🤣😂🤣🤣😂

    08:16 05.02.2026

  • 10 Поредния крепосте фашистки geбuΛ

    2 12 Отговор
    и лак му се радват само pycкoрοбетата...

    08:17 05.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Довереник Стармър

    4 1 Отговор
    Връзката на лорд Стармър с Епстийн е двете млади украйнски момчета-моделечта, които Епстийн му е пробутал! И които му подпалиха колата и къщата защото не им се е издължил според уговореното.
    А Туск сериозно да бъде разследван, дали не е бил посетен скоро от агенти на британските служби! Много кал се натрупа върху Британия от разкритията на Епстийн и си трябват британски трикове за разреждането и, и отклоняване на вниманието. И британските медии работят по въпроса разлайвайки и другите "независими медии"

    "Така довереникът на Путин отговори на скорошните коментари на Туск, че Епстийн може да е бил „руски шпионин“."

    08:47 05.02.2026

  • 13 Дядо Ваня

    0 2 Отговор
    Този е следващия алкохолик, който говори глупост..

    09:56 05.02.2026

  • 14 Нищо ново

    1 1 Отговор
    Просто типичният нагъл руснак, който макар и учил и живял в САЩ нищо не е научил и нищо от Запада не е прихванал.Останал си е само обикновен Руски цървул!

    10:53 05.02.2026

