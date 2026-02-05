Кирил Дмитриев: Със Стармър е свършено, да го обявят за съветски шпионин. Туск може да е син или брат на Епстийн

Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции и специален представител на руския президент, изрази мнение, че британското правителство и медиите биха могли да нарекат премиера Киър Стармър „съветски шпионин“, за да го отстранят от поста.
„Да, със Стармър е свършено. За да улеснят британския елит и медиите да се отърват от него, те могат да кажат: „Стармър беше съветски шпионин, скрит зад антируска реторика, докато подкопаваше и разрушаваше Великобритания отвътре“, пише той в X.
Дмитриев коментира публикацията в X, която включва откъс от предаване по британското радио LBC.
Според водещия на предаването, журналиста Андрю Мар, Стармър е навлязъл в „последния си етап като министър-председател“.
В отговор на коментарите на полския премиер Доналд Туск за връзките на Джефри Епстийн с Русия, Дмитриев предложи да се разследват евентуални семейни връзки между Туск и скандалния американски финансист.
„Русия трябва да започне разследване, за да се установи дали полският премиер Туск е тайният брат или син на Епстийн. Не си ли приличат?“, написа Дмитриев в социалните мрежи.
Така довереникът на Путин отговори на скорошните коментари на Туск, че Епстийн може да е бил „руски шпионин“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Иван
06:07 05.02.2026
3 Иван
До коментар #1 от "Владимир Путин, президент":Кой знае в коя част на Израел се намира гнусния сатанински евреин Джефри Епщайн.
06:09 05.02.2026
4 Владимир Путин, президент
Коментиран от #6
06:12 05.02.2026
5 Новият Нострадамус
Коментиран от #7
06:13 05.02.2026
6 Ох коте
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Била си насилвана като малка искаш да си жена да хапваш наденицата до картофките
Коментиран от #9
06:21 05.02.2026
7 Дзак
До коментар #5 от "Новият Нострадамус":Май идилията е между други?
07:10 05.02.2026
8 Я пък тоя
08:00 05.02.2026
9 Ей, ма кво интелектуално ниво
До коментар #6 от "Ох коте":имате крепостните - метър и половина навътре в дупката на външния нужник в Петрозаводск! ГоУеми сте... 😂😂🤣🤣😂🤣🤣😂
08:16 05.02.2026
10 Поредния крепосте фашистки geбuΛ
08:17 05.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Довереник Стармър
А Туск сериозно да бъде разследван, дали не е бил посетен скоро от агенти на британските служби! Много кал се натрупа върху Британия от разкритията на Епстийн и си трябват британски трикове за разреждането и, и отклоняване на вниманието. И британските медии работят по въпроса разлайвайки и другите "независими медии"
"Така довереникът на Путин отговори на скорошните коментари на Туск, че Епстийн може да е бил „руски шпионин“."
08:47 05.02.2026
13 Дядо Ваня
09:56 05.02.2026
14 Нищо ново
10:53 05.02.2026