Кирил Дмитриев, ръководителят на Руския фонд за директни инвестиции и специален представител на руския президент, изрази мнение, че британското правителство и медиите биха могли да нарекат премиера Киър Стармър „съветски шпионин“, за да го отстранят от поста.

„Да, със Стармър е свършено. За да улеснят британския елит и медиите да се отърват от него, те могат да кажат: „Стармър беше съветски шпионин, скрит зад антируска реторика, докато подкопаваше и разрушаваше Великобритания отвътре“, пише той в X.

Дмитриев коментира публикацията в X, която включва откъс от предаване по британското радио LBC.

Според водещия на предаването, журналиста Андрю Мар, Стармър е навлязъл в „последния си етап като министър-председател“.

В отговор на коментарите на полския премиер Доналд Туск за връзките на Джефри Епстийн с Русия, Дмитриев предложи да се разследват евентуални семейни връзки между Туск и скандалния американски финансист.

„Русия трябва да започне разследване, за да се установи дали полският премиер Туск е тайният брат или син на Епстийн. Не си ли приличат?“, написа Дмитриев в социалните мрежи.

Така довереникът на Путин отговори на скорошните коментари на Туск, че Епстийн може да е бил „руски шпионин“.