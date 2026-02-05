Германия търси по-тясно партньорство с Австралия за редкоземни елементи и стратегически минерали

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви по време на разговор с австралийската си колежка Пени Уонг, че Берлин е силно заинтересован от задълбочаване на сътрудничеството с Австралия в добива и търговията със стратегически суровини, включително редкоземни елементи, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

По думите на Вадефул Австралия е „изключително важен партньор“ за Германия в усилията ѝ да диверсифицира веригите си за доставки. Германският дипломат е на посещение в страната в рамките на петдневна обиколка в Югоизточна Азия и Тихоокеанския регион.

Той подчерта, че в Австралия се добиват ключови суровини като литий, и изрази интерес към разширяване на двустранното сътрудничество в минния сектор, с особен акцент върху минерали от стратегическо значение.

В Западна Австралия се намира най-голямата в света мина за добив на литий от твърда скала - суровина, която играе водеща роля в производството на батерии за смартфони, лаптопи и електрически автомобили.

Освен това страната разполага със значителни залежи от редки земни елементи, сред които неодим и тербий, използвани при производството на магнити за електродвигатели.

Вадефул призна, че разработването на подобни находища изисква значителни инвестиции. „Трябва да сме готови да влагаме средства, тъй като експлоатацията на тези суровини често е скъпа“, отбеляза той, като допълни, че Германия има силна и нарастваща нужда от подобни ресурси.