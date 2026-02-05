Новини
Германия търси по-тясно партньорство с Австралия за редкоземни елементи и стратегически минерали

5 Февруари, 2026 08:02 686 11

Берлин вижда Канбера като ключов партньор за диверсифициране на веригите за доставки на суровини като литий и редки земни елементи

Германия търси по-тясно партньорство с Австралия за редкоземни елементи и стратегически минерали - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви по време на разговор с австралийската си колежка Пени Уонг, че Берлин е силно заинтересован от задълбочаване на сътрудничеството с Австралия в добива и търговията със стратегически суровини, включително редкоземни елементи, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

По думите на Вадефул Австралия е „изключително важен партньор“ за Германия в усилията ѝ да диверсифицира веригите си за доставки. Германският дипломат е на посещение в страната в рамките на петдневна обиколка в Югоизточна Азия и Тихоокеанския регион.

Той подчерта, че в Австралия се добиват ключови суровини като литий, и изрази интерес към разширяване на двустранното сътрудничество в минния сектор, с особен акцент върху минерали от стратегическо значение.

В Западна Австралия се намира най-голямата в света мина за добив на литий от твърда скала - суровина, която играе водеща роля в производството на батерии за смартфони, лаптопи и електрически автомобили.

Освен това страната разполага със значителни залежи от редки земни елементи, сред които неодим и тербий, използвани при производството на магнити за електродвигатели.

Вадефул призна, че разработването на подобни находища изисква значителни инвестиции. „Трябва да сме готови да влагаме средства, тъй като експлоатацията на тези суровини често е скъпа“, отбеляза той, като допълни, че Германия има силна и нарастваща нужда от подобни ресурси.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мюмюн немеца

    5 1 Отговор
    тясно сътрудничество по мъжки дето се казва

    08:03 05.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Я пък тоя

    10 1 Отговор
    Германия търси теле под кенгуру.

    08:13 05.02.2026

  • 4 Госあ

    16 1 Отговор
    Ха ха ха швабата мълчи за Дания и Гренландия, ама ше търси редки метали от Австралия !!!! В Гренландия има бе ! Това е ЕС !

    08:14 05.02.2026

  • 5 Що за...

    4 1 Отговор
    ..."управници" има в Джермания. Над тях Гренландия, от изток Русия и двете близо и тънкач, а те ще внасят от другия край на света материали и колко ще излязат. Явно тая държава се ръководи от вън, тя работи срещу народа си и ЕС...

    08:29 05.02.2026

  • 6 Изпуснахте

    5 0 Отговор
    Питомното, сега гоните дивото. Тука Русия цели десетилетия ви снабдяваше с евтини ресурси и енергия. Ама вие ги мразите, били "недемократични"? А сега ще купувате на 5-на цена същото от най-големия затвор на света на хил. км от тука. Ще ви излезе златно всичко....

    Коментиран от #10

    08:32 05.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Юмер Кусур ходинг

    2 0 Отговор
    Предлагаме Гренлански , оригинални , дълбоко замръзени.

    08:43 05.02.2026

  • 9 куку

    2 0 Отговор
    мазохисти са ..тези германци..закопаха икономиката си в интерес на сащ..внасят втечнен газ от америка, купуват руски петрол от Индия..сега от Австралия ще докарат редкоземни елементи..Редко срещнати идиоти ..

    Коментиран от #11

    09:32 05.02.2026

  • 10 еее...

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изпуснахте":

    не всеки е готов да си плюе на честа и достойнството като тебе. Ти нямаш проблем да си приятел с главорези и изнасилвачи... за другите е проблем. Такъв е живота. Или го можеш като тебе или не. Въпрос на чест и потъпкването и.

    10:58 05.02.2026

  • 11 мбуа ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "куку":

    милите германци... колко са прости... да не обичкат ка Путин като тебе.
    Толкова са прости, че живеят в землянки, карат 30 годишни коли и едвам свързват двата края след като си купят лосион за вана... ъъъ... за германците ли говоря? Мбуа ха ха ха ха

    11:00 05.02.2026

