Новини
Свят »
Гърция »
Лошото време блокира Гърция: Корфу и фериботните линии засегнати

Лошото време блокира Гърция: Корфу и фериботните линии засегнати

5 Февруари, 2026 10:36, обновена 5 Февруари, 2026 10:40 1 139 1

  • гърция-
  • корфу-
  • буря-
  • фериботи

Силни ветрове и торнадо предизвикаха щети, прекъсвания на електроснабдяването и закъснения на полети и морски превози

Лошото време блокира Гърция: Корфу и фериботните линии засегнати - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Силна буря причини щети на гръцкия остров Корфу (Керкира) в Йонийско море, съобщава държавната телевизия ЕРТ. Вятърът е съборил дървета и е нарушил електроснабдяването, докато малко торнадо е повредило покриви в селището Афиона, предава БТА.

Крайбрежният път при Гарица беше затворен за няколко часа заради надигнати вълни, а полет до летището на острова закъсня, тъй като самолетът бе принуден да следва обходен маршрут заради бурните облаци.

Днес лошото време обхваща и останалите части на Гърция, което води до промени в движението на фериботите. От пристанището Рафина в област Атика са отменени курсовете към Цикладските острови, а връзките между Лаврион и островите Кеа и Китнос, както и от Агия Марина към Неа Стира, не се извършват.

На пристанището Пирея се отчитат значителни закъснения на фериботите, достигайки до пет часа. В Аргосароническия залив скоростните фериботи на подводни криле са спрени, докато конвенционалните курсове се извършват по преценка на капитаните и според метеорологичните условия.

В Северна Гърция фериботът между Кавала и Принос (остров Тасос) също не се движи заради неблагоприятното време.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДРТ ПРЧ

    2 1 Отговор
    ГОРКИТЕ ХОРА, ДА ГИ КОМПЕНСИРАТ С НЯКОЙ БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ЗАЕМ ОТ ЕС

    10:49 05.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания