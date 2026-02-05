Лошото време блокира Гърция: Корфу и фериботните линии засегнати

Силна буря причини щети на гръцкия остров Корфу (Керкира) в Йонийско море, съобщава държавната телевизия ЕРТ. Вятърът е съборил дървета и е нарушил електроснабдяването, докато малко торнадо е повредило покриви в селището Афиона, предава БТА.

Крайбрежният път при Гарица беше затворен за няколко часа заради надигнати вълни, а полет до летището на острова закъсня, тъй като самолетът бе принуден да следва обходен маршрут заради бурните облаци.

Днес лошото време обхваща и останалите части на Гърция, което води до промени в движението на фериботите. От пристанището Рафина в област Атика са отменени курсовете към Цикладските острови, а връзките между Лаврион и островите Кеа и Китнос, както и от Агия Марина към Неа Стира, не се извършват.

На пристанището Пирея се отчитат значителни закъснения на фериботите, достигайки до пет часа. В Аргосароническия залив скоростните фериботи на подводни криле са спрени, докато конвенционалните курсове се извършват по преценка на капитаните и според метеорологичните условия.

В Северна Гърция фериботът между Кавала и Принос (остров Тасос) също не се движи заради неблагоприятното време.