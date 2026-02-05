Две земетресения с магнитуд 4 разтърсиха югоизточна Албания

Регионът около югоизточния албански град Корча бе разтърсен от две земетресения с магнитуд 4, съобщи албанският Институт по геонауки (IGJEO), цитира БТА, предава News.bg.
Първият трус бе регистриран на 4 февруари около 21:00 часа, а второто земетресение последва малко след полунощ на 5 февруари.
Епицентърът и на двата труса е село Хочищ, като те са регистрирани на дълбочина между 14 и 15 километра. Между тях са отчетени и по-леки вторични земетресения.
Все още няма информация за ранени или нанесени материални щети.
