Две земетресения с магнитуд 4 разтърсиха югоизточна Албания

5 Февруари, 2026 11:13 468 0

Трусовете с епицентър село Хочищ не причиниха пострадали или материални щети

Снимка: Shutterstock
Регионът около югоизточния албански град Корча бе разтърсен от две земетресения с магнитуд 4, съобщи албанският Институт по геонауки (IGJEO), цитира БТА, предава News.bg.

Първият трус бе регистриран на 4 февруари около 21:00 часа, а второто земетресение последва малко след полунощ на 5 февруари.

Епицентърът и на двата труса е село Хочищ, като те са регистрирани на дълбочина между 14 и 15 километра. Между тях са отчетени и по-леки вторични земетресения.

Все още няма информация за ранени или нанесени материални щети.


