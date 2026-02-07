Новини
31 човека загинаха в бомбен атентат срещу шиитска джамия в Исламабад, ранените са 169 ВИДЕО

31 човека загинаха в бомбен атентат срещу шиитска джамия в Исламабад, ранените са 169 ВИДЕО

7 Февруари, 2026 06:45, обновена 7 Февруари, 2026 05:50 812 5

„Ислямска държава“ пое отговорност за самоубийственото нападение срещу шиитска джамия в Исламабад

31 човека загинаха в бомбен атентат срещу шиитска джамия в Исламабад, ранените са 169 ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Терористичната групировка „Ислямска държава“ пое отговорност за самоубийственото бомбено нападение срещу шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад, предаде агенция Ройтерс, като се позова на съобщение на групировката в канала Телеграм.

Най-малко 31 души загинаха, а 169 бяха ранени при атаката, съобщиха по-рано днес представители на полицията и на правителството.

Шиитите съставляват около 20 процента от 250-милионното население на Пакистан.


Пакистан
