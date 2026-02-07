31 човека загинаха в бомбен атентат срещу шиитска джамия в Исламабад, ранените са 169 ВИДЕО

Терористичната групировка „Ислямска държава“ пое отговорност за самоубийственото бомбено нападение срещу шиитска джамия в пакистанската столица Исламабад, предаде агенция Ройтерс, като се позова на съобщение на групировката в канала Телеграм.
Най-малко 31 души загинаха, а 169 бяха ранени при атаката, съобщиха по-рано днес представители на полицията и на правителството.
Шиитите съставляват около 20 процента от 250-милионното население на Пакистан.
