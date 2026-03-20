Унгария ще изгради газопровод със Словения за получаване на газ от Италия

Унгария е подписала споразумение със Словения за изграждане на газопровод между двете страни, което ще ѝ позволи да получава газ, доставян от италианските морски пристанища. Това обяви унгарският министър на външните работи и икономическите отношения Петер Сиярто на пресконференция в Будапеща след подписването на споразумението със словенския министър на околната среда, климата и енергетиката Боян Кумер.

Той отбеляза, че преди това двете страни са свързали своите електроенергийни системи и сега ще направят същото и със своите газопроводни системи. Той заяви, че са планирани 115 километра тръбопроводи, от които приблизително 40 километра и компресорна станция ще бъдат построени на унгарската територия.

„На първия етап капацитетът му ще бъде 440 милиона кубически метра годишно, като по-късно това може да бъде увеличено до 1,7 милиарда кубически метра, което ще позволи на Унгария да получава втечнен природен газ от Италия през Словения“, каза външният министър.

Той подчерта, че Унгария предприема тази стъпка в съответствие с политиката си за диверсификация на енергийните ресурси, но това не означава изоставяне на съществуващите енергийни източници и маршрути за доставка. Сиярто също така заяви, че разчита на финансова помощ от ЕС за проекта. Той заяви, че след това Унгария ще бъде свързана чрез газопроводи с всички съседни страни.