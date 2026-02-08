Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Италия »
Ням италиански тийнейджър написа песен за Донбас

Ням италиански тийнейджър написа песен за Донбас

8 Февруари, 2026 14:11 685 24

  • песен-
  • италия-
  • донбас-
  • момче

Музикален видеоклип към песента е заснет в Луган

Ням италиански тийнейджър написа песен за Донбас - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Седемнайсетгодишен италиански тийнейджър, ням по рождение, е написал текст на песен за Донбас и с помощта на изкуствен интелект (ИИ) го е трансформирал в музикално произведение. Новината съобщи журналистът на International Reporters Винченцо Лорусо в своя Telegram канал.

„За съжаление, Франческо не може да говори; той няма глас. Но, подобно на Донбас, Франческо е намерил начин да направи гласа си чут. Той е написал красиви текстове и благодарение на ИИ тези текстове са били трансформирани в песента „Донбас, червена земя“, написа той.

Журналистът добави, че музикален видеоклип към песента е заснет в Луганск.

Според Лорусо, Франческо е посетил фестивала за документални филми „RT.Doc: Време на нашите герои“ в Гориция, Италия. Той е бил впечатлен от темата за Донбас и е започнал да я изследва, опитвайки се да разбере истинските причини за конфликта.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Донбас ,червена земя

    23 2 Отговор
    Руска земя! И Крим е руски!

    Коментиран от #2

    14:15 08.02.2026

  • 2 Преди години

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Донбас ,червена земя":

    едно момиченце пееше "Донбас, Донбас" .Клипа го има в нета. Събира милиони лайкове.

    14:18 08.02.2026

  • 3 татунчо 🍌

    14 0 Отговор
    Италия - родината на музиката и изкуствата като цяло . Италианците са прекрасни музиканти и не е учудващо , че и този млад творец е успял да сътвори нещо такова .

    14:25 08.02.2026

  • 4 Куба

    15 0 Отговор
    "Вставай Донбасс"

    14:26 08.02.2026

  • 5 Владимир Путин, президент

    3 17 Отговор
    Той ням, аз глух !!!
    Така си живеем в Русия и се разбираме, епта......

    Коментиран от #10

    14:30 08.02.2026

  • 6 Подправения кантар

    16 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #12, #16

    14:30 08.02.2026

  • 7 Подправения кантар

    15 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:30 08.02.2026

  • 8 Подправения кантар

    14 1 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:31 08.02.2026

  • 9 Подправения кантар

    14 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:31 08.02.2026

  • 10 ЗеленНаркос

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":

    Аз съм пък съм глухоням и НаИван.

    14:32 08.02.2026

  • 11 Хи хи хи

    14 3 Отговор
    И сички глухи усръинси казаха, че са аресали песента

    Явно усрите ядът жесток пердах На фронта, Щото в последните няколко дена масово побликуват подобни безсмислици.....

    Коментиран от #13

    14:33 08.02.2026

  • 12 Владимир Путин, президент

    5 11 Отговор

    До коментар #6 от "Подправения кантар":

    ".... Руснаците първо унищожават...."

    Българи създадоха Азбуката
    Германците печатната машина
    Американците интернета и айфона
    Италиянците Ферари, Ламборджини.
    Рушняците създадоха Сибирската язва 🤣

    Коментиран от #14, #17, #18

    14:36 08.02.2026

  • 13 Хи хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Хи хи хи":

    Да се чете "пОбликуват"

    14:36 08.02.2026

  • 14 Хаха

    6 3 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Радиовръзката, телевизията, хеликоптера, комбайна, вагон с електрическа тяга, крекинга на бензина, фотоефекта, видеомагнетофона, ракетата.... Какво е общото между тях!? Ами открити от руснаци! Хайде бЕгай да играеш!

    Коментиран от #19, #21, #23

    14:44 08.02.2026

  • 15 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    сигурно съм тъп .ама така и не разбрах Франческо какво е искал да каже ?.добри хора помогнете да разбера ...хахах !!!

    14:45 08.02.2026

  • 16 Ха ха ха

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Подправения кантар":

    И така, вече... ПЕТА ГОДИНА...

    14:46 08.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абре

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":

    Небинарно 🌈 козяче ти почти ди създал една съвременна Вавилонска кула ,само че изградена от твоите ...йна .

    14:47 08.02.2026

  • 19 минувачът 🌟

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    Хубав отговор си му дал , но той , освен , че е ням , е и сляп , за да го прочете . Друг въпрос е дали изобщо ще го разбере , дори и да може да го прочете .

    Коментиран от #22

    14:49 08.02.2026

  • 20 Механик

    2 1 Отговор
    Тинейджър написал песен, ама я написал с ИИ?? И какво е написал тинейджъра?
    То и статиите ви такива- написани с не много ИНТЕЛИГЕНТЕН ии.

    14:53 08.02.2026

  • 21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    а ся ни изреди и имената на,,руснаците,,

    14:56 08.02.2026

  • 22 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "минувачът 🌟":

    Той за прочитане, ще го прочете. Но няма да го разбере. По-точно няма да го приеме.
    Като прочете това, той (понеже е неграмоетн), ще тръгне да търси в гугъл или да пита ИИ, дали тия неща са верни. Когато гугъл и/или ИИ му кажат, че това са исторически истини, жълтопавения няма да повярва и ще отсече, че Гугъл и ИИ са агенти на путин и им се плаща в копейки.

    14:58 08.02.2026

  • 23 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хаха":

    "...Руснаците са измислили радиовръзката, телевизията, хеликоптера....."

    Сигурен ли си ?
    Щот тук в окопите калните, ни радио, ни връзка, а за хеликоптер сме чували само в БГ чалгата 😁

    14:59 08.02.2026

  • 24 Ха сега де

    0 0 Отговор
    Немите могат всичко да разберат, а немците не могат, защо така?

    15:01 08.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания