Ням италиански тийнейджър написа песен за Донбас

Седемнайсетгодишен италиански тийнейджър, ням по рождение, е написал текст на песен за Донбас и с помощта на изкуствен интелект (ИИ) го е трансформирал в музикално произведение. Новината съобщи журналистът на International Reporters Винченцо Лорусо в своя Telegram канал.
„За съжаление, Франческо не може да говори; той няма глас. Но, подобно на Донбас, Франческо е намерил начин да направи гласа си чут. Той е написал красиви текстове и благодарение на ИИ тези текстове са били трансформирани в песента „Донбас, червена земя“, написа той.
Журналистът добави, че музикален видеоклип към песента е заснет в Луганск.
Според Лорусо, Франческо е посетил фестивала за документални филми „RT.Doc: Време на нашите герои“ в Гориция, Италия. Той е бил впечатлен от темата за Донбас и е започнал да я изследва, опитвайки се да разбере истинските причини за конфликта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Донбас ,червена земя
Коментиран от #2
14:15 08.02.2026
2 Преди години
До коментар #1 от "Донбас ,червена земя":едно момиченце пееше "Донбас, Донбас" .Клипа го има в нета. Събира милиони лайкове.
14:18 08.02.2026
3 татунчо 🍌
14:25 08.02.2026
4 Куба
14:26 08.02.2026
5 Владимир Путин, президент
Така си живеем в Русия и се разбираме, епта......
Коментиран от #10
14:30 08.02.2026
6 Подправения кантар
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #12, #16
14:30 08.02.2026
7 Подправения кантар
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:30 08.02.2026
8 Подправения кантар
Фидел Кастро 1992 г.
14:31 08.02.2026
9 Подправения кантар
14:31 08.02.2026
10 ЗеленНаркос
До коментар #5 от "Владимир Путин, президент":Аз съм пък съм глухоням и НаИван.
14:32 08.02.2026
11 Хи хи хи
Явно усрите ядът жесток пердах На фронта, Щото в последните няколко дена масово побликуват подобни безсмислици.....
Коментиран от #13
14:33 08.02.2026
12 Владимир Путин, президент
До коментар #6 от "Подправения кантар":".... Руснаците първо унищожават...."
Българи създадоха Азбуката
Германците печатната машина
Американците интернета и айфона
Италиянците Ферари, Ламборджини.
Рушняците създадоха Сибирската язва 🤣
Коментиран от #14, #17, #18
14:36 08.02.2026
13 Хи хи хи
До коментар #11 от "Хи хи хи":Да се чете "пОбликуват"
14:36 08.02.2026
14 Хаха
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Радиовръзката, телевизията, хеликоптера, комбайна, вагон с електрическа тяга, крекинга на бензина, фотоефекта, видеомагнетофона, ракетата.... Какво е общото между тях!? Ами открити от руснаци! Хайде бЕгай да играеш!
Коментиран от #19, #21, #23
14:44 08.02.2026
15 стоян георгиев
14:45 08.02.2026
16 Ха ха ха
До коментар #6 от "Подправения кантар":И така, вече... ПЕТА ГОДИНА...
14:46 08.02.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абре
До коментар #12 от "Владимир Путин, президент":Небинарно 🌈 козяче ти почти ди създал една съвременна Вавилонска кула ,само че изградена от твоите ...йна .
14:47 08.02.2026
19 минувачът 🌟
До коментар #14 от "Хаха":Хубав отговор си му дал , но той , освен , че е ням , е и сляп , за да го прочете . Друг въпрос е дали изобщо ще го разбере , дори и да може да го прочете .
Коментиран от #22
14:49 08.02.2026
20 Механик
То и статиите ви такива- написани с не много ИНТЕЛИГЕНТЕН ии.
14:53 08.02.2026
21 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #14 от "Хаха":а ся ни изреди и имената на,,руснаците,,
14:56 08.02.2026
22 Механик
До коментар #19 от "минувачът 🌟":Той за прочитане, ще го прочете. Но няма да го разбере. По-точно няма да го приеме.
Като прочете това, той (понеже е неграмоетн), ще тръгне да търси в гугъл или да пита ИИ, дали тия неща са верни. Когато гугъл и/или ИИ му кажат, че това са исторически истини, жълтопавения няма да повярва и ще отсече, че Гугъл и ИИ са агенти на путин и им се плаща в копейки.
14:58 08.02.2026
23 Владимир Путин, президент
До коментар #14 от "Хаха":"...Руснаците са измислили радиовръзката, телевизията, хеликоптера....."
Сигурен ли си ?
Щот тук в окопите калните, ни радио, ни връзка, а за хеликоптер сме чували само в БГ чалгата 😁
14:59 08.02.2026
24 Ха сега де
15:01 08.02.2026