Ням италиански тийнейджър написа песен за Донбас

Седемнайсетгодишен италиански тийнейджър, ням по рождение, е написал текст на песен за Донбас и с помощта на изкуствен интелект (ИИ) го е трансформирал в музикално произведение. Новината съобщи журналистът на International Reporters Винченцо Лорусо в своя Telegram канал.

„За съжаление, Франческо не може да говори; той няма глас. Но, подобно на Донбас, Франческо е намерил начин да направи гласа си чут. Той е написал красиви текстове и благодарение на ИИ тези текстове са били трансформирани в песента „Донбас, червена земя“, написа той.

Журналистът добави, че музикален видеоклип към песента е заснет в Луганск.

Според Лорусо, Франческо е посетил фестивала за документални филми „RT.Doc: Време на нашите герои“ в Гориция, Италия. Той е бил впечатлен от темата за Донбас и е започнал да я изследва, опитвайки се да разбере истинските причини за конфликта.