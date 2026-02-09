Властите в Каракас освободиха още 11 политически затворници ВИДЕО

Венецуелската правозащитна група „Форо Пенал“ днес съобщи, че властите са освободили 35 политически затворници и че проверява за допълнителни случаи, докато временното правителство продължава да освобождава затворници под натиска на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Правозащитната организация вече е потвърдила освобождаването на над 400 затворници, след като „правителството обяви нова вълна на политически помилвания на затворници на 8 януари“.

Сред освободените днес са Фреди Суперлано, ръководител на водещата опозиционна партия "Волунтад популар" ("Народна воля") и Хуан Пабло Гуанипа - близък съюзник на венецуелката опозиционна лидерка и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, който бе държан в център за задържане в столицата Каракас.

Суперлано беше арестуван след президентските избори през 2024 г. и беше заснет на видео, как го бутат в багажника на кола без обозначения, заобиколена от въоръжени агенти за сигурност. Неправителствената организация заяви, че той е сред 35-те души, освободени вчера от правителството в Каракас, което е под натиск от САЩ да освободи политическите затворници.

„Днес бяхме освободени“, каза Гуанипа във видео, публикувано в социалната мрежа „Екс“. „Има много за обсъждане за настоящето и бъдещето на Венецуела, винаги с истината на преден план“, добави той.

Гуанипа беше задържан в края на май и обвинен от вътрешния министър Диосадо Кабельо за участие в предполагаема „терористична група“, която планирала заговор за бойкот на парламентарните избори, произведени по-късно същия месец. Братът на Гуанипа – Томас, отхвърли обвиненията и заяви, че целта на ареста е бил с цел неговото заглушаване.

Освобождаването на Хуан Пабло Гуанипа дойде след натиск върху правителството на временния президент Делси Родригес за освобождаване на всички хора, чието задържане преди месеци или години техните семейства или неправителствени организации са свързали с политическите им убеждения.

Известният адвокат Перкинс Роча, друг близък съюзник на Мачадо, също е бил освободен от затвора, съобщиха близките му.

Самата Мачадо приветства освобождаването на затворниците и призова за освобождаването на всички задържани по политически причини.

Междувременно друг венецуелски опозиционен лидер – Едмундо Гонсалес Урутия, който живее в изгнание в Испания, днес настоя за „незабавно освобождаване“ на всички политически затворници, след като изрази задоволство от пускането на свобода на Гуанипа.

„Тези освобождавания не са синоними на пълна и цялостна свобода. Докато съдебните производства остават отворени и рестриктивните мерки, заплахи или наблюдение остават, преследването продължава“, добави той в публикация в социалната мрежа „Екс“.