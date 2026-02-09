Новини
Съучастничката на стрелеца по руския генерал Алексеев, Зинаида Серебрицкая, е избягала в Украйна ВИДЕО

9 Февруари, 2026 05:00, обновена 9 Февруари, 2026 05:13 1 826 42

Извършителят Любомир Корба бе върнат в Москва от Дубай, арестуван е и помощникът му Виктор Васин

Съучастничката на стрелеца по руския генерал Алексеев, Зинаида Серебрицкая, е избягала в Украйна ВИДЕО - 1
Зинаида Серебрицкая, Снимка:Социални мрежи
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На силите за сигурност са били необходими няколко часа, за да идентифицират лицето, простреляло генерал Владимир Алексеев в Москва, съобщиха представители на реда пред ТАСС.

„Самоличността на извършителя и неговите съучастници е установена по време на сложно оперативно издирване в рамките на няколко часа. След това е установено, че извършителят е отлетял за ОАЕ, след което е започнало взаимодействие с партньори“, съобщиха представители на реда.

Те не предоставиха допълнителни подробности.

По-рано ФСБ съобщи, че със съдействието на партньори от ОАЕ руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., който е бил пряк извършител на престъплението, е задържан в Дубай и предаден на Русия.

Идентифицирани са и съучастници в опита за покушение - руските граждани Виктор Васин, който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.

Любомир Корба и Виктор Васин. Снимка: ФСБ

Опитът за покушение срещу Алексеев бе извършен на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападна Москва. Нападателят е прострелял няколко пъти в него. Руският Следствен комитет е образувал наказателно дело за опит за убийство и незаконен трафик на огнестрелно оръжие.

Вечерта на 7 февруари, руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Руският президент благодари на своя колега за ефективното сътрудничество чрез разузнавателните служби и за съдействието на емирската страна за задържането на заподозрян в терористичното нападение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Пострадалият вече е в съзнание, а животът му вече е извън опасност.


Русия
  • 1 Объркано юроатлантиче

    7 15 Отговор
    Ама, ама... тоя на клипчето не е Мадуро! Защо го отвличат тия качулатите?!

    05:17 09.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хммм

    16 19 Отговор
    Тоя атентатора някакъв дядка на 65 години. При покушението срещу Роберт Фицо евролибералите пак ползваха някакъв старчок на 60 и кусур години. Дали тия дъртите терористи не ги вербуват през компромати с малолетни момченца?

    Коментиран от #8

    05:23 09.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Флейта

    9 4 Отговор
    Как му е съучаствала?

    05:25 09.02.2026

  • 7 бързо пристигнаха ракети

    21 18 Отговор
    Броят на загиналите наемници и чуждестранни инструктори от Великобритания и Франция достига няколко десетки. Сега се предприемат мерки за евакуацията им в Полша, още се оценяват щетите, нанесени на тренировъчните центрове.

    05:25 09.02.2026

  • 8 Украинския

    8 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хммм":

    Джак Ричар!

    05:26 09.02.2026

  • 9 Аааа нема лабаво

    8 4 Отговор
    Петров и Боширов са тръгнале...

    05:27 09.02.2026

  • 10 Не пише

    13 9 Отговор
    Алексеев да ги е разпознал!Путин бла..бла...

    05:29 09.02.2026

  • 11 Значи

    8 6 Отговор
    украинката го натиснала до парапета!Стареца стрелял от 2 метра,но не уцелил и се сборичкали.....

    05:31 09.02.2026

  • 12 Елементарно Уотсън

    18 16 Отговор
    Типична ,руска ,криминална история... Всички щяха да избягат в Украйна ,ако СБУ беше замесена...

    Коментиран от #25

    05:32 09.02.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пък,

    4 5 Отговор
    Хубавица, бе!

    05:41 09.02.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    8 13 Отговор
    ФСБ се изложиха като кифладжии. Не стига, че допуснаха да гръмнат генерала, ами ги изтърваха да офейкат. От страховитото КГБ не е останало нищо.

    05:46 09.02.2026

  • 18 пък

    9 10 Отговор
    "арестуваният" Виктор Васин се оказа сътрудник на руското ФСБ 🤣🤣

    05:49 09.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Никой

    10 9 Отговор
    Украйна ще ни залее с престъпност - те не са аматьори в това отношение - в това са спезиалисти. Но ето - че ги хващат.

    06:04 09.02.2026

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Елементарно Уотсън":

    Пеша ли бе ръчнозадоволяващ? Малииии, ич та няма. Тия от Крокус с пола бяха тръгнали към украйна и до къде стигнаха?Правилно, до " Черния Делфин"

    06:08 09.02.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Интересно

    4 4 Отговор

    До коментар #27 от "пешо":

    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    06:18 09.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Стойко

    3 3 Отговор
    Типична красива и елегантна украйнка 😂 🐖🐖

    06:19 09.02.2026

  • 35 Софиянец

    7 4 Отговор
    Има ли изненадани? Бандеровците са си бандеровци! Фашисти, терористи и страхливци!

    7 години избиваха цивилни открито, а сега се крият като плъхове и пак правят същото!

    06:22 09.02.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Варненец

    5 3 Отговор
    Тая ли ще е новия Зеля? Сигурно запада ще я вземе под крилото си бухахаха

    06:24 09.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 нтгт

    4 3 Отговор
    Сибир ги зове

    06:29 09.02.2026

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Мдаа":

    136.Може би. Предвид това, че не сте чели нищо за бандеровците през ВСВ, не знаеш, че те лежат така както дишат.

    06:35 09.02.2026

  • 42 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    Само не разбрах със самолет или с наземен транспорт е избягала и как като цялата източна граница на Украйна е фронтова линия я е преминала.

    06:37 09.02.2026

