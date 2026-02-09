Съучастничката на стрелеца по руския генерал Алексеев, Зинаида Серебрицкая, е избягала в Украйна ВИДЕО

На силите за сигурност са били необходими няколко часа, за да идентифицират лицето, простреляло генерал Владимир Алексеев в Москва, съобщиха представители на реда пред ТАСС.
„Самоличността на извършителя и неговите съучастници е установена по време на сложно оперативно издирване в рамките на няколко часа. След това е установено, че извършителят е отлетял за ОАЕ, след което е започнало взаимодействие с партньори“, съобщиха представители на реда.
Те не предоставиха допълнителни подробности.
По-рано ФСБ съобщи, че със съдействието на партньори от ОАЕ руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., който е бил пряк извършител на престъплението, е задържан в Дубай и предаден на Русия.
Идентифицирани са и съучастници в опита за покушение - руските граждани Виктор Васин, който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.
Опитът за покушение срещу Алексеев бе извършен на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападна Москва. Нападателят е прострелял няколко пъти в него. Руският Следствен комитет е образувал наказателно дело за опит за убийство и незаконен трафик на огнестрелно оръжие.
Вечерта на 7 февруари, руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.
Руският президент благодари на своя колега за ефективното сътрудничество чрез разузнавателните служби и за съдействието на емирската страна за задържането на заподозрян в терористичното нападение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.
Пострадалият вече е в съзнание, а животът му вече е извън опасност.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Объркано юроатлантиче
05:17 09.02.2026
4 Хммм
Коментиран от #8
05:23 09.02.2026
6 Флейта
05:25 09.02.2026
7 бързо пристигнаха ракети
05:25 09.02.2026
8 Украинския
До коментар #4 от "Хммм":Джак Ричар!
05:26 09.02.2026
9 Аааа нема лабаво
05:27 09.02.2026
10 Не пише
05:29 09.02.2026
11 Значи
05:31 09.02.2026
12 Елементарно Уотсън
Коментиран от #25
05:32 09.02.2026
16 Пък,
05:41 09.02.2026
17 Данко Харсъзина
05:46 09.02.2026
18 пък
05:49 09.02.2026
24 Никой
06:04 09.02.2026
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #12 от "Елементарно Уотсън":Пеша ли бе ръчнозадоволяващ? Малииии, ич та няма. Тия от Крокус с пола бяха тръгнали към украйна и до къде стигнаха?Правилно, до " Черния Делфин"
06:08 09.02.2026
31 Интересно
До коментар #27 от "пешо":Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!
06:18 09.02.2026
34 Стойко
06:19 09.02.2026
35 Софиянец
7 години избиваха цивилни открито, а сега се крият като плъхове и пак правят същото!
06:22 09.02.2026
37 Варненец
06:24 09.02.2026
40 нтгт
06:29 09.02.2026
41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #39 от "Мдаа":136.Може би. Предвид това, че не сте чели нищо за бандеровците през ВСВ, не знаеш, че те лежат така както дишат.
06:35 09.02.2026
42 Дик диверсанта
06:37 09.02.2026