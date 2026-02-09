Съучастничката на стрелеца по руския генерал Алексеев, Зинаида Серебрицкая, е избягала в Украйна ВИДЕО

На силите за сигурност са били необходими няколко часа, за да идентифицират лицето, простреляло генерал Владимир Алексеев в Москва, съобщиха представители на реда пред ТАСС.

„Самоличността на извършителя и неговите съучастници е установена по време на сложно оперативно издирване в рамките на няколко часа. След това е установено, че извършителят е отлетял за ОАЕ, след което е започнало взаимодействие с партньори“, съобщиха представители на реда.

Те не предоставиха допълнителни подробности.

По-рано ФСБ съобщи, че със съдействието на партньори от ОАЕ руският гражданин Любомир Корба, роден през 1960 г., който е бил пряк извършител на престъплението, е задържан в Дубай и предаден на Русия.

Идентифицирани са и съучастници в опита за покушение - руските граждани Виктор Васин, който е задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която е заминала за Украйна.

Любомир Корба и Виктор Васин. Снимка: ФСБ

Опитът за покушение срещу Алексеев бе извършен на 6 февруари в жилищна сграда на Волоколамското шосе в северозападна Москва. Нападателят е прострелял няколко пъти в него. Руският Следствен комитет е образувал наказателно дело за опит за убийство и незаконен трафик на огнестрелно оръжие.

Вечерта на 7 февруари, руският президент Владимир Путин разговаря по телефона с президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед Ал Нахаян.

Руският президент благодари на своя колега за ефективното сътрудничество чрез разузнавателните служби и за съдействието на емирската страна за задържането на заподозрян в терористичното нападение срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев.

Пострадалият вече е в съзнание, а животът му вече е извън опасност.