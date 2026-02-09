Военноморска база в Западна Австралия става ключова за САЩ при военен конфликт с Китай заради Тайван

Военноморската база "Стърлинг" в Западна Австралия ще се превърне в място за разполагане на американски ядрени подводници, в случай че Съединените щати влязат във въоръжен конфликт с Китай за Тайван, и в безопасно убежище, „ако нещата се объркат“, съобщава The Wall Street Journal, наричайки базата „застрахователна полица“.

Според вестника Вашингтон планира да разположи до четири подводници в базата през следващите години, като първата е планирана да пристигне през 2027 г. Това е част от споразумение в рамките на Тихоокеанския алианс между Великобритания, Австралия и САЩ (AUKUS).

Американските подводници са базирани на остров Гуам, но в случай на конфликт Китай може да нанесе превантивен удар по територията и да деактивира военни съоръжения, така че австралийската база би била предимство за Съединените щати. Освен това, тя би осигурила друго място за ремонти на място, сравнително близо до регионални огневи точки.

„Ако сте в конфликт и корабите ви са повредени, искате бързо да се върнете в битката“, каза контраадмирал Линкълн Райфстак, командир на американската подводническа група, по време на неотдавнашно посещение в базата.

В случай на конфронтация, американските подводници биха могли също да блокират важни морски търговски пътища с Китай, отбелязва материалът.