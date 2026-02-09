Новини
Военноморска база в Западна Австралия става ключова за САЩ при военен конфликт с Китай заради Тайван
  Тема: Тайван

Военноморска база в Западна Австралия става ключова за САЩ при военен конфликт с Китай заради Тайван

9 Февруари, 2026 06:30, обновена 9 Февруари, 2026 06:40 1 261 6

Вашингтон планира да разположи до четири подводници в "Стърлинг" през следващите години, като първата е планирана да пристигне през 2027 г.

Военноморска база в Западна Австралия става ключова за САЩ при военен конфликт с Китай заради Тайван - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Военноморската база "Стърлинг" в Западна Австралия ще се превърне в място за разполагане на американски ядрени подводници, в случай че Съединените щати влязат във въоръжен конфликт с Китай за Тайван, и в безопасно убежище, „ако нещата се объркат“, съобщава The Wall Street Journal, наричайки базата „застрахователна полица“.

Според вестника Вашингтон планира да разположи до четири подводници в базата през следващите години, като първата е планирана да пристигне през 2027 г. Това е част от споразумение в рамките на Тихоокеанския алианс между Великобритания, Австралия и САЩ (AUKUS).

Американските подводници са базирани на остров Гуам, но в случай на конфликт Китай може да нанесе превантивен удар по територията и да деактивира военни съоръжения, така че австралийската база би била предимство за Съединените щати. Освен това, тя би осигурила друго място за ремонти на място, сравнително близо до регионални огневи точки.

„Ако сте в конфликт и корабите ви са повредени, искате бързо да се върнете в битката“, каза контраадмирал Линкълн Райфстак, командир на американската подводническа група, по време на неотдавнашно посещение в базата.

В случай на конфронтация, американските подводници биха могли също да блокират важни морски търговски пътища с Китай, отбелязва материалът.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 21 гласа.
  • 1 Да,

    8 3 Отговор
    то да тресне един път атома пък те да оцелеят после и да правят ремонти…
    Фантазьори…
    Всичко свършва след часове, кви ремонти.

    Коментиран от #6

    06:42 09.02.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Базата в Безмер е третата по значение за САЩ от 900 бази в чужбина.През нея минава целия трафик от Европа за Близкият изток.Затова Тръмп ни иска в Борда за мир.

    06:58 09.02.2026

  • 3 дядото

    13 3 Отговор
    има само един път за усмиряване на американските апетити за войни - пренасяне военните действия на територията на сащ

    07:21 09.02.2026

  • 4 Тя тъз база ще просъществува

    1 1 Отговор
    при военен конфликт има нема 15-20 минути, може и по-малко.

    08:48 09.02.2026

  • 5 Мишо

    0 0 Отговор
    тия ако отворят картата ще им стане лошо китай тайуан 160 км а до австралия има нема 6 часа със самолет

    09:08 09.02.2026

  • 6 Червен плъх

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,":

    Въздухар че те сащ имат ядрени сопи да остъклят русия и китай два или три пъти без да броим тези на Франция Англия и израел.А австралия се сдоби вече с две ядрени подводници.Ако китайците имат глупоста да нападнат Тайван запомни че войната между русия и украйна ще им се види на китайците като детска свада

    11:37 09.02.2026