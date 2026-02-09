45 години затвор за военни престъпления! Искат тежка присъда за бившия президент на Косово Хашим Тачи

Бившият президент на Косово Хашим Тачи е контролирал етнически албански партизани и трябва да бъде осъден на 45 години затвор за военни престъпления. Това заявиха международните прокурори за военни престъпления, предаде "Ройтерс".
През 2020 година Специален косовски съд, създаден в Хага и има международен състав от съдии и прокурори, повдигна на Тачи 10 обвинения, свързани с войната в Косово 1998-99 г., която в крайна сметка доведе до независимостта на региона от Сърбия.
Съдът му повдигна обвинения по 10 точки за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително преследване, убийства, изтезания и насилствено изчезване на хора, наред с други неща по време на войната в Косово. Тачи подаде оставка като президент малко след това и беше прехвърлен в ареста в Хага.
Делото срещу Хачи, които е съден заедно с още трима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), навлиза в последната си фаза, като днес започват заключителните пледоарии на защитата на обвиняемите.
Прокурор Кимбърли Уест заяви пред съда, че "обвиняемите са извършили престъпления срещу своите предполагаеми опоненти, за да поемат контрол над Косово". Тя допълни, че през 1998 и 1999 г. над 100 политически опоненти и предполагаеми сътрудници на сръбските сили за сигурност са били убити, а стотици са били малтретирани в около 50 лагера за задържане, управлявани от АОК.
57-годишният Тачи, който беше министър-председател, външен министър и президент на Косово между 2008 и 2020 г., и останалите трима обвинями отричат всички обвинения.
Според прокурорите Хашим Тачи и останалите трима лидери на АОК са водили насилствена кампания, насочена към политически опоненти, както и към малцинствени етнически сърби и роми, за да получат пълен контрол над Косово.
Повечето жертви на преследване са били членове на 90% етническо албанско мнозинство в Косово, допълниха още от прокуратурата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Европеец
15:35 09.02.2026
3 Сила
15:37 09.02.2026
4 Рускиня
Хашим с право си е заслужил прякора змията.
15:38 09.02.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
А сега, след повече от 25 години ще признаят истината‼️
Коментиран от #14
15:39 09.02.2026
6 Сталин
Коментиран от #9
15:42 09.02.2026
7 Ашдот
Коментиран от #10
15:48 09.02.2026
8 Минаващ
А дали след години няма да излязат и нещата, които се случват в Украйна, и дали няма да се окаже, че пак интересите на американците са били по-важни, както междувременно се оказа и в Ирак и в Либия...и т.н.
15:51 09.02.2026
9 не може да бъде
До коментар #6 от "Сталин":Ами беше "борец за свобода" забъркан в контрабанда на оръжие наркотрафик и търговия с човешки органи!?Използвали са го на макс покровителите му ги няма и сега с чиста съвест може и да го ликвидират !?
15:59 09.02.2026
10 Рускиня
До коментар #7 от "Ашдот":Олбраи е чешка еврейка имигрирали в Сърбия от там в САЩ. Да вярно е, че беше Държавен секретар на Бил Клинтън, който беше много зает с пурата си!
15:59 09.02.2026
11 ФЕЙК - либераст
16:27 09.02.2026
12 Домашен любимец
16:31 09.02.2026
13 Из "На лов за зеления принц" на Калчев
— Аз съм Змията — изкрещя той. — Така ме наричат православните свинеядци, братя мои. Без да си дават и за миг сметка, че аз съм оня вълк, който им прегриза гърлата и отвоюва тяхната светиня Косово за прослава на Аллаха!
Мощен одобрителен рев последва думите на Хашим Тачи и потъна в пясъчното море.
— Знаете, братя, Американците са обявили петдесет милиона награда за принц Осама жив или мъртъв. На смърт са осъдени Шамил, Хатаб, аз и много други борци за правата вяра. Ние знаем кои са екзекуторите, но понеже лицата ни са разлепени по всички летища, пристанища и гари и сме извънредно добре познати на убийците, не можем да ги приближим на необходимото разстояние, за да ги ликвидираме. Това ще направите вие — за слава на Аллаха!"
17:00 09.02.2026
14 ПРИПОМНЯНЕ
До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":С приемането на новата югославска конституция през 1974 г. Косово получава фактическо самоуправление. Правителството на провинцията въвежда албанска учебна програма в училищата в Косово, набавени и поставени в употреба са множество учебници от управляваната по това време от Енвер Ходжа Албания. По-късно, великосръбският национализъм на Милошевич, който отнема автономията на Косово, довежда до кървавите конфликти.
17:33 09.02.2026
15 Албанец аман реалиста моля
Всичко написано от вас е все едно написано от танюг.
Няма нищо истинско въф този съд од самото начело е Започнало със лъжи и префабрикувани приказки и директиви од Сърбия, Всички материали са взети от Сърбия.
Въф днешно време това вече Не минава, хората имат адвокати и те защитават хората. Това обвиниение няма
основа ,няма никакви доказателства,няма такова нещо
След няколко дни ще излизам истината ,и тези хора ще са свободни и ще вземат обещечениянза това време кафето за ги задржали без никаква причина.
Това е на сегашно време да обвиняваш руснак защо воюва със Украина или обратно.
17:36 09.02.2026
16 Доктор смърт
19:06 09.02.2026