45 години затвор за военни престъпления! Искат тежка присъда за бившия президент на Косово Хашим Тачи

Бившият президент на Косово Хашим Тачи е контролирал етнически албански партизани и трябва да бъде осъден на 45 години затвор за военни престъпления. Това заявиха международните прокурори за военни престъпления, предаде "Ройтерс".

През 2020 година Специален косовски съд, създаден в Хага и има международен състав от съдии и прокурори, повдигна на Тачи 10 обвинения, свързани с войната в Косово 1998-99 г., която в крайна сметка доведе до независимостта на региона от Сърбия.

Съдът му повдигна обвинения по 10 точки за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително преследване, убийства, изтезания и насилствено изчезване на хора, наред с други неща по време на войната в Косово. Тачи подаде оставка като президент малко след това и беше прехвърлен в ареста в Хага.

Делото срещу Хачи, които е съден заедно с още трима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), навлиза в последната си фаза, като днес започват заключителните пледоарии на защитата на обвиняемите.

Прокурор Кимбърли Уест заяви пред съда, че "обвиняемите са извършили престъпления срещу своите предполагаеми опоненти, за да поемат контрол над Косово". Тя допълни, че през 1998 и 1999 г. над 100 политически опоненти и предполагаеми сътрудници на сръбските сили за сигурност са били убити, а стотици са били малтретирани в около 50 лагера за задържане, управлявани от АОК.

57-годишният Тачи, който беше министър-председател, външен министър и президент на Косово между 2008 и 2020 г., и останалите трима обвинями отричат ​​всички обвинения.

Според прокурорите Хашим Тачи и останалите трима лидери на АОК са водили насилствена кампания, насочена към политически опоненти, както и към малцинствени етнически сърби и роми, за да получат пълен контрол над Косово.

Повечето жертви на преследване са били членове на 90% етническо албанско мнозинство в Косово, допълниха още от прокуратурата.