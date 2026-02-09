Вземете 50% отстъпка за хостинг от

45 години затвор за военни престъпления! Искат тежка присъда за бившия президент на Косово Хашим Тачи

45 години затвор за военни престъпления! Искат тежка присъда за бившия президент на Косово Хашим Тачи

9 Февруари, 2026 15:33 1 401 16

57-годишният Тачи, който беше министър-председател, външен министър и президент на Косово между 2008 и 2020 г., и останалите трима обвинями отричат ​​всички обвинения

45 години затвор за военни престъпления! Искат тежка присъда за бившия президент на Косово Хашим Тачи - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Бившият президент на Косово Хашим Тачи е контролирал етнически албански партизани и трябва да бъде осъден на 45 години затвор за военни престъпления. Това заявиха международните прокурори за военни престъпления, предаде "Ройтерс".

През 2020 година Специален косовски съд, създаден в Хага и има международен състав от съдии и прокурори, повдигна на Тачи 10 обвинения, свързани с войната в Косово 1998-99 г., която в крайна сметка доведе до независимостта на региона от Сърбия.

Съдът му повдигна обвинения по 10 точки за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, включително преследване, убийства, изтезания и насилствено изчезване на хора, наред с други неща по време на войната в Косово. Тачи подаде оставка като президент малко след това и беше прехвърлен в ареста в Хага.

Делото срещу Хачи, които е съден заедно с още трима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК), навлиза в последната си фаза, като днес започват заключителните пледоарии на защитата на обвиняемите.

Прокурор Кимбърли Уест заяви пред съда, че "обвиняемите са извършили престъпления срещу своите предполагаеми опоненти, за да поемат контрол над Косово". Тя допълни, че през 1998 и 1999 г. над 100 политически опоненти и предполагаеми сътрудници на сръбските сили за сигурност са били убити, а стотици са били малтретирани в около 50 лагера за задържане, управлявани от АОК.

57-годишният Тачи, който беше министър-председател, външен министър и президент на Косово между 2008 и 2020 г., и останалите трима обвинями отричат ​​всички обвинения.

Според прокурорите Хашим Тачи и останалите трима лидери на АОК са водили насилствена кампания, насочена към политически опоненти, както и към малцинствени етнически сърби и роми, за да получат пълен контрол над Косово.

Повечето жертви на преследване са били членове на 90% етническо албанско мнозинство в Косово, допълниха още от прокуратурата.


Нидерландия
Оценка 4.6 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Европеец

    21 1 Отговор
    Симпатично заглавие.... Не четох, да видим дали ще му ги дадът на терориста от АОК....

    15:35 09.02.2026

  • 3 Сила

    39 2 Отговор
    Любовника - дивак на Мадлин Олбрайт и търговец на органи ...нема такъв гнусен примат като тоя див чобанин !!!

    15:37 09.02.2026

  • 4 Рускиня

    33 1 Отговор
    Няма я Олбрайт да го спаси!
    Хашим с право си е заслужил прякора змията.

    15:38 09.02.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 1 Отговор
    Тогава как ожалваха косоварите и ненавиждаха Милошевич❗
    А сега, след повече от 25 години ще признаят истината‼️

    Коментиран от #14

    15:39 09.02.2026

  • 6 Сталин

    34 1 Отговор
    Чакай малко ,нали Тачи беше борец за свобода и демокрация и посещаваше Белия Дом и ЕК и беше сложен от западните мародери за президент на Косово ,-аха, разбрах Тачи вече не иска да бъде агент на ЦРУ и да трафикира наркотици и хора

    Коментиран от #9

    15:42 09.02.2026

  • 7 Ашдот

    21 1 Отговор
    Абсурдно е да го осъдят.Та този главорез, забавляваше старата Мадлийн Чифф.Май, беше държавен секретар.

    Коментиран от #10

    15:48 09.02.2026

  • 8 Минаващ

    27 1 Отговор
    Дали американците не знаеха всичко това?! Важното беше да се отдели Косово и да стане американска база.
    А дали след години няма да излязат и нещата, които се случват в Украйна, и дали няма да се окаже, че пак интересите на американците са били по-важни, както междувременно се оказа и в Ирак и в Либия...и т.н.

    15:51 09.02.2026

  • 9 не може да бъде

    18 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Ами беше "борец за свобода" забъркан в контрабанда на оръжие наркотрафик и търговия с човешки органи!?Използвали са го на макс покровителите му ги няма и сега с чиста съвест може и да го ликвидират !?

    15:59 09.02.2026

  • 10 Рускиня

    21 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ашдот":

    Олбраи е чешка еврейка имигрирали в Сърбия от там в САЩ. Да вярно е, че беше Държавен секретар на Бил Клинтън, който беше много зает с пурата си!

    15:59 09.02.2026

  • 11 ФЕЙК - либераст

    13 1 Отговор
    Осъзнайте се, нали беше демократ, борещ се за независимост, срещу тиранина Милошевич и никакви престъпления срещу човечеството не е извършвал! Ха сега да си зададем въпроса: Кому беше изгодно тогава да е демократ , а сега престъпник срещу човечеството?

    16:27 09.02.2026

  • 12 Домашен любимец

    12 2 Отговор
    Зеленски е същия, че и по лош! Всички, продали се на Запада са такива! Когато България посрешаше украинските деца и ги настаняваше по курортите, долетяха, макар и за кратко новини, как в държавите от ЕС педофилите и търговците на органи в Нидерландия и другаде веднага са се възползвали!

    16:31 09.02.2026

  • 13 Из "На лов за зеления принц" на Калчев

    4 0 Отговор
    "Когато кортежът изчезна в пясъчен прах, пред войнството се изправи млад красавец с вид на манекен на Карден и с безпощадните жълти очи на тигър. Беше по-елегантен от Майкъл Джордан и по-агресивен от Майк Тайсън.

    — Аз съм Змията — изкрещя той. — Така ме наричат православните свинеядци, братя мои. Без да си дават и за миг сметка, че аз съм оня вълк, който им прегриза гърлата и отвоюва тяхната светиня Косово за прослава на Аллаха!

    Мощен одобрителен рев последва думите на Хашим Тачи и потъна в пясъчното море.

    — Знаете, братя, Американците са обявили петдесет милиона награда за принц Осама жив или мъртъв. На смърт са осъдени Шамил, Хатаб, аз и много други борци за правата вяра. Ние знаем кои са екзекуторите, но понеже лицата ни са разлепени по всички летища, пристанища и гари и сме извънредно добре познати на убийците, не можем да ги приближим на необходимото разстояние, за да ги ликвидираме. Това ще направите вие — за слава на Аллаха!"

    17:00 09.02.2026

  • 14 ПРИПОМНЯНЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    С приемането на новата югославска конституция през 1974 г. Косово получава фактическо самоуправление. Правителството на провинцията въвежда албанска учебна програма в училищата в Косово, набавени и поставени в употреба са множество учебници от управляваната по това време от Енвер Ходжа Албания. По-късно, великосръбският национализъм на Милошевич, който отнема автономията на Косово, довежда до кървавите конфликти.

    17:33 09.02.2026

  • 15 Албанец аман реалиста моля

    2 2 Отговор
    До всички участници

    Всичко написано от вас е все едно написано от танюг.
    Няма нищо истинско въф този съд од самото начело е Започнало със лъжи и префабрикувани приказки и директиви од Сърбия, Всички материали са взети от Сърбия.
    Въф днешно време това вече Не минава, хората имат адвокати и те защитават хората. Това обвиниение няма
    основа ,няма никакви доказателства,няма такова нещо
    След няколко дни ще излизам истината ,и тези хора ще са свободни и ще вземат обещечениянза това време кафето за ги задржали без никаква причина.
    Това е на сегашно време да обвиняваш руснак защо воюва със Украина или обратно.

    17:36 09.02.2026

  • 16 Доктор смърт

    2 0 Отговор
    И тогава процъфтяваше незаконната търговия с човешки органи. Убиваха младежи и ги разфасоваха. Основно жертви ставаха етнически сърби.

    19:06 09.02.2026

