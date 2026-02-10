Новини
ФСБ задържа трети заподозрян за опита за убийство на заместник-шефа на ГРУ Владимир Алексеев

10 Февруари, 2026 14:26, обновена 10 Февруари, 2026 14:37

  • фсб-
  • русия-
  • покушение-
  • гру-
  • владимир алексеев-
  • заподозрян-
  • опит за убийство

Москва твърди, че покушението е организирано от украинското разузнаване с участие на Полша

ФСБ задържа трети заподозрян за опита за убийство на заместник-шефа на ГРУ Владимир Алексеев - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е арестувала трети заподозрян във връзка с опита за убийство на високопоставения служител на военното разузнаване Владимир Алексеев, извършен миналата седмица. Информацията е разпространена от „Ройтерс“ и руската агенция „Интерфакс“, предава News.bg.

Припомня се, че генерал Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ, беше прострелян в гърба от нападател, дегизиран като куриер за доставка на храна.

След инцидента руските служби съобщиха, че руски гражданин, роден в Украйна, е бил екстрадиран от Дубай в Москва по подозрение за нанасяне на тежка телесна повреда на генерала.

В понеделник ФСБ обяви, че покушението е било организирано по поръчка на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), като според Москва полското разузнаване е съдействало при вербуването на извършителя.

По данни на руските власти заподозреният стрелец - руски гражданин с украински произход, идентифициран като Любомир Корба, е бил разпитан след екстрадицията си от Дубай. Разпитан е и предполагаемият му съучастник Виктор Васин.

ФСБ твърди, че и двамата са признали вината си и са дали подробни показания за нападението, което според тях е извършено по нареждане на СБУ.

Според руската версия Корба е бил вербуван от украинските служби през август 2025 г. в Тернопол, преминал е обучение в Киев и е получавал месечно възнаграждение в криптовалута. За убийството на Алексеев му е било обещано заплащане от 30 000 долара.

От украинска страна категорично отрекоха каквото и да е участие в опита за покушение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    6 10 Отговор
    И десети задържан ще има да не ги пратят на фронта разследващите.

    14:39 10.02.2026

  • 2 Дрън, дрън съветски чугун

    8 14 Отговор
    Е то единия се оказа действащ агент на ФСБ. Същите нескопосани сценки, като на нашите милиционери.

    14:43 10.02.2026

  • 3 Смех с ватенки

    10 10 Отговор
    30 хил.долара за руски генерал.Много евтино вървят

    Коментиран от #8

    14:44 10.02.2026

  • 4 РФ е един огромен КЕН eф !

    7 15 Отговор
    ФСБ са като нашия ДАНС, само че ФСБ - некадърни милиционери покриващи мафията !

    14:44 10.02.2026

  • 5 аz CВО Победа 80

    6 14 Отговор
    Гърмят им генералите насред Москва на 24-ят етаж в затворен комплекс,те намират стрелеца" в Дубай.🤣🤣🤣

    14:46 10.02.2026

  • 6 пРосия

    6 9 Отговор
    Територия населена с идиоти.

    14:47 10.02.2026

  • 7 Хе!

    13 3 Отговор
    Няма значение кой е заподозрян, но случая дава повод на ФСБ да очисти 100 чужди агента, дори да нямат нищо общо с това деяние!

    14:48 10.02.2026

  • 8 Ами

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Смех с ватенки":

    Не е искал да скача през прозореца.

    14:49 10.02.2026

  • 9 ФСБ

    5 10 Отговор
    са неможачи.

    Коментиран от #17

    14:50 10.02.2026

  • 10 Механик

    5 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!

    Коментиран от #11, #13

    14:52 10.02.2026

  • 11 Абе

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Лапуркай бе тръбаррр !

    14:54 10.02.2026

  • 12 Корав Генерал!

    10 2 Отговор
    Животът му е вън от опасност!
    Оказал е яростна съпротива,с голи ръце,срещу въоръженият убиец-примат!

    Коментиран от #14

    14:56 10.02.2026

  • 13 Оня с мотиката

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    Даже и сап за врата ще ти дойде повече в,а мотиката е за копане ...

    14:57 10.02.2026

  • 14 Факт

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Корав Генерал!":

    Десантчик

    15:06 10.02.2026

  • 15 Тома

    3 1 Отговор
    Представям си бати Бойко срещу въоръжен убиец като знаем че той е с черен колан по карате как щеше да се размирише

    15:18 10.02.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФСБ":

    ДженЗИ, в Русия за три дни беше разкрита цялата терористична мрежа на ционистките унтерменши, а на четвъртия ден беше депортиран от Дубай непосредствения извършител на опита за убийство! Тук от 3 седмици за едно криминално убийство слушаме само версии, догадки, възможности, предположения и т.н. от полицията, а резултата е нулев! Това ще продължи 15-20 г., до закриване на делото, поради давност или обявено за “ритуално” самоубийство!

    15:26 10.02.2026

  • 18 Къде е М.Атанасова

    0 0 Отговор
    Къде се дяна Мимето - щото ни е много интересно нейното мнение по въпроса!

    Коментиран от #19

    15:27 10.02.2026

  • 19 Подправения кантар

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Къде е М.Атанасова":

    Порят и д... то у кинефу

    15:31 10.02.2026