ФСБ задържа трети заподозрян за опита за убийство на заместник-шефа на ГРУ Владимир Алексеев

Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) е арестувала трети заподозрян във връзка с опита за убийство на високопоставения служител на военното разузнаване Владимир Алексеев, извършен миналата седмица. Информацията е разпространена от „Ройтерс“ и руската агенция „Интерфакс“, предава News.bg.
Припомня се, че генерал Владимир Алексеев, първи заместник-началник на ГРУ, беше прострелян в гърба от нападател, дегизиран като куриер за доставка на храна.
След инцидента руските служби съобщиха, че руски гражданин, роден в Украйна, е бил екстрадиран от Дубай в Москва по подозрение за нанасяне на тежка телесна повреда на генерала.
В понеделник ФСБ обяви, че покушението е било организирано по поръчка на Службата за сигурност на Украйна (СБУ), като според Москва полското разузнаване е съдействало при вербуването на извършителя.
По данни на руските власти заподозреният стрелец - руски гражданин с украински произход, идентифициран като Любомир Корба, е бил разпитан след екстрадицията си от Дубай. Разпитан е и предполагаемият му съучастник Виктор Васин.
ФСБ твърди, че и двамата са признали вината си и са дали подробни показания за нападението, което според тях е извършено по нареждане на СБУ.
Според руската версия Корба е бил вербуван от украинските служби през август 2025 г. в Тернопол, преминал е обучение в Киев и е получавал месечно възнаграждение в криптовалута. За убийството на Алексеев му е било обещано заплащане от 30 000 долара.
От украинска страна категорично отрекоха каквото и да е участие в опита за покушение.
