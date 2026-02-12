Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Лидерите на ЕС се събират в Белгия за извънредна среща

Лидерите на ЕС се събират в Белгия за извънредна среща

12 Февруари, 2026

На фона на американски мита и евтин внос от Китай Брюксел търси начини за съживяване на икономиката на блока

Лидерите на ЕС се събират в Белгия за извънредна среща - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се събират в четвъртък в замъка Алден Бисен в източна Белгия за целодневна среща на върха, посветена на конкурентоспособността на блока, съобщава Euronews, предава Фокус.

Основната цел на форума е да бъдат обсъдени нови мерки за съживяване на стагниращата европейска икономика, премахване на регулаторните бариери, привличане на повече инвестиции и стимулиране на иновациите.

Темата придобива допълнителна спешност на фона на наказателните мита, наложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и на нарастващия приток на евтини китайски стоки към европейския пазар.

„Глобалната сила на Европа зависи в голяма степен от икономическата ѝ мощ“, предупреди в навечерието на срещата председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Конкурентоспособността е не само основата на нашето благоденствие, но и на нашата сигурност, а в крайна сметка и на нашите демокрации“, подчерта тя.


Белгия
  • 1 А ще обсъждат

    8 1 Отговор
    ли кой пръв ще клекне в поза Г на килимчето пред....
    Макрон заяви че е най-желаещ......

    09:54 12.02.2026

  • 2 Прасе от Белене

    12 0 Отговор
    Още заеми за клуба на богатите!

    09:54 12.02.2026

  • 3 И кой

    12 3 Отговор
    ще да е лидера на България!?
    Плешивото недоразумение, свалено от народа с протести ли!?

    09:55 12.02.2026

  • 4 Ха Ха

    15 1 Отговор
    Смотаняците през ден се викат и все по-зле става.

    09:55 12.02.2026

  • 5 дядото

    14 0 Отговор
    тези се превърнаха в секта- през няколко дни се събират,целуват се и ни кой не разбира подробности за резултата от тези срещи

    09:57 12.02.2026

  • 6 ФЕЙК

    12 1 Отговор
    За да ни отърват от тези алчни психопати на снимката другаря Тръмп трябва да им наложи 1000 процента мита или другаря Путин да им изпрати едно лешниче! Време е двамата да направят сделката!

    09:57 12.02.2026

  • 7 мошЕто 🥊

    10 1 Отговор
    Тия кухи лейки само се чудят какви да ги мъдрят , а на украинците от това няма да им стане нито по-топло , нито по-светло .

    09:58 12.02.2026

  • 8 Дориана

    13 2 Отговор
    Лидерите на ЕС вземат все повече грешни решения , които водят Европа към война и икономически срив. Всички те трябва да понесат отговорността от последиците за Европа.

    Коментиран от #17

    09:59 12.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ива

    10 1 Отговор
    Те закопаха Европа ! Корумпирани ,без необходимия интелект ,сеещи омраза и разделение !

    10:03 12.02.2026

  • 11 Да живеят СЕЩ

    4 3 Отговор
    Съединените Европейски Щати.

    10:11 12.02.2026

  • 12 Пенчо

    7 0 Отговор
    Къде е най близкото орехче, да се свършва с тази мъка най после!?

    10:16 12.02.2026

  • 13 ама той

    6 0 Отговор
    Урсулът вече унищожи европейската икономика?? Какво е останало за опоскване?!

    Коментиран от #15

    10:20 12.02.2026

  • 14 пийнем,хапнем и ебн....м

    4 0 Отговор
    Извънреден банкет за снимки и прегръдки.Задружна работа!

    10:28 12.02.2026

  • 15 нека се радпадне всички

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "ама той":

    Браво на нея.За какво ни е такава изродия?

    10:30 12.02.2026

  • 16 Идея !

    5 0 Отговор
    Ами що не наложат още санкции на Русия , та съвсем да рухнат ? Да си спестят последните гърчове .

    10:34 12.02.2026

  • 17 Силно казано е

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Дориана":

    че водят Европа към война. Тръмп им развали спокойствието и сега като не могат да разчитат на САЩ, трябва сами да си осигуряват и плащат за оръжията.

    10:39 12.02.2026

  • 18 Ами то е лесно

    1 0 Отговор
    ЕС както забрани вноса на енергоресурси от Русия да задължи фирмите да внасят суровини само от Америка....скъпи естествено. Така ще станат много конкурентни фирмите ...като изнесат производствата извън ес

    10:45 12.02.2026

  • 19 Георгиев

    1 0 Отговор
    Ще има пак хапване, пийване и ако има - мърсуваме. Февруари е, даже закъсняха. А Желязков хвана последния влак за аванта командировка. Да си напълни и джобовете, че това ще му е. А ако след изборите задуха нов вятър, току виж са го попитали как се построи хотел за над 12 млн лева, преди теглене на кредити и как ще се изпълнява погасителния план? Или вече е изпълнен на 100%.

    10:51 12.02.2026

  • 20 Русия

    1 0 Отговор
    Орешника е точно за там !

    10:53 12.02.2026

