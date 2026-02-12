Лидерите на ЕС се събират в Белгия за извънредна среща

Лидерите на 27-те държави членки на Европейския съюз се събират в четвъртък в замъка Алден Бисен в източна Белгия за целодневна среща на върха, посветена на конкурентоспособността на блока, съобщава Euronews, предава Фокус.
Основната цел на форума е да бъдат обсъдени нови мерки за съживяване на стагниращата европейска икономика, премахване на регулаторните бариери, привличане на повече инвестиции и стимулиране на иновациите.
Темата придобива допълнителна спешност на фона на наказателните мита, наложени от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, както и на нарастващия приток на евтини китайски стоки към европейския пазар.
„Глобалната сила на Европа зависи в голяма степен от икономическата ѝ мощ“, предупреди в навечерието на срещата председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Конкурентоспособността е не само основата на нашето благоденствие, но и на нашата сигурност, а в крайна сметка и на нашите демокрации“, подчерта тя.
