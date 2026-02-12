Новини
Песков: Макрон и Мерц могат просто да се обадят на Путин за пряк контакт

Песков: Макрон и Мерц могат просто да се обадят на Путин за пряк контакт

12 Февруари, 2026

Кремъл подчерта, че руският президент никога не се е отказвал от директни разговори, а срещата с Зеленски остава възможна само в Москва

Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин никога не се е отказвал от преки контакти и ако френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц желаят да установят връзка с него, те могат просто да позвънят, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

Коментарът дойде след изказване на литовския президент Гитанас Науседа, който подчерта, че европейските лидери трябва да действат съвместно, вместо "да чукат и драскат по вратата на Кремъл".

"Нито Мерц, нито Макрон не предприемат някакви опити за контакт, но такива особени опити не са необходими, тъй като могат просто да позвънят на президента Путин. Той никога не се е отказвал от преки контакти", каза Песков.

По отношение на украинския президент Володимир Зеленски говорителят подчерта, че отказът му да се срещне с Путин в Москва не е новост, а позицията на Кремъл остава непроменена - срещата може да се състои само в руската столица.

Песков коментира и въпросите около Куба, като заяви, че Русия разчита на конструктивен диалог за разрешаване на проблемите с блокадата на острова и не би искала ескалация под формата на американски мита. По неговите думи, стокообменът между Русия и САЩ в момента е нулев, което също представлява проблем.

Той отказа да коментира информации за евентуално изпращане на руски петрол на Куба или преговори с Хавана относно помощ.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 12 Отговор
    Прекият контакт с Путин води до употреба антибиотик

    14:19 12.02.2026

  • 2 Някой

    11 1 Отговор
    За какво да говори Путин с тях. Просто от учтивост. Обвинявал съм Путин, че е прекалено мек. Друг щеше да е влезнал в Украйна много по-рано и сигурно са му го натяквали да влиза. Още 2010г издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Писал есе "Фашисти ли сме?" и че несъмнено са такива. И с избиванията на десетки хиляди хора. И жестокост на която се е възмущавал и Хитлер. Нищо че са били охранители по концлагерите на Райха.

    Коментиран от #11, #13, #15

    14:19 12.02.2026

  • 3 Ха-ха

    4 13 Отговор
    За да го уведомят, че е Русийката отново е хванала средния, както винаги.!

    14:19 12.02.2026

  • 4 ...

    5 12 Отговор
    Путин е агент на МИ6 и върши перфектно работата по разграбването и фалирането на Русия и унищожаването на руския народ.

    14:20 12.02.2026

  • 5 А зеленото джудже Хаяско

    10 1 Отговор
    се е скрило в бункера, обляно в сълзи и с0.п0.ли.

    14:20 12.02.2026

  • 6 руската мечка

    3 12 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    14:21 12.02.2026

  • 7 Временното явление ЕС

    9 0 Отговор
    Макарон и хайл Мерц правят всичко възможно нелигитимното просяче с напедреното носле да не търси мирни преговори.

    Коментиран от #8

    14:22 12.02.2026

  • 8 Тръмп

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Временното явление ЕС":

    стои зад тези театри.

    Коментиран от #10

    14:23 12.02.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    5 8 Отговор
    Макрон се обажда на путин и песков да им каже, че техните щерки си живеят добре в Париж!

    14:23 12.02.2026

  • 10 Фрау фон SS – Урсуланка

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмп":

    То е ясно – KanzlerAkt е все още в сила....

    14:24 12.02.2026

  • 11 Баща ти

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    На тате дебилчето,бил много мек,смях на макс!!!Путлер толкова си може,от Киев за 3 дни стана 4 години в окопите,отивай си пий лекарствата и не пиши глупости!

    14:26 12.02.2026

  • 12 да питам

    2 3 Отговор
    верно ли Русия започнала да разпродава всичко в държавата на половин цена, -50% промоция ?

    14:30 12.02.2026

  • 13 Ей Чи ки й ка

    0 3 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Степан Бандера е лежал в немски затвор ,я да ми обясниш как фашист лежи в немски затвор ,арестуван и мъчен от Гестапо.Не знам от кое поноление си ,но сте много проzти създания.Нищо не знаете.

    14:32 12.02.2026

  • 14 Московските BAPBAPИ !

    2 3 Отговор
    Кремъл е свърталище на убийци и психопати, а Песков е домашното животно на Путин!
    Първият син на Песков живее дълго време във Великобритания. Там се забърква с улични престъпници и е осъден за нанесен зверски побой. Присъдата е 15 месеца затвор. В Русия има висящо дело срещу него за упражнено насилие върху родната му баба, дъщеря на маршал Будьони… Песков обаче успява да стопира делото и то потъва в нечие прокурорско чекмедже.



    Дъщерята Лиза от втория брак на Песков предпочита да живее във Франция. Тя се обявява публично против войната на Русия срещу Украйна, заради което е в лоши отношения с баща си.



    В Париж живеят и другите двама сина на Песков.



    Петото дете на Песков – Надя, засега е в Русия, защото е съвсем малка. Майка й, бившата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка притежава голяма къща в САЩ – държавата, която Песков открито заплашва и обвинява във варварство...

    Коментиран от #16

    14:32 12.02.2026

  • 15 Tётя Мyтpaфановна

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Никой вече не вярва на тези измислици !
    Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
    С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
    Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
    Вземи синове и внуци ако имаш, не вземай майка, жена, дъщеря или внучка, шлюxи си имаме достатъчно.

    14:34 12.02.2026

  • 16 Синът на

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Московските BAPBAPИ !":

    пропагандиста Соловев и сина на Песков са с гел лак, червило, спирала и минижупи в Париж.

    14:35 12.02.2026

  • 17 Абе къде

    0 2 Отговор
    се изпокриха копейките ?

    14:35 12.02.2026

