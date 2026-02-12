Песков: Макрон и Мерц могат просто да се обадят на Путин за пряк контакт

Руският президент Владимир Путин никога не се е отказвал от преки контакти и ако френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц желаят да установят връзка с него, те могат просто да позвънят, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.
Коментарът дойде след изказване на литовския президент Гитанас Науседа, който подчерта, че европейските лидери трябва да действат съвместно, вместо "да чукат и драскат по вратата на Кремъл".
"Нито Мерц, нито Макрон не предприемат някакви опити за контакт, но такива особени опити не са необходими, тъй като могат просто да позвънят на президента Путин. Той никога не се е отказвал от преки контакти", каза Песков.
По отношение на украинския президент Володимир Зеленски говорителят подчерта, че отказът му да се срещне с Путин в Москва не е новост, а позицията на Кремъл остава непроменена - срещата може да се състои само в руската столица.
Песков коментира и въпросите около Куба, като заяви, че Русия разчита на конструктивен диалог за разрешаване на проблемите с блокадата на острова и не би искала ескалация под формата на американски мита. По неговите думи, стокообменът между Русия и САЩ в момента е нулев, което също представлява проблем.
Той отказа да коментира информации за евентуално изпращане на руски петрол на Куба или преговори с Хавана относно помощ.
1 си дзън
14:19 12.02.2026
2 Някой
Коментиран от #11, #13, #15
14:19 12.02.2026
3 Ха-ха
14:19 12.02.2026
4 ...
14:20 12.02.2026
5 А зеленото джудже Хаяско
14:20 12.02.2026
6 руската мечка
14:21 12.02.2026
7 Временното явление ЕС
Коментиран от #8
14:22 12.02.2026
8 Тръмп
До коментар #7 от "Временното явление ЕС":стои зад тези театри.
Коментиран от #10
14:23 12.02.2026
9 Ганя Путинофила
14:23 12.02.2026
10 Фрау фон SS – Урсуланка
До коментар #8 от "Тръмп":То е ясно – KanzlerAkt е все още в сила....
14:24 12.02.2026
11 Баща ти
До коментар #2 от "Някой":На тате дебилчето,бил много мек,смях на макс!!!Путлер толкова си може,от Киев за 3 дни стана 4 години в окопите,отивай си пий лекарствата и не пиши глупости!
14:26 12.02.2026
12 да питам
14:30 12.02.2026
13 Ей Чи ки й ка
До коментар #2 от "Някой":Степан Бандера е лежал в немски затвор ,я да ми обясниш как фашист лежи в немски затвор ,арестуван и мъчен от Гестапо.Не знам от кое поноление си ,но сте много проzти създания.Нищо не знаете.
14:32 12.02.2026
14 Московските BAPBAPИ !
Първият син на Песков живее дълго време във Великобритания. Там се забърква с улични престъпници и е осъден за нанесен зверски побой. Присъдата е 15 месеца затвор. В Русия има висящо дело срещу него за упражнено насилие върху родната му баба, дъщеря на маршал Будьони… Песков обаче успява да стопира делото и то потъва в нечие прокурорско чекмедже.
Дъщерята Лиза от втория брак на Песков предпочита да живее във Франция. Тя се обявява публично против войната на Русия срещу Украйна, заради което е в лоши отношения с баща си.
В Париж живеят и другите двама сина на Песков.
Петото дете на Песков – Надя, засега е в Русия, защото е съвсем малка. Майка й, бившата олимпийска шампионка по фигурно пързаляне Татяна Навка притежава голяма къща в САЩ – държавата, която Песков открито заплашва и обвинява във варварство...
Коментиран от #16
14:32 12.02.2026
15 Tётя Мyтpaфановна
До коментар #2 от "Някой":Никой вече не вярва на тези измислици !
Ако искаш наистина да помогнеш, се запиши доброволец за защита на майка Русия.
С драскане по форумите си БЕЗполезен ... и д и о т !
Очаквам ви в посольството за да оформим документите!
Вземи синове и внуци ако имаш, не вземай майка, жена, дъщеря или внучка, шлюxи си имаме достатъчно.
14:34 12.02.2026
16 Синът на
До коментар #14 от "Московските BAPBAPИ !":пропагандиста Соловев и сина на Песков са с гел лак, червило, спирала и минижупи в Париж.
14:35 12.02.2026
17 Абе къде
14:35 12.02.2026