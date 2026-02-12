Песков: Макрон и Мерц могат просто да се обадят на Путин за пряк контакт

Руският президент Владимир Путин никога не се е отказвал от преки контакти и ако френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц желаят да установят връзка с него, те могат просто да позвънят, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС и Ройтерс, предава БТА.

Коментарът дойде след изказване на литовския президент Гитанас Науседа, който подчерта, че европейските лидери трябва да действат съвместно, вместо "да чукат и драскат по вратата на Кремъл".

"Нито Мерц, нито Макрон не предприемат някакви опити за контакт, но такива особени опити не са необходими, тъй като могат просто да позвънят на президента Путин. Той никога не се е отказвал от преки контакти", каза Песков.

По отношение на украинския президент Володимир Зеленски говорителят подчерта, че отказът му да се срещне с Путин в Москва не е новост, а позицията на Кремъл остава непроменена - срещата може да се състои само в руската столица.

Песков коментира и въпросите около Куба, като заяви, че Русия разчита на конструктивен диалог за разрешаване на проблемите с блокадата на острова и не би искала ескалация под формата на американски мита. По неговите думи, стокообменът между Русия и САЩ в момента е нулев, което също представлява проблем.

Той отказа да коментира информации за евентуално изпращане на руски петрол на Куба или преговори с Хавана относно помощ.