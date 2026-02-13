Макрон: ЕС трябва да подготви ясни искания преди разговора с Путин

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че за евентуални разговори с руския президент Владимир Путин е необходима подготовка с партньорите от Европейския съюз, пише Интерфакс.

„Смятам, че в момента трябва да работим преди всичко върху себе си, върху това, което смятаме да поискаме. А какво искаме? Искаме гаранции за сигурност за Украйна, но искаме и определени неща за европейците“, каза Макрон.

На 3 февруари Макрон заяви, че подготовката за контактите му с Путин е в ход на техническо ниво. Според френския лидер консултации по този въпрос се провеждат и с европейските партньори и украинския президент Володимир Зеленски.

Последният телефонен разговор между Путин и Макрон се състоя на 1 юли 2025 г. Това бе първият им разговор след дълга пауза, продължила от септември 2022 г. По време на разговора френският лидер призова за незабавно прекратяване на огъня и примирие.

В отговор руският президент заяви, че конфликтът е следствие от западната политика и подчерта, че всички споразумения трябва да отчитат „новите териториални реалности“ и да се справят с коренните причини за кризата.