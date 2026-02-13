Новини
Свят »
Франция »
Макрон: ЕС трябва да подготви ясни искания преди разговора с Путин

Макрон: ЕС трябва да подготви ясни искания преди разговора с Путин

13 Февруари, 2026 06:40, обновена 13 Февруари, 2026 06:46 586 12

  • макрон-
  • путин-
  • европейски съюз-
  • русия-
  • франция-
  • украйна

В момента трябва да работим преди всичко върху себе си, върху това, което смятаме да поискаме, заяви френският президент

Макрон: ЕС трябва да подготви ясни искания преди разговора с Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че за евентуални разговори с руския президент Владимир Путин е необходима подготовка с партньорите от Европейския съюз, пише Интерфакс.

„Смятам, че в момента трябва да работим преди всичко върху себе си, върху това, което смятаме да поискаме. А какво искаме? Искаме гаранции за сигурност за Украйна, но искаме и определени неща за европейците“, каза Макрон.

На 3 февруари Макрон заяви, че подготовката за контактите му с Путин е в ход на техническо ниво. Според френския лидер консултации по този въпрос се провеждат и с европейските партньори и украинския президент Володимир Зеленски.

Последният телефонен разговор между Путин и Макрон се състоя на 1 юли 2025 г. Това бе първият им разговор след дълга пауза, продължила от септември 2022 г. По време на разговора френският лидер призова за незабавно прекратяване на огъня и примирие.

В отговор руският президент заяви, че конфликтът е следствие от западната политика и подчерта, че всички споразумения трябва да отчитат „новите териториални реалности“ и да се справят с коренните причини за кризата.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този

    7 0 Отговор
    на снимката пак е ял шамари.

    06:47 13.02.2026

  • 2 Фен

    8 0 Отговор
    За да имаш искания, трябва да имаш сила и позиция. ЕС няма нищо подобно. Украинците свършват, и ако не набутат нас, или някой друг от съседите в месомелачката, всичко свършва.

    06:49 13.02.2026

  • 3 Бриджит твърдата ръка

    5 0 Отговор
    На този ще му счупя цайсите!

    06:50 13.02.2026

  • 4 Шопо

    5 0 Отговор
    Лошо е САЩ да са ти враг но по лошо е ако са ти приятел.
    ЕС искат Русия да ги пази от САЩ но не искат да си го признаят, надяват се Путин да предложи военен съюз със ЕС.

    06:50 13.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Макрон иска да плащаме заедно дълговете на Франция.

    06:53 13.02.2026

  • 6 Този отново е с очила

    3 0 Отговор
    Макроница явно отново го е центровала. Къде ги намериха тези европейски пишман политици. Срам.

    06:53 13.02.2026

  • 7 Бе и вие ли сте

    6 0 Отговор
    Пак от "победителите"? И в онази война против германците, така се уредихте, без никакви заслуги. И сега се прайте на "победители", без да сте.... Само победителите могат да ИСКАТ. А вие, като пробити кучета, само мое да лежите и скимтите. Да се радвате, че още дишане.... Имали искания? Айде бе!!!

    06:53 13.02.2026

  • 8 Андропов

    1 1 Отговор
    Без ядрено оръжие, ЕС няма как да преговаря с Русия!

    Коментиран от #10

    06:59 13.02.2026

  • 9 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    2 2 Отговор
    Да напомня че от началото на войната, моята позиция и тази на ЕС остават непроменени !!! На Русия трябва да бъде нанесено стратегическо поражение, което и наблюдаваме в момента, отделно Русия трябва да се изтегли до границите от 1991г, връща Крим, Суджа и Белгаподска област за компенсация, плаща 2 трилиона $ компенсация може и в злато, Путин, Герасимов, Лавров, Песков и Маша в Хага, умиротворителни сили в Москва и московска област. Ферхщен ? 😁

    Коментиран от #12

    07:01 13.02.2026

  • 10 Ма те нема и да

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Андропов":

    Имат скоро. То не е да разработиш водороден фойерверк. А е много по-важно, как да го ЗАНЕСЕШ сигурно до целта и там да светне. Самите заряди са лесни. Още 60-те г. СССР направи и гръмна такава с над 50 Мегатона. Но ако нямаш ракети или подводни дронове, сигурни самолети и да минат защитата на противника, то това само мое да ти седи по складовете. А хиперзвукови ракети се разработват години. Европа изпусна влака. Даже Ким е преди тях, а те му се смееха....

    07:06 13.02.2026

  • 11 Ахъм...

    0 0 Отговор
    И кои бяха ЕС то че да им се угажда...
    Комай Путин ще поставя искания пък те ще козируват и изпълняват...

    07:10 13.02.2026

  • 12 Путин им казва

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Урсула фон Лайън, желязната фрау":

    Русия ще си върне всичките територии на Велика Тартария: Китай, Индия, Аляска, половината Европа...И т.н. "велика китайска стена" са строили тартарите, не некви си китайци. Кулите за защита са от страната на Русия, а не на Китай... Урсулата нищо не мое да кай. Нема карти! Перчема знай...

    07:10 13.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания