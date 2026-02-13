Макрон: ЕС трябва да подготви ясни искания преди разговора с Путин

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че за евентуални разговори с руския президент Владимир Путин е необходима подготовка с партньорите от Европейския съюз, пише Интерфакс.
„Смятам, че в момента трябва да работим преди всичко върху себе си, върху това, което смятаме да поискаме. А какво искаме? Искаме гаранции за сигурност за Украйна, но искаме и определени неща за европейците“, каза Макрон.
На 3 февруари Макрон заяви, че подготовката за контактите му с Путин е в ход на техническо ниво. Според френския лидер консултации по този въпрос се провеждат и с европейските партньори и украинския президент Володимир Зеленски.
Последният телефонен разговор между Путин и Макрон се състоя на 1 юли 2025 г. Това бе първият им разговор след дълга пауза, продължила от септември 2022 г. По време на разговора френският лидер призова за незабавно прекратяване на огъня и примирие.
В отговор руският президент заяви, че конфликтът е следствие от западната политика и подчерта, че всички споразумения трябва да отчитат „новите териториални реалности“ и да се справят с коренните причини за кризата.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този
06:47 13.02.2026
2 Фен
06:49 13.02.2026
3 Бриджит твърдата ръка
06:50 13.02.2026
4 Шопо
ЕС искат Русия да ги пази от САЩ но не искат да си го признаят, надяват се Путин да предложи военен съюз със ЕС.
06:50 13.02.2026
5 Последния Софиянец
06:53 13.02.2026
6 Този отново е с очила
06:53 13.02.2026
7 Бе и вие ли сте
06:53 13.02.2026
8 Андропов
Коментиран от #10
06:59 13.02.2026
9 Урсула фон Лайън, желязната фрау
Коментиран от #12
07:01 13.02.2026
10 Ма те нема и да
До коментар #8 от "Андропов":Имат скоро. То не е да разработиш водороден фойерверк. А е много по-важно, как да го ЗАНЕСЕШ сигурно до целта и там да светне. Самите заряди са лесни. Още 60-те г. СССР направи и гръмна такава с над 50 Мегатона. Но ако нямаш ракети или подводни дронове, сигурни самолети и да минат защитата на противника, то това само мое да ти седи по складовете. А хиперзвукови ракети се разработват години. Европа изпусна влака. Даже Ким е преди тях, а те му се смееха....
07:06 13.02.2026
11 Ахъм...
Комай Путин ще поставя искания пък те ще козируват и изпълняват...
07:10 13.02.2026
12 Путин им казва
До коментар #9 от "Урсула фон Лайън, желязната фрау":Русия ще си върне всичките територии на Велика Тартария: Китай, Индия, Аляска, половината Европа...И т.н. "велика китайска стена" са строили тартарите, не некви си китайци. Кулите за защита са от страната на Русия, а не на Китай... Урсулата нищо не мое да кай. Нема карти! Перчема знай...
07:10 13.02.2026