Инфлацията в Гърция пада до 2,5%, но храните и стоките от първа необходимост поскъпват с 4,5%

Инфлацията в Гърция през януари е била 2,5 процента, съобщи Гръцката статистическа служба (ELSTAT), цитирана от в. „Катимерини“, предава БТА.

За сравнение през декември миналата година инфлацията е била 2,6 процента, а през януари 2025 г. - 2,7 на сто, сочат данните на гръцката статистика.

Тези стойности обаче не са пряко сравними поради промени в общия индекс, влезли в сила от януари, като включването на хазартни игри и други услуги, свързани с личния транспорт, отбелязва в. „Катимерини“.

Проблемът с инфлацията остава в хранителните продукти и стоките от първа необходимост, които са поскъпнали с 4,5 процента, посочва изданието.