Инфлацията в Гърция пада до 2,5%, но храните и стоките от първа необходимост поскъпват с 4,5%

Инфлацията в Гърция през януари е била 2,5 процента, съобщи Гръцката статистическа служба (ELSTAT), цитирана от в. „Катимерини“, предава БТА.
За сравнение през декември миналата година инфлацията е била 2,6 процента, а през януари 2025 г. - 2,7 на сто, сочат данните на гръцката статистика.
Тези стойности обаче не са пряко сравними поради промени в общия индекс, влезли в сила от януари, като включването на хазартни игри и други услуги, свързани с личния транспорт, отбелязва в. „Катимерини“.
Проблемът с инфлацията остава в хранителните продукти и стоките от първа необходимост, които са поскъпнали с 4,5 процента, посочва изданието.
1 Краварска медия
11:02 13.02.2026
2 Зевс
11:03 13.02.2026
3 по важното е тук на тиквата
11:16 13.02.2026
4 Има разлика от
Пример: При цена на бензина от 2 евро/литър и при инфлация на енерго-носителите от 50%, цената му става вече 3 евро/литър. И после, дори и инфлацията да стане НУЛА 5 години, под ред, то цената на бензина си остава 3 евро/литър. Само, ако има ДЕфлация от 33% на енерго-носителите, тогава цената на бензина ще се ВЪРНЕ пак на 2 евро/литър. Това е проблема. Един път покачили ли са се цените, унищожават икономиката и парите на хората, много дълго време. Почти никога НЕ се връщат, освен с нова голяма криза и "преходи" към нещо друго. Нови парични реформи и подобни...
11:24 13.02.2026
5 Има разлика от
11:31 13.02.2026