Инфлацията в Гърция пада до 2,5%, но храните и стоките от първа необходимост поскъпват с 4,5%

13 Февруари, 2026 10:56, обновена 13 Февруари, 2026 11:04 423 5

  • инфлация-
  • гърция-
  • храни-
  • поскъпване-
  • стоки

Основният индекс на потребителските цени показва леко забавяне на инфлацията през януари, но домакинствата усещат поскъпването на основни стоки

Инфлацията в Гърция пада до 2,5%, но храните и стоките от първа необходимост поскъпват с 4,5% - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в Гърция през януари е била 2,5 процента, съобщи Гръцката статистическа служба (ELSTAT), цитирана от в. „Катимерини“, предава БТА.

За сравнение през декември миналата година инфлацията е била 2,6 процента, а през януари 2025 г. - 2,7 на сто, сочат данните на гръцката статистика.

Тези стойности обаче не са пряко сравними поради промени в общия индекс, влезли в сила от януари, като включването на хазартни игри и други услуги, свързани с личния транспорт, отбелязва в. „Катимерини“.

Проблемът с инфлацията остава в хранителните продукти и стоките от първа необходимост, които са поскъпнали с 4,5 процента, посочва изданието.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Краварска медия

    2 0 Отговор
    А тука как е? Мед и рози, или не точно

    11:02 13.02.2026

  • 2 Зевс

    5 0 Отговор
    Както казваше доцента ми по статистика: ако искате ниска инфлация в потребителската кошница заедно с хляба и млякото по 1 евро слагате и едно пиано за 10 000 :)

    11:03 13.02.2026

  • 3 по важното е тук на тиквата

    0 0 Отговор
    избирачите да усещат поскъпването на основни стоки

    11:16 13.02.2026

  • 4 Има разлика от

    1 0 Отговор
    Инфлация и от абсолютните цени, СЛЕД НЕЯ!!!
    Пример: При цена на бензина от 2 евро/литър и при инфлация на енерго-носителите от 50%, цената му става вече 3 евро/литър. И после, дори и инфлацията да стане НУЛА 5 години, под ред, то цената на бензина си остава 3 евро/литър. Само, ако има ДЕфлация от 33% на енерго-носителите, тогава цената на бензина ще се ВЪРНЕ пак на 2 евро/литър. Това е проблема. Един път покачили ли са се цените, унищожават икономиката и парите на хората, много дълго време. Почти никога НЕ се връщат, освен с нова голяма криза и "преходи" към нещо друго. Нови парични реформи и подобни...

    11:24 13.02.2026

  • 5 Има разлика от

    1 0 Отговор
    "Покачване на цените изобщо" - общата инфлация и "покачване на цените на храната, тока, бензина..." продуктите, които ПОЛЗВАШ ВСЕКИ ДЕН. Тогава тяхната ин лазия се нарича РОТИРАЩА! Върти се ВСЕКИ ден. И ти изтегля парите за месец МНОГОКРАТНО! А, ако има увеличение цените на китайски телевизор с 5%, то това изобщо не е голям проблем. Ти си купуваш такъв на 3 години или повече такъв. Ухапала те бълха. Ама хляба да се качи с 1%, то на месец го купуваш 30 пъти и на година 365 пъти. От 5 цента увеличение имаш годишна загуба на пари 0,05 евро х 365...

    11:31 13.02.2026

Новини по държави:
