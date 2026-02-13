Вземете 50% отстъпка за хостинг от

ЕС заплашва да блокира 1,6 млрд. евро за Сърбия

13 Февруари, 2026 12:53 542 12

Брюксел предупреждава, че промените подкопават върховенството на закона и могат да забавят евроинтеграцията на Белград

Ели Стоянова

Европейският съюз може да замрази финансиране в размер на 1,6 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства за Сърбия, след като властите в Белград приеха законодателни промени, които според Брюксел поставят под съмнение ангажимента на страната към върховенството на закона, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.

Новите текстове, насочени към централизиране на съдебната система и влезли в сила тази седмица, предизвикаха остра реакция сред съдии и прокурори. Според критиците те засилват влиянието на президента Александър Вучич, отслабват борбата с организираната престъпност и поставят под риск европейската перспектива на страната.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви в писмен коментар до „Ройтерс“, че измененията „подкопават доверието“ и затрудняват онези в Брюксел, които подкрепят напредъка на Сърбия по пътя към ЕС.

По думите ѝ Европейската комисия преразглежда средствата, предвидени за Сърбия по Плана на ЕС за растеж за Западните Балкани - механизъм, целящ сближаване на региона с европейските правила и подпомагане на бъдещото членство. Отпуснатото за Белград финансиране възлиза на 1,6 млрд. евро, но е обвързано с конкретни условия, включително спазване на принципите на правовата държава.

Сърбия започна преговори за членство през 2014 г., но напредъкът остава бавен заради широко разпространената корупция и слабостите в институционалната рамка.

Сред приетите промени са ограничаване на мандатите на главните прокурори и разширяване на правомощията на председателите на съдилища спрямо съдиите. Опонентите на реформата предупреждават, че това може да отслаби независимостта на магистратите и да застраши делата за корупция по високите етажи на властта, включително тези, наблюдавани от прокуратурата за борба с организираната престъпност.

От Сръбското министерство на правосъдието защитиха новото законодателство с аргумента, че то ще повиши ефективността на съдебната система чрез по-ясна структура и ускорено вземане на решения.

В отговор на критиките Белград поиска становище от Венецианската комисия към Съвета на Европа. Според Марта Кос след публикуването на оценката се очаква законите да бъдат преразгледани по прозрачен и приобщаващ начин.


Сърбия
  • 1 Грамофон свири, майка плаче

    5 1 Отговор
    Тя Сърбия как се е забързала за ЕС, е хеее...🤣🤣🤣

    Коментиран от #8

    12:55 13.02.2026

  • 2 Не им трябват

    6 0 Отговор
    те ще се присъединяват съм Русия

    😂

    12:55 13.02.2026

  • 3 Далавера "Импекс "

    2 1 Отговор
    Айде...1,6.млрд € заминаха за Украйна.

    Коментиран от #4

    12:56 13.02.2026

  • 4 По-добре за

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Далавера "Импекс "":

    Украйна, отколкото за Сърбия.

    12:58 13.02.2026

  • 5 Хаха

    0 1 Отговор
    А за Бойко един леден 🍡

    12:59 13.02.2026

  • 6 Лост

    3 2 Отговор
    Още не са влезли и започва замразяването.А как така искат да приемат Украйна която е направо спинизно болна?

    13:00 13.02.2026

  • 7 ЕС е в разпад

    5 0 Отговор
    Европейският парламент гласува дали само биологични жени могат да забременеят.

    233 отхвърлят твърдението.

    200 са съгласни с фактите, 107 страхливци се въздържат.

    Следователно, сега мога да предоставя фактическо доказателство, че в Европейския парламент седят поне 233 души с психични разстройства, които отричат ​​биологичните факти.

    13:03 13.02.2026

  • 8 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":

    От 2012 година кандидатстват, затварят глави и не ги приемат, ту едно, ту друго... Той, затова Фучич разчита повече на Турция и работи с китайците...

    13:03 13.02.2026

  • 9 дончичо

    0 0 Отговор
    " И да нямате друг Бог освен ..." ойропейското финансиране и т.н. пейски ценноности-нали така!?

    "Според критиците те засилват влиянието на президента Александър Вучич, отслабват борбата с организираната престъпност и поставят под риск европейската перспектива на страната."
    Как смее този диктатор да има влияние!?

    13:06 13.02.2026

  • 10 саксън

    0 0 Отговор
    С какво основание ЕС ще подаряват от нашите пари на страна която не е член?!

    13:08 13.02.2026

  • 11 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Сърбия не разчита на парите от ЕС,тя може да получава заеми от страните на БРИКС. Глупостите за върховенство на закона са като тези за правата на човека. Те са валидни за безлични държави като нашата.

    Коментиран от #12

    13:14 13.02.2026

  • 12 Казах

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Павел Пенев":

    2 млн сърби работят в ЕС с бежански, хърватски и български паспорти.
    Бай Вучо продължава сръбското самоубийство от времето на господаря му Милошевич. От държава на нивото на Италия днес Сърбия е нивото на Албания..
    Балканският шофинизъм с руски привкус води до това..

    13:19 13.02.2026

