ЕС заплашва да блокира 1,6 млрд. евро за Сърбия

Европейският съюз може да замрази финансиране в размер на 1,6 милиарда евро под формата на заеми и безвъзмездни средства за Сърбия, след като властите в Белград приеха законодателни промени, които според Брюксел поставят под съмнение ангажимента на страната към върховенството на закона, съобщава „Ройтерс“, предава News.bg.
Новите текстове, насочени към централизиране на съдебната система и влезли в сила тази седмица, предизвикаха остра реакция сред съдии и прокурори. Според критиците те засилват влиянието на президента Александър Вучич, отслабват борбата с организираната престъпност и поставят под риск европейската перспектива на страната.
Еврокомисарят по разширяването Марта Кос заяви в писмен коментар до „Ройтерс“, че измененията „подкопават доверието“ и затрудняват онези в Брюксел, които подкрепят напредъка на Сърбия по пътя към ЕС.
По думите ѝ Европейската комисия преразглежда средствата, предвидени за Сърбия по Плана на ЕС за растеж за Западните Балкани - механизъм, целящ сближаване на региона с европейските правила и подпомагане на бъдещото членство. Отпуснатото за Белград финансиране възлиза на 1,6 млрд. евро, но е обвързано с конкретни условия, включително спазване на принципите на правовата държава.
Сърбия започна преговори за членство през 2014 г., но напредъкът остава бавен заради широко разпространената корупция и слабостите в институционалната рамка.
Сред приетите промени са ограничаване на мандатите на главните прокурори и разширяване на правомощията на председателите на съдилища спрямо съдиите. Опонентите на реформата предупреждават, че това може да отслаби независимостта на магистратите и да застраши делата за корупция по високите етажи на властта, включително тези, наблюдавани от прокуратурата за борба с организираната престъпност.
От Сръбското министерство на правосъдието защитиха новото законодателство с аргумента, че то ще повиши ефективността на съдебната система чрез по-ясна структура и ускорено вземане на решения.
В отговор на критиките Белград поиска становище от Венецианската комисия към Съвета на Европа. Според Марта Кос след публикуването на оценката се очаква законите да бъдат преразгледани по прозрачен и приобщаващ начин.
1 Грамофон свири, майка плаче
Коментиран от #8
12:55 13.02.2026
2 Не им трябват
😂
12:55 13.02.2026
3 Далавера "Импекс "
Коментиран от #4
12:56 13.02.2026
4 По-добре за
До коментар #3 от "Далавера "Импекс "":Украйна, отколкото за Сърбия.
12:58 13.02.2026
5 Хаха
12:59 13.02.2026
6 Лост
13:00 13.02.2026
7 ЕС е в разпад
233 отхвърлят твърдението.
200 са съгласни с фактите, 107 страхливци се въздържат.
Следователно, сега мога да предоставя фактическо доказателство, че в Европейския парламент седят поне 233 души с психични разстройства, които отричат биологичните факти.
13:03 13.02.2026
8 Ами
До коментар #1 от "Грамофон свири, майка плаче":От 2012 година кандидатстват, затварят глави и не ги приемат, ту едно, ту друго... Той, затова Фучич разчита повече на Турция и работи с китайците...
13:03 13.02.2026
9 дончичо
"Според критиците те засилват влиянието на президента Александър Вучич, отслабват борбата с организираната престъпност и поставят под риск европейската перспектива на страната."
Как смее този диктатор да има влияние!?
13:06 13.02.2026
10 саксън
13:08 13.02.2026
11 Павел Пенев
Коментиран от #12
13:14 13.02.2026
12 Казах
До коментар #11 от "Павел Пенев":2 млн сърби работят в ЕС с бежански, хърватски и български паспорти.
Бай Вучо продължава сръбското самоубийство от времето на господаря му Милошевич. От държава на нивото на Италия днес Сърбия е нивото на Албания..
Балканският шофинизъм с руски привкус води до това..
13:19 13.02.2026