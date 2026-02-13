Новини
Свят »
САЩ »
Доналд Тръмп: Гаранции за сигурност на Украйна само след мирна сделка с Русия
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп: Гаранции за сигурност на Украйна само след мирна сделка с Русия

13 Февруари, 2026 19:09 748 37

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • донбас

Мирният процес е в застой, защото основният въпрос остава нерешен: исканията на Русия украинските войски да се изтеглят от целия регион на Донбас, включително от районите, които не са окупирани от руската армия

Доналд Тръмп: Гаранции за сигурност на Украйна само след мирна сделка с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Източници на "Политико" съобщават, че администрацията на Тръмп не възнамерява да подписва споразумение за гаранции за сигурност за Украйна, докато Киев не постигне споразумение с Русия за условията за прекратяване на войната.

Според двама неназовани европейски дипломати и висш американски служител, Вашингтон е заявил това ясно на Украйна.

Още новини от Украйна

Изданието пише още, че мирният процес е в застой, защото основният въпрос остава нерешен: исканията на Русия украинските войски да се изтеглят от целия регион на Донбас, включително от районите, които не са окупирани от руската армия.

"И двете страни заемат доста твърда позиция, но мисля, че всички вярват, че има път напред", цитира "Политико" един от своите източници.

Източниците на изданието не очакват никакви пробиви на Мюнхенската конференция по сигурността, на която в петък присъстваха украинският президент Володимир Зеленски и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, наред с други. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Киър Стармър също ще участват.

Украйна настоява, че всяко споразумение за прекратяване на войната трябва да изисква надеждни гаранции за сигурност от САЩ и други западни съюзници, за да се направи невъзможно повторното руско нахлуване.

"Политико" описва преговорите между Украйна, Русия и администрацията на Тръмп по следния начин:

"Откакто встъпи в длъжност миналата година, Тръмп се опита да накара Украйна и Русия да прекратят войната, често оказвайки натиск върху Киев да направи отстъпки. Дипломацията последователно следва познат цикъл: Тръмп определя краен срок и призовава за бързо прекратяване на военните действия; Украйна бързо се съгласява да участва, но Русия се въздържа; в последния момент Русия предлага преговори, след което дискусиите не водят до никъде, защото двете страни не са в състояние да съгласуват позициите си."


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    9 1 Отговор
    Гаранция -Франция!

    19:11 13.02.2026

  • 2 Накрая Бункерът ше готи

    4 14 Отговор
    Русия се разпада

    19:11 13.02.2026

  • 3 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ ПАК ШАМАРОСНИ

    11 3 Отговор
    Как сте тъпаци??

    Коментиран от #11

    19:12 13.02.2026

  • 4 руската мечка

    6 9 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    19:12 13.02.2026

  • 5 Слава Украйна

    5 10 Отговор
    Унищожиха Вторая
    Бункера пръска кафяво

    19:12 13.02.2026

  • 6 си дзън

    2 4 Отговор
    Всичко е в това, кой ще остане последен: русията да фалира, укрите да свършат или Тръмп
    да хвърли топа.

    19:13 13.02.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    3 8 Отговор
    Споко....
    Още Четири Года вайна и Фламинго съвсем ще размекнат Рассията и направат далеч по-договороспособна 👍
    Не панимаю що се е хванала за тия 30кв км от Донбас след като губи Херсон и Запорожие.

    19:13 13.02.2026

  • 8 Русия в Коша

    3 8 Отговор
    Там е мястото на Боклука

    19:13 13.02.2026

  • 9 бай дончо

    1 2 Отговор
    да обясни как се прави сделка с мъртвец!

    19:13 13.02.2026

  • 10 Всеки ден милиарди хора се събуждат

    3 10 Отговор
    И благодарят на Бог не не са Руснаци

    19:14 13.02.2026

  • 11 Хехее

    3 6 Отговор

    До коментар #3 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ ПАК ШАМАРОСНИ":

    Бандерите са шамаросани, а Матушката е нокаутирана и занулена.😂

    Коментиран от #15

    19:14 13.02.2026

  • 12 Вашето мнение

    6 1 Отговор
    Н. Михаилова, Сандов, Денков, Терзиев, Безуханова, общото между всички е, че са подпомагали НПО-петрохан и са русофоби.

    Коментиран от #26

    19:15 13.02.2026

  • 13 ПЪРВО ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И КАПИТУЛАЦИЯ

    6 2 Отговор
    После гаранции.

    Коментиран от #19

    19:15 13.02.2026

  • 14 Късия стратег оплете конците

    1 1 Отговор
    Не останаха Роби и Пари

    19:16 13.02.2026

  • 15 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хехее":

    Пак са разочаровани.

    Коментиран от #22

    19:16 13.02.2026

  • 16 Гост

    3 1 Отговор
    Мирна сделка с Русия само, когато Тръмп смени Зеленски...

    19:16 13.02.2026

  • 17 да питам

    1 4 Отговор
    защо винаги става обратното на това, което Русия е иска ?

    19:17 13.02.2026

  • 18 Педофила загроби народът си

    6 4 Отговор
    Нищо не става от Руснак

    Коментиран от #29, #30

    19:17 13.02.2026

  • 19 Владимир Путин, президент

    6 3 Отговор

    До коментар #13 от "ПЪРВО ДЕНАЦИФИКАЦИЯ И КАПИТУЛАЦИЯ":

    1945г Германия беше денацифицирана !!!
    2026г Русия също 👍

    Коментиран от #23

    19:17 13.02.2026

  • 20 бай дончо

    4 1 Отговор
    по света има толкова много демократични страни благодарение на русия,че не мога да ги изброя!

    19:18 13.02.2026

  • 21 всичко е ясно

    3 1 Отговор
    Първо мир пък после ще видим. С тази позиция в прав текст Тръмп отсвирва Укръинъ, която месеци "преговаряла " за гаранции. Сега да ходи да иска гаранции от смелчаците от Ес и да чуем какво ще и отговорят, като са останали сами.

    19:18 13.02.2026

  • 22 Хехее

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "КЕНЕФБАНДЕРИТЕ":

    Бандерите са разочаровани, а Матушката е фалира и катастрофира.😂

    19:18 13.02.2026

  • 23 КАТО ЗАГУБИХТЕ ВОЙНАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "Владимир Путин, президент":

    Сега ще страдате. ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА иде и у нас.

    19:19 13.02.2026

  • 24 Англосаксонска безпомощност

    3 2 Отговор
    Дедо Дони, Вова хич не те слуша, да не е разбрал, че сащиянците сте безпомощни.

    19:19 13.02.2026

  • 25 Копейка

    2 2 Отговор
    Сега за кой да викаме, объркани сме ?

    19:19 13.02.2026

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Вашето мнение":

    Абе на тази Саша ли Маша Безуханова ли някой ядосан сводник да не би да и е клъцнал ушите ?

    19:20 13.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 КЕНЕФБАНДЕРИТЕ

    1 1 Отговор
    Загубиха и тази война.

    19:22 13.02.2026

  • 29 Койдозлу

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Педофила загроби народът си":

    КозльоДуйски ,лапуркай бе лепилар,поне някое евро ще изкараш ,че тук напоследък люта конкуренция с останалите козяци !

    19:22 13.02.2026

  • 30 Блогър от Москва. Крим вече не е Руски

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Педофила загроби народът си":

    "...нищо не става от руснак..."

    Напълно си прав - казвам го като руски гражданин !!!

    Коментиран от #32

    19:23 13.02.2026

  • 31 Констатация

    10 1 Отговор
    Там е работата, че никой от хунтата в Кремъл и бункерния пcиxoпат не е казал, че войната ще приключи, ако ВСУ се изтегли от територията която все още не е окупирана...
    Затова и няма как украинците да го направят.

    Коментиран от #34, #37

    19:24 13.02.2026

  • 32 Илиан Илиин Мокрия

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Блогър от Москва. Крим вече не е Руски":

    Мартине ,тсс ганне прррк летто крадливо ,пак си откраднал чужд профил и ни излагаш ,шефа Ивайло ще те глобява пак !

    19:26 13.02.2026

  • 33 Ъхъ!!!

    3 2 Отговор
    Агент Краснов трябва да притиска Путин, а не Украйна! Путин започна тази война.

    19:26 13.02.2026

  • 34 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Констатация":

    На руснак вяра нямай, три пъти проверявай !!!

    19:26 13.02.2026

  • 35 ?????

    1 0 Отговор
    Да напомням ли пак?
    А беше толкова просто.
    Не пипайте общия език и общата история.
    Търгувайте и с Русия и с Европа.

    19:26 13.02.2026

  • 36 Да но нашите розови понита начело с

    1 0 Отговор
    Урси си въобразяват че са по велик от г-н Тръмп и се решили да поемат неговите функции. Какви смешници управляват европейският съюз .....представи ли си.

    19:27 13.02.2026

  • 37 Запознат

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Констатация":

    Войната ще приключи когато и малките осттаци от ВСУ запълнят многобройните гробищни паркове !

    19:28 13.02.2026