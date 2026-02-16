Орбан продължава да захранва военната машина на Кремъл! Унгария все още купува руски петрол

Унгария купува руски петрол, въпреки наличието на алтернативни източници доставки, сочи доклад на Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД), цитиран от CNN. Спестяванията на унгарците се превръщат в печалби за най-голямата унгарска петролна компания, която е частично собственост на фондации, свързани с премиера Виктор Орбан.

Според ЦИД вътрешните цени на горивата в Унгария са били средно с 18% по-високи, отколкото в съседна Чехия през 2025 г., въпреки че Будапеща все още купува по-евтин руски петрол, докато Прага купува по-скъпи неруски петролни продукти.

Изследването подкопава твърденията на Орбан, че продължаващото купуване на руски петрол, въпреки усилията на Европейския съюз за постепенно премахване на руските изкопаеми горива, прави горивата по-евтини за унгарците. Докладът посочва, че по-ниските цени се дължат предимно на MOL, унгарския петролен гигант, чийто оперативен доход се е увеличил с 30% след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г.

"Зависимостта от руския петрол с отстъпка не е достигнала до потребителите", изтъква Мартин Владимиров, директор на енергийната и климатична програма на ЦИД. По думите му печалбата от препродажбата на евтин петрол отива в джоба на монополния доставчик MOL под формата на свръхпечалба, която косвено финансира мрежите за завладяване на държавата на Орбан.

След като Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди близо четири години, членовете на ЕС предприеха действия за прекратяване на зависимостта си от руски петрол и газ. ЕС предостави на Унгария, Словакия и Чехия дерогация, като има каза ясно, че трябва да намалят зависимостта си от Русия възможно най-скоро.

Оттогава Чехия спря да купува руски петрол, но Унгария и Словакия използваха изключението на ЕС, за да задълбочат зависимостта си. Миналата година Русия представляваше над 92% от вноса на суров петрол в Унгария, в сравнение с 61% преди инвазията, се твърди в доклада на ЦИД. Когато Съединените щати обявиха санкции срещу двата руски петролни гиганта "Роснефт" и "Лукойл" през октомври, Орбан пътува до Белия дом, за да поиска едногодишно изключение. Президентът на САЩ Доналд Тръмп удовлетвори молбата му, заявявайки, че е било "трудно" за Унгария да се откаже от руските изкопаеми горива, тъй като няма излаз на море.

Според ЦИД продължаващите покупки на руски петрол от Унгария са политически избор, а не търговска или логистична необходимост. "Въпреки пълния достъп до алтернативни маршрути за доставки. Унгария задълбочи зависимостта си от руския петрол, превръщайки временното изключение на ЕС в постоянна вратичка в режима на санкции", се посочва в доклада на организацията.

Унгария получава руски суров петрол по тръбопровода "Дружба", който преминава през Украйна, но е свързан и с тръбопровода "Адрия", който преминава през Хърватия и изпомпва неруски суров петрол от адриатическото крайбрежие. Изследователите на ЦИД отбелязват, че тръбопроводът "Адрия" има достатъчен капацитет, за да задоволи нуждите на Унгария и Словакия, и че транзитните му такси са 1,7 пъти по-ниски от тези за тръбопровода "Дружба", който преминава през зона на активна война.

Руският суров петрол обаче е значително по-евтин от неруските алтернативи. Докладът установява, че между януари 2024 г. и август 2025 г. руският суров петрол е бил средно с около 20% по-евтин. Но тази отстъпка не се е превърнала в по-ниски цени за унгарските потребители, според доклада.

През 2025 г. средните седмични цени на горивата преди данъците са били с 18% по-високи в Унгария, отколкото в Чехия, и с 10% по-високи за дизела, съобщава ЦИД. Въпреки че MOL е купувала руски суров петрол с голяма отстъпка, изследователите казват, че компанията все още е продавала продуктите си на цени, подобни на други регионални пазари, което е довело до рязко увеличение на печалбите ѝ.

"Оперативните приходи на компанията са се увеличили с 30% над нивата преди инвазията, докато три фондации, свързани с премиера Виктор Орбан, контролират 30,49% от MOL, което позволява излишните печалби да се вливат в някои от най-влиятелните мрежи за завладяване на държавата в Унгария", се казва в доклада. Тези фондации включват Колежа "Матиас Корвинус", най-голямата образователна институция в Унгария, която има тесни връзки с правителството на Орбан.

Докладът на ЦИД излиза в момент, когато Унгария се готви за парламентарни избори през април, на които Орбан ще се изправи срещу Петер Маджар, първия му солиден опонент от години. Орбан е водил активна кампания за това как правителството му е успяло да поддържа ниски разходи за енергия, което докладът поставя под въпрос. Докладът също така подкопава твърденията на Орбан, че Унгария няма друг избор, освен да купува руски петрол. В него се установява, че унгарските рафинерии са технически способни да преработват неруски суров петрол и са го правили в миналото без прекъсвания. CSD също така посочи как България и Чехия, които са спрели да купуват руски петрол след нахлуването в Украйна, "не са преживели сътресения в доставките и са поддържали едни от най-ниските цени на горивата в ЕС".

Изследователите препоръчват ЕС да приеме законодателство, предложено от Европейската комисия, за забрана на вноса на руски суров петрол от Унгария и Словакия възможно най-скоро. Последният етап от енергийното отделяне на Европа от Русия е постижим. Остава политическата воля за затваряне на вратичките, които продължават да финансират военната машина на Кремъл, смятат изследователите.