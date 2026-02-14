Жена загина при атака с дронове срещу Одеса

Жена загина в резултат на нападение с дронове, извършено срещу Одеса тази нощ, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм, цитиран от БТА.

Руските сили извършиха поредно нападение с дронове срещу града, щети са нанесени на покрива на жилищна къща, се казва в съобщението на Кипер.

Избухналият пожар оперативно е ликвидиран. Съответните служби ликвидират последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) започнаха контраофанзива на фронтовата линия, след като на Русия беше забранено да използват терминалите Starlink на Илон Мъск, предаде ФОКУС.

ВСУ са предприели локални контраатаки, за да възстановят комуникацията между позициите на фронтовата линия между южна Добропиле и северна Варваровка, предава The Telegraph, позовавайки се на доклад на Института за изследване на войната (ISW).



Геолокационни данни показват контраатаки близо до Тернувати, Добропиле и Зализничен, недалеч от границата между Днепропетровска и Запорожка област.



Анализаторите на ISW смятат, че украинските контраатаки са отговор на благоприятните условия на бойното поле, създадени отчасти от загубата на терминалите на Starlink от Русия.



Изданието отбелязва, че почти 90% от руските подразделения са загубили комуникация, след като Мъск организира прекъсване на услугата по-рано този месец. Това решение бе взето, след като стана известно, че руснаците инсталират терминали Starlink на удари дронове тип "Шахед".



Руските комуникации също пострадаха поради решението на Кремъл да въведе нови ограничения върху използването на Telegram, популярен месинджър, използван от руски войници във войната срещу Украйна.



Изданието отбелязва, че освен локалните контраатаки, Украйна е засилила ударите по военни обекти в Русия. По-специално, Украйна атакува един от най-големите складове за боеприпаси на руската армия, разположен близо до Волгоград, и ракетен завод в Тамбовска област с крилати ракети "Фламинго“.



"Украинските сили унищожиха и 6000 дрона близо до Суджа в Курска област, което беше една от най-големите загуби на Москва до момента“, пише изданието.



На 1 февруари Илон Мъск обяви, че SpaceX е предприела мерки за ограничаване на използването на сателитната комуникационна система Starlink от Русия.



Действията на Мъск са пряко свързани с искането на Украйна за разрешаване на въпроса с използването на терминали Starlink от руски ударни дронове ''Шахед''.



На 9 февруари Тарас Мишак, старши офицер по комуникациите на 59-та отделна щурмова бригада от Въздушно-десантните войски "Степни хищници“ "Яков Хандзюк“, заяви, че след като руснаците са били изключени от сателитните комуникации на Starlink, украинските военни засичат по-малко вражески дронове в тила.



В същия ден съветникът на министъра на отбраната на Украйна, специалист по комуникационни системи, Сергий Бескрестнов с позивна ''Светкавицата'', съобщи, че се получава информация за спешна доставка на сателитни интернет терминали на фронта за руснаците, които да заменят Starlink.