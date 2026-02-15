Австралия влага $3 милиарда долара в корабостроителница за атомни подводници

Австралия обяви, че ще изразходва 3,9 милиарда австралийски долара (близо 3 млрд. щатски долара), за да "напредне" с изграждането на корабостроителница за атомни подводници в рамките на тристранната програма АУКУС (AUKUS), предаде Ройтерс.



АУКУС (от А като Австралия, UK като Обединеното кралство и US като Съединените щати) е пакт за атомни подводници, сключен от Австралия, Великобритания и САЩ през 2021 г., по силата на който Австралия ще се въоръжава с бойните плавателни съдове от следващото десетилетие насетне, за да се противопостави на китайските амбиции в Индийско-тихоокеанския регион, уточнява световната агенция.



Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи споменатата сума като първи транш за новата корабостроителница в Озбърн, предградие на Аделаида в щата Южна Австралия.



"Инвестицията в корабостроителницата за подводници в Озбърн е стратегическа за въоръжаването на Австралия с конвенционални атомни подводници", се казва в изявление на Албанезе.



Според официалните проекти общото вложение е 30 милиарда австралийски долара, които ще бъдат дадени "в близките десетилетия", заявява премиерът.

Канадската външна министърка Анита Ананд се е срещнала с китайския си колега Ван И в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Ван И е приветствал министър-председателя на Канада Марк Карни, който бе на посещение в Китай миналия месец. Китайският първи дипломат нарече визитата "продуктивна".

Посещението на Карни в Китйй доказва, че настоящото канадско правителство следва нова политика по отношение на Пекин, отбеляза Ван, цитиран от Синхуа.

На свой ред Ананд заяви, че посещението на премиера е било "голям успех" и е дало началото на нова ера в канадско-китайските взаимоотношения.