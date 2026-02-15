Новини
Австралия влага $3 милиарда долара в корабостроителница за атомни подводници

Австралия влага $3 милиарда долара в корабостроителница за атомни подводници

15 Февруари, 2026 05:26, обновена 15 Февруари, 2026 05:30

Канадската външна министърка Анита Ананд се срещна с китайския си колега Ван И в Мюнхен

Австралия влага $3 милиарда долара в корабостроителница за атомни подводници - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Австралия обяви, че ще изразходва 3,9 милиарда австралийски долара (близо 3 млрд. щатски долара), за да "напредне" с изграждането на корабостроителница за атомни подводници в рамките на тристранната програма АУКУС (AUKUS), предаде Ройтерс.

АУКУС (от А като Австралия, UK като Обединеното кралство и US като Съединените щати) е пакт за атомни подводници, сключен от Австралия, Великобритания и САЩ през 2021 г., по силата на който Австралия ще се въоръжава с бойните плавателни съдове от следващото десетилетие насетне, за да се противопостави на китайските амбиции в Индийско-тихоокеанския регион, уточнява световната агенция.

Австралийският министър-председател Антъни Албанезе определи споменатата сума като първи транш за новата корабостроителница в Озбърн, предградие на Аделаида в щата Южна Австралия.

"Инвестицията в корабостроителницата за подводници в Озбърн е стратегическа за въоръжаването на Австралия с конвенционални атомни подводници", се казва в изявление на Албанезе.

Според официалните проекти общото вложение е 30 милиарда австралийски долара, които ще бъдат дадени "в близките десетилетия", заявява премиерът.

Канадската външна министърка Анита Ананд се е срещнала с китайския си колега Ван И в кулоарите на Мюнхенската конференция по сигурността, предаде китайската новинарска агенция Синхуа.

Ван И е приветствал министър-председателя на Канада Марк Карни, който бе на посещение в Китай миналия месец. Китайският първи дипломат нарече визитата "продуктивна".

Посещението на Карни в Китйй доказва, че настоящото канадско правителство следва нова политика по отношение на Пекин, отбеляза Ван, цитиран от Синхуа.

На свой ред Ананд заяви, че посещението на премиера е било "голям успех" и е дало началото на нова ера в канадско-китайските взаимоотношения.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    1 1 Отговор
    Австралия е една фалирала провинция, без бъдеще. Скоро ще премине към Китай и те ще се погрижат за този забравен от Бога континент.

    Коментиран от #2, #3

    06:04 15.02.2026

  • 2 Саша Грей

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Предполагам можеш да направиш справка за БВП на Австралия и как фалира. Ако те мързи - заповядай. Номинален БВП на Австралия $1.83 трилиона, на Русия $2.51 трилиона. На глава от населението - $65 946 за Австралия, $17 290 за Русия. Разлика близо 4 ПЪТИ!

    06:28 15.02.2026

  • 3 помак

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    скоро задния ти двор ще премине към махалата и редовно ще бъде разораван

    06:28 15.02.2026

