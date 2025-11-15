Северна Корея е намалила драстично доставките на снаряди за Русия заради изчерпване на запасите си

Северна Корея е намалила с повече от наполовина доставките си на артилерийски снаряди за Русия заради изчерпване на запасите си, а същевременно на този фон режимът в Пхенян започна производство на собствени военни дронове, заяви в интервю за Ройтерс заместник-началникът на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки, предаде БТА.
Доставката на милиони артилерийски снаряди от Северна Корея помагаше на Русия да поддържа темповете на стрелба на бойното поле през 2024, но според Скибицки броят им е спаднал с повече от наполовина тази година, заради намаляване на запасите на Пхенян.
Той посочи, че от 2023 г. КНДР е доставила на Москва общо 6,5 млн. артилерийски снаряда.
Представителят на военното разузнаване добави, че през септември не са регистрирани доставки на боеприпаси от Северна Корея, но през октомври има няколко.
Около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са били толкова стари, че е имало нужда да бъдат преработвани в руски заводи, отбеляза той.
Скибицки добави, че същевременно Северна Корея е започнала масово производство на щурмови дронове с малък и среден обсег.
Хиляди севернокорейски войници се сражаваха миналата година заедно с руските сили в руската Курска област, след украинската инвазия в нея.
Пхенян призна участието си във войната в Украйна, като посочи, че ролята му е да помогне за запазване на световния мир на фона на западната агресия, но не даде никакви подробности и не отговори на никакви запитвания за коментар във връзка с участието си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 И са ко праим?
Коментиран от #13, #52, #53, #55
16:13 15.11.2025
3 половината
Коментиран от #4, #9, #15, #19
16:13 15.11.2025
4 А другата половина
До коментар #3 от "половината":загуби на руската армия от какво са?
Коментиран от #25
16:14 15.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Боруна Лом
Коментиран от #10
16:15 15.11.2025
7 Украинците
Коментиран от #11, #66
16:15 15.11.2025
8 Няма край руският позор
16:16 15.11.2025
9 И защо тогава
До коментар #3 от "половината":им ползваха дефектните снаряди?!
Да бяха взели английски. Качествени са.
16:16 15.11.2025
10 С кривите ракети
До коментар #6 от "Боруна Лом":вече пробваха. пак не става.
16:18 15.11.2025
11 Украинците
До коментар #7 от "Украинците":Освен статистика трепят мощно руски,Прасета.
.
16:19 15.11.2025
12 Добри новини
16:20 15.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Сатана Z
16:21 15.11.2025
15 Лука
До коментар #3 от "половината":На крива ракета космоса и пречи! Това ли е подготовката за провала на рф?
16:21 15.11.2025
16 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Все повече хора явно негодуват, въпреки заплахата от затвор.
Има всички признаци на сгромолясване на последната колониална империя.
Коментиран от #39
16:21 15.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Българският народ подкрепя Украйна !
До коментар #3 от "половината":Останалата половина opки бяха унищожени като xлeбapки от български снаряди.
16:24 15.11.2025
20 Ного важно
16:25 15.11.2025
21 Костя
16:25 15.11.2025
22 Все тая
16:25 15.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Как от
До коментар #4 от "А другата половина":Какво ,от самогоня и от разпрани дупарини
16:27 15.11.2025
26 Лелеееее
16:27 15.11.2025
27 Още новини от Украйна
Зловеща гледка .Тия няма да ги спре и Урсула с двата ножа качена на метла .
Коментиран от #30, #31, #37
16:28 15.11.2025
28 Мас
16:28 15.11.2025
29 Град Козлодуй
До коментар #18 от "Цеко Бомбардировача":Прав сте господине Ли тин е престъпник масов убиец страхливец педофил и фашист издирван от закона
16:29 15.11.2025
30 назад
До коментар #27 от "Още новини от Украйна":пешаците изпревариха моторите....
16:30 15.11.2025
31 Пич тея с моторите
До коментар #27 от "Още новини от Украйна":Ловят с куки хурките и ги влачат по нивите. А има и по двойки с метална корда опъната направо ги режат на филийки. Като чуят украинците мотор и бягат с врясъци кой къде намери
16:31 15.11.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Даа...
16:32 15.11.2025
34 Мара Общата
16:33 15.11.2025
35 Кимчу
16:33 15.11.2025
36 може и без снаряди
16:34 15.11.2025
37 Тия щурмуваци
До коментар #27 от "Още новини от Украйна":превзеха Покровск.
Или нещо бъркам. Не бе, май ги избиха.
16:36 15.11.2025
38 Рамазан
16:36 15.11.2025
39 И кво ще стане според теб
До коментар #16 от "Спомняте ли си СССР? Къде е?":Като се "сгромоляса" Русия ? Как си го представяш? Влизаш в руската централна банка и товариш злато за 700 милиарда? ....
16:36 15.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Путин
16:40 15.11.2025
43 Добре
1.Дронове и оръжия от Иран
2. Снаряди, ракети, оръжия и военни от С. Корея
3. Компоненти за оръжия и военни от Китай
4. Военни "доброволци" от цял свят
И това само част от това, което знаем.
16:40 15.11.2025
44 хихи
16:41 15.11.2025
45 Само питам
16:41 15.11.2025
46 Знае
16:43 15.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Путчо
16:43 15.11.2025
49 Някой
Коментиран от #58
16:46 15.11.2025
50 П.З.Венков
16:47 15.11.2025
51 Покровск
16:49 15.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ЕКМЕК ВАР МУ?
До коментар #2 от "И са ко праим?":ЩО МА ?В БЕГЕТО 90% НЕ ЗАЕТЕ КЪДЕ СТЕ ДЪРЖАТ ВИ В ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
16:58 15.11.2025
54 ха ха ха ....
Или Ким се обади по телефона да им каже ??
Много скалъпени новини вървят от бандерия ....
17:05 15.11.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 значи бункера ще победи
той иска парици а не празни цъканици тук
17:19 15.11.2025
57 Удри русофоборсуците с лопатата!
До коментар #13 от "Точно!!!":дорде почнат да пращат заплатите си на бункера
17:22 15.11.2025
58 Лхцгхфр
До коментар #49 от "Някой":Срещнеш ли копейка трепИ!За доброто на България.
17:24 15.11.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Ха-ха-ха
17:32 15.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Човек
17:34 15.11.2025
63 Значи ей сега е момента
17:44 15.11.2025
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 1234
17:52 15.11.2025
66 факуса
До коментар #7 от "Украинците":правят правят, мрат и от гангрена вече писаха,та да пестят снаряди на русия
17:56 15.11.2025