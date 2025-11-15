Новини
Северна Корея е намалила драстично доставките на снаряди за Русия заради изчерпване на запасите си
  Тема: Украйна

15 Ноември, 2025

Доставката на милиони артилерийски снаряди помагаше на Русия да поддържа темповете на стрелба на бойното поле през 2024 г.

Северна Корея е намалила драстично доставките на снаряди за Русия заради изчерпване на запасите си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е намалила с повече от наполовина доставките си на артилерийски снаряди за Русия заради изчерпване на запасите си, а същевременно на този фон режимът в Пхенян започна производство на собствени военни дронове, заяви в интервю за Ройтерс заместник-началникът на украинското военно разузнаване Вадим Скибицки, предаде БТА.

Доставката на милиони артилерийски снаряди от Северна Корея помагаше на Русия да поддържа темповете на стрелба на бойното поле през 2024, но според Скибицки броят им е спаднал с повече от наполовина тази година, заради намаляване на запасите на Пхенян.

Той посочи, че от 2023 г. КНДР е доставила на Москва общо 6,5 млн. артилерийски снаряда.

Представителят на военното разузнаване добави, че през септември не са регистрирани доставки на боеприпаси от Северна Корея, но през октомври има няколко.

Около половината от снарядите, доставени от Пхенян, са били толкова стари, че е имало нужда да бъдат преработвани в руски заводи, отбеляза той.

Скибицки добави, че същевременно Северна Корея е започнала масово производство на щурмови дронове с малък и среден обсег.

Хиляди севернокорейски войници се сражаваха миналата година заедно с руските сили в руската Курска област, след украинската инвазия в нея.

Пхенян призна участието си във войната в Украйна, като посочи, че ролята му е да помогне за запазване на световния мир на фона на западната агресия, но не даде никакви подробности и не отговори на никакви запитвания за коментар във връзка с участието си.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 27 гласа.
