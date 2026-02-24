Новини
Лъчезар Милушев: София е сигурен град

24 Февруари, 2026 11:07 680 6

  • лъчезар милушев-
  • софия-
  • сигурност-
  • столица

Работим системно за още по-добра превенция, посочи заместник-кметът на столицата

Лъчезар Милушев: София е сигурен град - 1
Снимка: Столична община
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„София е сигурен град. Данните показват, че нивата на престъпност са по-ниски в сравнение с редица други европейски столици. Това обаче не ни успокоява – работим дългосрочно и превантивно, защото сигурността изисква постоянство и системен подход.“ Това заяви заместник-кметът на София в направление „Сигурност“ доц. д-р Лъчезар Милушев в ефира на предаването „12+3“ по БНР – програма „Хоризонт“.

В интервюто той подчерта, че сигурността е хоризонтална политика, която обединява различните сфери на управление – от уличното осветление и видеонаблюдението до строителството, образованието и превенцията сред подрастващите. По думите му амбицията на екипа на кмета на София Васил Терзиев е да интегрира всички политики, имащи отношение към обществения ред и качеството на живот. Още със стъпването му в длъжност е изготвена „Визия за сигурност на София 2024–2030 г.“ – стратегически документ с прагматични и постижими приоритети.

Сред основните акценти в работата на направлението е превенцията на престъпността, особено по отношение на хулиганските прояви на малолетни и непълнолетни. Столичната община работи активно с училищния персонал и родителите за разпознаване на признаци на радикализация и рисково поведение, включително насилие на етническа основа. Проведени са специализирани обучения за реакция при заплахи и ситуации с масов нападател, а в партньорство със сектор „Детска престъпност“, СДВР и прокуратурата се предприемат съвместни действия срещу противообществените прояви сред младежите.

В разговора беше отчетено и доброто взаимодействие между общината и държавните институции в превенцията и контрола. През изминалата година са постигнати конкретни резултати в противодействието на имотните измами, като по думите на Лъчезар Милушев броят на предотвратените престъпления е значително увеличен. Развива се системата за видеонаблюдение, а ежегодният анализ на пътнотранспортните произшествия служи като основа за предприемане на допълнителни мерки като подобряване на осветлението, маркировката и инфраструктурата.

Столичната община осъществява и планови проверки съвместно с компетентните институции при сигнали за нарушаване на нощната тишина и обществения ред. При спешни случаи гражданите следва да подават сигнали на телефон 112, където реагира полицията, докато общината работи по устойчиви и дългосрочни механизми за контрол и превенция.

По време на интервюто бе засегната и темата за законодателните дефицити. Заместник-кметът посочи като положителна стъпка възможността общините да използват технически средства за контрол на скоростта, както и направените предложения за регулация на електрическите тротинетки в Закона за движение по пътищата. Идентифицирани са и пропуски в Закона за шума и по отношение на незаконните сметища, като целта е общината да разполага с повече инструменти за ефективна намеса.

В контекста на управлението на кризи Милушев отбеляза, че София разполага със сериозно звено за реагиране при бедствия- дирекция “Аварийна помощ и превенция” . Развиват се системи за наблюдение на речните корита и за ранно известяване при горски пожари, като усилията са насочени към повишаване на капацитета и по-добра координация с държавата.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А дали така мислят пострадалите

    12 1 Отговор
    а, Доценте

    Прекалено хлъзгава поръчкова статия.
    Като онази за нощния неотложен ремонт на шахти

    11:10 24.02.2026

  • 2 честен ционист

    7 1 Отговор
    Единственото сигурно за София е, че иранските ракети имат обсег до нея.

    11:19 24.02.2026

  • 3 катастрофи , легали , кражби

    5 1 Отговор
    нацупени хора , разбити улици . шофьори с наркотици и лекарства . не е курорт . хората измират млади . много и шумни трамваи, метро, тролеи, тротинетки, а софиянци са като американци . и за болниците има пациенти, и за университетите студенти , и на строежите майстори . пожари чат пат . много черкви и секти .

    11:20 24.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Григор

    3 0 Отговор
    "Лъчезар Милушев: София е сигурен град".
    Това виц ли е?Ако е виц,той е много плосък!

    11:40 24.02.2026

  • 6 Отвратен

    4 0 Отговор
    Сигурен е защото в Люлин , Младост , И тн. , няма жив човек след 22,00 , никой не смее да излиза !

    12:00 24.02.2026

