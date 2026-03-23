Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Русия предупреди за катастрофални последици след удари край АЕЦ „Бушер“ в Иран

23 Март, 2026 14:19

  • русия-
  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • бушер-
  • ормузки проток

Русия предупреди за катастрофални последици след удари край АЕЦ „Бушер“ в Иран - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия изрази сериозна тревога заради удари на САЩ и Израел в близост до АЕЦ "Бушер", предупреждавайки, че подобни действия могат да доведат до "непоправими последици", съобщи "Ройтерс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва вече е изразила опасенията си пред Вашингтон и подчерта, че атаките срещу ядрени обекти са "потенциално изключително опасни".

"Смятаме, че ударите по ядрени съоръжения са крайно рискови. Руската страна нееднократно е заявявала своята загриженост", посочи Песков.

По думите му конфликтът около Иран е трябвало да бъде насочен към политическо и дипломатическо решение, което според Москва остава единственият начин за деескалация на "катастрофално напрегнатата ситуация" в региона.

На 17 март държавната корпорация Росатом съобщи, че е нанесен удар в непосредствена близост до съоръжения на площадката на централата - в района на сградата на метрологичната служба, разположена до действащия енергоблок.

Москва осъди атаката и призова за незабавно намаляване на напрежението около ядрената инфраструктура, предупреждавайки, че подобни действия могат да имат сериозни последици не само за региона, но и в глобален мащаб.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Тръмп офишъл

    28 4 Отговор
    Споко,Владимир ...вдигнах белият байряк.

    Коментиран от #4

    14:21 23.03.2026

  • 2 понеже не знаехме

    7 1 Отговор
    Благодаря,все пак и пак

    14:22 23.03.2026

  • 3 иван костов

    10 13 Отговор
    Русия освен загриженост и тревога, нищо друго не познава! Има нужда от промяна и нови решителни и твърди лидери! Да си дойдат нещата по света на мястото си!

    14:25 23.03.2026

  • 4 Европеец

    16 9 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп офишъл":

    Почвам да съжалявам Дончо - пудела на евреите, като гледам неговата безпомощност..... На света засега има три държави ядрени терористи-САЩ, Израел и Украйна, за Иран все още няма достоверна информация дали е бил само по град Димон или и по ядрените съоръжения там в района...

    Коментиран от #7

    14:28 23.03.2026

  • 5 Трол

    7 19 Отговор
    САЩ и Израел са сериозни държави и винаги внимават да няма излишни цивилни жертви.

    14:28 23.03.2026

  • 6 Сатана Z

    19 5 Отговор
    47ият се наигра и се оттегля от битката да ближе рани в Бялата къща.Сега Еврейска държава остава едно на едно с Иран без американски бази и радари ,само с гол в ръката…

    14:30 23.03.2026

  • 7 Дякон Унуфрий Араллампиев

    17 7 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Според мен Иран не трябва да вярва на Дони Трябва да продължи да изстрелва ракети и да блокира движението на кораба

    Коментиран от #8, #14

    14:31 23.03.2026

  • 8 Ъхъ

    7 13 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Иранците два пъти настъпаха мотиката! Сега ще е третият път!

    Коментиран от #16

    14:34 23.03.2026

  • 9 Фризьорски салон за пИдAлчета

    14 6 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    14:35 23.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Фризьорски салон за пИдAлчета

    9 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:36 23.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А в Куба

    5 14 Отговор

    До коментар #10 от "Фризьорски салон за пEдAли":

    ток НЕТ !!!
    До там ги докара със соца твоя Кастро.

    Коментиран от #15

    14:38 23.03.2026

  • 14 Трябва

    13 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Да занулят ционистите и държавата им.

    14:39 23.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    9 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ъхъ":

    Точно сега е моментът да се увеличи честотата на ракетните удари Иран ще направи груба грешка ако се съгласи на преговори Щатите нямат полезен ход Иран трябва да продължи да стреля

    14:40 23.03.2026

  • 17 Тия са съвсем

    13 3 Отговор
    неадекватни. Водят м.р.ъсна война с Украйна и дават акъл на другите.

    14:40 23.03.2026

  • 18 ма ДУРО

    3 6 Отговор
    Руснаците проявяват голяма "загриженост" и за Запорожската...

    14:42 23.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Като почна СВО

    3 6 Отговор

    До коментар #12 от "Фризьорски салон за пИдAлчета":

    ви казахме, че руснаците са Орки.
    Сега вие викате на украинците Урки.
    Абе нещо свое можете ли да измислите?
    Заради таквиз та.п.и.гоьзи като вас ви се срути социализЪма.
    Хахаха хихихи

    Коментиран от #24

    14:46 23.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Както казват в ЕС

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "Като почна СВО":

    пак е социализъм, т е. ЕСЕС.SS

    Коментиран от #27

    14:48 23.03.2026

  • 25 сатанински санкции ??

    3 5 Отговор

    До коментар #20 от "В Украйна е гражданска война, предизвика":

    Още малко и ще кажете че сте станали религиозни. И.з.мет нещастна.

    Коментиран от #28

    14:49 23.03.2026

  • 26 Гражданска е

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Като в":

    Покрайна е в покрайнините , у края на Русия. Или укрите са руснаци, както казва вече зелето.

    Коментиран от #29

    14:50 23.03.2026

  • 27 Зарежи какво казват

    4 5 Отговор

    До коментар #24 от "Както казват в ЕС":

    Не си живял в Соца, а си слушал само сказките на баба си.

    14:51 23.03.2026

  • 28 Хахаха.

    5 2 Отговор

    До коментар #25 от "сатанински санкции ??":

    Добре си се описал.

    14:51 23.03.2026

  • 29 Добре би било

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Гражданска е":

    да не ти е промит целия мозък. Ама няма как. Дотам си се докарал.

    Коментиран от #30

    14:52 23.03.2026

  • 30 Абе ти с половината мозъчна

    5 1 Отговор

    До коментар #29 от "Добре би било":

    клетка, МЛ ЪК!

    Коментиран от #31

    14:54 23.03.2026

  • 31 Ти тая сложна

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Абе ти с половината мозъчна":

    дума "клетка" отде я научи?
    В селската кръчма?
    Ако те пускат там, бозайник.

    15:02 23.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания