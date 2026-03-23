Русия предупреди за катастрофални последици след удари край АЕЦ „Бушер“ в Иран

Русия изрази сериозна тревога заради удари на САЩ и Израел в близост до АЕЦ "Бушер", предупреждавайки, че подобни действия могат да доведат до "непоправими последици", съобщи "Ройтерс".
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва вече е изразила опасенията си пред Вашингтон и подчерта, че атаките срещу ядрени обекти са "потенциално изключително опасни".
"Смятаме, че ударите по ядрени съоръжения са крайно рискови. Руската страна нееднократно е заявявала своята загриженост", посочи Песков.
По думите му конфликтът около Иран е трябвало да бъде насочен към политическо и дипломатическо решение, което според Москва остава единственият начин за деескалация на "катастрофално напрегнатата ситуация" в региона.
На 17 март държавната корпорация Росатом съобщи, че е нанесен удар в непосредствена близост до съоръжения на площадката на централата - в района на сградата на метрологичната служба, разположена до действащия енергоблок.
Москва осъди атаката и призова за незабавно намаляване на напрежението около ядрената инфраструктура, предупреждавайки, че подобни действия могат да имат сериозни последици не само за региона, но и в глобален мащаб.
