Русия предупреди за катастрофални последици след удари край АЕЦ „Бушер“ в Иран

Русия изрази сериозна тревога заради удари на САЩ и Израел в близост до АЕЦ "Бушер", предупреждавайки, че подобни действия могат да доведат до "непоправими последици", съобщи "Ройтерс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва вече е изразила опасенията си пред Вашингтон и подчерта, че атаките срещу ядрени обекти са "потенциално изключително опасни".

"Смятаме, че ударите по ядрени съоръжения са крайно рискови. Руската страна нееднократно е заявявала своята загриженост", посочи Песков.

По думите му конфликтът около Иран е трябвало да бъде насочен към политическо и дипломатическо решение, което според Москва остава единственият начин за деескалация на "катастрофално напрегнатата ситуация" в региона.

На 17 март държавната корпорация Росатом съобщи, че е нанесен удар в непосредствена близост до съоръжения на площадката на централата - в района на сградата на метрологичната служба, разположена до действащия енергоблок.

Москва осъди атаката и призова за незабавно намаляване на напрежението около ядрената инфраструктура, предупреждавайки, че подобни действия могат да имат сериозни последици не само за региона, но и в глобален мащаб.