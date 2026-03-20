Володимир Зеленски: Очаквам първия транш от заема от ЕС да бъде получен още през април
Володимир Зеленски: Очаквам първия транш от заема от ЕС да бъде получен още през април

20 Март, 2026 19:40 511 18

Зеленски каза още, че иска "ясен" график от Вашингтон за предстоящите тристранни преговори с Русия, с цел да се намери изход от конфликта в Украйна, предаде Франс прес

Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че лидерите от Европейския съюз ще намерят начин да предоставят първия транш от заема за Украйна през април. Той каза това в отговор на журналистически въпрос, предаде агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Обсъдих въпроса с лидерите от ЕС, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Сега сме по-големи оптимисти - те ще намерят начини частично да ни финансират. Очакваме първия транш от сумата, договорена за тази година, по-специално през април", каза Зеленски.

Той напомни, че решението за предоставяне на заема от 90 млрд. евро за Украйна за 2026 г. и 2027 г. бе взето през декември от всички лидери от ЕС.

Както съобщи по-рано Укринформ, унгарският външен министър Петер Сиярто заяви, че Унгария ще блокира финансовата помощ от 90 млрд. евро за Украйна и 20-ия пакет от санкции на ЕС срещу Русия, докато не бъде решен въпросът с възобновяването на транспортирането на петрол по тръбопровода "Дружба".

Урсула фон дер Лайен заяви вчера, че ЕС ще намери начини да предостави обещания заем от 90 млрд. евро на Украйна въпреки съпротивата на Унгария.

Зеленски каза още, че иска "ясен" график от Вашингтон за предстоящите тристранни преговори с Русия, с цел да се намери изход от конфликта в Украйна, предаде Франс прес.

Той също така посочи, че Киев ще изрази възражения пред американците срещу "опасното", по думите му, смекчаване на санкции срещу Русия. Коментарите му идват, в навечерието на срещата в САЩ между пратениците на Киев и американските преговарящи за възобновяване на преговорния процес, прекъснат от началото на войната в Близкия изток.

Преговарящите от САЩ и Украйна ще проведат преговори утре в Маями, като източник, запознат с въпроса, заяви, че те биха могли да положат основата за още една среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и Зеленски, отбелязва Ройтерс.

Украинският лидер заяви днес пред журналисти, че американските и украинските работни групи ще се съсредоточат върху двустранни документи и ще обсъдят широкообхватна сделка за дронове по време на срещата си.


Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАЛИРАЛАТА БАНДЕРИЯ

    24 0 Отговор
    А Орбан какво казва по въпроса?

    Коментиран от #12

    19:41 20.03.2026

  • 2 Хаха

    11 0 Отговор
    YouTube не работи, иранците го хакнаха.

    19:41 20.03.2026

  • 3 Златен кенеф

    13 0 Отговор
    и бели линии.

    19:41 20.03.2026

  • 4 ЗЕЛЕНОТО ИЛИ ВЗЕМА ПАРАТА

    13 0 Отговор
    Или Урсула да връща комисиона.

    19:42 20.03.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 0 Отговор
    Наглост безподобна

    19:42 20.03.2026

  • 6 Да си го начукаш

    11 0 Отговор
    на м...си корумпиран шмаркач.
    Не знам по какъв начин е хванал за топките които липсват в розовите понита и ги манипулира този корумпиран герой но го прави успешно

    19:42 20.03.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    8 0 Отговор
    Пак са е нашмъркал. 🦧😪🖕😪🦧

    19:43 20.03.2026

  • 8 Свети Паталей

    6 0 Отговор
    Ще почакаш още малко. Сега ще финансирам нафтата.

    19:43 20.03.2026

  • 9 Богат-Беден

    6 0 Отговор
    Сега Зеленото има ли пари да лети до САЩ?

    19:43 20.03.2026

  • 10 Урсула фон Лайън, желязната фрау

    1 5 Отговор
    Имаш го !!!
    Само дръж мечката изкъсо Володя ☝️😁

    19:44 20.03.2026

  • 11 А АКО НЕ ПОЛУЧИШ ПАРИТЕ

    2 0 Отговор
    Какво ще стане??

    19:45 20.03.2026

  • 12 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАЛИРАЛАТА БАНДЕРИЯ":

    гледам нахалство и наглост - е типична черта за покраинец.....

    19:45 20.03.2026

  • 13 пак този

    2 0 Отговор
    Вероятно ще го получиш на 1 април. Двете кокошки скоро ще изсъхнат заедно с другаря Макарон.

    19:46 20.03.2026

  • 14 Еврофебили

    0 0 Отговор
    2 се ействие,а наш Гюро и той там заем ша дава.то бива бива ама тоя са решили да ни затрият

    19:48 20.03.2026

  • 15 Квартал 95

    0 0 Отговор
    Зеленото, ако го осъдят на смърт и има право на последно желание ще поиска една пачка пари.

    19:48 20.03.2026

  • 16 дядо поп

    2 0 Отговор
    А знаеш ли колко хора очакват да тръгна пред теб.

    19:48 20.03.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Заемите трябва да се връщат❗
    У...йна върнала ли е ЕДИН ЦЕНТ по заемите които БАНКСТЕРИТЕ й отпускат❓

    19:50 20.03.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    нагъл бе!! дано европейците помнят да вкарат и урсулица в дранголника след като тоя бъде отсрелян

    19:50 20.03.2026

