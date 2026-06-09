Грузия: Сътрудничеството с Турция и Азербайджан е модел за региона

Грузинската външна министърка Мака Бочоришвили заяви след среща в Истанбул с колегите си от Турция и Азербайджан, че сътрудничеството между трите държави е успешен модел за регионално партньорство и координация, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, предава БТА.

„През годините Грузия, Турция и Азербайджан се превърнаха в най-добрия пример за успешно регионално сътрудничество, основано на равнопоставеност, взаимно уважение и общи интереси“, каза Бочоришвили.

По думите ѝ този формат е допринесъл за реализирането на ключови инфраструктурни, енергийни и транспортни проекти и позволява на трите страни да координират действията си в условията на съвременните международни предизвикателства.

Министрите са обсъдили въпросите на регионалната сигурност, мира и бъдещото развитие на сътрудничеството, като са подписали и съвместна декларация.

Бочоришвили подчерта, че устойчивият мир и стабилността в Южен Кавказ са от ключово значение за развитието на региона. Тя приветства положителните тенденции в отношенията между Армения и Азербайджан, както и напредъка в процеса на нормализиране на връзките между Турция и Армения.

„Грузия е готова да продължи да допринася за укрепването на мира, стабилността и конструктивното сътрудничество в региона“, заяви тя.

Грузинският външен министър отбеляза още, че продължаващото руско присъствие в Абхазия и Южна Осетия представлява предизвикателство за сигурността не само на Грузия, но и на целия регион. Тя благодари на Турция и Азербайджан за подкрепата им към суверенитета и териториалната цялост на страната.