Грузия: Сътрудничеството с Турция и Азербайджан е модел за региона

Грузинската външна министърка Мака Бочоришвили заяви след среща в Истанбул с колегите си от Турция и Азербайджан, че сътрудничеството между трите държави е успешен модел за регионално партньорство и координация, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, предава БТА.
„През годините Грузия, Турция и Азербайджан се превърнаха в най-добрия пример за успешно регионално сътрудничество, основано на равнопоставеност, взаимно уважение и общи интереси“, каза Бочоришвили.
По думите ѝ този формат е допринесъл за реализирането на ключови инфраструктурни, енергийни и транспортни проекти и позволява на трите страни да координират действията си в условията на съвременните международни предизвикателства.
Министрите са обсъдили въпросите на регионалната сигурност, мира и бъдещото развитие на сътрудничеството, като са подписали и съвместна декларация.
Бочоришвили подчерта, че устойчивият мир и стабилността в Южен Кавказ са от ключово значение за развитието на региона. Тя приветства положителните тенденции в отношенията между Армения и Азербайджан, както и напредъка в процеса на нормализиране на връзките между Турция и Армения.
„Грузия е готова да продължи да допринася за укрепването на мира, стабилността и конструктивното сътрудничество в региона“, заяви тя.
Грузинският външен министър отбеляза още, че продължаващото руско присъствие в Абхазия и Южна Осетия представлява предизвикателство за сигурността не само на Грузия, но и на целия регион. Тя благодари на Турция и Азербайджан за подкрепата им към суверенитета и териториалната цялост на страната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
10:54 09.06.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #4
10:55 09.06.2026
3 Пич
10:56 09.06.2026
4 Справедлив
До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Долу украйна! Слава Росии!
10:58 09.06.2026
5 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #6
11:11 09.06.2026
6 Мдаа
До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":Арменците си избраха края. Турция ще ги лапне като топъл хляб.
11:21 09.06.2026
7 Монтгомъри
11:29 09.06.2026
8 Българин
И пак така ще бъде, защото хората искат отново единство и помнят тези златни времена!
11:51 09.06.2026