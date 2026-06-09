Новини
Свят »
Грузия »
Грузия: Сътрудничеството с Турция и Азербайджан е модел за региона

Грузия: Сътрудничеството с Турция и Азербайджан е модел за региона

9 Юни, 2026 10:51, обновена 9 Юни, 2026 10:53 466 8

  • грузия-
  • азербайджан-
  • турция-
  • сътрудничество-
  • регион

Трите държави потвърдиха ангажимента си към сигурността и развитието на Южен Кавказ

Грузия: Сътрудничеството с Турция и Азербайджан е модел за региона - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Грузинската външна министърка Мака Бочоришвили заяви след среща в Истанбул с колегите си от Турция и Азербайджан, че сътрудничеството между трите държави е успешен модел за регионално партньорство и координация, съобщи грузинската обществена медия ГПБ, предава БТА.

„През годините Грузия, Турция и Азербайджан се превърнаха в най-добрия пример за успешно регионално сътрудничество, основано на равнопоставеност, взаимно уважение и общи интереси“, каза Бочоришвили.

По думите ѝ този формат е допринесъл за реализирането на ключови инфраструктурни, енергийни и транспортни проекти и позволява на трите страни да координират действията си в условията на съвременните международни предизвикателства.

Министрите са обсъдили въпросите на регионалната сигурност, мира и бъдещото развитие на сътрудничеството, като са подписали и съвместна декларация.

Бочоришвили подчерта, че устойчивият мир и стабилността в Южен Кавказ са от ключово значение за развитието на региона. Тя приветства положителните тенденции в отношенията между Армения и Азербайджан, както и напредъка в процеса на нормализиране на връзките между Турция и Армения.

„Грузия е готова да продължи да допринася за укрепването на мира, стабилността и конструктивното сътрудничество в региона“, заяви тя.

Грузинският външен министър отбеляза още, че продължаващото руско присъствие в Абхазия и Южна Осетия представлява предизвикателство за сигурността не само на Грузия, но и на целия регион. Тя благодари на Турция и Азербайджан за подкрепата им към суверенитета и териториалната цялост на страната.


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    5 6 Отговор
    Защита на Кавказ от руско и американско нашествие.

    10:54 09.06.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 11 Отговор
    ОНД се разпада като СССР с преизбирането на проевропейския Пашинян.

    Коментиран от #4

    10:55 09.06.2026

  • 3 Пич

    8 2 Отговор
    В Грузия има много хубави жени........ ако ги обръснеш, и им срешиш мустаците.....

    10:56 09.06.2026

  • 4 Справедлив

    13 2 Отговор

    До коментар #2 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Долу украйна! Слава Росии!

    10:58 09.06.2026

  • 5 Леле - леле ! 🤔

    7 2 Отговор
    Значи и Грузия е получила инструкции от натото да се радва , че Турция и Азербайджан заграбиха Нагорни Карабах от Армения ?

    Коментиран от #6

    11:11 09.06.2026

  • 6 Мдаа

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Леле - леле ! 🤔":

    Арменците си избраха края. Турция ще ги лапне като топъл хляб.

    11:21 09.06.2026

  • 7 Монтгомъри

    6 0 Отговор
    О,да,-не бяхте ли Вие с Армения,които пълзяха при Руски цар за спасяванието от османците?И двете държави с дълбоките христианските корени играят с огъня!

    11:29 09.06.2026

  • 8 Българин

    0 2 Отговор
    От Албания до средноазиатските републики, всички сме един народ. И най-добре сме живели, когато сме били в една Велика Османска Империя.
    И пак така ще бъде, защото хората искат отново единство и помнят тези златни времена!

    11:51 09.06.2026