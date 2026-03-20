Израелски изтребители преминаха звуковата бариера над Бейрут

Изтребители на израелските ВВС навлязоха във въздушното пространство на Ливан и извършиха полети на ниска височина над столицата Бейрут, преминавайки звуковата бариера и предизвиквайки паника сред местните жители, съобщи ТАСС, предаде БТА.

Агенцията се позова на източник от службата за гражданска защита.

"Самолетите два пъти преминаха звуковата бариера над града, предизвиквайки силен гръм", отбеляза той.

По думите на източника появата в небето над ливанската столица на нисколетящи изтребители е предизвикало паника сред жителите, които отбелязват мюсюлманския празник Рамазан Байрам.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви снощи, че вижда "пробиви" както в иранското правителство, така и "на терен", пише френският в. "Монд".

Иран "е на път да бъде унищожен", арсеналът му от дронове и ракети е силно намалял, а Израел "печели войната", заяви още премиерът на телевизионната си пресконференция, като подчерта, че Иран вече не може да обогатява уран, нито да произвежда балистични ракети.

Унищожаването на тези програми беше ключова цел на американско-израелската офанзива, напомня френското издание.

Нетаняху добави, че не е сигурен "кой управлява Иран в момента". "Това, което наблюдаваме, е, че има много напрежение сред онези, които се борят за властта", подчерта той по време на пресконференцията си.

За разлика от Доналд Тръмп, израелският премиер не изключи възможността за разполагане на израелски сухопътни войски, отбелязва "Монд".