„Росатом“ подготвя „няколко вълни на евакуация“ от иранската атомна електроцентрала

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ заяви днес, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ на персонала си от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде ТАСС, съобщи БТА.
Алексей Лихачов, генералният директор на “Росатом“, каза, че се планира само няколко десетки хора да останат в АЕЦ “Бушер“.
Евакуациите на персонала на “Росатом“ са планирани за тази седмица, добави той, цитиран от руската информационна агенция Интерфакс.
Лихачов заяви в четвъртък, че на обекта има 72 тона делящ се материал и 210 тона отработено ядрено гориво и че всеки удар по него може да доведе до катастрофа.
По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 голям кеф ще има радиация
слава на тръпм бомбаджията
17:53 23.03.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 честен ционист
17:54 23.03.2026
5 Оня с коня
същото като във югославия хвърляха бомби със уран
сега и там мятат такива бомби ама тия урановите бомби да демократични какво знаете вие
17:55 23.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Чакай чакай
Нали Иран Побеждава САЩ .
Защо трябва да има Евакуация?
Тръмп свърши Ракетите
Поне така Твърдят Родните РУбло Идиоти.
Коментиран от #12, #13
17:56 23.03.2026
8 Хаген Дас
Коментиран от #14
17:56 23.03.2026
9 Копейки
17:59 23.03.2026
10 Кремълските Богаташчета
И Путерасти
Са много разочаровани от това
Че не могат да ходят да се пекат на Слънце в Дубай .
Остана им само Курорта на Ким Чен Ун.
Ама никой не иска да почива в Северна Корея.
Защо ли
Руски Тарикатчета ?
Че и Интернета ви спря
И Телеграма Вова Епилирания
Сега няма кой да ви гледа Синмките
От Дубай .
Много кофти .
18:01 23.03.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ха-ха
До коментар #7 от "Чакай чакай":Руснаците бягат от страх. Вместо да помагат, се изнасят с бясна скорост от Иран.!
Коментиран от #20
18:01 23.03.2026
13 оня с коня
До коментар #7 от "Чакай чакай":тук е пълно със продажни евроПЕДЕРАСТИ
Коментиран от #18
18:02 23.03.2026
14 Има последици, ама не
До коментар #8 от "Хаген Дас":И японските ученици не знаят, че САЩ са хвърлили бомбите, до там се докараха от пълзящи наведени.
18:02 23.03.2026
15 Българските гени
До коментар #11 от "Оня с коня":са много добри. Особено външно сме много красиви. Пълна противоположност сме на руснаците и като външни белези и като интелект. Такива гени, не е добре да се затриват, а точно обратното.
Коментиран от #21
18:03 23.03.2026
16 ОНЯ С ДРОНЯ
В Каспийско море.
Спряха доставката на Дронове и Части
За производството им
В Мускалието.
Последните дни рязко намаляха ударите
На Блатния Башибозук
Със Шахеди в Украйна.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #22
18:04 23.03.2026
17 да питам
18:04 23.03.2026
18 Верно ли бре
До коментар #13 от "оня с коня":Червен Гейзак?
18:05 23.03.2026
19 Оня с коня
18:09 23.03.2026
20 Бай Дън
До коментар #12 от "Ха-ха":Те това са ти американците! Евакуират персонала защото и Тръмп и Нетаняхо имат психически проблем! А не могат да се намесят пряко защото ще предизвикат ТСВ! Но явно евроатлантиците не могат да проумеят какво е това! Мислят само кой е победил, тогава няма да има победители за да се биете в гърдите малоу……!
18:10 23.03.2026
21 Оня с коня
До коментар #15 от "Българските гени":На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците
18:11 23.03.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ел Кондор паса
18:17 23.03.2026