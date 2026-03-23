Новини
Свят »
Русия »
„Росатом“ подготвя „няколко вълни на евакуация“ от иранската атомна електроцентрала

23 Март, 2026 17:51 978 23

  • росатом-
  • евакуация-
  • аец-
  • иран-
  • русия-
  • бушер-
  • алексей лихачов

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ заяви днес, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ на персонала си от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Алексей Лихачов, генералният директор на “Росатом“, каза, че се планира само няколко десетки хора да останат в АЕЦ “Бушер“.

Евакуациите на персонала на “Росатом“ са планирани за тази седмица, добави той, цитиран от руската информационна агенция Интерфакс.

Лихачов заяви в четвъртък, че на обекта има 72 тона делящ се материал и 210 тона отработено ядрено гориво и че всеки удар по него може да доведе до катастрофа.

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 голям кеф ще има радиация

    2 13 Отговор
    стана ясно че АЕЦа им ще гърми тия дни

    слава на тръпм бомбаджията

    17:53 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 честен ционист

    2 2 Отговор
    Заминаха и бидончетата от Белене.

    17:54 23.03.2026

  • 5 Оня с коня

    11 4 Отговор
    дъртака тръмп я живее още 10 години я не живее ама след него има и потоп да стане

    същото като във югославия хвърляха бомби със уран

    сега и там мятат такива бомби ама тия урановите бомби да демократични какво знаете вие

    17:55 23.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Чакай чакай

    6 14 Отговор
    Защо евакуация?

    Нали Иран Побеждава САЩ .

    Защо трябва да има Евакуация?

    Тръмп свърши Ракетите

    Поне така Твърдят Родните РУбло Идиоти.

    Коментиран от #12, #13

    17:56 23.03.2026

  • 8 Хаген Дас

    10 5 Отговор
    След ударите в Япония в края на втората световна война никой не потърси отговорност от САЩ за радиацията която предизвикаха! Сега се мислят за недосегаеми и могат да повторят!

    Коментиран от #14

    17:56 23.03.2026

  • 9 Копейки

    9 6 Отговор
    Няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец ще окупира отново Сирия, до 2 месеца - ще превземе Киев, до 3 месеца - ще превземе Европа.

    17:59 23.03.2026

  • 10 Кремълските Богаташчета

    5 8 Отговор
    И синовете на Разни Олигарси
    И Путерасти

    Са много разочаровани от това
    Че не могат да ходят да се пекат на Слънце в Дубай .

    Остана им само Курорта на Ким Чен Ун.

    Ама никой не иска да почива в Северна Корея.

    Защо ли
    Руски Тарикатчета ?

    Че и Интернета ви спря
    И Телеграма Вова Епилирания

    Сега няма кой да ви гледа Синмките
    От Дубай .

    Много кофти .

    18:01 23.03.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ха-ха

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Чакай чакай":

    Руснаците бягат от страх. Вместо да помагат, се изнасят с бясна скорост от Иран.!

    Коментиран от #20

    18:01 23.03.2026

  • 13 оня с коня

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Чакай чакай":

    тук е пълно със продажни евроПЕДЕРАСТИ

    Коментиран от #18

    18:02 23.03.2026

  • 14 Има последици, ама не

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Хаген Дас":

    И японските ученици не знаят, че САЩ са хвърлили бомбите, до там се докараха от пълзящи наведени.

    18:02 23.03.2026

  • 15 Българските гени

    4 6 Отговор

    До коментар #11 от "Оня с коня":

    са много добри. Особено външно сме много красиви. Пълна противоположност сме на руснаците и като външни белези и като интелект. Такива гени, не е добре да се затриват, а точно обратното.

    Коментиран от #21

    18:03 23.03.2026

  • 16 ОНЯ С ДРОНЯ

    6 7 Отговор
    Израел бомби и Руските Тенекета
    В Каспийско море.

    Спряха доставката на Дронове и Части
    За производството им
    В Мускалието.

    Последните дни рязко намаляха ударите
    На Блатния Башибозук
    Със Шахеди в Украйна.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #22

    18:04 23.03.2026

  • 17 да питам

    5 6 Отговор
    А защо Пуся не спасява приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    18:04 23.03.2026

  • 18 Верно ли бре

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Червен Гейзак?

    18:05 23.03.2026

  • 19 Оня с коня

    1 1 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    18:09 23.03.2026

  • 20 Бай Дън

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха":

    Те това са ти американците! Евакуират персонала защото и Тръмп и Нетаняхо имат психически проблем! А не могат да се намесят пряко защото ще предизвикат ТСВ! Но явно евроатлантиците не могат да проумеят какво е това! Мислят само кой е победил, тогава няма да има победители за да се биете в гърдите малоу……!

    18:10 23.03.2026

  • 21 Оня с коня

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Българските гени":

    На Българите няма да им остане нищо друго освен да се върнат в азиатските степи от където Аспарух е домъкнал катуна в земите на славяните ,чиито потомци все още живеят в територията и се различават коренно от пришълците

    18:11 23.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ел Кондор паса

    2 4 Отговор
    Е, Тръмп им даде време да офейкват, докато още войски пътуват към зоната. Тръмп не е луд, а прави другите на луди. И много пари прави на борсите и крипто пазара, защото знае, че след всяко негово изказване има раздвижване.

    18:17 23.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания