„Росатом“ подготвя „няколко вълни на евакуация“ от иранската атомна електроцентрала

Руската държавна ядрена корпорация „Росатом“ заяви днес, че подготвя “няколко вълни на евакуация“ на персонала си от иранската атомна електроцентрала в Бушер, предаде ТАСС, съобщи БТА.

Алексей Лихачов, генералният директор на “Росатом“, каза, че се планира само няколко десетки хора да останат в АЕЦ “Бушер“.

Евакуациите на персонала на “Росатом“ са планирани за тази седмица, добави той, цитиран от руската информационна агенция Интерфакс.

Лихачов заяви в четвъртък, че на обекта има 72 тона делящ се материал и 210 тона отработено ядрено гориво и че всеки удар по него може да доведе до катастрофа.

По-рано днес руският външен министър Сергей Лавров разговаря по телефона с иранския си колега Абас Арагчи и изрази безпокойство заради разпространението на войната на САЩ и Израел срещу Иран към Каспийско море.