Гърция се готви за евентуален мигрантски поток
20 Март, 2026 13:11 713 15

Мицотакис призова европейските партньори да изпратят ясно послание по отношение на защитата на външните граници на ЕС

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гърция се готви за евентуален мигрантски поток заради кризата в Близкия изток, съобщава електронното издание на в. "Катимерини", предаде БТА.

Премиерът Кириакос Мицотакис изрази притесненията си, че събитията в региона създават риск от нов поток на мигранти. По думите му заради военния конфликт не трябва да се стига до бежанска криза, подобна на тази през 2015 г.

От Брюксел, където участва в среща на върха на Европейския съвет, Мицотакис призова европейските партньори да изпратят ясно послание по отношение на защитата на външните граници на ЕС, които са и външни граници за Гърция.

Гръцките власти вече се подготвят за евентуален ръст на мигрантския поток. Тридесет процента от капацитета на съществуващата инфраструктура за приемане на мигранти на островите е свободна да поеме нови мигранти.

Бреговата охрана е приведена в готовност в рамките на оперативен план за защита на морските граници. Обмисля се и евентуално спиране на разглеждането на молби за получаване на убежище.

Спрямо миналата година мигрантският поток към Гърция е намалял, сочат данни, цитирани от "Катимерини". От януари до 18 март 2026 г. в страната са влезли 4010 нелегални мигранти. През същия период на миналата година броят им е бил 7252.

На сухопътната граница между Гърция и Турция се регистрира спад на нелегалните мигранти с 62 на сто. Турция също съобщава за повишаване на мерките за сигурност на границата с Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на кораби и при бай дончо на гости

    8 0 Отговор
    По думите му заради военния конфликт не трябва да се стига до бежанска криза, подобна на тази през 2015 г.

    13:14 20.03.2026

  • 2 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Гърция се наводни с пакистанци,досущ като България.

    13:14 20.03.2026

  • 3 Русодебил

    5 0 Отговор
    Нас ни казаха да тургаме чалмите и хиджабите!

    13:18 20.03.2026

  • 4 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Най добрата мярка е стрелбата.Като се раз чуе гаранция че желаещите драстично ще намалеят

    13:19 20.03.2026

  • 5 Соваж бейби

    2 1 Отговор
    Да са им честити и в България най много да влезе ,гледам и не вярвам на очите си по форумите как се защитава Иран и ислямският режим ДАЕШ от христяни и европейци срамота !Вместо да ме триете в предната статия обяснете на тези хора какви са тези и какво се случва наистина не само да се набляга на факта че САЩ им иска петрола и да продава оръжие.

    13:22 20.03.2026

  • 6 Пламен

    2 1 Отговор
    ,,Снощи в киното. Само военни филми. Много хубав филм за кораб с бежанци, бомбардиран някъде в Средиземно море. Публиката много се забавляваше, когато стреляха по огромен дебел мъж, който се опитваше да избяга с плуване, а вертолет го преследваше, първо виждаш как пляска във водата като морска свиня, после го виждаш през мерника на картечниците на хеликоптера, след това е целият надупчен морето около него порозовява и така бързо потъна сякаш се е напълнил с вода през дупките, публиката лудо се смееше когато потъна, после се вижда спасителна лодка с деца и вертолет да кръжи над нея. една възрастна жена навярно еврейка седеше на носа с тригодишно момче на ръце, момченцето пищеше от страх и криеше главата си в гърдите й сякаш се опитваше да се зарови в нея а тя го обгръщаше с ръце и го успокояваше въпреки че самата бе посиняла от страх и през цялото време го прегръщаше колкото се може повече сякаш си, мислеше че ръцете й могат да го спасят от куршумите, тогава вертолетът пусна върху тях двайсеткилограмова бомба страхотен взрив и лодката се превърна в трески, после дадоха прекрасен кадър на детска ръчичка която се издига нагоре нагоре нагоре а все по-нагоре вертолет с камера на носа трябва да я е снимал и от редовете на партийните членове се разнесоха ръкопляскания много ръкопляскания но една жена изведнъж започна да вдига врява и да крещи че не трябвало да го показват пред децата докато полицията не я изхвърли "

    Оруел ,,1984"

    13:24 20.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хайде сега

    5 4 Отговор
    пък иранци в западаща, джендърска и бедна Европа. Да отиват в Русия, Китай, С. Корея, Куба, Венецуела, Еритрея - нали са им съюзници?

    13:33 20.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пламен

    2 1 Отговор
    Копейките много ги обичат . Дайте ги на тях .

    13:37 20.03.2026

  • 11 Не може 450мил.

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "да бе да":

    Европа да изхранва 1,4млрд. африканци, 1,2млрд. араби, 3млрд. индийци, пакита и китайци. Да не говорим и за руснаците плъпнали по цяла Европа.

    Коментиран от #12

    13:37 20.03.2026

  • 12 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Не може 450мил.":

    Е,сега ще видиш кой изхранваш,като арабите започнаха да си дърпат кинтите от американските банки .Кинти в трилиони ...;)
    Изхранвал бил ха ха ха кво работи у Европата ,че да имаш кинти да изхранвал някой?

    Коментиран от #13, #14

    13:43 20.03.2026

  • 13 Да си стоят в държавите

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    и да си ядат нефта. И ти май си такава щом живееш в ЕС. Тегли и харчи. Иди в Иран, С. Арабия ако наистина си жена.

    14:03 20.03.2026

  • 14 Хапчетата

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Атина Палада":

    Добре ли сте днес ?Ние не сме Америка,защо ни занимаваш с американски банки и араби или не знаеш в кой континент се намираш?

    14:07 20.03.2026

  • 15 Българските турци

    0 1 Отговор
    Това вече не е "Арабска пролет" !!! Персийският "еп ек" е по мощен от ционисткоевангелисткия "дю шеш" но не забравяйте и трите играят една и съща игра !... Гръцката и османската история знаят най добре какво е "Персия" !...

    14:12 20.03.2026

