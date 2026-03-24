Руската армия започна пролетно-лятната си офанзива за 2026 г.
  Тема: Украйна

24 Март, 2026 08:16 1 352 39

Руското военно командване се опитва да привлече нови сили и разчита на влошаващите се пролетни метеорологични условия, като мъгла, да намалят ефективността на украинските удари с дронове и артилерия за бъдещи атаки

Украинският главнокомандващ генерал Олександър Сирски съобщи, че руските сили са засилили наземните атаки през последната седмица, атакувайки 619 пъти през четиридневния период. Това е в съответствие с оценката на ISW, че руските сили са започнали пролетно-лятната си офанзива за 2026 г.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Руското военно командване се опитва да привлече нови сили и разчита на влошаващите се пролетни метеорологични условия, като мъгла, да намалят ефективността на украинските удари с дронове и артилерия за бъдещи атаки.

Сирски заяви, че руското военно командване е разположило десетки хиляди военнослужещи в силно изтощени пехотни атаки. Руските сили са загубили общо 8710 войници през последната седмица (между 17 и 23 март).

ISW продължава да оценява, че е малко вероятно руските сили да превземат Крепостния пояс през 2026 г., но ще постигнат някои тактически печалби на значителна цена.

Руските представители обаче вече задават очаквания във вътрешното информационно пространство за бавно настъпление и големи жертви, като един депутат от руската Държавна дума заяви на 23 март, че всички войни имат жертви, но че руските сили ще се опитат да сведат до минимум жертвите, като напредват с "спокойно темпо" към Славянск и Краматорск.

Кремъл продължава да се опитва да прикрие и отхвърли икономическите последици от скъпоструващата си война в Украйна, докато се опитва да се възползва от настоящите високи цени на енергията. Руският президент Владимир Путин заяви на 23 март, че брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия през януари 2026 г. е с 2,1% по-нисък от януари 2025 г.

Путин също така призна, че Русия трябва да се върне към устойчива траектория на икономически растеж със забавена инфлация и стабилизирани пазари на труда. Путин твърди, че безработицата в Русия е била 2,2% през януари 2026 г. и че инфлацията е под шест процента на годишна база. Изключително ниският процент на безработица в Русия обаче отразява факта, че Русия изпитва недостиг на работна ръка.

Това вероятно причинява инфлация на заплатите в гражданския и отбранителния сектор, допринасяйки за общата инфлация. Путин заяви, че Русия трябва да вземе предвид "колебанията" на световните енергийни пазари, предвид настоящото "глобално напрежение" - вероятно визирайки покачващите се цени на енергията поради конфликта в Близкия изток.

Путин повтори призивите си към руските петролни и газови компании да използват допълнителни приходи от покачващите се цени на петрола, за да намалят дълговото си бреме към местните банки.

Русия печели парично от глобалното покачване на цените на петрола и увеличените продажби на руска енергия, след като Съединените щати временно отмениха санкциите срещу Русия, като по този начин опроверга предишни твърдения на Кремъл, че руската икономика не е била засегната от западните санкции.

Продължаващата война в Близкия изток вероятно изостря способността на Русия да разреши проблемите си с ликвидността, свързани с неустойчивите разходи по време на войната. Руското опозиционно издание "Медуза" съобщи на 23 март, че данни от руските държавни агенции и регулаторни органи показват, че златните резерви на Руската централна банка са спаднали до 74,3 милиона тройунции през февруари 2026 г., най-ниското ниво от март 2022 г. насам.

Русия се обръща към частни военни компании (ЧВК), за да защити руската критична инфраструктура от украински удари с дронове. На 23 март Путин подписа закон, с който се разрешава на някои ЧВК и свързани с тях организации за сигурност да получават бойно стрелково оръжие и боеприпаси от Росгвардия за защита на критична инфраструктура от украински удари с дронове.

Законът се прилага за ЧВК, принадлежащи на руски горивно-енергийни компании, стратегически предприятия, държавни корпорации и организации, които защитават критични обекти. Законът гласи, че Росгвардия ще издава оръжия за предотвратяване на различни видове удари с дронове по време на "специалната военна операция" в Украйна. ЧВК трябва да подаде заявка до Росгвардия, която ще поиска одобрение от дирекцията на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, отговаряща за този регион.

Делегации на САЩ и Украйна проведоха пореден кръг от двустранни срещи в Маями, Флорида, на 22 март. Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уитков заяви на 22 март, че "конструктивните" разговори между САЩ и Украйна са се фокусирали върху хуманитарните усилия и установяването на трайна и надеждна рамка за сигурност за Украйна.

Секретарят на Съвета за отбрана на Украйна Рустем Умеров отбеляза, че срещите са се фокусирали върху гаранциите за сигурност и обмена и връщането на украински граждани от Русия.

Русия продължава да предприема стъпки за разширяване на постоянната си военна база в Беларус, по-специално за увеличаване на ударите с дронове на далечен обсег на Русия срещу Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 23 март, че Русия планира да разположи четири наземни станции за контрол на дронове на далечен обсег в Беларус и допълнително да разположи допълнителен неопределен брой в окупирана Украйна.

Зеленски съобщи на 23 февруари, че руските сили използват ретранслатори в Беларус, за да подкрепят удари с дронове тип "Шахед".

Русия и Беларус подписаха споразумение на 5 февруари, което позволява на Русия да установи "военни обекти" в Беларус.


Украйна
Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 4 Отговор
    Всяка домакиня знае - прави се пролетно почистване срещу боклуците !!!

    08:19 24.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    21 5 Отговор
    Покрайна ще изчезне като ковид пандемия. Никой не се сеща за нркомана и хубтата му

    08:19 24.03.2026

  • 3 Факти

    27 5 Отговор
    Всеки път, разбираме само за руските загуби? А за загубите на кървавия киевски режим не ! Защо , така бе ? Това пропаганда ли е, или лъжа ?

    Коментиран от #14, #18

    08:20 24.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ИТАМ СА СЪЩИТЕ

    9 4 Отговор
    ИЗБИВАТ ЖОВОТНИТЕ И ПОМИНАКА НА СЕЛЯНИТЕ В СЕВЕРНИТЕ РАЬОНИ ЗА ДА ОСТАНАТ БЕЗ ПРЕПИТАНИЕ И ОТИДАТ В ГРАДА КАТО БАРАБИ ИЛИ СОЛДЖЪРИ....

    Коментиран от #28

    08:21 24.03.2026

  • 6 В.В.П.

    6 11 Отговор
    Тази пролетно-лятна офанзива ще е същото осир@/не/ като другите офанзиви.

    08:24 24.03.2026

  • 7 Георги

    6 12 Отговор
    айде хаирлия да е - по вода да им върви. Тая година още 2 села да сринат.

    08:24 24.03.2026

  • 8 Аман от успехи

    10 2 Отговор
    От успехите на Зеленски и ВСУ от Донецка област остана 35км х 100 км. Коя е следващата област

    08:25 24.03.2026

  • 9 Я пък тоя

    8 4 Отговор
    Каква Украйна, каква Русия?
    Има вече Иран.
    Тия са скучни, изтъркаха се вече.
    Пишете за тях когато войната приключи!

    Коментиран от #13

    08:25 24.03.2026

  • 10 провинциалист

    9 3 Отговор
    А натовската пролетно-лятна офанзива започва с укрепване на източния фланг чрез въвеждане на временен координационен механизъм за противодействие на дезинформацията и хибридните заплахи във връзка с предстоящите предсрочни парламентарни избори на 19 април със заповед на Баба Яга.

    08:25 24.03.2026

  • 11 Бонев

    12 5 Отговор
    Дълги години след като свърши тази война България ще продължи да плаща за нея.частта от заема за 90милиарда за Украйна за България е 1,4 милиарда.

    08:26 24.03.2026

  • 12 хихи

    12 3 Отговор
    Заглавието не политкоректно!!!

    ВСУ преминаха в реконтранастъплание в посока Киев" - така трябва да се пише...

    08:26 24.03.2026

  • 13 провинциалист

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Я пък тоя":

    Иран е само атака по фланга.

    08:26 24.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Трол

    3 3 Отговор
    Дано да не ни превземат.

    08:26 24.03.2026

  • 16 Копейка с чалма и гумени ботуши

    5 12 Отговор
    Този път ще стигнем до Лисабон, истината ви казвам.

    08:26 24.03.2026

  • 17 Ха ха ха

    6 9 Отговор
    Айде пак...... Киев за три дня......

    Коментиран от #27

    08:26 24.03.2026

  • 18 Езвенете

    8 4 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Мъ саму вия ли ни знаете, чи му чувек дори пръстити могът дъ му порастат? Зъщо пъ украинскити ивреи дъ ни могът дъ са съживяват? Отваръш урнътъ с пепелтъ нъ изгорелия укръинец, и хоп, изрипа жив укръинец ут урнътъ! Мъ тъй е то, къту сти ноубразовани и ни сте чели 100--нощ!

    08:28 24.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Един

    4 7 Отговор
    На пролет насекомите напъплят от дупките си. Но Украйна има инсектициди.

    08:29 24.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хахаха

    10 4 Отговор
    Розовите понита ,защо само Русия гледате!Та тука в еврозоната няма ли инфлацията!Но нали Ганьо и гей обществото ще плаща,както и ние всички нормални европейски граждани!😄

    08:31 24.03.2026

  • 23 ТАГА РЕНКоф

    5 6 Отговор
    А АЗ ЧАКАМ ....КОНТРАНАСТУПА НА МОИТЕ ХОРА....МАЙ ПАК МЕ ПОДВЕДОХА

    08:34 24.03.2026

  • 24 Владимир Путин, президент

    4 5 Отговор
    Натиска и гнева ми ще е страшен !!!
    Око си давам 😄

    08:35 24.03.2026

  • 25 На 9ти май в Киев

    3 8 Отговор
    Ха ха ха ха ... а Европа измръзна....


    Оказа се обаче, че Европа без руска газ може, а Русия без американски интернет е жива умряла. Банкови карти не работят, пълна трагедия...

    Коментиран от #30

    08:36 24.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 хикочко..

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ха ха ха":

    Урсулските бгбандерци,не видат ли че технио фен зелен мухал погълна млрди в гушата си,то не беше лъженьие с планчетата си за победа,оти щел да си върне азовское море-заедно с пристанищата,а будалите му верват..та он за четири года не можа да си върне поне един реактор от запорожкио аец хи хи

    08:41 24.03.2026

  • 28 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ИТАМ СА СЪЩИТЕ":

    Взимат пример от БГ

    08:42 24.03.2026

  • 29 Сатанато и Сатаняху

    3 0 Отговор
    Победа над ционистите и сатанистите!

    08:42 24.03.2026

  • 30 Разплащанията с карти

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "На 9ти май в Киев":

    Тотално са блокирали .

    Руските Пияндурници

    Путин ги върна в 1937 година .

    Показва им Прекрасния Руззкий Мир

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:46 24.03.2026

  • 31 Прогноза

    2 1 Отговор
    Двама военнопрестъпници, съответно в Кремъл и Белия дом тази година ще се разделят с властта си.

    На фронта рашистите ще увеличават загубите си с всеки изминал ден.

    08:46 24.03.2026

  • 32 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    1 1 Отговор
    УЛЯНОВ и БРОНЩАЙН

    Заличаха ЦАРСКА РУСИЯ .

    ЕВРЕИТЕ ПУТЕРАСТИ

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ и СОЛОВЬОВ

    Ще заличат РУСКАТА КОЧИНА

    08:48 24.03.2026

  • 33 Герасимов

    0 0 Отговор
    Днеска ще превземе ли ПУТЯНСК

    За пореден Път ?

    08:49 24.03.2026

  • 34 сторм 1516

    0 0 Отговор
    В офанзивата за първи път е използван новият летящ танк с ядрен двигател Т-99

    08:50 24.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Кво стана с Перемогата и Контранаступа 😂😂😂 ?

    09:00 24.03.2026

  • 37 АБВ

    0 0 Отговор
    Този, така наречен, "Института за изследване на войната" (ISW) знае ли въобще какво е писал в предходните си доклади ? Нали Русия има огромни загуби, няма вече доброволци, технологично изостава от Украйна и колективния Запад, губи източниците си на приходи и т.н.
    Каква офанзива тогава ? Как ? С какво ?
    Явно този "институт" изготвя своите доклади по поръчка с оглед заплащането. Какво ли щи напишат тези "институтци" ако Путин започне да им плаща ?
    А местните "медии" ги цитират като словото Божие.
    Сбъркан слугинаж ! Позор !

    09:04 24.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

