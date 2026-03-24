Руската армия започна пролетно-лятната си офанзива за 2026 г.

Украинският главнокомандващ генерал Олександър Сирски съобщи, че руските сили са засилили наземните атаки през последната седмица, атакувайки 619 пъти през четиридневния период. Това е в съответствие с оценката на ISW, че руските сили са започнали пролетно-лятната си офанзива за 2026 г.

Това пишат от "Института за изследване на войната" (ISW).

Руското военно командване се опитва да привлече нови сили и разчита на влошаващите се пролетни метеорологични условия, като мъгла, да намалят ефективността на украинските удари с дронове и артилерия за бъдещи атаки.

Сирски заяви, че руското военно командване е разположило десетки хиляди военнослужещи в силно изтощени пехотни атаки. Руските сили са загубили общо 8710 войници през последната седмица (между 17 и 23 март).

ISW продължава да оценява, че е малко вероятно руските сили да превземат Крепостния пояс през 2026 г., но ще постигнат някои тактически печалби на значителна цена.

Руските представители обаче вече задават очаквания във вътрешното информационно пространство за бавно настъпление и големи жертви, като един депутат от руската Държавна дума заяви на 23 март, че всички войни имат жертви, но че руските сили ще се опитат да сведат до минимум жертвите, като напредват с "спокойно темпо" към Славянск и Краматорск.

Кремъл продължава да се опитва да прикрие и отхвърли икономическите последици от скъпоструващата си война в Украйна, докато се опитва да се възползва от настоящите високи цени на енергията. Руският президент Владимир Путин заяви на 23 март, че брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия през януари 2026 г. е с 2,1% по-нисък от януари 2025 г.

Путин също така призна, че Русия трябва да се върне към устойчива траектория на икономически растеж със забавена инфлация и стабилизирани пазари на труда. Путин твърди, че безработицата в Русия е била 2,2% през януари 2026 г. и че инфлацията е под шест процента на годишна база. Изключително ниският процент на безработица в Русия обаче отразява факта, че Русия изпитва недостиг на работна ръка.

Това вероятно причинява инфлация на заплатите в гражданския и отбранителния сектор, допринасяйки за общата инфлация. Путин заяви, че Русия трябва да вземе предвид "колебанията" на световните енергийни пазари, предвид настоящото "глобално напрежение" - вероятно визирайки покачващите се цени на енергията поради конфликта в Близкия изток.

Путин повтори призивите си към руските петролни и газови компании да използват допълнителни приходи от покачващите се цени на петрола, за да намалят дълговото си бреме към местните банки.

Русия печели парично от глобалното покачване на цените на петрола и увеличените продажби на руска енергия, след като Съединените щати временно отмениха санкциите срещу Русия, като по този начин опроверга предишни твърдения на Кремъл, че руската икономика не е била засегната от западните санкции.

Продължаващата война в Близкия изток вероятно изостря способността на Русия да разреши проблемите си с ликвидността, свързани с неустойчивите разходи по време на войната. Руското опозиционно издание "Медуза" съобщи на 23 март, че данни от руските държавни агенции и регулаторни органи показват, че златните резерви на Руската централна банка са спаднали до 74,3 милиона тройунции през февруари 2026 г., най-ниското ниво от март 2022 г. насам.

Русия се обръща към частни военни компании (ЧВК), за да защити руската критична инфраструктура от украински удари с дронове. На 23 март Путин подписа закон, с който се разрешава на някои ЧВК и свързани с тях организации за сигурност да получават бойно стрелково оръжие и боеприпаси от Росгвардия за защита на критична инфраструктура от украински удари с дронове.

Законът се прилага за ЧВК, принадлежащи на руски горивно-енергийни компании, стратегически предприятия, държавни корпорации и организации, които защитават критични обекти. Законът гласи, че Росгвардия ще издава оръжия за предотвратяване на различни видове удари с дронове по време на "специалната военна операция" в Украйна. ЧВК трябва да подаде заявка до Росгвардия, която ще поиска одобрение от дирекцията на Федералната служба за сигурност (ФСБ) на Русия, отговаряща за този регион.

Делегации на САЩ и Украйна проведоха пореден кръг от двустранни срещи в Маями, Флорида, на 22 март. Специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уитков заяви на 22 март, че "конструктивните" разговори между САЩ и Украйна са се фокусирали върху хуманитарните усилия и установяването на трайна и надеждна рамка за сигурност за Украйна.

Секретарят на Съвета за отбрана на Украйна Рустем Умеров отбеляза, че срещите са се фокусирали върху гаранциите за сигурност и обмена и връщането на украински граждани от Русия.

Русия продължава да предприема стъпки за разширяване на постоянната си военна база в Беларус, по-специално за увеличаване на ударите с дронове на далечен обсег на Русия срещу Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи на 23 март, че Русия планира да разположи четири наземни станции за контрол на дронове на далечен обсег в Беларус и допълнително да разположи допълнителен неопределен брой в окупирана Украйна.

Зеленски съобщи на 23 февруари, че руските сили използват ретранслатори в Беларус, за да подкрепят удари с дронове тип "Шахед".

Русия и Беларус подписаха споразумение на 5 февруари, което позволява на Русия да установи "военни обекти" в Беларус.