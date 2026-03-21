Техеран е готов да пусне през Ормуския проток корабите, пътуващи за Япония

21 Март, 2026 04:37, обновена 21 Март, 2026 04:42

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Техеран е готов да позволи на плавателни съдове, пътуващи за Япония, да преминат през Ормузкия проток след консултации с Токио, заяви иранският външен министър Абас Арагчи в интервю за информационната агенция Киодо.

„Не сме затворили пролива. Той е отворен“, каза външният министър. Агенцията съобщи, че консултациите с Токио относно преминаването на плавателни съдове, пътуващи за Япония, през Ормузкия проток вече са започнали.

Ирански представители преди това предупредиха, че няма да позволят на никакви петролни товари, свързани със Съединените щати и техните съюзници, да преминат през Ормузкия проток. Говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили отбеляза, че Техеран ще прибегне до всякакви средства, включително контрол на корабния трафик в Ормузкия проток, за да принуди "врага да се предаде".

Според данни на аналитичната фирма Lloyd's List Intelligence, приблизително 90 плавателни съда, свързани с Гърция, Иран и Китай, са преминали през пролива към 18 март.

Токио традиционно поддържа приятелски отношения с Техеран. Японските власти обаче последователно се въздържат от пряка оценка на ударите на САЩ и Израел срещу Иран. Официално те заявиха позицията си относно „недопустимостта на Ислямската република да разработва ядрени оръжия“ и призоваха за дипломатическо решение. Същевременно японските лидери критикуваха Иран за ответни удари срещу страните от Персийския залив.

Япония получава приблизително 95% от петрола си от страните от Близкия изток, като по-голямата част от тези доставки преминават през Ормузкия проток.


  • 1 Дааааа

    7 0 Отговор
    Владимир Путин:
    Производството на петрол, което зависи от Ормузкия проток, „рискува да спре напълно през следващия месец“.

    Коментиран от #4

    04:50 21.03.2026

  • 2 Пак

    8 0 Отговор
    ние го отнесохме....Пак сме от страната на булката.

    05:02 21.03.2026

  • 3 Отряд 1

    3 0 Отговор
    Целият свят знае, че протокът е отворен, само корумпираните журналисти разправят, че е затворен!

    Затворен е само за САЩ , Израел и онези държави, които си дават територията за удари!

    Очаквайте скоро хуните да се намесят след като Великобритания даде разрешение нейни бази да се използват за удари срещу Иран. През Суец няма да минатват кораби, защото няма да стигат до там… става въпрос за кораби на тези страни които атакуват Иран!

    05:28 21.03.2026

  • 4 Отряд 1

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дааааа":

    Това е целта, хабиби!

    САЩ да продават скъп петрол на Европа, защото последната се ръководи или от жени или от п?тки!

    Коментиран от #5

    05:29 21.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Отряд 1":

    САШтинската цел да си спасят ПЕТРОДОЛАРА❗
    Кадафи и Садам затова станаха ДИКТАТОРИ -
    защото започнаха да продават срещу други валути,
    Путин също започна да продава срещу други валути,
    Иран и той.....а и СА отказа да поднови договора за продажба САМО СРЕЩУ $❗

    05:57 21.03.2026

