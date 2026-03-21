Вучич: Как да спрем Третата световна война ли? Късно е, тя вече започна

В интервю за германския вестник „Берлинер Цайтунг“ сръбският президент Александър Вучич изрази мнение, че Третата световна война ще бъде трудна за предотвратяване, тъй като вероятно вече е започнала.
„Може би вече е започнала – просто все още не говорим официално за това“, каза той.
Според сръбския лидер борбата за петрол, газ, редки метали и минерали продължава от дълго време. Вучич отбеляза, че Първата и Втората световни войни първоначално са започнали като регионални конфликти.
„Едва по-късно са изградени големи военни и политически съюзи, които в крайна сметка са се сблъскали директно“, добави президентът.
Преди това Вучич заяви, че големите глобални конфликти едва започват и в крайна сметка биха могли да доведат до най-тежките последици в човешката история. Той също така смята, че ядрени оръжия ще бъдат използвани в бъдещи конфликти.
Вучич обеща и че Белград ще запази военния си неутралитет, което е донесло на страната „много добри неща“.
Отношението на Европа към преговорите с Русия постепенно започва да се променя, заяви сръбският президент.
„Дълго време Европа твърдеше, че никой няма намерение да разговаря с Русия. Сега това отношение бавно се променя“, каза той.
Сръбският президент смята, че би било по-добре, ако вратата за диалог между Европа и Русия остане отворена.
„Възрастните решават конфликтите чрез разговор, а не с юмруци“, отбеляза Вучич.
Преди това Вучич заяви, че страните от Европейския съюз ще платят „най-високата цена“ за отказ от руски петрол. Той подчерта, че Европа е изправена пред „енергиен ад“, ако ескалацията в Близкия изток продължи.
И смята, че трябва да се вземат мерки за предотвратяване на покачването на цените на петрола и газа на фона на недостига на енергия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БоюЦиганина
06:45 21.03.2026
2 Ало, Ало
06:50 21.03.2026
3 Дзак
06:51 21.03.2026
4 Проклятието
06:52 21.03.2026
5 Тото 1 и Тото 2
И въпреки това се е наложило мнението , че те са ДОБРИТЕ , че те са ДЕМОКРАТИЧНИТЕ , че те са овободомислещите !
И на какво основание ? Чудна работа ! Изкривено усещане за правда ли ?
06:56 21.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 гахаха
Коментиран от #9
07:11 21.03.2026
8 Пламен
07:19 21.03.2026
9 2554
До коментар #7 от "гахаха":Правилно!
07:28 21.03.2026