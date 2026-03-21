Вучич: Как да спрем Третата световна война ли? Късно е, тя вече започна

21 Март, 2026 06:39, обновена 21 Март, 2026 06:55 2 048 9

Сръбският лидер вече обеща, че Белград ще запази военния си неутралитет, който е донесъл на страната „много добри неща“

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интервю за германския вестник „Берлинер Цайтунг“ сръбският президент Александър Вучич изрази мнение, че Третата световна война ще бъде трудна за предотвратяване, тъй като вероятно вече е започнала.

„Може би вече е започнала – просто все още не говорим официално за това“, каза той.

Според сръбския лидер борбата за петрол, газ, редки метали и минерали продължава от дълго време. Вучич отбеляза, че Първата и Втората световни войни първоначално са започнали като регионални конфликти.

„Едва по-късно са изградени големи военни и политически съюзи, които в крайна сметка са се сблъскали директно“, добави президентът.

Преди това Вучич заяви, че големите глобални конфликти едва започват и в крайна сметка биха могли да доведат до най-тежките последици в човешката история. Той също така смята, че ядрени оръжия ще бъдат използвани в бъдещи конфликти.

Вучич обеща и че Белград ще запази военния си неутралитет, което е донесло на страната „много добри неща“.

Отношението на Европа към преговорите с Русия постепенно започва да се променя, заяви сръбският президент.

„Дълго време Европа твърдеше, че никой няма намерение да разговаря с Русия. Сега това отношение бавно се променя“, каза той.

Сръбският президент смята, че би било по-добре, ако вратата за диалог между Европа и Русия остане отворена.

„Възрастните решават конфликтите чрез разговор, а не с юмруци“, отбеляза Вучич.

Преди това Вучич заяви, че страните от Европейския съюз ще платят „най-високата цена“ за отказ от руски петрол. Той подчерта, че Европа е изправена пред „енергиен ад“, ако ескалацията в Близкия изток продължи.

И смята, че трябва да се вземат мерки за предотвратяване на покачването на цените на петрола и газа на фона на недостига на енергия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БоюЦиганина

    14 6 Отговор
    Авера Вучо май е прав.

    06:45 21.03.2026

  • 2 Ало, Ало

    11 6 Отговор
    Вучич едно си бае,ана други му се върти в сръбската чутура...

    06:50 21.03.2026

  • 3 Дзак

    11 3 Отговор
    Който не участва, печели!

    06:51 21.03.2026

  • 4 Проклятието

    10 3 Отговор
    Да, войната е започнала. В по-бедните страни се води конвенционална война с човешки жертви, а в по-богатите страни войната е икономическа. Проклятието на интересните времена. Ролата на мамника в сегашните времена се изпълнява от изкуствения интелект.

    06:52 21.03.2026

  • 5 Тото 1 и Тото 2

    18 4 Отговор
    Факт е , че американците не могат да живеят без да има война , избиване , разрушения , агресии ! Лесно е да видим потърпевшите Мексико , Куба , Либия , Сирия , Сърбия , Венецуела , Афганистан , Иран , Ирак . Да видим случилото се с индианците и негрите-роби.
    И въпреки това се е наложило мнението , че те са ДОБРИТЕ , че те са ДЕМОКРАТИЧНИТЕ , че те са овободомислещите !
    И на какво основание ? Чудна работа ! Изкривено усещане за правда ли ?

    06:56 21.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 гахаха

    5 3 Отговор
    сърбите да мълчат че заради тях започнаха първите две..

    Коментиран от #9

    07:11 21.03.2026

  • 8 Пламен

    5 0 Отговор
    Пророк Жириновски предсказа , че атома ще гърми през 2030 г.

    07:19 21.03.2026

  • 9 2554

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "гахаха":

    Правилно!

    07:28 21.03.2026

