Вучич: Как да спрем Третата световна война ли? Късно е, тя вече започна

В интервю за германския вестник „Берлинер Цайтунг“ сръбският президент Александър Вучич изрази мнение, че Третата световна война ще бъде трудна за предотвратяване, тъй като вероятно вече е започнала.

„Може би вече е започнала – просто все още не говорим официално за това“, каза той.

Според сръбския лидер борбата за петрол, газ, редки метали и минерали продължава от дълго време. Вучич отбеляза, че Първата и Втората световни войни първоначално са започнали като регионални конфликти.

„Едва по-късно са изградени големи военни и политически съюзи, които в крайна сметка са се сблъскали директно“, добави президентът.

Преди това Вучич заяви, че големите глобални конфликти едва започват и в крайна сметка биха могли да доведат до най-тежките последици в човешката история. Той също така смята, че ядрени оръжия ще бъдат използвани в бъдещи конфликти.

Вучич обеща и че Белград ще запази военния си неутралитет, което е донесло на страната „много добри неща“.

Отношението на Европа към преговорите с Русия постепенно започва да се променя, заяви сръбският президент.

„Дълго време Европа твърдеше, че никой няма намерение да разговаря с Русия. Сега това отношение бавно се променя“, каза той.

Сръбският президент смята, че би било по-добре, ако вратата за диалог между Европа и Русия остане отворена.

„Възрастните решават конфликтите чрез разговор, а не с юмруци“, отбеляза Вучич.

Преди това Вучич заяви, че страните от Европейския съюз ще платят „най-високата цена“ за отказ от руски петрол. Той подчерта, че Европа е изправена пред „енергиен ад“, ако ескалацията в Близкия изток продължи.

И смята, че трябва да се вземат мерки за предотвратяване на покачването на цените на петрола и газа на фона на недостига на енергия.