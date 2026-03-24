Непредсказуемостта на САЩ влияе на нашите интереси, обяви Франция

Началникът на генералния щаб на френската армия днес заяви, че САЩ са се превърнали в непредсказуем съюзник, който влияе на "интересите и сигурността на Франция", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Бяхме изненадани от американски съюзник, който остава съюзник, но който става все по-непредсказуем и дори не си прави труда да ни информира, когато реши да започне военни операции", каза Фабиен Мандон на форум за сигурност и отбрана в Париж.

"Това има въздействие върху нашата сигурност и има въздействие върху нашите интереси", допълни той.

Франция и САЩ са близки съюзници в НАТО, но в Париж нараства разочарованието от решението на Вашингтон да започне своя война срещу Иран в Близкия изток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп вече разгневи европейските съюзници заради плановете си за Гренландия.

Тръмп също така "разкритикува съюзниците си за нежеланието им да се включат активно в операции за осигуряване корабоплаването през Ормузкия проток, по който преминават около една пета от световните петролни доставки и който е в основата на икономиките на страните от Персийския залив.

"Намесихме се в Афганистан по искане на американците, които се позоваха на член 5 от НАТО, и които избраха да се изтеглят, без да ни информират", каза Мандън. "Сега те решиха да се намесят в Близкия изток, без да ни информират. Непосредствената грижа на френските въоръжени сили обаче е да намерят решения за Франция, за да защитят гражданите, които преминават през региона", добавя той.