Новини
Свят »
Франция »
Непредсказуемостта на САЩ влияе на нашите интереси, обяви Франция

24 Март, 2026 14:54 1 145 16

  • нато-
  • франция-
  • сащ-
  • отбрана-
  • фабиен мандон-
  • иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Началникът на генералния щаб на френската армия днес заяви, че САЩ са се превърнали в непредсказуем съюзник, който влияе на "интересите и сигурността на Франция", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Бяхме изненадани от американски съюзник, който остава съюзник, но който става все по-непредсказуем и дори не си прави труда да ни информира, когато реши да започне военни операции", каза Фабиен Мандон на форум за сигурност и отбрана в Париж.

"Това има въздействие върху нашата сигурност и има въздействие върху нашите интереси", допълни той.

Франция и САЩ са близки съюзници в НАТО, но в Париж нараства разочарованието от решението на Вашингтон да започне своя война срещу Иран в Близкия изток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп вече разгневи европейските съюзници заради плановете си за Гренландия.

Тръмп също така "разкритикува съюзниците си за нежеланието им да се включат активно в операции за осигуряване корабоплаването през Ормузкия проток, по който преминават около една пета от световните петролни доставки и който е в основата на икономиките на страните от Персийския залив.

"Намесихме се в Афганистан по искане на американците, които се позоваха на член 5 от НАТО, и които избраха да се изтеглят, без да ни информират", каза Мандън. "Сега те решиха да се намесят в Близкия изток, без да ни информират. Непосредствената грижа на френските въоръжени сили обаче е да намерят решения за Франция, за да защитят гражданите, които преминават през региона", добавя той.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Яяя

    4 22 Отговор
    Вашите интереси са като на СССР - пазите иранския режим

    Коментиран от #2

    14:55 24.03.2026

  • 2 Санитаря

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Яяя":

    Твоите интереси да не са петрола да стигне по $1000 на барел?

    Коментиран от #7

    14:56 24.03.2026

  • 3 бай дончо

    14 4 Отговор
    вас пък кой ви пита мишоци такива
    за вашите интереси

    клякате и правите какво кажем

    Коментиран от #12

    14:57 24.03.2026

  • 4 Вашето мнение

    21 7 Отговор
    Вечна слава и поклон пред нашите братя Руснаци. Те не само разбиха натю, ами ги докараха и до раздор и са пред разпад. Русия отново е призвана да спаси човечеството от каэфявата чума. Съвсем сама, без съжаление, без да очаква благодарност.

    Коментиран от #8, #14

    14:57 24.03.2026

  • 5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    5 16 Отговор
    Да Живее САЩ 🇺🇲🇺🇲🇺🇲🇺🇲
    Тръмп ще ви мачка още всички,и така ви се полага
    💩 Но Британия потъна вече
    Европа е Бардак и зелена простотия
    В Света всичко вече е станал суета и гонене на вятъра
    Иран ще бъде сготвен и изяден
    а Израел ще ви се облекчи в устите на всички

    Коментиран от #9

    14:59 24.03.2026

  • 6 Нещастници

    19 2 Отговор
    нееее не е непредсказуемостта, сащ от 60 г си правят каквото искат особено в Европа, просто досега винаги бяхте на масата като гости, а сега сте като част от храната, още не можете да го осмислите нали? ще свикнете. Хегемона почва да си изяжда децата, за да издържи още малко.... Кога ше закриете американските бази в скапания ЕС?

    15:01 24.03.2026

  • 7 Оня

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Санитаря":

    Не съм "за" 1000$. Но, ако това ще е цената, Света да се отърве от цнисткия цирей - нека да стане ! Слава на Персия !

    15:01 24.03.2026

  • 8 Вашето мнение

    11 2 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Русия е голямата дъщеря на майка България. Така е било и така ще бъде во век и веков, докато свят съществува. Русия и България са едно цяло, Русия е тялото България Духът и те са непобедими. Цяло стадо продажни жиджъри не могат да променят това

    Коментиран от #15

    15:04 24.03.2026

  • 9 Оня

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Дай Боже Света да потопи и удави в "свършването" си върху изсраhell, тая цнистка измет !!! Амин !

    15:04 24.03.2026

  • 10 Долу ЕС

    9 1 Отговор
    що бе, кое му е различното на Иран и Гренландия, от Венецуела, Ливан, Палестина, Югославия, Ирак, Либия, Виетнам, Панама.... оставили сте сащ да се разпищолят в целия ЕС с НПО та бази агенти, институти и платени лакеи. Докато не изринете всичко американско ще ми. мечите като гладна котка и бой ще ядете

    15:05 24.03.2026

  • 11 ДА ТАКА Е МАКРОН.

    8 0 Отговор
    Но понеже вие управниците на Европата сте алчни не много умни и се кланяхте на Саща десетилетия за нищо сега ще бъдете в ъгъла на отчаянието. Кога направихте Евросъюза трябваше и единна армия полиция да създадете. Не го направихте ядохте пихте и сега ще страдате. Сащ Русия и Китай ще ви КОМАНДОРЯТ и правят що искат със вас. Европа е била моща ума на света сега ще бъде яко зависима от тях. ТЕ СИ ДЕЛКАТ ЗАГРАБВАТ ПРИРОДНИ БОГАТСТВА И ВИ ЛИШАВАТ ОТ ТАКИВА.

    15:05 24.03.2026

  • 12 клякате и правите какво кажем

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "бай дончо":

    иначе насъскам и ще ви пусна Руския Мечок
    в париж както влезе в берлин преди 81г
    да треперите кат мишки

    Коментиран от #13

    15:10 24.03.2026

  • 13 Факт

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "клякате и правите какво кажем":

    Като се събуди

    15:16 24.03.2026

  • 14 Не става

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Малко си се навел. Трябва повече и да отвориш устето.

    15:17 24.03.2026

  • 15 Общо

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "Вашето мнение":

    Взето ти си продажник и ненормалник ! Русия няма нищо общо с интересите на България. А ти си руска подлога ,която не е по различна от подлогите на западните държави . Продажни предатели ! Жалко ,че имате нещо общо с България. Русия била те освободила ? Кога това ? Преди или след като изсели стотици хиляди българи и обезлюди огромни български територии. Или след като подари на Сърбия изконни български територии следа като помогна на султана да остане на власт ?

    Коментиран от #16

    15:28 24.03.2026

  • 16 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Общо":

    Така ли изглеждат нещата,когато главата ти е в задника??!!

    15:46 24.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания