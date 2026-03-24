Непредсказуемостта на САЩ влияе на нашите интереси, обяви Франция

Началникът на генералния щаб на френската армия днес заяви, че САЩ са се превърнали в непредсказуем съюзник, който влияе на "интересите и сигурността на Франция", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Бяхме изненадани от американски съюзник, който остава съюзник, но който става все по-непредсказуем и дори не си прави труда да ни информира, когато реши да започне военни операции", каза Фабиен Мандон на форум за сигурност и отбрана в Париж.
"Това има въздействие върху нашата сигурност и има въздействие върху нашите интереси", допълни той.
Франция и САЩ са близки съюзници в НАТО, но в Париж нараства разочарованието от решението на Вашингтон да започне своя война срещу Иран в Близкия изток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп вече разгневи европейските съюзници заради плановете си за Гренландия.
Тръмп също така "разкритикува съюзниците си за нежеланието им да се включат активно в операции за осигуряване корабоплаването през Ормузкия проток, по който преминават около една пета от световните петролни доставки и който е в основата на икономиките на страните от Персийския залив.
"Намесихме се в Афганистан по искане на американците, които се позоваха на член 5 от НАТО, и които избраха да се изтеглят, без да ни информират", каза Мандън. "Сега те решиха да се намесят в Близкия изток, без да ни информират. Непосредствената грижа на френските въоръжени сили обаче е да намерят решения за Франция, за да защитят гражданите, които преминават през региона", добавя той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Яяя
Коментиран от #2
14:55 24.03.2026
2 Санитаря
До коментар #1 от "Яяя":Твоите интереси да не са петрола да стигне по $1000 на барел?
Коментиран от #7
14:56 24.03.2026
3 бай дончо
за вашите интереси
клякате и правите какво кажем
Коментиран от #12
14:57 24.03.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #8, #14
14:57 24.03.2026
5 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Тръмп ще ви мачка още всички,и така ви се полага
💩 Но Британия потъна вече
Европа е Бардак и зелена простотия
В Света всичко вече е станал суета и гонене на вятъра
Иран ще бъде сготвен и изяден
а Израел ще ви се облекчи в устите на всички
Коментиран от #9
14:59 24.03.2026
6 Нещастници
15:01 24.03.2026
7 Оня
До коментар #2 от "Санитаря":Не съм "за" 1000$. Но, ако това ще е цената, Света да се отърве от цнисткия цирей - нека да стане ! Слава на Персия !
15:01 24.03.2026
8 Вашето мнение
До коментар #4 от "Вашето мнение":Русия е голямата дъщеря на майка България. Така е било и така ще бъде во век и веков, докато свят съществува. Русия и България са едно цяло, Русия е тялото България Духът и те са непобедими. Цяло стадо продажни жиджъри не могат да променят това
Коментиран от #15
15:04 24.03.2026
9 Оня
До коментар #5 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Дай Боже Света да потопи и удави в "свършването" си върху изсраhell, тая цнистка измет !!! Амин !
15:04 24.03.2026
10 Долу ЕС
15:05 24.03.2026
11 ДА ТАКА Е МАКРОН.
15:05 24.03.2026
12 клякате и правите какво кажем
До коментар #3 от "бай дончо":иначе насъскам и ще ви пусна Руския Мечок
в париж както влезе в берлин преди 81г
да треперите кат мишки
Коментиран от #13
15:10 24.03.2026
13 Факт
До коментар #12 от "клякате и правите какво кажем":Като се събуди
15:16 24.03.2026
14 Не става
До коментар #4 от "Вашето мнение":Малко си се навел. Трябва повече и да отвориш устето.
15:17 24.03.2026
15 Общо
До коментар #8 от "Вашето мнение":Взето ти си продажник и ненормалник ! Русия няма нищо общо с интересите на България. А ти си руска подлога ,която не е по различна от подлогите на западните държави . Продажни предатели ! Жалко ,че имате нещо общо с България. Русия била те освободила ? Кога това ? Преди или след като изсели стотици хиляди българи и обезлюди огромни български територии. Или след като подари на Сърбия изконни български територии следа като помогна на султана да остане на власт ?
Коментиран от #16
15:28 24.03.2026
16 Гост
До коментар #15 от "Общо":Така ли изглеждат нещата,когато главата ти е в задника??!!
15:46 24.03.2026