Украински военен е шокиран: САЩ стрелят безразборно, не разбирам какво правят

Украйна изпрати 200 военни съветници в държавите от Персийския залив, за да помогнат в защитата срещу иранските дронове. Украинските военни експерти са категорични - САЩ са пропуснали най-важния урок от войната в Украйна, пише Focus.de.

Може би никоя друга държава няма толкова опит в защитата от въздушни атаки, колкото Украйна: години наред страната се защитаваше от смъртоносната комбинация от руски ракети и евтини ирански дронове. В настоящата война в Иран този опит би могъл да спаси много животи на страната на САЩ и техните съюзници. Но изглежда, че са пропуснали уроците от Украйна.

Украински консултант, работещ в региона на Персийския залив, каза пред London Times: „Не разбирам какво са правили, какво наблюдаваха през последните четири години, докато ние воювахме“.

Най-добрият пример за това е може би използването на противовъздушни ракети „Пейтриът“. Американската система е сред най-модерните в света, но е и много скъпа: всеки изстрел струва няколко милиона долара. В борбата срещу масово произвежданите ирански дронове „Шахед“ тази цена бързо се превръща в проблем.

Украйна се е поучила от това и е намерила начини да прихваща дронове евтино , но САЩ изглежда са пропуснали момента. „Те стрелят безразборно“, съобщава украински офицер, „Използват ракета за 6 милиона долара, за да свалят дрон „Шахед“ за 70 000 долара.“ Според Times през първите четири дни на войната са използвани почти толкова ракети „Пейтриът“, колкото Украйна е получила за четири години война.

Иранците постигнаха някои забележителни успехи през първите седмици на войната: те повредиха американски радар за ранно предупреждение на стойност няколко милиарда долара с евтините си дронове, както и друга радарна система на стойност приблизително 300 милиона долара.

Белият дом изглежда не вижда нужда да се възползва от опита на Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред NBC News, че украинският президент Володимир Зеленски е последният човек, когото САЩ биха потърсили за помощ.