Украински военен е шокиран: САЩ стрелят безразборно, не разбирам какво правят
Украински военен е шокиран: САЩ стрелят безразборно, не разбирам какво правят

22 Март, 2026 10:55 1 333 24

Американците използват ракета за 6 милиона долара, за да свалят ирански дрон за 70 000 долара, казват в Киев

Украински военен е шокиран: САЩ стрелят безразборно, не разбирам какво правят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна изпрати 200 военни съветници в държавите от Персийския залив, за да помогнат в защитата срещу иранските дронове. Украинските военни експерти са категорични - САЩ са пропуснали най-важния урок от войната в Украйна, пише Focus.de.

Може би никоя друга държава няма толкова опит в защитата от въздушни атаки, колкото Украйна: години наред страната се защитаваше от смъртоносната комбинация от руски ракети и евтини ирански дронове. В настоящата война в Иран този опит би могъл да спаси много животи на страната на САЩ и техните съюзници. Но изглежда, че са пропуснали уроците от Украйна.

Украински консултант, работещ в региона на Персийския залив, каза пред London Times: „Не разбирам какво са правили, какво наблюдаваха през последните четири години, докато ние воювахме“.

Най-добрият пример за това е може би използването на противовъздушни ракети „Пейтриът“. Американската система е сред най-модерните в света, но е и много скъпа: всеки изстрел струва няколко милиона долара. В борбата срещу масово произвежданите ирански дронове „Шахед“ тази цена бързо се превръща в проблем.

Украйна се е поучила от това и е намерила начини да прихваща дронове евтино , но САЩ изглежда са пропуснали момента. „Те стрелят безразборно“, съобщава украински офицер, „Използват ракета за 6 милиона долара, за да свалят дрон „Шахед“ за 70 000 долара.“ Според Times през първите четири дни на войната са използвани почти толкова ракети „Пейтриът“, колкото Украйна е получила за четири години война.

Иранците постигнаха някои забележителни успехи през първите седмици на войната: те повредиха американски радар за ранно предупреждение на стойност няколко милиарда долара с евтините си дронове, както и друга радарна система на стойност приблизително 300 милиона долара.

Белият дом изглежда не вижда нужда да се възползва от опита на Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред NBC News, че украинският президент Володимир Зеленски е последният човек, когото САЩ биха потърсили за помощ.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🤣🤣🤣🤣🤣

    12 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    10:57 22.03.2026

  • 2 стоян георгиев

    5 5 Отговор
    Когато страната се ръководи от рижав клоун и банда глупаци е така.при байдън буш или обама подобни неща нямаше как да станат.за това и рижата е любим на противниците на сащ ес и нато!

    10:59 22.03.2026

  • 3 Гост

    28 1 Отговор
    То що то сте много добри, затова Украйна е в руини.

    10:59 22.03.2026

  • 4 Кирил

    1 23 Отговор
    В света има две армии, които могат да воюват. Украинската и израелската. Другото е боклук.

    Коментиран от #15

    10:59 22.03.2026

  • 5 az СВО Победа 80

    21 0 Отговор
    В Киев правят същото, а сега са уплашени, че не останаха ракети за тях.... 🤣🤣🤣

    11:00 22.03.2026

  • 6 1488

    12 1 Отговор
    УЖАС !! Румъния дигна изтребители !!
    (ВИДЕО)

    11:00 22.03.2026

  • 7 Пич

    16 1 Отговор
    Завалията !!! Тоя па що си мисли, че САЩ и Израел знаят какво правят.. ?!

    11:00 22.03.2026

  • 8 демократ

    2 12 Отговор
    Най лесно се борят дронове като удариш производството им.
    Укряинците бързо могат да решат войната ако ударят бункера на гнома Пу.

    11:00 22.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Удри по блатата.

    1 16 Отговор
    Браво на героичния украински народ,който се защитава вече 5та година от най голямото зло на планетата.

    Коментиран от #22

    11:00 22.03.2026

  • 11 Атина Палада

    11 0 Отговор
    Не може да сравняваш г.луповатите англосакси с присъщата хитрост на славянските народи!

    11:01 22.03.2026

  • 12 САЩ стрелят безразборно

    15 1 Отговор
    а вие смешкофци пък сте много точни

    тук писаха че вчера сте пратили над 350 дрона към Москва
    и всичките са ви прихванати за скрап

    а запада ви дава милиарди за въздух

    11:01 22.03.2026

  • 13 Механик

    9 1 Отговор
    ТАзи статия се състои от изреченията "сащ стрелят с пейтриът срещу евтини дронове" и "сащ нищо не са научили от нас", повторени точно 4 пъти.
    А какво правят укрите и защо нямат ракети за пейтриът? Нима са ги изгърмели за новогодишните празници?
    Моите изводи от статията са, че американците стават само за фукня, а укрите реват за внимание, понеже вече никой не ги споменава и отчита.

    11:02 22.03.2026

  • 14 Ех, тези украинци

    13 1 Отговор
    Е, тогава Зеленото защо постоянно реве за "Патриоти"?

    11:02 22.03.2026

  • 15 Бандера

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Кирил":

    2.5 млн. укра и те така мислят.

    11:02 22.03.2026

  • 16 Григор

    10 1 Отговор
    "САЩ стрелят безразборно, не разбирам какво правят".
    Не разбираш какво правят ли? Ти от космоса ли падаш? Ударът срещу девическото училище в Минаб, където бяха убити над 100 дечица на възраст между 7 и 12 години, според теб какво е? Според мен само изрод може да направи подобно нещо!

    11:03 22.03.2026

  • 17 кои сте вие да ви наблюдават фукльофци

    6 0 Отговор
    какво наблюдаваха през последните четири години, докато ние воювахме“.

    11:03 22.03.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    4 0 Отговор
    Най важното е че рухнаха мигове за разни куполи и прашки Затвърждава се тезата за развитие на НАПАДАТЕЛНИ ОРЪЖИЯ

    11:03 22.03.2026

  • 19 смотань бандерець..

    7 0 Отговор
    Много добре си прави рижавия..нищо не требва да дава на зеления мухал,он завлече щатите с млрди долари с неговите планчета за победа а за четири года не можа да си върне поне един реактор от запорожкио аец,нека сега урсулците да му нагнитать млрди в бандерската му гуша..

    11:04 22.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 бравос на..

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Удри по блатата.":

    Бандерските бг-та..колко и да се опитват,поне още една петилетка ще кушають оджлътото напеефдьскио

    11:08 22.03.2026

  • 23 Хи хи

    1 0 Отговор
    урките като знаят толкоз много да се оправят сами !!! Нито цент повече за тях !!!

    11:09 22.03.2026

  • 24 az СВО Победа 80

    0 0 Отговор
    В Киев правят същото, а сега са уплашени, че не останаха ракети за тях.... 🤣🤣🤣

    11:11 22.03.2026

