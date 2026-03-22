Украински военен е шокиран: САЩ стрелят безразборно, не разбирам какво правят

Украйна изпрати 200 военни съветници в държавите от Персийския залив, за да помогнат в защитата срещу иранските дронове. Украинските военни експерти са категорични - САЩ са пропуснали най-важния урок от войната в Украйна, пише Focus.de.
Може би никоя друга държава няма толкова опит в защитата от въздушни атаки, колкото Украйна: години наред страната се защитаваше от смъртоносната комбинация от руски ракети и евтини ирански дронове. В настоящата война в Иран този опит би могъл да спаси много животи на страната на САЩ и техните съюзници. Но изглежда, че са пропуснали уроците от Украйна.
Украински консултант, работещ в региона на Персийския залив, каза пред London Times: „Не разбирам какво са правили, какво наблюдаваха през последните четири години, докато ние воювахме“.
Най-добрият пример за това е може би използването на противовъздушни ракети „Пейтриът“. Американската система е сред най-модерните в света, но е и много скъпа: всеки изстрел струва няколко милиона долара. В борбата срещу масово произвежданите ирански дронове „Шахед“ тази цена бързо се превръща в проблем.
Украйна се е поучила от това и е намерила начини да прихваща дронове евтино , но САЩ изглежда са пропуснали момента. „Те стрелят безразборно“, съобщава украински офицер, „Използват ракета за 6 милиона долара, за да свалят дрон „Шахед“ за 70 000 долара.“ Според Times през първите четири дни на войната са използвани почти толкова ракети „Пейтриът“, колкото Украйна е получила за четири години война.
Иранците постигнаха някои забележителни успехи през първите седмици на войната: те повредиха американски радар за ранно предупреждение на стойност няколко милиарда долара с евтините си дронове, както и друга радарна система на стойност приблизително 300 милиона долара.
Белият дом изглежда не вижда нужда да се възползва от опита на Украйна. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред NBC News, че украинският президент Володимир Зеленски е последният човек, когото САЩ биха потърсили за помощ.
1 🤣🤣🤣🤣🤣
демократ
Укряинците бързо могат да решат войната ако ударят бункера на гнома Пу.
10 Удри по блатата.
12 САЩ стрелят безразборно
тук писаха че вчера сте пратили над 350 дрона към Москва
и всичките са ви прихванати за скрап
а запада ви дава милиарди за въздух
13 Механик
А какво правят укрите и защо нямат ракети за пейтриът? Нима са ги изгърмели за новогодишните празници?
Моите изводи от статията са, че американците стават само за фукня, а укрите реват за внимание, понеже вече никой не ги споменава и отчита.
До коментар #4 от "Кирил":2.5 млн. укра и те така мислят.
16 Григор
Не разбираш какво правят ли? Ти от космоса ли падаш? Ударът срещу девическото училище в Минаб, където бяха убити над 100 дечица на възраст между 7 и 12 години, според теб какво е? Според мен само изрод може да направи подобно нещо!
17 кои сте вие да ви наблюдават фукльофци
19 смотань бандерець..
22 бравос на..
До коментар #10 от "Удри по блатата.":
