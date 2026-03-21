Иран предупреди, че ще нанесе нова серия от удари, прилагайки „нови стратегии“

Иран предупреди, че ще нанесе нова серия от удари, прилагайки „нови стратегии"

21 Март, 2026 15:51 2 761 54

Разузнавателното звено на Корпуса на гвардейците на ислямската революция е заявило, че е анализирало "слабите места на врага"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран предупреди за нова серия от атаки, при които ще бъдат приложени "нови стратегии", след като Техеран запази своята непоколебима позиция във войната, която вече навлиза в третата си седмица, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според иранското държавно радио и телевизия разузнавателното звено на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявило, че е анализирало "слабите места на врага" и е готово да нанесе нова серия от удари, при което ще бъдат приложени "нови стратегии и по-усъвършенствани системи".

КГИР отново повтори заплахите си за ответни удари в отговор на атаките срещу иранска инфраструктура. Али Акбар Велаяти, съветник по въпросите за външната политика на иранския върховен лидер заяви, цитиран от Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), че Израел и САЩ "говорят твърде често за победата, опитвайки се сякаш да убедят самите себе си в нейното съществуване".

Велаяти допълни, че светът ще изглежда по различен начин след края на войната. "Той ще бъде многополюсен, с Иран като основна ос на ислямския полюс", подчерта съветникът.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви по-рано днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Още

    35 2 Отговор
    Давуй.

    Коментиран от #30

    15:52 21.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    53 9 Отговор
    Тази сутрин по Нова телевизия Иранският посланник каза че летище София е цел на Иран.

    Коментиран от #7, #37, #39, #40, #47

    15:54 21.03.2026

  • 3 Курти

    7 29 Отговор
    Хахахахахаха смех

    15:54 21.03.2026

  • 4 маке

    36 3 Отговор
    Кац..Хубава фамилия, да няма после лъц и накрая пръц...

    15:54 21.03.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    53 42 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткия тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    Коментиран от #11

    15:55 21.03.2026

  • 6 Режисьора

    58 6 Отговор
    Краварската мелодрама се превръща в краварска рапсодия. Реват все по силно, ама файла йок. Единствено света става свидетел на позорния крах на "всесилния" и вездесъщ ФАЩ.

    15:55 21.03.2026

  • 7 Сталин

    53 6 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ще чакаме братята иранци да ни освободят и нас от кошерната чума дето уби 3 000 000 в България за 30 години кошерна демокрация

    Коментиран от #49, #51

    15:56 21.03.2026

  • 8 Какво друго да си мисля при тези обстоят

    58 6 Отговор
    Скоро ми се струва Израел ще остане сам в този конфликт. Не им блазьосвам. Така като гледам се очертават да се превърнат във втора Украйна.

    15:56 21.03.2026

  • 9 Анонимен

    38 5 Отговор
    За най-голямо съжаление на някои самозабравили се,войната ще бъде тежка,продължителна като ще удари тежко по джоба на всички световни жители.Нека, който се бие за по-справедлив свят победи(Наше дело правите,победа будет за нами).

    16:01 21.03.2026

  • 10 Закономерност

    23 45 Отговор
    Колкото повече мърдат чaлмите☝️ толкова повече лобут ще ядат...

    Коментиран от #26

    16:02 21.03.2026

  • 11 Кольо

    20 9 Отговор

    До коментар #5 от "Данко Харсъзина":

    Направиха ти главата мека хахахахохохо

    16:03 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Оня с коня

    4 26 Отговор
    време е да стрелят със атома или нещо ядренно

    няма какво да чакаме


    тука мисирките и без това са суперПРОСТИ няма да е загуба

    16:09 21.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 604

    17 3 Отговор
    време е да ударят по софету лятищи!

    16:17 21.03.2026

  • 16 Какви нови стратегии

    3 25 Отговор
    ГАЩНИЦИ персийски

    16:21 21.03.2026

  • 17 Са аз ли не разбирам нещо, или нещо

    19 0 Отговор
    друго?🤣🤣🤣


    САЩ за първи път от 30 години ще позволят на Иран да получи около 14 милиарда долара приходи от петрол
    САЩ за първи път от 1996 г.ще позволят на Иран да получи около 14 милиарда долара приходи от петрол, заяви журналистът.

    Барак Равид пише за парадоксите на отмяната на санкциите на САЩ срещу иранския петрол.

    Това е огромна финансова отстъпка на Иран от страна на САЩ и първият път, когато САЩ купуват ирански петрол от 1996 г.насам.

    "Всичко това се случва в разгара на войната срещу... Иран", пише журналистът.

    Според него това е сериозна отстъпка на Техеран на фона на продължаващата война срещу Ислямската република.

    Коментиран от #25

    16:25 21.03.2026

  • 18 Някаква

    4 2 Отговор
    запутаница се случва?

    16:27 21.03.2026

  • 19 ООрана държава

    29 1 Отговор
    Молим Иран да не удря магистрала Хемус, че я стройм 1974-та и сме почти готови

    16:32 21.03.2026

  • 20 Горски

    26 3 Отговор
    Бай Танас Запранов ще прати нашите. Ние сме най-лоялния съюзик на Израел и САЩ. А чичо Сорос се настанил на летището в София и направи столицата мишена на иранските ракети. Някой сеща ли се някога да е имало разположени военни самолети на гражданско летище в Европа? Този идиот най-накрая се стресна от собствената си глупост и готовност за слугинаж. Браво на испанците за достойнството да опазват мира и народа си. Браво и на хърватите, че мислят за военните си. Позор за българските политици! Когато САЩ изтегли войските си от Европа и на всички стане ясно, че НАТО няма да воюва за да я защитава, когато Полша, Унгария и Румъния и Украйна разбъркат територии, ще получите още една подсказка за приближаването на новият световен конфликт! Но началото ще започне когато САЩ посегне на Саудитска Арабия.
    Накратко:

    1. В ход е изтегляне на САЩ от Източна Европа.
    2. Ще последва изтегляне на САЩ от Европа като цяло.
    3. Отговорността за сигурността в Централна и Източна Европа ще се поеме от РФ. Вече е договорено, но не е официализирано.
    4. НАТО ще бъде маргинализирано като военна структура.
    5. Геополитическите промени, подобни на онези след 1989г. вече са в ход.

    Коментиран от #27, #32

    16:35 21.03.2026

  • 21 Мишел

    23 5 Отговор
    Иран вече ползва нови технологии и оръжия във войната. Така, стелт самолета F35, който е гордостта на САЩ и Израел, е проследен с термокамери, данните са обработени с изкуствен интелект и е свален от най- малката ракета на ЗРК Majid, ракетите на който се насочват по топлинните следи. И най-съвременните самолети на САЩ са беззащитни при такава схема.

    16:36 21.03.2026

  • 22 Мда,бе

    8 4 Отговор
    Иранците направо си разкриха плановете 🤣🤣🤣

    16:37 21.03.2026

  • 23 Анализ

    11 5 Отговор
    Китайците казаха че Иран имал ракети за още 2-3 седмици и после ще остане само на дронове. Може да преминат към чист тероризъм като Бин Ладен едно време.

    Коментиран от #28, #44

    16:38 21.03.2026

  • 24 И естествено

    10 3 Отговор
    ...българите ше го дуат най-много.

    16:39 21.03.2026

  • 25 Баце,

    23 1 Отговор

    До коментар #17 от "Са аз ли не разбирам нещо, или нещо":

    Не е отстъпка, инфантилния идиот тръмп се чуди как да се изсули от кашата дето забърка и си мисли, че може с отмяна на санкции да подкупи Иран да спре да опожарява американските интереси в региона след като пiHд0cиTe си съберат остатъците от базите и се изнижат към обора.

    16:40 21.03.2026

  • 26 И естествено

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Закономерност":

    Българите ше го дуат най-много

    16:40 21.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мишел

    14 3 Отговор

    До коментар #23 от "Анализ":

    Иран има ракети за поне 3 седмици повече, за колкото имат САЩ и Израел. Иран има съюзници Китай, Русия и Северна Корея, които имат най-много дронове в света.

    16:47 21.03.2026

  • 29 Ще мачкат таралежи

    1 1 Отговор
    със събути потури.

    Коментиран от #33

    16:51 21.03.2026

  • 30 Туй то

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Още":

    Чичо Дончо лъже като сиган ..

    16:52 21.03.2026

  • 31 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    ПУСКАШ ЕДИН ОРЕШНИК ПО ЛЕТИЩЕ БЕН ГУРИОН ТЕЛ АВИВ
    И ЧАКАШ
    АКО НЯКОЙ РИПКА ПУСКАШ ОЩЕ ЕДИН ОРЕШНИК
    ПО РЕАКТОРА В ДИМОНА
    И ПАК ЧАКАШ
    ...... РУСИЯ И КИТАЙ МОГАТ ДА СПРАТ ВОЙНАТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ :)

    16:52 21.03.2026

  • 32 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    Властта ни е пожелала да изпрати наши войски да отворят Ормузкия проток.
    Иран предупреди, че ще удари с ракети цели в ЕС, ако държави от ЕС се намесят на страната на САЩ и Израел.

    Коментиран от #34

    16:54 21.03.2026

  • 33 оня с питон.я

    8 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ще мачкат таралежи":

    Путин им е дал зелена светлина да използват ракетния арсенал, който преди време руснаците им докараха с военни самолети. Дедо Дончо знае, но няма полезен ход, пък и няма него да целят, а Израел и чаршафите. Не може да даде заден, идат избори.

    16:55 21.03.2026

  • 34 оня с питон.я

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Мишел":

    САЩ ще са на седмото небе ако Иран удари България и Румъния. Така ще въвлекат НАТО, а те както винаги ще наблюдават от дистанция и ще “помагат” от разстояние.

    Коментиран от #45, #46

    16:57 21.03.2026

  • 35 УдоМача

    7 1 Отговор
    Да хвърли и на запад малко за да пресече всякакви мераци в зародиш :)

    16:58 21.03.2026

  • 36 Хи хи хи . Голям майтап !

    8 3 Отговор
    Явно Иран ще убие и двойника на нациста нетаняху ....които се оказа и извън земно със шест , седем пръста на ръцете си !!!!!!!

    16:58 21.03.2026

  • 37 Софиянец

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Браво на Иран ако бомби летището във София .....тъй ше спре замърсяване на въздуха на столицата от самолетите на краварите и всички останали !!!!!!!

    17:02 21.03.2026

  • 38 Горски

    2 2 Отговор

    До коментар #27 от "Фиртифульов":

    Да ядеш салама на бойко и делян! Ходиш в НС да правиш дудуци за пари?

    17:04 21.03.2026

  • 39 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    То е ясно, няма нужда да го казва. Хубаво е да го думнат преди следващата ми командировка.

    17:05 21.03.2026

  • 40 нормално е

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    кажи го на жълтото паве...

    17:06 21.03.2026

  • 41 Иран докато не унищожи

    7 2 Отговор
    Иран докато не унищожи измислената държава израел няма да спре бъдете сигурни за смърта на тези невени дечица в Иран и Газа ще им разкатаят фамилийката и после ще почне да ги изчисти в който държави са избягали това което не успя Хитлер те ще го довършат да не забравим мюсюлманите по света те ще са в помощ за изчистваното на тази гадна нация дето чакат да слезе техния бог той няма да слезе но мюсюлманите ще им помогнат да се срещнат с него в отвъдното

    17:06 21.03.2026

  • 42 Тръмпясалия пират е в паника !

    6 1 Отговор
    Започна да дава на заден ход , че и партията му го претиска за край на войната причинена от евреите !
    Нетаняху - бог да го прости , двойникът му се чуди къде да се скрие за да не иде на свиждане при Свети Петър !!!!

    17:06 21.03.2026

  • 43 не съм вярвал

    6 0 Отговор
    че иран е толко як!!!!!

    Коментиран от #53

    17:08 21.03.2026

  • 44 оня с питон.я

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анализ":

    В тази ситуация Русия и Китай трябва да са кръгли идиоти ако не дават оръжие на Иран. Не че някой ще ни каже ако го правят. Дори и да изравнят Израел със земята, Хитлеряху и Дончо ще говорят как са победили Иран.

    17:09 21.03.2026

  • 45 Мишел

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "оня с питон.я":

    САЩ НатО вече воюват с Иран , но се чувстват в безопасност зад океана. Само че днешният свят е пълен с изненади. САЩ имат много бази по света, те ще са първите ударени.

    17:10 21.03.2026

  • 46 Баце,

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "оня с питон.я":

    Ако нато имаха koxoнec щяха да предприемат нещо още след като персите изтърбушиха базата на островните инцести в Кипър. Както всички виждаме инфантилния идиот тръмп и с остен не може да подкара нато срещу Иран.

    Коментиран от #48

    17:10 21.03.2026

  • 47 Любопитен

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    А къщата в Банкя цел ли е за Иранците ?????

    Коментиран от #50

    17:11 21.03.2026

  • 48 оня с питон.я

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Баце,":

    Не забравяй философията на сащ. Тя е проста. Колкото повече военни конфликти по света далече от нас, толкова по-добре за нас. Винаги работи.

    17:13 21.03.2026

  • 49 Иван

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Добре но преди това трябвя да се обрежеш.препоръчвам ти София Мед. Не е скъпо

    17:16 21.03.2026

  • 50 Хахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Любопитен":

    Дано, дано!

    17:17 21.03.2026

  • 51 Ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    От чакане ще умреш ..
    Сега върви в любимата си Просия

    17:19 21.03.2026

  • 52 Неразбрал

    0 0 Отговор
    Някои да ми обясни какво стана със убийствата на хижа Петрохан и Околчица и защо всички улики продължават да се крият , замазват и унищожават .....дори подпалиха пак хижата ама ....... ?????????????????

    17:26 21.03.2026

  • 53 УдоМача

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "не съм вярвал":

    Те са държава на 5000 години човече!!! Персия не може да бъде покорена!

    17:28 21.03.2026

  • 54 Мишел

    0 0 Отговор
    Иран е свалил трети американски самолет, F16.

    17:29 21.03.2026

