Иран предупреди, че ще нанесе нова серия от удари, прилагайки „нови стратегии“

Иран предупреди за нова серия от атаки, при които ще бъдат приложени "нови стратегии", след като Техеран запази своята непоколебима позиция във войната, която вече навлиза в третата си седмица, предаде ДПА, съобщи БТА.

Според иранското държавно радио и телевизия разузнавателното звено на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) е заявило, че е анализирало "слабите места на врага" и е готово да нанесе нова серия от удари, при което ще бъдат приложени "нови стратегии и по-усъвършенствани системи".

КГИР отново повтори заплахите си за ответни удари в отговор на атаките срещу иранска инфраструктура. Али Акбар Велаяти, съветник по въпросите за външната политика на иранския върховен лидер заяви, цитиран от Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА), че Израел и САЩ "говорят твърде често за победата, опитвайки се сякаш да убедят самите себе си в нейното съществуване".

Велаяти допълни, че светът ще изглежда по различен начин след края на войната. "Той ще бъде многополюсен, с Иран като основна ос на ислямския полюс", подчерта съветникът.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви по-рано днес, че Израел и САЩ ще засилят значително атаките си срещу Иран в следващите дни, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Кац заяви след консултации с високопоставени военни служители в щаба на армията в Тел Авив, че ударите ще бъдат насочени срещу иранското ръководство, според информация от кабинета му.

Израел е решен да продължи кампанията си срещу властовата структура на Иран, с цел "да обезглави неговите командири и да унищожи стратегическите му способности", докато не бъдат елиминирани всички заплахи за сигурността на Израел и интересите на САЩ в региона, добави Кац.

По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля завършване на кампанията срещу Иран, добавяйки, че САЩ са близо до постигането на целите си в конфликта.