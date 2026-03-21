Иран изстреля ракети по база на Великобритания и САЩ

21 Март, 2026 10:51 2 091 57

Техеран твърди, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото "врагът досега си мислеше"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран изстреля две балистични ракети по военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде Ройтерс, като се позова на днешна информация на иранската новинарска агенция Мехр, съобщи БТА.

По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.

Мехр заяви, че атаката срещу базата е "значителна стъпка, която показва, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото врагът досега си мислеше".

Телевизия Си Ен Ен, като се позова на американски служител, потвърди, че атаката е била извършена вчера сутринта местно време. Източникът на американската телевизия отбелязва, че ракетите са прелетели разстояние от близо 3800 км от иранското крайбрежие.

Иранската армия предупреди по-рано днес, че ще вземе Обединените арабски емирства под прицел, ако ОАЕ атакуват острови в Залива, които се контролират от Иран, но за които Емирствата имат претенции, предаде Франс прес.

"Предупреждаваме Обединените арабски емирства, че ако нови агресии бъдат предприети от тяхна територия срещу иранските острови Абу Муса и Голям Тунб в Персийския залив, могъщите въоръжени сили на Иран ще подложат Рас ал Хайма в Обединените арабски емирства на ожесточени удари", заяви оперативното командване на иранските въоръжени сили, цитирано от иранската новинарска агенция Тасним.

Островите Абу Муса и Малък и Голям Тунб се намират в Залива, близо до началото на Ормузкия проток, през който минава една пета от световните доставки на петрол. Островите от дълго време са източник на напрежение между Иран и ОАЕ.

Техеран обвинява съседите си от Залива, че позволяват на американските сили да извършват атаки срещу Иран от своя територия. От началото на войната в Близкия изток на 28 февруари Иран предприе множество атаки с ракети и дронове срещу цели на територията на страните от Залива, като твърди, че атакува американските интереси в тези страни.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    46 6 Отговор
    Българския народ е с вас герои!

    Коментиран от #18

    10:52 21.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 24 Отговор
    Иранска ракета падна в Турска Тракия на няколко километра от българската граница.Войната е вече в Европа.

    Коментиран от #43, #55

    10:54 21.03.2026

  • 3 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    2 21 Отговор
    На хората вече не искат да им е Републиканско защото са станали леви извратени фетишисти заклети Байдънисти
    а младите българки са канибал комунистки и буквално мъжеядки който обичат да готвят и да изяждат всеки различен Джендър

    10:54 21.03.2026

  • 4 Не се разбра

    14 4 Отговор
    Какъв е крайният резултат.....

    10:55 21.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    39 0 Отговор
    Диего Гарсия е на 4000 км от Иран а България само на 1500 км

    Коментиран от #28

    10:55 21.03.2026

  • 6 МОДЖТАБА

    0 18 Отговор
    Обяви..ПОБЕДА..тия явно не слушат лидера си.

    Коментиран от #27

    10:56 21.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Неразбрал

    37 3 Отговор
    Ама нали Иран уж беше унищожен? Нали ракетните му установки бяха взривени? Нали ракетите му свършиха? Защо сега така стана?

    Коментиран от #13, #15

    10:58 21.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Конфети "Земя-въздух-земя "

    28 1 Отговор
    Като думнат инсталациите за преработка на вода и гледай, как бързо ще вземат да слушат предателите араби.

    10:59 21.03.2026

  • 12 ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA

    30 2 Отговор
    НЕ ГИ Е СРАМ!
    СТРЕЛЯТ ПО ДЕМОКРАЦИЯTA.😡
    ТРЯБВА ДА СЕ УЧАТ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ. ВИНАГИ ПОКОРНИ И НАВЕДЕHИ.
    ПЪК АКО СИ ПОСЛУШEH, ГОСПОДАРИTE TE OCTАВЯТ ДА KPAДЕШ.🤣

    Коментиран от #35

    11:00 21.03.2026

  • 13 Я пъ тоа

    1 19 Отговор

    До коментар #9 от "Неразбрал":

    Къде са тия ракети бре...никой нито ги е виждал, нито чувал...

    Коментиран от #16

    11:00 21.03.2026

  • 14 Поправка

    23 0 Отговор
    Иран отвръща с ракети по база на Великобритания и САЩ

    11:00 21.03.2026

  • 15 Огледален образ

    26 1 Отговор

    До коментар #9 от "Неразбрал":

    Същото като в Русия...свършиха им ракетите преди 5 години,та им се налага да воюват с лопати

    11:00 21.03.2026

  • 16 Така де

    11 1 Отговор

    До коментар #13 от "Я пъ тоа":

    Тия ракети още летят бре...вече 24 часа

    11:01 21.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Данко Харсъзина

    28 3 Отговор
    Техеран за три дейс стана като Кабул за туенти иърс. Иран направо попиля сащисаните крави и съюзниците им чалмари, а ционисткия тумор е целия в горящи руини. Поклон доземи пред несломимия ирански народ в борбата му със световния терор! Велик народ с велики лидери!

    Коментиран от #22, #23

    11:03 21.03.2026

  • 21 Мими Кучева🐕

    13 9 Отговор
    Слава на Иран,и на героите от Петрохан!🤗🤣👍

    11:05 21.03.2026

  • 22 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    14 1 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Сащисани крави са единствено еврейте само Ционисти Популисти и Леваци отвсякъде са

    11:06 21.03.2026

  • 23 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    4 14 Отговор

    До коментар #20 от "Данко Харсъзина":

    Кво беше това ...Иран.

    11:06 21.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нали

    2 15 Отговор
    Както се казва само бомбардировките няма да направят нищо. Имаме нужда от войски на място. Кога Иран ще нахлуе в Диего Гарсия?

    11:06 21.03.2026

  • 26 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 16 Отговор
    Тия ирански ракети да не са се взривили в Саратов и Енгелс бре....

    11:07 21.03.2026

  • 27 Тръмп

    19 2 Отговор

    До коментар #6 от "МОДЖТАБА":

    обяви победа и каза, че унищожил всички ирански оръжия. Ненормалника не го слуша главЪта :))

    11:08 21.03.2026

  • 28 Султан Ердоган

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Не бойте се, вие сте под закрилата на Велика Турция.

    11:09 21.03.2026

  • 29 да питам

    3 16 Отговор
    защо никой и никога не виждал новия аятолах, след избирането му ?

    Коментиран от #31, #33, #56, #57

    11:09 21.03.2026

  • 30 Явно Тръмп се кани да

    13 0 Отговор
    окупира двата острова и Иранците предварително заплашват ОАЕ.

    11:10 21.03.2026

  • 31 Сатаняху го видяхме

    14 3 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Шесттопръст .ИИ.

    Коментиран от #38

    11:11 21.03.2026

  • 32 Зеленски

    2 7 Отговор
    Пращам дронове СТИНГ и в Диего Гарсия

    11:11 21.03.2026

  • 33 Ти Пък

    25 3 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Какво значение има Аятолаха? По-важното е, че персите все още се съпротивляват непреклонно и засега не планират да се предават. Ти Хитлерняху да не би да си го виждал скоро...

    11:12 21.03.2026

  • 34 Анонимен

    22 2 Отговор
    Свършиха им ракетите след ударите на шестолъчките и краварите.Сега воюват единствено с летящи лопати с чип.Те са способни да летят на огромни разстояния 4000км.

    11:12 21.03.2026

  • 35 така е

    2 14 Отговор

    До коментар #12 от "ВAГИHA ПЛEBНEЛИЕBA":

    все още обаче сред българите, макар и не много, но има хора с русоробски начин на мислене, което е много вредно на първо място за тях самите, но и за обществото като цяло.

    Коментиран от #39, #53

    11:13 21.03.2026

  • 36 Констатация

    0 12 Отговор
    Качеството на иранските ракети е обратно пропорционално на обсега им.

    Коментиран от #46

    11:13 21.03.2026

  • 37 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 9 Отговор
    Къде са ракетите....явно извънземни да ги прихванали....

    11:13 21.03.2026

  • 38 няколко пъти

    2 13 Отговор

    До коментар #31 от "Сатаняху го видяхме":

    го показваха, вчера имаше изявление на живо, тази интрига отпадна вече.

    Коментиран от #41

    11:14 21.03.2026

  • 39 Я пъ тоа

    4 2 Отговор

    До коментар #35 от "така е":

    Опаааа, пак анализатори в сайта, които ни поучават.

    11:15 21.03.2026

  • 40 цитат

    16 1 Отговор
    Мишлета в капан: Рубио и Хегсет се крият в бункери от иранското възмездие! Вашингтон под безпилотна обсада!

    11:16 21.03.2026

  • 41 ГДЕ МОДЖТАБАТА

    5 9 Отговор

    До коментар #38 от "няколко пъти":

    Има ли го, нема ли го. Ша го бъде ли или нема да го бъде. Да не е обявил ПОБЕДА от ...небитието.

    11:16 21.03.2026

  • 42 Инж1

    1 8 Отговор
    Айде - айде!!! Това с ракетите на всички посоки е замислено отдавна!!! Целта е ясна!!! Да се удари Запада с цената на петрола и газа!!! Само че ги изпревариха!!!

    11:17 21.03.2026

  • 43 Ха Ха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ами ако си атлантист, ще те дръннат като нищо, но поне няма да се чудиш откъде ти е дошло

    11:17 21.03.2026

  • 44 демократ

    2 13 Отговор
    Дебелия Ким май праща ракети.
    Дебелия Ким май че яде тоягата скоро

    Коментиран от #47, #51

    11:17 21.03.2026

  • 45 КОЙ ДА ЗНАЙ

    1 13 Отговор
    Ракети изстреляни в болните мозъци на Аятоласите....

    11:18 21.03.2026

  • 46 Той и Тръмп каза,че...

    17 1 Отговор

    До коментар #36 от "Констатация":

    ...девическото училище в Иран,където загинаха 170 деца е ударен от Иранска ракета,защото са ,,много неточни"...!
    НО!
    Фактите са категорични,че САЩ убиха децата!!!

    11:19 21.03.2026

  • 47 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    2 3 Отговор

    До коментар #44 от "демократ":

    Аз тоя КИМ само да го намеря на картата...

    11:19 21.03.2026

  • 48 БРАВО

    6 3 Отговор
    БРАВО УРААА ИДВА РЕД НА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ХВРЪКНАТ ДЕПУТАТСКИ ГЛАВИ КОИТО ГЛАСУВАХА ЗА ДОГОВОРА ЗА ВОЙНАТА НА ТРЪМП И ЕВРЕИТЕ

    11:20 21.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 7 Отговор
    Явно тия две ракети още обикалят...Земята

    11:20 21.03.2026

  • 51 не демократ

    7 1 Отговор

    До коментар #44 от "демократ":

    Ами ай тогава посмейте да пипнете Кимчо,да видим какво ще ви се случи...?!?!
    Не случайно самият Тръмп,преди години нарече Кимчо-
    ,,Човекът-Ракета"...!

    11:21 21.03.2026

  • 52 Хаген Дас

    9 0 Отговор
    А Тръмп мисли изтегляне на САЩ от Близкия изток! Този или разбра че с Перси работа да няма или готви ядрен удар! Когато е поставен в позиция да си признае грешка пред конгреса е готов на всичко!

    11:24 21.03.2026

  • 53 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    8 0 Отговор

    До коментар #35 от "така е":

    АЙДЕ И3НАСЯЙ СЕ ОТ БЪЛГАРИЯ 😝
    ТУК, ПEДOФИЛИ НЕ НИ ТРЯБВАТ

    11:25 21.03.2026

  • 54 Хи их хи

    8 0 Отговор
    То снощи малко горя и американската база "Ахмед Ал-Джабер" в Кувейт,ама само малко!

    11:39 21.03.2026

  • 55 Дърт пръдльооо

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Не е в Европа!Турците заявиха,че трите ракети не са били предназначено за Турция,Иран също го потвърди!!Но ти продължаваш да си ръсиш оремашкото "остроумие: по форумите!!

    11:57 21.03.2026

  • 56 Хи хи хи хи

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    А где Путин?След смъртта Хаменей никой не го е виждал.

    11:59 21.03.2026

  • 57 Отговорче

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "да питам":

    Не е за пред хората

    12:03 21.03.2026

