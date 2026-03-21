Захарова: Това е грубо нарушение на международното право

Руското външно министерство осъди нападението срещу иранския обект за обогатяване на уран в Натанз, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Това е грубо нарушение на международното право", заяви говорителката на руското външно министерството Мария Захарова.
Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че обектът за обогатяване на уран в Натанз е бил ударен днес, съобщи агенцията в публикация в платформата "Екс".
САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.
Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията. Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е отчетено повишение на нивата на радиация извън обекта, като тя добави, че разглежда съобщението.
Това е един от най-важните обекти за обогатяване на уран в страната. Белият дом твърди, че основната цел на войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари, е да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия.
Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване. По-рано този месец МААЕ потвърди нови щети по сградите при входа на подземния обект в Натанз. МААЕ също така призова за военна сдържаност след атаката тази сутрин срещу иранския ядрен комплекс в Натанз.
"От съществено значение е да се избегне всякакъв риск от ядрена авария", написа генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси в Екс. Съединените щати и Израел вече нанесоха удари по ядрената инфраструктура на Иран през юни 2025 г. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ядрените съоръжения на Иран са били "напълно и тотално унищожени". Техеран отрича да се стреми към разработване на ядрени оръжия.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Маша и Медведья
Коментиран от #26
16:56 21.03.2026
3 А...ТАЯ
Коментиран от #49
16:56 21.03.2026
4 Уви
Коментиран от #11, #48
16:57 21.03.2026
5 Бегай
16:57 21.03.2026
6 Герге ,
До коментар #1 от "604":Интересно ... МинАл си на цифровизация .. 🤭😁
16:57 21.03.2026
7 Маша
Коментиран от #52
16:58 21.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 оня с питон.я
16:59 21.03.2026
10 Нямат край
Коментиран от #68
17:00 21.03.2026
11 мдаааа
До коментар #4 от "Уви":То , ако е толко лесно , с Украйна требеше да са приключили за Три Дня ... 🤭😁
Коментиран от #21, #24
17:00 21.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Така ще да е
До коментар #1 от "604":Ти гледай да не си nиkaш по пантофите с това чревце отпред.
17:01 21.03.2026
14 Ретро спомен
17:01 21.03.2026
15 Мишел
Когато едната страна има ЯО и губи, размяната на удари по ядрените обекти може да доведе до ядрена война.
Коментиран от #28, #58
17:02 21.03.2026
16 Ехеее
Коментиран от #46
17:02 21.03.2026
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
А НЯКЪДЕ В СИБИР
СЕДИ СЕРЖАНТ ВАСИЛИЙ
НАЙ - ВАЖНИЯ В АМЕРИКА ЧОВЕК
17:02 21.03.2026
18 Владимир Путин, президент
17:02 21.03.2026
19 Българин
Коментиран от #30, #34, #38, #42
17:02 21.03.2026
20 Водка
17:03 21.03.2026
21 Уви
До коментар #11 от "мдаааа":Украйна им е много близо. Ти би ли запалил нужника на комшията ако е долепен до твоя двор? Освен това в Украйна има много руснаци, както и смесени бракове. Ако не беше така, отдавна да са ги приключили.
Коментиран от #66
17:03 21.03.2026
22 Факрус
Коментиран от #27, #60
17:04 21.03.2026
23 какво се оказа сега
17:04 21.03.2026
24 Е,все пак
До коментар #11 от "мдаааа":Не е Холивуд армия номер 1 за три дейс в Иран,па и помощ търси от Нейто и други съюзници,нъл тъй,?
Коментиран от #36, #80
17:04 21.03.2026
25 Симо
Когато свърши тази лудост, еврейската "държава" ще е е един лош спомен за всички нас. Територията трябва да бъде обезпаразитена, дълбоко.
17:04 21.03.2026
26 Европеец
До коментар #2 от "Маша и Медведья":САЩ, Израел, Украйна Какво е общото между тях-трите държави гърмели по ядрени обекти, следователно ядрени Терористи.....
17:04 21.03.2026
27 Руски колхозник
До коментар #22 от "Факрус":...българите.
Коментиран от #61
17:05 21.03.2026
28 Израел
До коментар #15 от "Мишел":Има право да има ЯО, но Иран -не. Има си договори, които се спазват.
17:06 21.03.2026
29 ТОТАЛНО ИЗПЛЯСКАЛИ
17:06 21.03.2026
30 Тов. Членин
До коментар #19 от "Българин":Говориш глупости ... Ти би ли искал Сталин да те прегази ? Таваришч ...
17:07 21.03.2026
31 Оня с коня
Коментиран от #35
17:07 21.03.2026
32 Пuk лa. без. Cu cku
17:07 21.03.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Владимир Путин, президент
До коментар #19 от "Българин":"...Взе да ми писва от нерешителния Путин..."
Чакай бре, сопри малко !!!
24 февруари 2022г бях много решителен !
След това взе да ми омеква мозъка виждайки ква каша забърках. Сега оставих всичко в ръцете на Дмитриев и Лавров, нека оправят попарата, която решително надробих.
17:08 21.03.2026
35 Фум
До коментар #31 от "Оня с коня":На коня матряла да ядеш
17:09 21.03.2026
36 мдаааа
До коментар #24 от "Е,все пак":Тъй , тъй ... Вече не сте фенове на бай Дончо , а ?!🤭😁
17:09 21.03.2026
37 Рузояд
17:10 21.03.2026
38 Историк
До коментар #19 от "Българин":От гледна точка на руските жертви 6:1 в полза на Русия, Путин се доближава до Сталин и през ВСВ война руснаците са дали 6 пъти повече жертви от германците. Като военна сила обаче, Русия сега е изключително слаба, не само спрямо тогава, а и по принцип.
Коментиран от #44
17:10 21.03.2026
39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ЗАЛИВА
...
ПОНЕЖЕ ПЕТРОЛНАТА МАФИЯ ПОЧНА ДА МАЧКА УШИТЕ НА ДОНИ И БИБИ :)
17:10 21.03.2026
40 Историк
17:11 21.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂
До коментар #19 от "Българин":Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г😂
17:11 21.03.2026
43 идват гъбите...
17:12 21.03.2026
44 Българин
До коментар #38 от "Историк":Човек с основно образование да се въздържа от глупави анализи, моля!!!
17:13 21.03.2026
45 И ти си
17:13 21.03.2026
46 Ха ХаХа
До коментар #16 от "Ехеее":Простак
17:13 21.03.2026
47 Марчето Знахаровна
17:13 21.03.2026
48 Ционист
До коментар #4 от "Уви":Те Сарматите са боклук,те рашките само копират ,и то некачествено .
17:13 21.03.2026
49 Даун.
До коментар #3 от "А...ТАЯ":България е на 8-мо място в света по консумация на алкохол годишно на глава от населението. Класацията се базира на актуалните данни на Световната здравна организация (СЗО) и от Глобалното изследване на тежестта на заболяванията (GBDS) на Института за здравни показатели и оценка (IHME).
Коментиран от #62
17:13 21.03.2026
50 Руснаци да говорят
17:14 21.03.2026
51 Курти
Коментиран от #59
17:14 21.03.2026
52 Ха ХаХа
До коментар #7 от "Маша":Ти ли бе Петрохански еерас?
17:14 21.03.2026
53 Тази мома
Коментиран от #65
17:14 21.03.2026
54 Ха ха
17:15 21.03.2026
55 Владимир Путин, президент
Това грубо деревенско Машино лице трябва се спре публикува в медиите. Знаете ли - плашещо е 😄
17:15 21.03.2026
56 Дзак
17:16 21.03.2026
57 Разгром 💣💥💣💥
Коментиран от #74
17:16 21.03.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 На тази територия
До коментар #22 от "Факрус":Ти, фикус
17:17 21.03.2026
61 Воттебя
До коментар #27 от "Руски колхозник":Пи яна. С вu ня. !!!
Коментиран от #64
17:18 21.03.2026
62 Ти кажи на първо место
До коментар #49 от "Даун.":коя държава е.
Ширака страна мая радная....
17:20 21.03.2026
63 мдам
17:21 21.03.2026
64 Този път изглежда
До коментар #61 от "Воттебя":трезва.
Другото е вярно.
17:21 21.03.2026
65 хаха🤣
До коментар #53 от "Тази мома":недейте така🤣 женицата е в пенсионна възраст, все пак 🤣
17:21 21.03.2026
66 мдаааа
До коментар #21 от "Уви":Демек - Хем боли , хем сърби , а ...
17:21 21.03.2026
67 Малейййййй
17:23 21.03.2026
68 НЕ СЕ ИЗТРЕЗНЯЛ.
До коментар #10 от "Нямат край":" Унижена и безсилна " Русия на своя територия няма нито една база на сащ, а на някои малки и горделиви имат по 4.Що така?
Коментиран от #75
17:24 21.03.2026
69 Смешки
17:25 21.03.2026
70 ха ха хааа
17:25 21.03.2026
71 Колеги, днес копеите
Май не са им платили.
Коментиран от #77
17:26 21.03.2026
72 куха краварска манерка
17:26 21.03.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Владимир Путин, президент
До коментар #57 от "Разгром 💣💥💣💥":Фашистите винаги трябва се трепят независимо националността !!!
17:27 21.03.2026
75 И кво пазят?
До коментар #68 от "НЕ СЕ ИЗТРЕЗНЯЛ.":Жабите в блатото.
Да пуснат една САЩ база, та да изкарат някоя пара, освен миризливките, дето изнасят.
17:28 21.03.2026
76 Планетата на вите
Светът се управлява от ви
България се управлява от ви
Жалък пейзаж - ура до ура
17:28 21.03.2026
77 само лоши новини
До коментар #71 от "Колеги, днес копеите":и се скатават 😁😜
17:29 21.03.2026
78 да питам
17:29 21.03.2026
79 Тази нощ
СВО се пренесе при русняците. Машенките са по мазетата. Мужчините не ги е страх, щото са пияни.
17:30 21.03.2026
80 Фантасмагария
До коментар #24 от "Е,все пак":Никой никога не казвал за никакви три дни.Откъде се появи тази безсмислица,която идиотчета започнали да повтарят
17:30 21.03.2026