Захарова: Това е грубо нарушение на международното право

Руското външно министерство осъди нападението срещу иранския обект за обогатяване на уран в Натанз, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Това е грубо нарушение на международното право", заяви говорителката на руското външно министерството Мария Захарова.

Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че обектът за обогатяване на уран в Натанз е бил ударен днес, съобщи агенцията в публикация в платформата "Екс".

САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията. Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е отчетено повишение на нивата на радиация извън обекта, като тя добави, че разглежда съобщението.

Това е един от най-важните обекти за обогатяване на уран в страната. Белият дом твърди, че основната цел на войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари, е да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия.

Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване. По-рано този месец МААЕ потвърди нови щети по сградите при входа на подземния обект в Натанз. МААЕ също така призова за военна сдържаност след атаката тази сутрин срещу иранския ядрен комплекс в Натанз.

"От съществено значение е да се избегне всякакъв риск от ядрена авария", написа генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси в Екс. Съединените щати и Израел вече нанесоха удари по ядрената инфраструктура на Иран през юни 2025 г. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ядрените съоръжения на Иран са били "напълно и тотално унищожени". Техеран отрича да се стреми към разработване на ядрени оръжия.