Захарова: Това е грубо нарушение на международното право

21 Март, 2026 16:54 1 642 80

Русия осъди атаката срещу иранския обект за обогатяване на уран в Натанз

Захарова: Това е грубо нарушение на международното право
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското външно министерство осъди нападението срещу иранския обект за обогатяване на уран в Натанз, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Това е грубо нарушение на международното право", заяви говорителката на руското външно министерството Мария Захарова.

Иран уведоми Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), че обектът за обогатяване на уран в Натанз е бил ударен днес, съобщи агенцията в публикация в платформата "Екс".

САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, предадоха Ройтерс и ДПА, цитирани от БТА.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията. Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е отчетено повишение на нивата на радиация извън обекта, като тя добави, че разглежда съобщението.

Това е един от най-важните обекти за обогатяване на уран в страната. Белият дом твърди, че основната цел на войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари, е да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия.

Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване. По-рано този месец МААЕ потвърди нови щети по сградите при входа на подземния обект в Натанз. МААЕ също така призова за военна сдържаност след атаката тази сутрин срещу иранския ядрен комплекс в Натанз.

"От съществено значение е да се избегне всякакъв риск от ядрена авария", написа генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси в Екс. Съединените щати и Израел вече нанесоха удари по ядрената инфраструктура на Иран през юни 2025 г. След това президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ядрените съоръжения на Иран са били "напълно и тотално унищожени". Техеран отрича да се стреми към разработване на ядрени оръжия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Маша и Медведья

    18 21 Отговор
    Пак празнуваме ... НАЗДАРОВЬЯ

    Коментиран от #26

    16:56 21.03.2026

  • 3 А...ТАЯ

    16 22 Отговор
    ДА НЕ Е ИЗТРЕЗНЯЛА ИЛИ ТАКА МИ СЕ СТРУВА...

    Коментиран от #49

    16:56 21.03.2026

  • 4 Уви

    20 17 Отговор
    Международно право отдавна няма. Дайте им една Сарматка на иранците и да се приключва вече с племето на жидовете.

    Коментиран от #11, #48

    16:57 21.03.2026

  • 5 Бегай

    21 28 Отговор
    Това може да е нарушение и на междугалактическото право, но вие, руснаците, сте последните , които могат да коментират кое е правно и кое -не.

    16:57 21.03.2026

  • 6 Герге ,

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Интересно ... МинАл си на цифровизация .. 🤭😁

    16:57 21.03.2026

  • 7 Маша

    7 11 Отговор
    вся наша.

    Коментиран от #52

    16:58 21.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 оня с питон.я

    8 9 Отговор
    Бял кахър. Русия могат да им доставят по всяко време обогатен уран и да им помогнат да се сдобият с ядрено оръжие, както направиха със Северна Корея.

    16:59 21.03.2026

  • 10 Нямат край

    14 14 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #68

    17:00 21.03.2026

  • 11 мдаааа

    13 10 Отговор

    До коментар #4 от "Уви":

    То , ако е толко лесно , с Украйна требеше да са приключили за Три Дня ... 🤭😁

    Коментиран от #21, #24

    17:00 21.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Така ще да е

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "604":

    Ти гледай да не си nиkaш по пантофите с това чревце отпред.

    17:01 21.03.2026

  • 14 Ретро спомен

    11 9 Отговор
    Специалистите от МААЕ,които бяха поканени на инспекция от Иран миналата година, потвърдиха в официален доклад, че Иран не разработва ядрено оръжие. Другото...след първото (12 дневно) нападение на САЩ и Израел срещу Иран ,президент Тръмп обяви,че в Иран всичко е унищожено,що се отнася за преработка и обогатяване на уран...а,де?🤔😀

    17:01 21.03.2026

  • 15 Мишел

    15 7 Отговор
    Израел също има ядрени обекти.
    Когато едната страна има ЯО и губи, размяната на удари по ядрените обекти може да доведе до ядрена война.

    Коментиран от #28, #58

    17:02 21.03.2026

  • 16 Ехеее

    11 15 Отговор
    Пак изпуснаха пияната овца Маша от кошарата 🤣🐑🥃

    Коментиран от #46

    17:02 21.03.2026

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 5 Отговор
    НАПОМНЯНЕ ОТ РВСН РФ ЗА ЕВРЕИТЕ И САЩ :
    А НЯКЪДЕ В СИБИР
    СЕДИ СЕРЖАНТ ВАСИЛИЙ
    НАЙ - ВАЖНИЯ В АМЕРИКА ЧОВЕК

    17:02 21.03.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    6 1 Отговор
    Мен ми се струва че Духът на Ънкоридж предаде Богу последен дъх !!! Добре че ми позволиха си тръгна по-живо, по-здраво от там, за да мога отвреме-навреме метна някой бисер 😁

    17:02 21.03.2026

  • 19 Българин

    11 7 Отговор
    Почва да ми писва от нерешителния Путин...Ако беше Сталин, досега би разорал и Украйна и половин Европа и на краварите хич нямаше да им дойдат в акъла щуротиите, които правят сега...

    Коментиран от #30, #34, #38, #42

    17:02 21.03.2026

  • 20 Водка

    6 6 Отговор
    Мария пак Е зацапана

    17:03 21.03.2026

  • 21 Уви

    8 5 Отговор

    До коментар #11 от "мдаааа":

    Украйна им е много близо. Ти би ли запалил нужника на комшията ако е долепен до твоя двор? Освен това в Украйна има много руснаци, както и смесени бракове. Ако не беше така, отдавна да са ги приключили.

    Коментиран от #66

    17:03 21.03.2026

  • 22 Факрус

    3 7 Отговор
    Пет века сме били роби на чалмите! Сега руските подлоги са на амбразурата и храчат л@йн@ в защита на чалмите! Въпрос с повишена трудност: кои са най - долните предатели в България?

    Коментиран от #27, #60

    17:04 21.03.2026

  • 23 какво се оказа сега

    7 7 Отговор
    Иранският ядрен обект наистина бил унищожен. Русия го признава, нашите русофили -не. Голямо объркване настана в съветските редици :)))

    17:04 21.03.2026

  • 24 Е,все пак

    9 3 Отговор

    До коментар #11 от "мдаааа":

    Не е Холивуд армия номер 1 за три дейс в Иран,па и помощ търси от Нейто и други съюзници,нъл тъй,?

    Коментиран от #36, #80

    17:04 21.03.2026

  • 25 Симо

    5 5 Отговор
    "Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване."

    Когато свърши тази лудост, еврейската "държава" ще е е един лош спомен за всички нас. Територията трябва да бъде обезпаразитена, дълбоко.

    17:04 21.03.2026

  • 26 Европеец

    9 6 Отговор

    До коментар #2 от "Маша и Медведья":

    САЩ, Израел, Украйна Какво е общото между тях-трите държави гърмели по ядрени обекти, следователно ядрени Терористи.....

    17:04 21.03.2026

  • 27 Руски колхозник

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Факрус":

    ...българите.

    Коментиран от #61

    17:05 21.03.2026

  • 28 Израел

    6 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Има право да има ЯО, но Иран -не. Има си договори, които се спазват.

    17:06 21.03.2026

  • 29 ТОТАЛНО ИЗПЛЯСКАЛИ

    4 6 Отговор
    ДЕДИ ВИ ДОНИ И БЕНИ ДАНО ИРАНЦИТЕ ИМ ОТВЪРНАТ.

    17:06 21.03.2026

  • 30 Тов. Членин

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Говориш глупости ... Ти би ли искал Сталин да те прегази ? Таваришч ...

    17:07 21.03.2026

  • 31 Оня с коня

    4 7 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    Коментиран от #35

    17:07 21.03.2026

  • 32 Пuk лa. без. Cu cku

    7 4 Отговор
    Нахлуването в Украйна не е ли нарушение на международното право,ма марооо...?

    17:07 21.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Владимир Путин, президент

    7 4 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    "...Взе да ми писва от нерешителния Путин..."

    Чакай бре, сопри малко !!!
    24 февруари 2022г бях много решителен !
    След това взе да ми омеква мозъка виждайки ква каша забърках. Сега оставих всичко в ръцете на Дмитриев и Лавров, нека оправят попарата, която решително надробих.

    17:08 21.03.2026

  • 35 Фум

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Оня с коня":

    На коня матряла да ядеш

    17:09 21.03.2026

  • 36 мдаааа

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Е,все пак":

    Тъй , тъй ... Вече не сте фенове на бай Дончо , а ?!🤭😁

    17:09 21.03.2026

  • 37 Рузояд

    7 4 Отговор
    Загрижили се варварите за международното право🤣🤣🤣Трябва да млъкнете и поне 20г да не се чува варварския ви глас.Неандерталци

    17:10 21.03.2026

  • 38 Историк

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    От гледна точка на руските жертви 6:1 в полза на Русия, Путин се доближава до Сталин и през ВСВ война руснаците са дали 6 пъти повече жертви от германците. Като военна сила обаче, Русия сега е изключително слаба, не само спрямо тогава, а и по принцип.

    Коментиран от #44

    17:10 21.03.2026

  • 39 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ДНЕСКА НЯМА МНОГО НОВИНИ
    ОТ ЗАЛИВА
    ...
    ПОНЕЖЕ ПЕТРОЛНАТА МАФИЯ ПОЧНА ДА МАЧКА УШИТЕ НА ДОНИ И БИБИ :)

    17:10 21.03.2026

  • 40 Историк

    4 4 Отговор
    Агенциите гърмят-преди половин час Урсула е получила тежък инсулт и е в критично състояние! Братя,свободата иде...

    17:11 21.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров😂

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Българин":

    Джон Миършаймър ни каза да сме многоходови и загадъчни в Украйна и сега заради него ще постигнем целта си през 2058г😂

    17:11 21.03.2026

  • 43 идват гъбите...

    0 1 Отговор
    аз купих консерви...хехехеех

    17:12 21.03.2026

  • 44 Българин

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Историк":

    Човек с основно образование да се въздържа от глупави анализи, моля!!!

    17:13 21.03.2026

  • 45 И ти си

    1 0 Отговор
    Бот ли си, ...ва ли си?

    17:13 21.03.2026

  • 46 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ехеее":

    Простак

    17:13 21.03.2026

  • 47 Марчето Знахаровна

    2 2 Отговор
    Международното право важи за всички други , но не и за - Роzzия !

    17:13 21.03.2026

  • 48 Ционист

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Уви":

    Те Сарматите са боклук,те рашките само копират ,и то некачествено .

    17:13 21.03.2026

  • 49 Даун.

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "А...ТАЯ":

    България е на 8-мо място в света по консумация на алкохол годишно на глава от населението. Класацията се базира на актуалните данни на Световната здравна организация (СЗО) и от Глобалното изследване на тежестта на заболяванията (GBDS) на Института за здравни показатели и оценка (IHME).

    Коментиран от #62

    17:13 21.03.2026

  • 50 Руснаци да говорят

    6 0 Отговор
    за международно право е като канибали да ти говорят за веганска рецепта.

    17:14 21.03.2026

  • 51 Курти

    3 0 Отговор
    Маша как си отворила устенца

    Коментиран от #59

    17:14 21.03.2026

  • 52 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Маша":

    Ти ли бе Петрохански еерас?

    17:14 21.03.2026

  • 53 Тази мома

    3 0 Отговор
    е отворила устето, като за св....

    Коментиран от #65

    17:14 21.03.2026

  • 54 Ха ха

    1 2 Отговор
    А украинците се хвалят че пак превзели Купянск. Отново и отново.

    17:15 21.03.2026

  • 55 Владимир Путин, президент

    4 3 Отговор
    Само едно мога кажа :
    Това грубо деревенско Машино лице трябва се спре публикува в медиите. Знаете ли - плашещо е 😄

    17:15 21.03.2026

  • 56 Дзак

    0 1 Отговор
    Както винаги е всеотдайна, недостъпна и ангажирана!

    17:16 21.03.2026

  • 57 Разгром 💣💥💣💥

    6 1 Отговор
    “Русия направи най-големия си опит да пробие в посока Лиман-Боровск. Руснаците подготвяха от два месеца силите на 1-ва танкова и 20-та комбинирана оръжейна бригади на Руската федерация. „Врагът тръгна в атака едновременно в 7 посоки в областта на отговорността на корпуса и в него участвали повече от 500 пехотинци, 28 единици бронирани машини, повече от 100 единици мотоциклети, бъги и четворни велосипеди. За четири часа обучените части на Трети корпус превърнаха опита за бърз пробив на руснаците в мащабен провал, още преди врага да е достигнал до линията на битката.“

    Коментиран от #74

    17:16 21.03.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 На тази територия

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Факрус":

    Ти, фикус

    17:17 21.03.2026

  • 61 Воттебя

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Руски колхозник":

    Пи яна. С вu ня. !!!

    Коментиран от #64

    17:18 21.03.2026

  • 62 Ти кажи на първо место

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Даун.":

    коя държава е.
    Ширака страна мая радная....

    17:20 21.03.2026

  • 63 мдам

    4 2 Отговор
    Масови убийци говорят за международно право...

    17:21 21.03.2026

  • 64 Този път изглежда

    3 0 Отговор

    До коментар #61 от "Воттебя":

    трезва.
    Другото е вярно.

    17:21 21.03.2026

  • 65 хаха🤣

    3 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тази мома":

    недейте така🤣 женицата е в пенсионна възраст, все пак 🤣

    17:21 21.03.2026

  • 66 мдаааа

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Уви":

    Демек - Хем боли , хем сърби , а ...

    17:21 21.03.2026

  • 67 Малейййййй

    0 0 Отговор
    В тия устенца с кеф го с.л.а.г.а.м

    17:23 21.03.2026

  • 68 НЕ СЕ ИЗТРЕЗНЯЛ.

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нямат край":

    " Унижена и безсилна " Русия на своя територия няма нито една база на сащ, а на някои малки и горделиви имат по 4.Що така?

    Коментиран от #75

    17:24 21.03.2026

  • 69 Смешки ​

    3 0 Отговор
    Мрън-мрън, стара чанто 🇷🇺👎

    17:25 21.03.2026

  • 70 ха ха хааа

    2 0 Отговор
    Наглеците говорят за " международно право " ...🤔

    17:25 21.03.2026

  • 71 Колеги, днес копеите

    2 0 Отговор
    ги няма.
    Май не са им платили.

    Коментиран от #77

    17:26 21.03.2026

  • 72 куха краварска манерка

    0 1 Отговор
    Ние сме надалече. Бомбим до последно. Да му мислят ЕС.

    17:26 21.03.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Владимир Путин, президент

    2 0 Отговор

    До коментар #57 от "Разгром 💣💥💣💥":

    Фашистите винаги трябва се трепят независимо националността !!!

    17:27 21.03.2026

  • 75 И кво пазят?

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "НЕ СЕ ИЗТРЕЗНЯЛ.":

    Жабите в блатото.
    Да пуснат една САЩ база, та да изкарат някоя пара, освен миризливките, дето изнасят.

    17:28 21.03.2026

  • 76 Планетата на вите

    0 0 Отговор
    МААЕ са едни ви
    Светът се управлява от ви
    България се управлява от ви
    Жалък пейзаж - ура до ура

    17:28 21.03.2026

  • 77 само лоши новини

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Колеги, днес копеите":

    и се скатават 😁😜

    17:29 21.03.2026

  • 78 да питам

    0 0 Отговор
    Колко требе си нагъл , да говорим за международни правила ?!🤫

    17:29 21.03.2026

  • 79 Тази нощ

    0 0 Отговор
    Украйна атакува Москва и голяма част от Русия.
    СВО се пренесе при русняците. Машенките са по мазетата. Мужчините не ги е страх, щото са пияни.

    17:30 21.03.2026

  • 80 Фантасмагария

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Е,все пак":

    Никой никога не казвал за никакви три дни.Откъде се появи тази безсмислица,която идиотчета започнали да повтарят

    17:30 21.03.2026

