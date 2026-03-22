Иран заплаши да унищожи ключова инфраструктура. САЩ ще ударят иранските централи?

22 Март, 2026 11:00 3 262 71

Доналд Тръмп заплаши Иран с удари по електроцентрали, ако не бъде вдигната блокадата на Ормузкия проток

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, в отговор на ултиматума на Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа, съобщи Франс прес, предаде БТА.

Американският президент предупреди в своята социална платформа Трут соушъл, че при липса на пълно и безусловно отваряне на този стратегически воден път, който е от съществено значение за световните доставки, САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".

Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона.

В ранните часове на деня израелската армия съобщи, че извършва удари "в сърцето на Техеран", като не даде повече подробности.

Иран нанесе вчера два удара в Южен Израел. Първият засегна жилищен район в Димона - град, в който се намира стратегически ядрен изследователски център в пустинята Негев. Ранени бяха около 30 души, като един от тях е с тежки наранявания. Вторият удар беше по град Арад, където бяха ранени 84 души, 10 от които са с тежки наранявания.

"Това е много тежка вечер в битката за нашето бъдеще", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. "Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа, предадоха световните агенции.

Изявлението на Тръмп, направено в събота вечер в социалните мрежи, се случва само ден, след като каза, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на операцията в Близкия изток, посочва Ройтерс.

„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, заяви американският държавен глава.

Заплахата от ирански атаки не позволява на повечето кораби да преминават през Ормузкия пролив – сравнително тесен воден път, който служи за доставянето на около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, потенциално причинявайки глобален енергиен шок.

Затварянето на протока за почти всички кораби доведе до скок на цените на газа в Европа с до 35 на сто миналата седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сун Дзъ

    3 41 Отговор
    Че то тва се прави оше в първите минути на всяка военна операция удряш първо електро централите за да нямат ток и бол иците за да няма къде да карат ранените

    Коментиран от #14, #26

    11:03 22.03.2026

  • 2 Потрес

    13 60 Отговор
    Режимът в Иран си заминава, огромно облекчение за света!

    Коментиран от #37, #40, #50

    11:03 22.03.2026

  • 4 Пич

    62 6 Отговор
    Аз вярвам, че такъв уникален тъпанар, президент може да стане !!! Но как толкова голям глупак става милиардер...?!

    Коментиран от #20, #41, #49, #51, #63, #71

    11:04 22.03.2026

  • 5 Агресията на Американският ционизъм

    66 6 Отговор
    Тръмп заплаши, че ако иранците не отворят Ормузкия пролив в рамките на 48 часа, „коалицията Епщайн“ ще срине горивно-енергийната система на страната, започвайки от най-голямата електроцентрала.

    Отговорът последва незабавно: в такъв случай ще бъдат нанесени удари по всички енергийни обекти на САЩ в региона, при това с „разширяващ се мащаб“. Изглежда, че иранците няма да се забавят с действията си. Войната показва, че думите им са пряко свързани с делата.

    На терористите от сащ и израел им трябва Тр.Св. война, иначе фалират и се разпадат

    Коментиран от #13

    11:04 22.03.2026

  • 6 оня с питон.я

    58 5 Отговор
    Що им трябваше на американците да нагазват в блатото? Станаха за смях.

    11:04 22.03.2026

  • 7 Последния Софиянец

    4 39 Отговор
    САЩ взимат пример от Путин.

    11:04 22.03.2026

  • 8 Страхлив таксиджия

    7 43 Отговор
    Путлера - най-големият смешник на земното кълбо.

    Коментиран от #44

    11:04 22.03.2026

  • 10 Някой

    21 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    С такова мнение никът не ти подхожда.

    11:05 22.03.2026

  • 12 Да,бе

    50 5 Отговор
    Жалки САЩ с още по-жалък президент...Поне целият свят ги видя каква вселенска скръб са и в резултат ще ги отсвирят даже най-верните им слуги.

    Коментиран от #25

    11:05 22.03.2026

  • 13 демократ

    8 45 Отговор

    До коментар #5 от "Агресията на Американският ционизъм":

    и до няколко седмици ще се появи ядрена гъба над техеран. Повярвяй катай и рашистания дори няма да гъкнат

    Коментиран от #16, #23, #31

    11:06 22.03.2026

  • 14 3 дни до Киев

    8 28 Отговор

    До коментар #1 от "Сун Дзъ":

    Не можем веее, Сорос ми заповяда да се правя на смешник и да викам, че няма 1 милион ранени и убити вати.

    11:06 22.03.2026

  • 15 Гост

    39 4 Отговор
    "Съединените щати заличиха Иран от картата, но техният безполезен анализатор Дейвид Сангър казва, че не съм постигнал целите си. Да, постигнах, и то седмици преди срока!... Те нямат абсолютно никаква защита и искат сделка. А аз нямам! Ние сме със седмици преди срока. Точно както некомпетентното им отразяване на изборите ми, лъжливият New York Times винаги греши!“ —

    ДЕдо Тръмп отиде до тоалетната преди лягане. Истеричните изявления на Тръмп нарастват. Той е все по-необуздан в желанието си да победи Иран.
    Всеки, който го боцка с пръчка за Иран, предизвиква маниакален срив у Дони.
    💩😧😢🤣

    11:06 22.03.2026

  • 16 Гост

    42 3 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    Извинявай, ама къде ви правят такива "мозъци"!?
    Нали ядрена гъба върху Иран се превръща за един час време в ядрен облак, ръсещ ядрен прах върху целия Близък изток, вкл. Израел...

    Коментиран от #18

    11:09 22.03.2026

  • 17 Куку без бенд

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Честита първа пролет навсички.

    11:09 22.03.2026

  • 19 хъхъ

    29 3 Отговор
    Тръмп надмина и Хитлер - дори фюрера не е заплашвал, че ще трепе всеки следващ лидер на дадена държава.

    11:14 22.03.2026

  • 20 Боко Престъпникът

    18 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Давам уроци. Срещу заплащане. В кюлчета.

    11:15 22.03.2026

  • 21 Гост

    27 3 Отговор

    До коментар #18 от "демократ":

    Осъзнаваш ли колко си проЗД...
    И нас няма да ни подмине или заобиколи ядрения облак, ако любимите ти епщайнци ментат атомни бомби върху Иран...

    Коментиран от #33

    11:16 22.03.2026

  • 23 Хахахайай

    18 2 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    И после ще те е страх да се качиш в самолет. Камикадзета ще се намерят. Не ги мисли. Тия са луди и в името на аллах ще се взривяват с години след тая война

    11:21 22.03.2026

  • 29 АНТИХРИСТИТЕ ДЕСНИТЕ

    22 2 Отговор
    Нетаняху: "Чингис хан има предимство пред Иисус Христос - в реалността злото побеждава"
    С това изказване показва, че е антихриста, или от неговите приближени. Но ако НЕОКОНИТЕ от Херитидж фондация и Алън Дълес направляващите, не бяха спирали демокрацията в изостаналите страни и страните на ислямът, за да няма прогрес там - за да са колонии с евтини ресурси и евтина работна ръка - лесно подчиняеми. НЕОКОНИТЕ са хора на Нетаняху и Тръмп, Буш, издигнали Рейгън и Пиночет. Те въвеждат сорос политиките в демокрации и напреднали народи, за да ги разцепят и подчинят.

    Коментиран от #43

    11:25 22.03.2026

  • 31 Агресията на Американският ционизъм

    24 2 Отговор

    До коментар #13 от "демократ":

    И защо когато терористите нападат някоя държава и тя се защитава, и не могат да превземат, трябва да я унищожат с ядрено оръжия??! И то при условие, че жертвата няма такова.

    При такъв случай целия свят ще подгони американския ционизъм.

    11:26 22.03.2026

  • 32 Ами

    24 3 Отговор
    Коалицията "Епстийн" ховърли бомба в близост да Иранската АЕЦ
    и бобмбандира предполагаем ирански ядрен обект.
    В отговор на това Иран бомбандира израелски ядрен обект.
    Русия не излезе нито с декларация, нито с ултиматум.
    Просто приведе ядрените си арсенали в бойна готовност.
    По-умните разбраха и се умълчаха. Глупавите още лаят.
    Дано си останат само с лая, защото ако захапят ...

    Коментиран от #34

    11:26 22.03.2026

  • 33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    15 3 Отговор

    До коментар #21 от "Гост":

    Той ако осъзнаваше, немаше да е демократ. Той не може да направи разлика между един взрив на година и хиляди взривове за половин час

    11:27 22.03.2026

  • 34 демократ

    7 14 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Няма никакви доказателства че Израел има атомно оръжие.
    За Иран е ясно че имат Аец Израел няма нито един.

    Коментиран от #39, #61

    11:28 22.03.2026

  • 37 Цък

    13 4 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    Направо си е тръгнал ако слушаме западните пропангатори. Когато човек мисли си задава въпроси: Защо Иран може да удря по ядрения център на Израел и защо Израел допуска да падат ракети до ядрения му център. Явно персите са технологично години напред пред Запада и Израел, или Израелското ПВО е много скапано или израелското ПВО свърши ракетите или всичко е вярно.

    11:35 22.03.2026

  • 38 Куку без бенд

    12 4 Отговор
    Натам отиват нещата.Ако не сега то през следващите няколко години.Резервите им се стопиха а резултата нулев.Иранците са корав народ.Исраел им изака едно големо лно на САЩисаните.И сега карат бай Дончо да го почисти.Долара,$ май покрай петрола ще се поразклати и ще им навлезе надълбоко на американците.Ами заслужават си го,щом се водят по акъла на празноглавци.Истината и само истината е валидна в днешно време.Всичко друго е от натаняховченцатата.Мънички зли и нещастни човеченца. Добър урок им дават иранците.Не,че съм за тях,но крайно време беше,някой да им го набута на тия войнолюбци.Ще подпалят целия Свят.
    Трезво трябва да се мисли за последиците от една ядрена война а не да се приспива Светът с простотии. (С нито едно доказателство не подкрепени)

    11:37 22.03.2026

  • 39 Ами

    11 2 Отговор

    До коментар #34 от "демократ":

    Стига с тия оправдания - тия имат, тия нямат.
    Или мислиш за последствията преди да предприемеш действия, или си "чао".
    Не може цял свят да е заложник на няколко побъркани дегенерата
    които си мислят, че свет им принадлежи.

    Коментиран от #42

    11:37 22.03.2026

  • 40 Хохо Бохо

    12 4 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    Прав се. Замениха Хаменей с......Хаменей и победиха. Краварска му работа, некадърна

    11:38 22.03.2026

  • 41 С як гръб

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    По същата причина, по която и оня подскачащия стана милиардер.

    11:40 22.03.2026

  • 43 Христос вече победи

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "АНТИХРИСТИТЕ ДЕСНИТЕ":

    А когато се завърне, това ще е краят...

    11:42 22.03.2026

  • 44 Хохо Бохо

    8 3 Отговор

    До коментар #8 от "Страхлив таксиджия":

    На третия ден беше в Буча, квартал на кииф. Краварите ти до къде са? Слениха режима на Хаменей с режима на Хаменей .....клоуни

    11:44 22.03.2026

  • 45 За пореден път

    4 13 Отговор
    въпросът на въпросите е дали САЩ и Израел ще започнат да рушат и гражднската инфраструктура на Иран, както прави Путин в Украйна?

    Понеже военната и ядрена мощност на Иран вече е поразена.
    Ударят ли централи, ЯЗОВИРИ и пристанища, гари , пътища и мостове, връщат Иран в 18 век.

    Но това ще УДЪЛЖИ войната! Съответно и цените в цял свят.

    Коментиран от #48

    11:46 22.03.2026

  • 46 Куку без бенд

    3 5 Отговор
    В някои северни държави се "промъква"мнението,че Тръмп е тайното оръжие на Русия.А в Запад(н)ащата Европа,има вече съмнение след отказа и да изпрати войски за (участието и в тази война) опс,отварянето на Ормузкия проток,че немецаТръмпанаров е отмъщението на Германия,за поражението и през ВСВ.Както се казва ,все някога идва Видов ден.

    11:48 22.03.2026

  • 47 не може да бъде

    10 1 Отговор
    Естествено г-н Тръмп не се нуждае от съвети от наша страна какво да прави още повече че има на разположение поне една рота сътрудници!?Но това което става сега показва че нещо не е наред а поне външно действията на Тръмп са просто налудничави !?Вече се разбра че Натаняху е изперкал/изтрещял окончателно ...но е успял все пак да въвлече и Тръмп в тази бъркотия!?Има ли някой който може да каже как ще завърши всичко това !?Считам че този ултиматум който Тръмп е поставил на Иран ще има обратния ефект -ще ги втвърди допълнително!?А ако Тръмп все пак се реши на това безумие последствията ще бъдат страшни ...затова със сигурност всички арабски държави с помощта на Турция в момента са на нокти и работят това да не стане!?Вероятна ще се намесят и други държави -основно Китай...предстоят много важни събития !?....но това трябва да се коментира отделно-сложна работа !?

    11:50 22.03.2026

  • 48 АхАх

    11 2 Отговор

    До коментар #45 от "За пореден път":

    "Понеже военната и ядрена мощност на Иран вече е поразена" което значи че целта е изпълнена ли? Май не е . Целта е петрола на Иран. И като го превземат стигаме до крайната цел - Китай. Нещо неясно?

    11:54 22.03.2026

  • 49 Комшу

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    За него важи вица :
    – Как стана милиардер?
    – Много просто. Бях трилионер.
    Колко фалита? Като издуха наследството стана комедиант - шоуто "Ти си уволнен". Последно нямаше пари да си плати глобите. Неговите приятелчета помогнаха с крипто "Тръмп". Сега просто краде от свойте и от целия свят.

    12:00 22.03.2026

  • 50 Грозната истина

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Потрес":

    Ти с какво ше си облекчен

    12:01 22.03.2026

  • 51 Ми виж ги тукашните

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    и не се чуди как може

    12:05 22.03.2026

  • 52 ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ

    9 2 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    12:06 22.03.2026

  • 53 Омбре

    8 2 Отговор
    Е нали със сила, щеше дончо да отваря протока,ама май няма такава,затова плаши с ел. централите, но пък иранците вече са го предупредили, нещо ,което правеха и преди войната. Да го видим сега какво ще реши.

    12:12 22.03.2026

  • 54 Наблюдателен

    3 8 Отговор
    САЩ удариха Ормузкия проток и потопиха над 100 ирански кораби и бързоходни катери .
    Особено деен в операцията е бил самолета А-10 Тъндърболт 2 известен още като Брадавичестия глиган . И не само с могъщото си оръдие ,но също и с бомби с лазерно насочване и ракети .

    Коментиран от #68

    12:14 22.03.2026

  • 55 Цяла

    5 1 Отговор
    Азия става клиент на Путин.

    12:18 22.03.2026

  • 56 Град Козлодуй.

    8 0 Отговор
    Тея мирисливи евреи и техния пудел саш ще запалят цял свят защото искат да заграбят чуждите ресурси!

    12:37 22.03.2026

  • 57 Сега

    0 9 Отговор
    копеите ще подкрепят Тръмп, така както подкрепят ботокса като разрушава енергийната инфраструктура на Украйна

    Коментиран от #60

    12:38 22.03.2026

  • 58 Аятолах Хуймени

    1 3 Отговор
    И 6@ ли сме та

    12:42 22.03.2026

  • 59 Теория на конспирацията

    3 1 Отговор
    Въпрос на време беше, САЩ да ги заплашат с удари по АЕЦ и ТЕЦ, а Иран да удари инсталациите за преработка на вода. След това,Тръмп ще направи демонстрация с малко атом, че ситуацията им се влоши в залива.

    12:44 22.03.2026

  • 60 Ко каза,ко?

    6 0 Отговор

    До коментар #57 от "Сега":

    А да кажеш нещо за тези,които поискаха да си нарежем оръжието и да си закрием армията? Сега господаря ти Ердоган ще те пази,заедно с византийците

    12:46 22.03.2026

  • 61 Точен

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "демократ":

    Мордехай Вануну показа на целия свят атомните бомби на Израел. Като евреин не го убиха, но го затвориха десетина години. Пуснаха го и той потвърди за еврейския ядрен арсенал - над 100 атомни бомби и няколко водородни...

    12:49 22.03.2026

  • 62 Иран

    2 0 Отговор
    може да ударят и инсталациите на петролните кладенци на семейните диктатури в залива. Тогава вече и да отворят протока, няма да има какво да се пренася през него.

    12:51 22.03.2026

  • 64 Смешник

    1 0 Отговор
    Чичо Дончо е вече напълно изперкал и безпомощен и се чуди вече какво да удари Недай си боже в безпомощността си само да не използват накрая ядрено оръжие

    12:56 22.03.2026

  • 67 хахаха

    1 0 Отговор
    манипулаторчета семплички...в заглавието пишете, че Иран ще атакува ключова инфраструктура и поставяте въпроса - ще атакуват ли САЩ ирански елекроцентрали. Сякаш щатите ще отговорят на иранската атака...по надолу пишете, че Иран ще отговори, ако щатите атакуват централите. Тая проста манипулацийка я правите, защото знаете, че повечето коментиращи тук не четат друго освен заглавието или смятате читателите си за глупаци?

    12:58 22.03.2026

  • 68 Смешник

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "Наблюдателен":

    Гледаш много екшън филми

    13:00 22.03.2026

  • 69 Боко

    0 0 Отговор
    50€ литър и да приключим 🪦 урсолитките👌

    13:01 22.03.2026

  • 70 Абе

    0 0 Отговор
    Тръмп ще им спре тока. Това поне е сигурно.

    13:01 22.03.2026

