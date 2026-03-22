Иран заплаши да унищожи ключова инфраструктура. САЩ ще ударят иранските централи?

Иран заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, в отговор на ултиматума на Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа, съобщи Франс прес, предаде БТА.

Американският президент предупреди в своята социална платформа Трут соушъл, че при липса на пълно и безусловно отваряне на този стратегически воден път, който е от съществено значение за световните доставки, САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".

Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона.

В ранните часове на деня израелската армия съобщи, че извършва удари "в сърцето на Техеран", като не даде повече подробности.

Иран нанесе вчера два удара в Южен Израел. Първият засегна жилищен район в Димона - град, в който се намира стратегически ядрен изследователски център в пустинята Негев. Ранени бяха около 30 души, като един от тях е с тежки наранявания. Вторият удар беше по град Арад, където бяха ранени 84 души, 10 от които са с тежки наранявания.

"Това е много тежка вечер в битката за нашето бъдеще", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. "Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове."

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа, предадоха световните агенции.

Изявлението на Тръмп, направено в събота вечер в социалните мрежи, се случва само ден, след като каза, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на операцията в Близкия изток, посочва Ройтерс.

„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, заяви американският държавен глава.

Заплахата от ирански атаки не позволява на повечето кораби да преминават през Ормузкия пролив – сравнително тесен воден път, който служи за доставянето на около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, потенциално причинявайки глобален енергиен шок.

Затварянето на протока за почти всички кораби доведе до скок на цените на газа в Европа с до 35 на сто миналата седмица.