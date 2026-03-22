Иран заплаши да унищожи ключова инфраструктура. САЩ ще ударят иранските централи?

Иран заплаши, че ще нанесе удари по ключова инфраструктура в Близкия изток, в отговор на ултиматума на Доналд Тръмп за отваряне на Ормузкия проток в рамките на 48 часа, съобщи Франс прес, предаде БТА.
Американският президент предупреди в своята социална платформа Трут соушъл, че при липса на пълно и безусловно отваряне на този стратегически воден път, който е от съществено значение за световните доставки, САЩ ще "ударят и унищожат" ирански електроцентрали, "започвайки с най-голямата".
Иран отговори, че ако Вашингтон изпълни заплахата си, иранските сили ще атакуват "енергийна, информационно-технологична и инфраструктура за обезсоляване на вода" в региона.
В ранните часове на деня израелската армия съобщи, че извършва удари "в сърцето на Техеран", като не даде повече подробности.
Иран нанесе вчера два удара в Южен Израел. Първият засегна жилищен район в Димона - град, в който се намира стратегически ядрен изследователски център в пустинята Негев. Ранени бяха около 30 души, като един от тях е с тежки наранявания. Вторият удар беше по град Арад, където бяха ранени 84 души, 10 от които са с тежки наранявания.
"Това е много тежка вечер в битката за нашето бъдеще", заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху. "Решени сме да продължим да нанасяме удари по нашите врагове на всички фронтове."
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа, предадоха световните агенции.
Изявлението на Тръмп, направено в събота вечер в социалните мрежи, се случва само ден, след като каза, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на операцията в Близкия изток, посочва Ройтерс.
„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, заяви американският държавен глава.
Заплахата от ирански атаки не позволява на повечето кораби да преминават през Ормузкия пролив – сравнително тесен воден път, който служи за доставянето на около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, потенциално причинявайки глобален енергиен шок.
Затварянето на протока за почти всички кораби доведе до скок на цените на газа в Европа с до 35 на сто миналата седмица.
5 Агресията на Американският ционизъм
Отговорът последва незабавно: в такъв случай ще бъдат нанесени удари по всички енергийни обекти на САЩ в региона, при това с „разширяващ се мащаб“. Изглежда, че иранците няма да се забавят с действията си. Войната показва, че думите им са пряко свързани с делата.
На терористите от сащ и израел им трябва Тр.Св. война, иначе фалират и се разпадат
10 Някой
До коментар #3 от "Българин":С такова мнение никът не ти подхожда.
12 Да,бе
До коментар #5 от "Агресията на Американският ционизъм":и до няколко седмици ще се появи ядрена гъба над техеран. Повярвяй катай и рашистания дори няма да гъкнат
До коментар #1 от "Сун Дзъ":Не можем веее, Сорос ми заповяда да се правя на смешник и да викам, че няма 1 милион ранени и убити вати.
15 Гост
ДЕдо Тръмп отиде до тоалетната преди лягане. Истеричните изявления на Тръмп нарастват. Той е все по-необуздан в желанието си да победи Иран.
Всеки, който го боцка с пръчка за Иран, предизвиква маниакален срив у Дони.
До коментар #13 от "демократ":Извинявай, ама къде ви правят такива "мозъци"!?
Нали ядрена гъба върху Иран се превръща за един час време в ядрен облак, ръсещ ядрен прах върху целия Близък изток, вкл. Израел...
17 Куку без бенд
До коментар #3 от "Българин":Честита първа пролет навсички.
20 Боко Престъпникът
До коментар #4 от "Пич":Давам уроци. Срещу заплащане. В кюлчета.
До коментар #13 от "демократ":И после ще те е страх да се качиш в самолет. Камикадзета ще се намерят. Не ги мисли. Тия са луди и в името на аллах ще се взривяват с години след тая война
29 АНТИХРИСТИТЕ ДЕСНИТЕ
С това изказване показва, че е антихриста, или от неговите приближени. Но ако НЕОКОНИТЕ от Херитидж фондация и Алън Дълес направляващите, не бяха спирали демокрацията в изостаналите страни и страните на ислямът, за да няма прогрес там - за да са колонии с евтини ресурси и евтина работна ръка - лесно подчиняеми. НЕОКОНИТЕ са хора на Нетаняху и Тръмп, Буш, издигнали Рейгън и Пиночет. Те въвеждат сорос политиките в демокрации и напреднали народи, за да ги разцепят и подчинят.
31 Агресията на Американският ционизъм
До коментар #13 от "демократ":И защо когато терористите нападат някоя държава и тя се защитава, и не могат да превземат, трябва да я унищожат с ядрено оръжия??! И то при условие, че жертвата няма такова.
При такъв случай целия свят ще подгони американския ционизъм.
32 Ами
и бобмбандира предполагаем ирански ядрен обект.
В отговор на това Иран бомбандира израелски ядрен обект.
Русия не излезе нито с декларация, нито с ултиматум.
Просто приведе ядрените си арсенали в бойна готовност.
По-умните разбраха и се умълчаха. Глупавите още лаят.
Дано си останат само с лая, защото ако захапят ...
33 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #21 от "Гост":Той ако осъзнаваше, немаше да е демократ. Той не може да направи разлика между един взрив на година и хиляди взривове за половин час
34 демократ
До коментар #32 от "Ами":Няма никакви доказателства че Израел има атомно оръжие.
За Иран е ясно че имат Аец Израел няма нито един.
37 Цък
До коментар #2 от "Потрес":Направо си е тръгнал ако слушаме западните пропангатори. Когато човек мисли си задава въпроси: Защо Иран може да удря по ядрения център на Израел и защо Израел допуска да падат ракети до ядрения му център. Явно персите са технологично години напред пред Запада и Израел, или Израелското ПВО е много скапано или израелското ПВО свърши ракетите или всичко е вярно.
38 Куку без бенд
Трезво трябва да се мисли за последиците от една ядрена война а не да се приспива Светът с простотии. (С нито едно доказателство не подкрепени)
39 Ами
До коментар #34 от "демократ":Стига с тия оправдания - тия имат, тия нямат.
Или мислиш за последствията преди да предприемеш действия, или си "чао".
Не може цял свят да е заложник на няколко побъркани дегенерата
които си мислят, че свет им принадлежи.
40 Хохо Бохо
До коментар #2 от "Потрес":Прав се. Замениха Хаменей с......Хаменей и победиха. Краварска му работа, некадърна
41 С як гръб
До коментар #4 от "Пич":По същата причина, по която и оня подскачащия стана милиардер.
43 Христос вече победи
До коментар #29 от "АНТИХРИСТИТЕ ДЕСНИТЕ":А когато се завърне, това ще е краят...
44 Хохо Бохо
До коментар #8 от "Страхлив таксиджия":На третия ден беше в Буча, квартал на кииф. Краварите ти до къде са? Слениха режима на Хаменей с режима на Хаменей .....клоуни
45 За пореден път
Понеже военната и ядрена мощност на Иран вече е поразена.
Ударят ли централи, ЯЗОВИРИ и пристанища, гари , пътища и мостове, връщат Иран в 18 век.
Но това ще УДЪЛЖИ войната! Съответно и цените в цял свят.
48 АхАх
До коментар #45 от "За пореден път":"Понеже военната и ядрена мощност на Иран вече е поразена" което значи че целта е изпълнена ли? Май не е . Целта е петрола на Иран. И като го превземат стигаме до крайната цел - Китай. Нещо неясно?
49 Комшу
До коментар #4 от "Пич":За него важи вица :
– Как стана милиардер?
– Много просто. Бях трилионер.
Колко фалита? Като издуха наследството стана комедиант - шоуто "Ти си уволнен". Последно нямаше пари да си плати глобите. Неговите приятелчета помогнаха с крипто "Тръмп". Сега просто краде от свойте и от целия свят.
50 Грозната истина
До коментар #2 от "Потрес":Ти с какво ше си облекчен
51 Ми виж ги тукашните
До коментар #4 от "Пич":и не се чуди как може
54 Наблюдателен
Особено деен в операцията е бил самолета А-10 Тъндърболт 2 известен още като Брадавичестия глиган . И не само с могъщото си оръдие ,но също и с бомби с лазерно насочване и ракети .
60 Ко каза,ко?
До коментар #57 от "Сега":А да кажеш нещо за тези,които поискаха да си нарежем оръжието и да си закрием армията? Сега господаря ти Ердоган ще те пази,заедно с византийците
61 Точен
До коментар #34 от "демократ":Мордехай Вануну показа на целия свят атомните бомби на Израел. Като евреин не го убиха, но го затвориха десетина години. Пуснаха го и той потвърди за еврейския ядрен арсенал - над 100 атомни бомби и няколко водородни...
До коментар #54 от "Наблюдателен":Гледаш много екшън филми
