Конфликтът за Ормузкия проток: какво може да се очаква

Доналд Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона да отложи с пет дни всички удари срещу енергийната инфраструктура на страната. Преди това той беше отправил ултиматум, че ще унищожи електроцентралите в Иран, ако Техеран не отвори Ормузкия проток.
Ормузкият проток на практика е блокиран
Протокът е ключова артерия, свързваща Персийския залив със световните океани. През нея преминава около една пета от търгуваните в света количества на петрол и втечнен газ. От началото на войната Техеран многократно заплашваше, че може да атакува кораби там.
Придвижването на кораби в Персийския и Оманския залив на практика е замразено в последните дни, след като няколко плавателни съда бяха атакува с ракети. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американският президент е бил информиран за това, че Иран може да нанася големи поражения с относително прости и евтини средства – достатъчен е само един войник на моторна лодка, за да бъде обезвреден танкер с помощта на ракета или мина. Това е било обяснено на Тръмп от генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ.
Кои са най-големите централи в Иран?
Тръмп беше заплашил, че атаките могат да започнат срещу „най-голямата“ електроцентрала в Иран, без да уточнява какво точно има предвид. Според данни на Международна агенция по енергетика за 2023 година около 80 процента от електроенергията в Иран се произвежда от електроцентрали, работещи с природен газ.
Най-важната газова електроцентрала в Дамаванд се намира в близост до столицата Техеран и има капацитет от над 2 800 мегавата. Друга електроцентрала се намира в провинция Мазандаран, разположена на брега на Каспийско море, и е с капацитет от над 2 200 мегавата.
Единствената иранска атомна електроцентрала „Бушехр“ се намира на на брега на Персийския залив - на около 760 километра южно от Техеран. По данни на шефа на МААЕ Рафаел Гроси в средата на месец март вече е била ударена и разрушена сграда, намираща се на 350 метра от реактора. Предвид непредвидимите последствия обаче целенасочена атака срещу реактора изглежда почти невъзможна.
Последици за икономиката и хората в Иран
Един удар по газовите централи в Иран би могъл да създаде сериозен проблем с електроснабдяването на населението, което пък на свой ред ще затрудни водоснабдяването, функционирането на банковите разплащания и индустрията.
Икономиката на Иран и бездруго е силно засегната от войната. Дори по време на персийската Нова година базарите и търговските центрове останаха празни. Това се дължи не само на атаките и дългогодишните санкции, но и на блокирането на интернет, наложено от ръководството в Техеран. От повече от три седмици страната е до голяма степен откъсната от международния интернет достъп.
Иран ще затвори напълно Ормузкия проток, ако Тръмп изпълни заплахите си, беше предупредил говорител на Революционната гвардия. Освен това Техеран плашеше, че ще атакува съоръжения за обезсоляване на морска вода в региона. Такива вече бяха засегнати в Бахрейн и Кувейт. Евентуални нови нападения срещу такива обекти ще доведе до нова ескалация на конфликта, която може да застраши водоснабдяването на милиони.
Едва ли има друг регион в света, който да разчита толкова много на инсталации за обезсоляване на вода, колкото държавите в Персийския залив. В сухия пустинен район на Арабския полуостров почти няма ресурси на прясна вода. Държавите там разполагат с около 3 400 такива инсталации, като в страни като Катар и Бахрейн те осигуряват над 90 процента от снабдяването с питейна вода. Много от тези обезсоляващи съоръжения са разположени в Персийския залив - само на няколкостотин километра от Иран.
Удар по имиджа на региона
Дали водоснабдяването в целия Персийски залив може да бъде застрашено зависи от броя и силата на евентуалните атаки, пише в свой анализ Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS). Прекъсването на водоснабдяването в резултат на повреди на една инсталация първоначално ще може да се компенсира от други подобни съоръжения. По-опасни биха били ракетни и дронови атаки срещу по-големите разпределителни центрове във водоснабдителната мрежа. „Най-силен може да се окаже психологическият ефект“, пишат от CSIS.
Защото подобни атаки ще увредят имиджа на сигурност и стабилност, който държавите от Персийския залив градят като част от своя икономически модел. Дори ако на домакинствата се наложи само временно да преминат към друг източник на питейна вода, това вече ще ще отблъсне туристи, търговци и инвеститори от региона.
АРД (редактор Алекснандър Детев
Ислямска република Иран се придържа към позицията си, отхвърляйки всякакви преговори, преди Иран да постигне целите си от войната.“
А байганьовците му лизаха ЪзЪ на тоя. ХАХАХА!
До коментар #10 от "хххх":Дреме ми имам магаре и каруца ще го нправя такси 😂
Коментиран от #18
16:39 23.03.2026
кораби отговарящи на условията които наложи Иран.
До коментар #14 от "Дръта чанта":Вече има достатъчно електрически таксита, че да не се стига до магарета и каруци. Ако кризата продължи още месец-два, може и изобщо да не останат ДВГ по улиците. Поне всички ще си продадат залежалите електрички.
Коментиран от #20
днешните петролокрадци,
може да се очаква всичко❗
Те дори накараха един народ
да се сбие сам със себе си❗
До коментар #18 от "аааа":А ток от вятърните мелници ли🤔❗
Коментиран от #21
До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":От където си го направиш бе бате. Ако трябва на ръка ще въртиш перките. Иначе почвай да копаеш тунел към арабските петролни залежи и си приготви повечко кофи. Тока поне можеш и сам да си го правиш.
Коментиран от #26
Коментиран от #23
До коментар #22 от "Вашето мнение":Не "първо ги започна Русия", а първо се видя, че копейките са гола вода, а сега и паветните.
Коментиран от #30
Коментиран от #29
Един единствен факт само ще кажа - Големи цивилизаци са живяли и са се развивали хиляди години без ток, без вода нито една ! Само това може да ви покаже какво ще се случи като вземат да си мятат ракети и дронове по важните обекти. Никакви приказки за туристи, търговци, инвеститори и какви ли не други не могат да обхванат хуманитарната криза която ще настъпи по целият арабски полуостров. На всичкото отгоре централите в Израел са доста по уязвими (много са нагъсто) от колкото пръснатите на огромния по площ Иран. В крайна сметка ефектът най-вероятно ще е точно обратен, вместо да се смени властта в Иран, ще се смени тази в другите държави в региона, барабар с Израел.
До коментар #21 от "аааа":Ама петролът не е само за такситата❗
Ама ти май не знаеш❗
Още не сте ли стигнали до това, че от него се правят горива да се движат самолети, кораби... произвеждат се десетки изделия за бита❗
16:56 23.03.2026
Коментиран от #31
До коментар #24 от "Горски":За съжаление тази война е извън контрола на САЩ вече (не че някога е била). Дори и САЩ да се оттеглят сега то Израел и Иран ще продължат да се бият (освен ако цялата светвна общност не се намеси да ги спре). Без подкрепата на САЩ държавата Израел ще бъде унищожена. А и може да се стигне до пълна анархия в близкия изток. Като цяло ситуацията е патова, и никой няма нито идея нито план как да загаси димящото буре с барут в момента. Отностно фалит и гражданска война в САЩ, тези сценарии са ясни и са възможни само при голямо затъване на САЩ в тази война (подобно на Виетнам), но това няма да се допусне, дори с цената Израел да не съществува на картата. По-скоро мислете за Европа, че тук почва да гори под краката на глупците - популисти дето си мислят че могат да управляват а последните 10-тина година се правят само простотии и хипер грешни решения на база химерни стратегии.
До коментар #23 от "хех":Ти май си гледал от Марс или от МЕЛМАК🤔❗
Щото рашките пета година им късат прашките,
ако и да са цялото НАТьО плюс коалиция на жеЛАЕЩИТЕ❗
А ТръНпича оставен ек на ек с Иран,
се оказа до ушите о$ран❗
До коментар #28 от "Боташунко Крадлев":БЕШЕ ❗
Вече нито е най-мощната, нито е най- влиятелна и нито е демократична държава ❗
