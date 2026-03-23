Конфликтът за Ормузкия проток: какво може да се очаква

Конфликтът за Ормузкия проток: какво може да се очаква

23 Март, 2026 16:13 1 505 32

Тръмп засега се отказа от заплахата си да унищожи електроцентралите в Иран, но корабоплаването в протока е все още блокирано

Конфликтът за Ормузкия проток: какво може да се очаква - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Доналд Тръмп обяви, че е наредил на Пентагона да отложи с пет дни всички удари срещу енергийната инфраструктура на страната. Преди това той беше отправил ултиматум, че ще унищожи електроцентралите в Иран, ако Техеран не отвори Ормузкия проток.

Ормузкият проток на практика е блокиран

Протокът е ключова артерия, свързваща Персийския залив със световните океани. През нея преминава около една пета от търгуваните в света количества на петрол и втечнен газ. От началото на войната Техеран многократно заплашваше, че може да атакува кораби там.

Придвижването на кораби в Персийския и Оманския залив на практика е замразено в последните дни, след като няколко плавателни съда бяха атакува с ракети. „Ню Йорк Таймс“ съобщи, че американският президент е бил информиран за това, че Иран може да нанася големи поражения с относително прости и евтини средства – достатъчен е само един войник на моторна лодка, за да бъде обезвреден танкер с помощта на ракета или мина. Това е било обяснено на Тръмп от генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ.

Кои са най-големите централи в Иран?

Тръмп беше заплашил, че атаките могат да започнат срещу „най-голямата“ електроцентрала в Иран, без да уточнява какво точно има предвид. Според данни на Международна агенция по енергетика за 2023 година около 80 процента от електроенергията в Иран се произвежда от електроцентрали, работещи с природен газ.

Най-важната газова електроцентрала в Дамаванд се намира в близост до столицата Техеран и има капацитет от над 2 800 мегавата. Друга електроцентрала се намира в провинция Мазандаран, разположена на брега на Каспийско море, и е с капацитет от над 2 200 мегавата.

Единствената иранска атомна електроцентрала „Бушехр“ се намира на на брега на Персийския залив - на около 760 километра южно от Техеран. По данни на шефа на МААЕ Рафаел Гроси в средата на месец март вече е била ударена и разрушена сграда, намираща се на 350 метра от реактора. Предвид непредвидимите последствия обаче целенасочена атака срещу реактора изглежда почти невъзможна.

Последици за икономиката и хората в Иран

Един удар по газовите централи в Иран би могъл да създаде сериозен проблем с електроснабдяването на населението, което пък на свой ред ще затрудни водоснабдяването, функционирането на банковите разплащания и индустрията.

Икономиката на Иран и бездруго е силно засегната от войната. Дори по време на персийската Нова година базарите и търговските центрове останаха празни. Това се дължи не само на атаките и дългогодишните санкции, но и на блокирането на интернет, наложено от ръководството в Техеран. От повече от три седмици страната е до голяма степен откъсната от международния интернет достъп.

Иран ще затвори напълно Ормузкия проток, ако Тръмп изпълни заплахите си, беше предупредил говорител на Революционната гвардия. Освен това Техеран плашеше, че ще атакува съоръжения за обезсоляване на морска вода в региона. Такива вече бяха засегнати в Бахрейн и Кувейт. Евентуални нови нападения срещу такива обекти ще доведе до нова ескалация на конфликта, която може да застраши водоснабдяването на милиони.

Едва ли има друг регион в света, който да разчита толкова много на инсталации за обезсоляване на вода, колкото държавите в Персийския залив. В сухия пустинен район на Арабския полуостров почти няма ресурси на прясна вода. Държавите там разполагат с около 3 400 такива инсталации, като в страни като Катар и Бахрейн те осигуряват над 90 процента от снабдяването с питейна вода. Много от тези обезсоляващи съоръжения са разположени в Персийския залив - само на няколкостотин километра от Иран.

Удар по имиджа на региона

Дали водоснабдяването в целия Персийски залив може да бъде застрашено зависи от броя и силата на евентуалните атаки, пише в свой анализ Центърът за стратегически и международни изследвания (CSIS). Прекъсването на водоснабдяването в резултат на повреди на една инсталация първоначално ще може да се компенсира от други подобни съоръжения. По-опасни биха били ракетни и дронови атаки срещу по-големите разпределителни центрове във водоснабдителната мрежа. „Най-силен може да се окаже психологическият ефект“, пишат от CSIS.

Защото подобни атаки ще увредят имиджа на сигурност и стабилност, който държавите от Персийския залив градят като част от своя икономически модел. Дори ако на домакинствата се наложи само временно да преминат към друг източник на питейна вода, това вече ще ще отблъсне туристи, търговци и инвеститори от региона.

АРД (редактор Алекснандър Детев


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    24 3 Отговор
    Тръмп загуби още една война.Моли за милост.Ариите

    16:14 23.03.2026

  • 2 Как

    8 2 Отговор
    какво ? Един по-дебел ?

    16:14 23.03.2026

  • 3 тръпоча

    18 3 Отговор
    ураааа победихме обирам си крушите.

    16:15 23.03.2026

  • 4 честен ционист

    4 15 Отговор
    Бай Дончо е отложил голямата заря за след петъчната молитва.

    16:16 23.03.2026

  • 5 Последния Софиянец

    13 5 Отговор
    Тръмп ще си тръгне а Ариите ще ни отмъстят за децата които убихме.

    16:17 23.03.2026

  • 6 хаха

    12 1 Отговор
    „Отричаме казаното от президента на САЩ Доналд Тръмп относно преговорите, провеждани между Съединените американски щати и Ислямска република Иран.
    Ислямска република Иран се придържа към позицията си, отхвърляйки всякакви преговори, преди Иран да постигне целите си от войната.“

    А байганьовците му лизаха ЪзЪ на тоя. ХАХАХА!

    16:23 23.03.2026

  • 7 хаха

    6 1 Отговор
    И са толкова кухи същите байганьовци (дето му цАлуваха ЪзЪ от сутрин до вечер), че даже не се сещат защо е 5 дена "примирие".

    16:24 23.03.2026

  • 8 китайски балон

    13 1 Отговор
    БайДончо рече, че щял да отмаря няколко дена, но всъщност очаквайте точно обратно, ще пробва някоя простотия с "изненадваща" масирана атака и пешаци, но провала му е гарантиран!

    16:27 23.03.2026

  • 9 Сталин

    13 3 Отговор
    Иран каза ,ако исраhell бомбят електроцентралите им ,Иран ще унищожи всички заводи за вода в исраhell и региона и също интернет кабелите на дъното на Ормузкия пролив заминават ,което ще остави половин Европа без интернет,очаквайте милиони араби да мигрират към Европа като свърши водата

    16:30 23.03.2026

  • 10 хххх

    8 3 Отговор
    До няколко седмици и последните петролни резерви ще бъдат изчерпани и коли ще карат само милионерите и тези, които имат електрически. После вече няма връщане към петрола.

    Коментиран от #14

    16:34 23.03.2026

  • 11 Пич

    13 1 Отговор
    Сега ще се опитам да го обясня стратегически понятно. Ако задвижиш 50-100 хиляди човека, с това може да постигнеш най много плацдарм, откъдето да започне инвазията! Но......и другите милион и половина трябва да са вече задвижени, защото ако не заемат плацдарма светкавично, стоте хиляди ще умрат бързо. Тъй като няма такова задвижване, предполагам, че ще се играе цирка - победих, и си отивам!

    16:36 23.03.2026

  • 12 Мухахаха

    9 2 Отговор
    Какво да стане ще потъват американски гемии

    16:37 23.03.2026

  • 13 И Киев е Руски

    8 2 Отговор
    Идиотите в управителния съвет на Евроколхоза вече не знаят какво да правят. Чекистите трябва да изтекат документи, в които Лайнеха, Истонка и други измет отгоре ще бъдат споменати мимоходом като помощници. Какъв бунт ще бъде това

    16:38 23.03.2026

  • 14 Дръта чанта

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "хххх":

    Дреме ми имам магаре и каруца ще го нправя такси 😂

    Коментиран от #18

    16:39 23.03.2026

  • 15 Ще има

    10 2 Отговор
    Бунт на американската армия и подпалвачите на войната ще бъдат линчувани

    16:41 23.03.2026

  • 16 Никой американец

    8 1 Отговор
    Не иска да умира за евреите

    16:42 23.03.2026

  • 17 Ами

    9 1 Отговор
    На практика ... През Ормузкия проток преминават
    кораби отговарящи на условията които наложи Иран.

    16:43 23.03.2026

  • 18 аааа

    1 5 Отговор

    До коментар #14 от "Дръта чанта":

    Вече има достатъчно електрически таксита, че да не се стига до магарета и каруци. Ако кризата продължи още месец-два, може и изобщо да не останат ДВГ по улиците. Поне всички ще си продадат залежалите електрички.

    Коментиран от #20

    16:43 23.03.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 1 Отговор
    От бившите конекрадци-
    днешните петролокрадци,
    може да се очаква всичко❗
    Те дори накараха един народ
    да се сбие сам със себе си❗

    16:43 23.03.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #18 от "аааа":

    А ток от вятърните мелници ли🤔❗

    Коментиран от #21

    16:45 23.03.2026

  • 21 аааа

    1 5 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    От където си го направиш бе бате. Ако трябва на ръка ще въртиш перките. Иначе почвай да копаеш тунел към арабските петролни залежи и си приготви повечко кофи. Тока поне можеш и сам да си го правиш.

    Коментиран от #26

    16:48 23.03.2026

  • 22 Вашето мнение

    4 0 Отговор
    Да не си паветен тези дни, не сттига, че ходят замаяни от това, че не могат да си определят пола, ами и господарите им се оказаха гола вода. Първо ги започна Русия, сега Иран ги товърши. Шок за гладко изпилените от пропаганда петроххански мозъци.

    Коментиран от #23

    16:49 23.03.2026

  • 23 хех

    0 7 Отговор

    До коментар #22 от "Вашето мнение":

    Не "първо ги започна Русия", а първо се видя, че копейките са гола вода, а сега и паветните.

    Коментиран от #30

    16:51 23.03.2026

  • 24 Горски

    6 2 Отговор
    Доньо пак лъже както винаги. Оранжевия откачалник да обявява някаква фиктивна огромна победа на САЩ и да спира тази излишна война, която може да докара целия свят в каменната епоха. След това Джей Ди Ванс и половината от кабинета на САЩ да се съберат и да решат незабавно отрстраняване на Тръмп от власт като го засилят в американското Карлуково! Тоя агресор си призна поражението от Иран...или пак се опитва да блъфира? И това ми било президент на вече бившето величие САЩ. Както го е подкарал ще докара страната си до предверието на икономически крах и гражданска война. По време на преговорите в Швейцария САЩ и евреите нападнаха Иран.Сега отново мислят някоя измама ... Пуделът на Нетаняху е подъл, но сега Оранжевия Епщайн е отчаян! Изчерпа всички възможни лъжи и манипулации и го обърна на молба! Дали обаче Иран ще са благосклонни към евреите? Тези държави нямат военната сила на Иран, нямат войски, разчитаха на САЩ да ги пази, затова му бяха послушни като кученца, захранваха го с петрол, купуваха за трилиони стоки и оръжия от Америка. Днес виждат, че Големия брат и покровител не може да ги защити, силата му не е онази, с която се е хвалил. Интересният въпрос за мен сега е, каква ще е позицията на съюзника Израел? За него отнася ли се отлагането с 5 дни?

    Коментиран от #29

    16:51 23.03.2026

  • 25 ЦИРК

    4 0 Отговор
    Поредната слаба статия и анализ от ДЗ. Не мога да разбера защо всевъзможни глупости се тиражират ежедневно, толкова ли няма свестни и интелигентни журналисти и статии, та Българите се заливат с подобни глупости...

    Един единствен факт само ще кажа - Големи цивилизаци са живяли и са се развивали хиляди години без ток, без вода нито една ! Само това може да ви покаже какво ще се случи като вземат да си мятат ракети и дронове по важните обекти. Никакви приказки за туристи, търговци, инвеститори и какви ли не други не могат да обхванат хуманитарната криза която ще настъпи по целият арабски полуостров. На всичкото отгоре централите в Израел са доста по уязвими (много са нагъсто) от колкото пръснатите на огромния по площ Иран. В крайна сметка ефектът най-вероятно ще е точно обратен, вместо да се смени властта в Иран, ще се смени тази в другите държави в региона, барабар с Израел.

    16:54 23.03.2026

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "аааа":

    Ама петролът не е само за такситата❗
    Ама ти май не знаеш❗
    Още не сте ли стигнали до това, че от него се правят горива да се движат самолети, кораби... произвеждат се десетки изделия за бита❗

    16:56 23.03.2026

  • 27 Миналата година

    1 0 Отговор
    "преговаряха" и им се случи нещо на иранците, преди няколко седмици "преговорите" даже вървяха добре и изведнъж убиха аятолаха с половината му семейство. От дни се говори, че трупат сухопътни сили американците и Тръмп спирал точно сега?! Иран сто процента вече се готвят за сухопътна инвазия, въпросът е само къде ще се случи това.

    16:56 23.03.2026

  • 28 Боташунко Крадлев

    0 3 Отговор
    Тръмп с една пръд.ня сваля цените на петрола. Това е президентът на най-мощната, влиятелна и демократична държава в света. Копейките газ пикаят.

    Коментиран от #31

    16:57 23.03.2026

  • 29 ЦИРК

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Горски":

    За съжаление тази война е извън контрола на САЩ вече (не че някога е била). Дори и САЩ да се оттеглят сега то Израел и Иран ще продължат да се бият (освен ако цялата светвна общност не се намеси да ги спре). Без подкрепата на САЩ държавата Израел ще бъде унищожена. А и може да се стигне до пълна анархия в близкия изток. Като цяло ситуацията е патова, и никой няма нито идея нито план как да загаси димящото буре с барут в момента. Отностно фалит и гражданска война в САЩ, тези сценарии са ясни и са възможни само при голямо затъване на САЩ в тази война (подобно на Виетнам), но това няма да се допусне, дори с цената Израел да не съществува на картата. По-скоро мислете за Европа, че тук почва да гори под краката на глупците - популисти дето си мислят че могат да управляват а последните 10-тина година се правят само простотии и хипер грешни решения на база химерни стратегии.

    17:02 23.03.2026

  • 30 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "хех":

    Ти май си гледал от Марс или от МЕЛМАК🤔❗
    Щото рашките пета година им късат прашките,
    ако и да са цялото НАТьО плюс коалиция на жеЛАЕЩИТЕ❗
    А ТръНпича оставен ек на ек с Иран,
    се оказа до ушите о$ран❗

    17:02 23.03.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Боташунко Крадлев":

    БЕШЕ ❗
    Вече нито е най-мощната, нито е най- влиятелна и нито е демократична държава ❗

    17:07 23.03.2026

  • 32 567890

    0 0 Отговор
    Бай Дончо престани да ги лигавиш аятоласите.

    17:08 23.03.2026

