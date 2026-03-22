"До 48 часа": Тръмп с ултиматум към Иран за Ормузкия проток

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че САЩ ще унищожат електроцентралите на Иран, ако Ислямската република не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че иска това да стане "без заплахи".
Заплаха обаче веднага последва от Техеран. Иранските власти заявиха, че ако петролните съоръжения и електроцентралите на страната бъдат атакувани, армията на Ислямската република ще извърши удари по енергийната инфраструктура и инсталации за обезсоляване на вода, които смятат за свързани със САЩ, в Персийския залив.
Блокадата на Ормузкия проток
След началото на съвместната атака на Израел и Съединените щати срещу Иран, Техеран затвори Ормузкия проток - една от най-важните морски артерии в света. Иран заплаши, че ще атакува кораби, които се опитат да преминат, и трафикът на практика спря. Тъй като през Ормузкия проток минава огромен процент от петрола в света, това доведе до рязко повишение на цените.
Изглежда Доналд Тръмп ставаше все по-гневен на тази ситуация в последните дни. Първоначално той поиска от съюзниците от НАТО да помогнат на САЩ с отблокирането на трафика в Ормузкия проток, после пък заяви, че не му трябва помощта им, а накрая обяви, че протокът рано или късно "ще се отвори сам".
В това време американски изтребители и хеликоптери атакуват ирански дронове и военни кораби в опит да ограничат възможността на Техеран да атакува кораби в протока. Според данни на американските въоръжени сили те са използвали и бомби за поразяване на бункери, за да атакуват специално защитени ирански ракетни позиции около Ормузкия проток.
Кога ще приключи военната операция?
В петък американският президент заяви, че не иска примирие с Иран, а по думите му страната вече "няма лидери", нито флот и военновъздушни сили. Според Тръмп Иран иска да сключи сделка, но САЩ нямат интерес и военната операция постига целите си "с няколко седмици по-бързо от предвиденото". В същото време обаче Вашингтон изпраща хиляди допълнителни войници в региона.
Ултиматумът, който Тръмп постави на Иран за отварянето на Ормузкия проток, ще изтече във вторник сутрин. Ако американският президент действително нареди удари по електроцентрали в Иран, това би било военно престъпление.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 реалистъ
До коментар #1 от "Гориил":Техеран за 3 дни = Киев за 3 дни
5 Брат
До коментар #2 от "ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ":Да те допълня, протока работи, просто определени кораби не се пускат.
12:18 22.03.2026
6 баба вуна
Нали щеше да отваря той протока? Сега мина към жалки заплахи.
12:18 22.03.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #3 от "матю хари":Най-големият губещ - иранския народ, обикновените хора.
12:19 22.03.2026
13 ....
До коментар #9 от "Бай Ставри":Вече каза. "Протока ще се отвори от само себе си" . Как ще стане, не е ясно.
12:25 22.03.2026
14 Бай Ставри
До коментар #12 от "Украина талантливая и рабатливая":Отивай в украйна, прав ти пъ, крива ти пътека
12:25 22.03.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #12 от "Украина талантливая и рабатливая":Рашите взена 1/4от територията на Украйна, а украинците се хвалят, че побеждават. Що за победа е това? Аз ли нещо не разбирам? Има нещо което е скрито ли?
12:28 22.03.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Дончо
Хи, хи…
12:28 22.03.2026
22 Гост
До коментар #3 от "матю хари":У главата ти е такава боза, че си безнадежден.
12:29 22.03.2026
26 Тъп соросоид съм
Жалко че САЩ са мощна сдържава , ама нещо не е така.
Коментиран от #34
12:35 22.03.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами как
До коментар #26 от "Тъп соросоид съм":Ами как българите си избираме това което си избираме през последните 37 години? Ми по същия начин, само че заради ЕС и да не будят възмущение там, нашите са се принудили да позамажат малко процеса и да не е точно като оттатък.
Коментиран от #40
12:45 22.03.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Феникс
До коментар #34 от "Ами как":Нищо не избираме, назначават ни ги отвън!
12:46 22.03.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Крайно
Коментиран от #56
12:52 22.03.2026
49 Удари ли с малък
До коментар #30 от "Теория на конспирацията":атом оранжевия развърза ръцете на кремълския да използва и той я по украйна я по ес, също развързва и на индия и на пакистан и на северна корея и на ес разбира се за контра атака в случай на удар от кремълския ... че е тъп и невменяем оранжевия е истина ма чак толко не ми се вярва освен да е вече напълно в режим на автоматичен подпис на някой друг
12:52 22.03.2026
50 Ами
Просто Иран е поставил условия за преминаване.
Нещо като санкции, но въведени от страна на Иран.
Коментиран от #55
12:53 22.03.2026
51 Ами
Няма да е много скоро май.
12:55 22.03.2026
52 Много, много ...
До коментар #4 от "реалистъ":...различно. На първо място колко американеца убиха Иран във връзка с английския им език. Руснаците са на терен и от самото начало извършват наземна операция... Фашингтон към момента дори не смеят да опитат наземна операция.
Пък и руснаците не избиват ръководството на окрайнината, нали ?
12:56 22.03.2026
55 Да...
До коментар #50 от "Ами":.. голям кеф. Да пробват САЩ как е под санкции.
Лошото е, че и ние ще го отнесем.
12:59 22.03.2026
56 варна
До коментар #48 от "Крайно":нямат ракета с такъв обсег 10 хил.км., имат 4 хил.км
13:01 22.03.2026
57 Хаха
Израел е най-мразената държава в света. До там се докараха.
13:03 22.03.2026