"До 48 часа": Тръмп с ултиматум към Иран за Ормузкия проток

22 Март, 2026 12:13 1 156 57

Президентът на САЩ иска да принуди Иран да отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа

"До 48 часа": Тръмп с ултиматум към Иран за Ормузкия проток
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Американският президент Доналд Тръмп заплаши, че САЩ ще унищожат електроцентралите на Иран, ако Ислямската република не отвори Ормузкия проток в рамките на 48 часа. Тръмп написа в социалната си мрежа Truth Social, че иска това да стане "без заплахи".

Заплаха обаче веднага последва от Техеран. Иранските власти заявиха, че ако петролните съоръжения и електроцентралите на страната бъдат атакувани, армията на Ислямската република ще извърши удари по енергийната инфраструктура и инсталации за обезсоляване на вода, които смятат за свързани със САЩ, в Персийския залив.

Блокадата на Ормузкия проток

След началото на съвместната атака на Израел и Съединените щати срещу Иран, Техеран затвори Ормузкия проток - една от най-важните морски артерии в света. Иран заплаши, че ще атакува кораби, които се опитат да преминат, и трафикът на практика спря. Тъй като през Ормузкия проток минава огромен процент от петрола в света, това доведе до рязко повишение на цените.

Изглежда Доналд Тръмп ставаше все по-гневен на тази ситуация в последните дни. Първоначално той поиска от съюзниците от НАТО да помогнат на САЩ с отблокирането на трафика в Ормузкия проток, после пък заяви, че не му трябва помощта им, а накрая обяви, че протокът рано или късно "ще се отвори сам".

В това време американски изтребители и хеликоптери атакуват ирански дронове и военни кораби в опит да ограничат възможността на Техеран да атакува кораби в протока. Според данни на американските въоръжени сили те са използвали и бомби за поразяване на бункери, за да атакуват специално защитени ирански ракетни позиции около Ормузкия проток.

Кога ще приключи военната операция?

В петък американският президент заяви, че не иска примирие с Иран, а по думите му страната вече "няма лидери", нито флот и военновъздушни сили. Според Тръмп Иран иска да сключи сделка, но САЩ нямат интерес и военната операция постига целите си "с няколко седмици по-бързо от предвиденото". В същото време обаче Вашингтон изпраща хиляди допълнителни войници в региона.

Ултиматумът, който Тръмп постави на Иран за отварянето на Ормузкия проток, ще изтече във вторник сутрин. Ако американският президент действително нареди удари по електроцентрали в Иран, това би било военно престъпление.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гориил

    27 6 Отговор
    Мисля, че всичко ще завърши с унижение и срам.

    Коментиран от #4

    12:15 22.03.2026

  • 2 ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ

    34 6 Отговор
    САЩ не могат да нанесат стратегическо поражение на Иран, опитват да представят провала си като победа

    Коментиран от #5

    12:15 22.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 реалистъ

    1 18 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Техеран за 3 дни = Киев за 3 дни

    Коментиран от #45, #52

    12:17 22.03.2026

  • 5 Брат

    23 4 Отговор

    До коментар #2 от "ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ":

    Да те допълня, протока работи, просто определени кораби не се пускат.

    12:18 22.03.2026

  • 6 баба вуна

    26 5 Отговор
    Все по-жалък е този оранжев клоун.
    Нали щеше да отваря той протока? Сега мина към жалки заплахи.

    12:18 22.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 .....

    7 11 Отговор

    До коментар #3 от "матю хари":

    Най-големият губещ - иранския народ, обикновените хора.

    12:19 22.03.2026

  • 9 Бай Ставри

    20 3 Отговор
    Бай Тръмпоч, голям го лапни, голяма дума не казвай

    Коментиран от #13

    12:20 22.03.2026

  • 10 Амадор Ривас

    4 5 Отговор
    Нали аятолаха победи? Или нв. 😲😲😲

    12:21 22.03.2026

  • 11 нннн

    12 5 Отговор
    Добре, че в Европа няма американска АЕЦ. Защо ли?

    12:21 22.03.2026

  • 12 Украина талантливая и рабатливая

    5 31 Отговор
    Въпреки кризата в Иран Руските пяници не могат да пробият в Украйна. Русия трябва да престане да съществува. Слава Украине.

    Коментиран от #14, #19

    12:22 22.03.2026

  • 13 ....

    13 2 Отговор

    До коментар #9 от "Бай Ставри":

    Вече каза. "Протока ще се отвори от само себе си" . Как ще стане, не е ясно.

    12:25 22.03.2026

  • 14 Бай Ставри

    14 4 Отговор

    До коментар #12 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Отивай в украйна, прав ти пъ, крива ти пътека

    12:25 22.03.2026

  • 15 Саунд ритрийт

    15 4 Отговор
    Тръмп няма карти за такива претенции.

    12:26 22.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 А дано...

    4 2 Отговор
    Ама надали....

    12:28 22.03.2026

  • 19 Гост

    12 3 Отговор

    До коментар #12 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Рашите взена 1/4от територията на Украйна, а украинците се хвалят, че побеждават. Що за победа е това? Аз ли нещо не разбирам? Има нещо което е скрито ли?

    12:28 22.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дончо

    4 1 Отговор
    е ял боП.
    Хи, хи…

    12:28 22.03.2026

  • 22 Гост

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "матю хари":

    У главата ти е такава боза, че си безнадежден.

    12:29 22.03.2026

  • 23 Сталин

    11 2 Отговор
    Ако тия кошерни терористи бомбят електроцентралите на Иран ,Иран започва да бомбят заводите за вода на исраhell и останалите кошерни кучета в залива и също интернет кабелите на дъното на Ормузкия пролив

    12:31 22.03.2026

  • 24 Фризьорски салон за пEдAли

    4 2 Отговор
    Изкуфял дядка

    12:31 22.03.2026

  • 25 ПЕРСИТЕ НЕ СА АРАБИ

    9 3 Отговор
    Тука войната е друга. На Израел ще му бъде много трудно.

    12:33 22.03.2026

  • 26 Тъп соросоид съм

    3 4 Отговор
    Абе как американците си ги избира те такива за прецеденти?!
    Жалко че САЩ са мощна сдържава , ама нещо не е така.

    Коментиран от #34

    12:35 22.03.2026

  • 27 Анонимен

    1 0 Отговор
    Обикновено хвърля бомби преждевременно!

    12:36 22.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Теория на конспирацията

    9 3 Отговор
    Отдавна казах,че САЩ ще заплашат с удари ТЕЦ и АЕЦ, а Иран с удари по инсталациите за преработка на вода. Иран удари ли ги, ще се кротнат бързо,но има вероятност, Тръмп да ги удари демонстративно с малък атом.Видно е,че ситуацията се влошава.

    Коментиран от #49

    12:40 22.03.2026

  • 31 И да изтриете всички коментари

    5 1 Отговор
    Си оставате боклуци, мисирки см0тани

    12:41 22.03.2026

  • 32 Град Козлодуй.

    5 2 Отговор
    Тея мирисливи евреи запалиха цял свят!

    12:43 22.03.2026

  • 33 Феникс

    3 1 Отговор
    Този хубосник ще затрие поредната цивилизация само и само да обслужи интересите на ционистите! Явно хора като Хитлер са били доста дълновидни, и са знаели какво ще стане ако дадеш власт , пари и държавност на тези генетични недоразумения!

    12:44 22.03.2026

  • 34 Ами как

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Тъп соросоид съм":

    Ами как българите си избираме това което си избираме през последните 37 години? Ми по същия начин, само че заради ЕС и да не будят възмущение там, нашите са се принудили да позамажат малко процеса и да не е точно като оттатък.

    Коментиран от #40

    12:45 22.03.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Бай Рижав Клоун

    1 2 Отговор
    може да плаши само гаргите у kраварското му село!

    12:46 22.03.2026

  • 38 Тоа кога ше разкара меланито

    2 2 Отговор
    Нали и тя е емигрантка

    12:46 22.03.2026

  • 39 Ццц

    4 2 Отговор
    На Тръмп му е време за план. Достатъчно мир донесе на света! Да изпрати ветераните от Афганистан да предадат опита си в дисциплината "многобой" на новобранците в Иран - как се тича по-бързо от талибански кон или магаре с ездача на гърба и после се виси 10 000 км на колесник по победоносния път към къщи! Вече видяхме, че американската армия е първа във всичко - първа атакува и първа бяга. За това не е правилно да се нарича "министерство на отбраната" Американците не са се отбранявали от 1812 г., когато англичаните им запалиха Вашингтон, но воюват всяка година от тогава. А Тръмп ако иска наградата за мир, то правенето на мир не е сред оценяваното от журито, както пеенето не е важно за Евровизия. Най-важното и за двете е да си русофоб и обратен.

    12:46 22.03.2026

  • 40 Феникс

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами как":

    Нищо не избираме, назначават ни ги отвън!

    12:46 22.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дойчемуле

    2 1 Отговор
    Изпълнителният робот на ционисткото задкулисие без естествен интелект отново се изцепи напосоки. Да изчакаме до довечера да видим как се е събудил и какво ново ще му щукне. Няма ли кой да го посъветва да изгони т.н. си приятели по голф и ционистките свулучи в сената на Уолстрийт, които го ручкат да върши подобни безумия??! Вече да съжаляваме, че оня глупец от покрива не свърши добре работата си.

    12:47 22.03.2026

  • 43 стоян

    4 0 Отговор
    Браво за Тръмп - всеки ден по новините е гледал как путин велия цар бомби украинските централи и защо Тръмп да не пробва -в Сърбия номера мина

    12:48 22.03.2026

  • 44 Павел Пенев

    2 1 Отговор
    Браво иранци! Ликвидирайте Тръмп така както Нетаняху и ще спрат войната.

    12:49 22.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Безпристрастен

    1 1 Отговор
    Че може да удари и причини огромни щети на енергийната инфраструктура,на иранците няма съмнение.Но ако има трезва преценка,за последиците,няма да го реализира.Персиеца,го заяви в прав текст: Ще унищожи инсталациите за опресняване на морска вода в целия залив! И е във състояние да го постигне не с дни ,а в рамките на часове.Това означава,че Катар,Кувейт,СА, включително израел, в буквалния смисъл на думата,само за няколко седмици,да се превърнат безлюдни територии.Саудите-80% са зависими от тези инсталации.Кувейт, Бахрейн,Катар- почти на 100% Без доставки на хр.продукти, оръжия, може да се оцелее.Без вода, на третия ден си пътник към отвъдното.В чисто финансов план,това ще срине всички монархии в залива,за няколко месеца.Това би предизвикало такава мигрантска вълна,каквато светът не е срещал до момента.

    12:51 22.03.2026

  • 47 Стуашен звияр

    1 1 Отговор
    Колкото по-гръмки ултиматоми дава Дончо, толкова по-смешен изглежда, когато ги изпълни.

    12:51 22.03.2026

  • 48 Крайно

    1 2 Отговор
    време е иранците да започнат да стрелят по краварската територия със хиперзвукови ракети ,да видят ,че не са недосегаеми

    Коментиран от #56

    12:52 22.03.2026

  • 49 Удари ли с малък

    4 1 Отговор

    До коментар #30 от "Теория на конспирацията":

    атом оранжевия развърза ръцете на кремълския да използва и той я по украйна я по ес, също развързва и на индия и на пакистан и на северна корея и на ес разбира се за контра атака в случай на удар от кремълския ... че е тъп и невменяем оранжевия е истина ма чак толко не ми се вярва освен да е вече напълно в режим на автоматичен подпис на някой друг

    12:52 22.03.2026

  • 50 Ами

    2 0 Отговор
    Ормузкия проток си е отворен и не е затварян.
    Просто Иран е поставил условия за преминаване.
    Нещо като санкции, но въведени от страна на Иран.

    Коментиран от #55

    12:53 22.03.2026

  • 51 Ами

    3 0 Отговор
    Натаниау не е решил кога да спре нападенията над Иран.
    Няма да е много скоро май.

    12:55 22.03.2026

  • 52 Много, много ...

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "реалистъ":

    ...различно. На първо място колко американеца убиха Иран във връзка с английския им език. Руснаците са на терен и от самото начало извършват наземна операция... Фашингтон към момента дори не смеят да опитат наземна операция.
    Пък и руснаците не избиват ръководството на окрайнината, нали ?

    12:56 22.03.2026

  • 53 Всички

    1 1 Отговор
    освен кораби с товари за режимите в Израел и САЩ могат да преминават свободно през протока. Иран не са го затворили за останалия свят.

    12:56 22.03.2026

  • 54 Хаха

    1 1 Отговор
    Евреите направиха САЩ за смях, като вече дори не крият кой управлява "най-голямата демокрация" в света.

    12:59 22.03.2026

  • 55 Да...

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Ами":

    .. голям кеф. Да пробват САЩ как е под санкции.
    Лошото е, че и ние ще го отнесем.

    12:59 22.03.2026

  • 56 варна

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Крайно":

    нямат ракета с такъв обсег 10 хил.км., имат 4 хил.км

    13:01 22.03.2026

  • 57 Хаха

    0 0 Отговор
    Ционистите мечтаят да направят геноцид в Иран, подобен на този над палестинците, но се вижда че това няма да стане дори с американската армия.
    Израел е най-мразената държава в света. До там се докараха.

    13:03 22.03.2026