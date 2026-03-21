САЩ и Израел нанесоха удар по иранско ядрено съоръжение

САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, цитирана от БТА.
Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията.
Иран изстреля две балистични ракети по военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде по-рано днес Ройтерс, като се позова на днешна информация на иранската новинарска агенция Мехр.
По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.
Мехр заяви, че атаката срещу базата е "значителна стъпка..., която показва, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото врагът досега си мислеше".
Телевизия Си Ен Ен, като се позова на американски служител, потвърди, че атаката е била извършена вчера сутринта местно време. Източникът на американската телевизия отбелязва, че ракетите са прелетели разстояние от близо 3800 км от иранското крайбрежие.
7 Оруел
До коментар #1 от "Говорят":ВОЙНАТА Е МИР
СВОБОДАТА Е РОБСТВО
НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА
12:17 21.03.2026
8 Отстрани
Тези две държави трябва да бъдат заличени с атом - категорично, иначе това ще продължава до безкрай.
12:17 21.03.2026
