САЩ и Израел нанесоха удар по иранско ядрено съоръжение

21 Март, 2026 12:11 718 11

  • иран-
  • сащ-
  • израел-
  • натанз

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, цитирана от БТА.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията.

Иран изстреля две балистични ракети по военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде по-рано днес Ройтерс, като се позова на днешна информация на иранската новинарска агенция Мехр.

По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.

Мехр заяви, че атаката срещу базата е "значителна стъпка..., която показва, че обсегът на иранските ракети е далеч по-голям, отколкото врагът досега си мислеше".

Телевизия Си Ен Ен, като се позова на американски служител, потвърди, че атаката е била извършена вчера сутринта местно време. Източникът на американската телевизия отбелязва, че ракетите са прелетели разстояние от близо 3800 км от иранското крайбрежие.


  • 1 Говорят

    14 1 Отговор
    за мир , а правят войни !

    Коментиран от #7

    12:14 21.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сталин

    14 2 Отговор
    Слава на великите перси че чистят вековната ционистка мръсотия от лицето на земята

    12:15 21.03.2026

  • 4 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    ВА+ЩА мама англосаксонска!

    12:15 21.03.2026

  • 5 Зеленият бял нос

    9 3 Отговор
    СТИГА С ТОЯ ИРАН! Пишете малко и за Украина!!!

    12:15 21.03.2026

  • 6 Удара е зловещ

    4 2 Отговор
    По СНН дават 150 метра огнено кълбо...убити са и 11 ирански ядрени експерти

    12:16 21.03.2026

  • 7 Оруел

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Говорят":

    ВОЙНАТА Е МИР
    СВОБОДАТА Е РОБСТВО
    НЕВЕЖЕСТВОТО Е СИЛА

    12:17 21.03.2026

  • 8 Отстрани

    6 0 Отговор
    Терорист номер едно в света -САЩ и терорист номер две света -Израел не изненадват никого с антихуманното си поведение което носи само страдания на хората по целия свят и руини.
    Тези две държави трябва да бъдат заличени с атом - категорично, иначе това ще продължава до безкрай.

    12:17 21.03.2026

  • 9 Любо

    7 0 Отговор
    Всички евреи ционисти убийци на деца и взривяващи ядрени обекти на сапун!!

    12:18 21.03.2026

  • 10 Ненормалници

    3 0 Отговор
    Вече искат да предизвикат ядрена катастрофа или ядрен конфликт, който може като нищо да прерастне в удари със стратегическо ядрено оръжие по цял свят.

    12:21 21.03.2026

  • 11 На мара материалите й са

    2 0 Отговор
    Удар с копие в ъза.
    Маро, Марооо

    12:21 21.03.2026

