Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел

Иран е изстрелял повече от 400 балистични ракети по Израел от началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, 92% от които са били прехванати, заяви говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) подполковник Надав Шошани, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
"От 28 февруари Иран изстреля повече от 400 балистични ракети срещу Израел. Постигнахме отлични резултати при тяхното прехващане, като приблизително 92% от изстреляните ракети са били прехванати спрямо четири преки попадения по обекти в Израел", подчерта Шошани.
"Балистичните ракети, които видяхме вчера, не са по-различни от тези, които вече сме прехващали преди и ще продължим да прехващаме в бъдеще", допълни говорителят на ЦАХАЛ.
Две ирански ракети засегнаха снощи градовете Димона и Арад в Южен Израел, като при ударите бяха ранени стотици души и бяха нанесени тежки материални щети.
Двете ракети не са могли да бъдат прехванати и са ударили пряко двата града, като са нанесли значителни поражения в жилищни райони. В Димона се намира стратегически център за ядрени изследвания на около пет километра от мястото на прякото попадение.
Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.
Според израелски журналисти, специализирани в областта на военното дело "неуспехът да се прехванат двете ирански балистични ракети, които поразиха Димона и Арад, се дължи на различни обстоятелства, които не са взаимосвързани".
"Двата неуспешни опита за прехващане на ракетите, които са ударили един и същи район с разлика от два часа са просто съвпадение", съобщи израелският вестник "Таймс ъф Израел", който се позова на брифинг на израелските военновъздушни сили.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гост
16:56 22.03.2026
3 Владимир Путин, президент
Предателите се наказват сурово !!! ☝️
Коментиран от #36, #51
16:57 22.03.2026
4 дай Боже
Коментиран от #9
16:58 22.03.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Украина талантливая и рабатливая
Коментиран от #55
16:58 22.03.2026
7 Гост
16:58 22.03.2026
8 Нямат вече ракетки бе брато
До коментар #1 от "България":Ами нямат и заводи вече.
16:58 22.03.2026
9 си дзън
До коментар #4 от "дай Боже":И откъде бе? Всичко замина.
16:59 22.03.2026
10 Поглед
Без значение какво туитва Тръмп, без значение какво всъщност се случва на място, без значение какво всъщност иска Тръмп, ВСИЧКИ тези неща се случват. Ако малката война на Тръмп (а тя Е малка по отношение на жертвите в исторически контекст) доведе до реализиране на тези тенденции, той всъщност ще бъде най-великият президент в историята, без значение какво си мисли, че прави.
Коментиран от #37
17:01 22.03.2026
11 Сталин
Коментиран от #18, #20, #29
17:02 22.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БОЛШЕВИК
17:03 22.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Данко Харсъзина
Коментиран от #42, #60
17:04 22.03.2026
16 Противно
Така години наред ни облъчваха, че в Северна Корея едва ли не ядат хора и живеят в пещери. А то кво излезе !?
Коментиран от #33
17:05 22.03.2026
17 Пенчо
17:06 22.03.2026
18 Хеми значи бензин
До коментар #11 от "Сталин":Дано дойдат повече арабини да те ши бат задружно изм екяр германофилски.
Коментиран от #21, #26
17:07 22.03.2026
19 си дзън
До коментар #12 от "Сталин":Здравей руски алгоритмичен автомате. Мисли, мисли, ама руско ИИ не мисли бе!
Коментиран от #22
17:08 22.03.2026
20 Боко
До коментар #11 от "Сталин":А нашите мисирки го перефразираха на:
Иран ще унищожи … поради което фащ ще унищожи 🤪👌
И накрая ще го изкарат че, Иран е нападнал всички👌
17:11 22.03.2026
21 Сталин
До коментар #18 от "Хеми значи бензин":Марш бе цървул смачкан да папаш папура на идола си Тиквата
17:12 22.03.2026
22 Боко
До коментар #19 от "си дзън":СиПенди гълтай човечета и не говори с пълна уста 💩🤮👌
17:13 22.03.2026
23 Учуден
Ха ха ха зеления отиде да им помага и почнаха да лъжат като него - излиза че само 32 ракети са ударили Израел а като чета статиите и ги сумирам излизат много повече. Или те разрушенията са от "отломките".
17:14 22.03.2026
24 Сталин
17:15 22.03.2026
25 Чичи
Трябва като украинците по 102% !!!
Тия явно не знаят как става тая работа.
Само не знам дали няма грешка е цифрите и двойката да е преди девятката в случая (29😆).
Нещо за дроновете да каже мистър Моше?😆
И тях го хващат - я ги хване някой военен завод,я летище,я централа ...
И откъде 400 ракети, Тръпм съобщи,че всичко е мармалад в Иран,а бяха изстреляли най-много 20-30 преди тази съобщена първа победа на Фащ...🤔
17:15 22.03.2026
26 Зевзек
До коментар #18 от "Хеми значи бензин":"Дано дойдат повече арабини да те ши бат"
За това ли нашите козячета посрещаха с цветя "инджинерите" от Африка когато Меркел ги покани.
17:17 22.03.2026
27 Факт
Коментиран от #32
17:18 22.03.2026
28 Факт
17:18 22.03.2026
29 Карго 200
До коментар #11 от "Сталин":Иран каза, и Путин каза,че какво им помага на тея неможачи това. Каза ли били,лелеее,браво бе!? На гол тумбак чифте пищови.
Коментиран от #31, #34
17:18 22.03.2026
30 Смешник
17:20 22.03.2026
31 Учуден
До коментар #29 от "Карго 200":Защо ли тогава тръмпоча реве на всички даже и на Путин да спрял разузнавателната информация - великите можачи господарите ти пък протока е още затворен.
17:20 22.03.2026
32 Зевзек
До коментар #27 от "Факт":И защо протока затворен тогава
17:22 22.03.2026
33 Ами всъщност
До коментар #16 от "Противно":Процентът на прехващане отдавна е паднал под 50......тия 92 процента дето лъжат евреите могат да се достигнат само в мечтите им. В последните дни почти всички ирански ракети влизат директно, повечето дронове също удрят. В момента израел е в руини, ако войната продължи още толкова работата става тотал щета. Иран вероятно ще иска съвсем да занули евреите така че ще стрелят до последния възможен момент, техните съюзници и проксита също няма да спрат огъня. Сега Дончо тръмпанара се чуди как да излезе от войната като победител и докато кравите умуват ще изядат още бой заедно с евреите. Едно е сигурно, след края на тази война Иран най накрая ще бъде оставен на мира .
Коментиран от #40
17:22 22.03.2026
34 Запознат
До коментар #29 от "Карго 200":"Каза ли били"
Ами персите казаха че ще затворят протока и той е затворен пък краварите казаха че са победили ама иранските ракети продължават да валят - на кого да вярвам.
17:24 22.03.2026
35 бяха ранени стотици души и
много издръжливи тез иврити
17:25 22.03.2026
36 Не е зле Иран да удари и по
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":твоята тиква
смешко цъкалков
Коментиран от #39
17:25 22.03.2026
37 Мнение
До коментар #10 от "Поглед":Много хубаво пишеш. А вярваш ли си?
Историята показва, че докато не се стигне до кървавия епилог, спиране няма. Казвам го със съжаление, но истината винаги е горчива.
17:26 22.03.2026
38 нннн
,,Каквото повикало, такова се обадили."
17:26 22.03.2026
39 Владимир Путин, президент
До коментар #36 от "Не е зле Иран да удари и по":Ми и аз тва казвам бе црвул ☝️😄
Коментиран от #41
17:27 22.03.2026
40 Военен
До коментар #33 от "Ами всъщност":92% свалени евреите нямат даже и при дроновете Шахед а да не говорим за хиперзвуковите ракети или пък тези с касетъчни бойни глави - или те ако гръмне тяхното ПВО го водят за попадение.
17:28 22.03.2026
41 Санитаря от Карлуково
До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":Хайде време е за вечеря пък после пак ще казваш.
17:29 22.03.2026
42 На светлинни години
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":си от истината.
Коментиран от #43
17:31 22.03.2026
43 Учуден
До коментар #42 от "На светлинни години":И каква е "истината" от посолството - Техеран за три дейс.
17:33 22.03.2026
44 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
Коментиран от #45
17:34 22.03.2026
45 Санитаря от Карлуково
До коментар #44 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈":Ти онзи който е в една стая с Путин ли си.
Коментиран от #50
17:35 22.03.2026
46 Баба Яга
17:36 22.03.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Жалка работа
Коментиран от #52, #54
17:38 22.03.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Джендър Британия 🇬🇧🏳️🌈
До коментар #45 от "Санитаря от Карлуково":Не аз съм от онези различните
17:44 22.03.2026
51 Шизъл Скорсизъл
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Нема се плаишиш .Има една служба която ще те намери.Където и да си
17:49 22.03.2026
52 Владимир Путин, президент
До коментар #48 от "Жалка работа":"...ще са необходими десегилетия Иран да се върне на сегашното си ниво на бедност...."
Рассия ще памага с рупли ☝️
Иранския и руски народи наистина са братски и споделят една съдба !!! Да бъдат мачкани, унижавани и държани в мизерия от управниците си.
Коментиран от #57, #59
17:49 22.03.2026
53 Тошко
17:52 22.03.2026
54 Учуден
До коментар #48 от "Жалка работа":Случи ли се нещо ужасно с Израел? Не.
Ами разрушенията и убитите в Израел те не са нищо ужасно нали? И много бързаш - войната не е свършила.
17:53 22.03.2026
55 Мишел
До коментар #6 от "Украина талантливая и рабатливая":Фантазираш.Никой няма да посмее да нападне Северна Корея, защото ще получи ядрени отговори. И то не само от Северна Корея, но и от съседите й Китай и Русия
17:53 22.03.2026
56 Баш Хайдутин и действащ комунист
17:54 22.03.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Уха
Коментиран от #61
17:57 22.03.2026
59 Учуден
До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":"Да бъдат мачкани, унижавани и държани в мизерия от управниците си"
Що бе най-бедната държава в света е Доминиканската република пък техните управници са първи приятели на господарите ти.
Коментиран от #62
17:58 22.03.2026
60 си дзън
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Скрили са ракетите иранците. И сега останалите живи не могат да ги намерят бе.
Само командирите знаели местата, ама ги избиха...
Коментиран от #63
18:00 22.03.2026
61 Зевзек
До коментар #58 от "Уха":Те пак като не са като укрите да свалят 120% ама пък пак като тях "отломките" от ракетите на иранците направо ги попиляха. Ама виж като за нашите неумни козячета пропагандата бива.
18:02 22.03.2026
62 си дзън
До коментар #59 от "Учуден":Изкарах супер почивка в Доминикана в супер-хотел. Няма нужда да излизаш навън от курорта.
Коментиран от #64
18:02 22.03.2026
63 Учуден
До коментар #60 от "си дзън":Пък това което пада над Израел са метеори нали, самолетите се блъскат във въздуха и на самолетоносача пералното се е запалило - от къде ви копат такива обратното на остри.
18:04 22.03.2026
64 Учуден
До коментар #62 от "си дзън":"Няма нужда да излизаш навън от курорта"
И какво печелят местните от това - хотелите са на краварите. Какво печели България от това че шепа продажници са се навели на господарите си и продават държавата ни.
18:07 22.03.2026
65 АУДИ
18:08 22.03.2026