Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел

Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел

22 Март, 2026 16:53 2 332 65

92% от тях са били прехванати, заяви говорителят на Израелските сили за отбрана

Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран е изстрелял повече от 400 балистични ракети по Израел от началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, 92% от които са били прехванати, заяви говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) подполковник Надав Шошани, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"От 28 февруари Иран изстреля повече от 400 балистични ракети срещу Израел. Постигнахме отлични резултати при тяхното прехващане, като приблизително 92% от изстреляните ракети са били прехванати спрямо четири преки попадения по обекти в Израел", подчерта Шошани.

"Балистичните ракети, които видяхме вчера, не са по-различни от тези, които вече сме прехващали преди и ще продължим да прехващаме в бъдеще", допълни говорителят на ЦАХАЛ.

Две ирански ракети засегнаха снощи градовете Димона и Арад в Южен Израел, като при ударите бяха ранени стотици души и бяха нанесени тежки материални щети.

Двете ракети не са могли да бъдат прехванати и са ударили пряко двата града, като са нанесли значителни поражения в жилищни райони. В Димона се намира стратегически център за ядрени изследвания на около пет километра от мястото на прякото попадение.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.

Според израелски журналисти, специализирани в областта на военното дело "неуспехът да се прехванат двете ирански балистични ракети, които поразиха Димона и Арад, се дължи на различни обстоятелства, които не са взаимосвързани".

"Двата неуспешни опита за прехващане на ракетите, които са ударили един и същи район с разлика от два часа са просто съвпадение", съобщи израелският вестник "Таймс ъф Израел", който се позова на брифинг на израелските военновъздушни сили.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    41 5 Отговор
    Крайно време е израелтяните да разберат, че единствения начин да оцелеят е да спрат с агресията си към арабите и персите , че макар и "богоизбрани" и те са смъртни! Ха дано, но сред тях алчността е генетично заложена!

    16:56 22.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    10 30 Отговор
    Не е зле Иран да удари и по моя бункер.
    Предателите се наказват сурово !!! ☝️

    Коментиран от #36, #51

    16:57 22.03.2026

  • 4 дай Боже

    29 5 Отговор
    повече, по големи и по бързи

    Коментиран от #9

    16:58 22.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Украина талантливая и рабатливая

    7 25 Отговор
    Ще има бъхтане по дебелия Ким товя е ясно.

    Коментиран от #55

    16:58 22.03.2026

  • 7 Гост

    37 3 Отговор
    Много се лъже по време на война. И Бисмарк го е казал. И преди избори и след лов. Хаха. Демек само 30 ракети са паднали в Израел.

    16:58 22.03.2026

  • 8 Нямат вече ракетки бе брато

    7 18 Отговор

    До коментар #1 от "България":

    Ами нямат и заводи вече.

    16:58 22.03.2026

  • 9 си дзън

    7 14 Отговор

    До коментар #4 от "дай Боже":

    И откъде бе? Всичко замина.

    16:59 22.03.2026

  • 10 Поглед

    23 9 Отговор
    Ако това наистина е „последната война“ на САЩ, всички трябва да аплодираме Тръмп. Ако тази война доведе, умишлено или неволно, до оттеглянето на „американската“ империя от Стария свят, това е победа за човечеството. Ако доведе до окончателното унищожение на Британската империя и нейните европейски дъщерни дружества, това е победа за човечеството. Ако доведе до колапса на глобалистката финансова система, която е спонсорирала конфликти и вечни войни в продължение на векове, за да извлече богатството на своите жертви, това е победа за човечеството. Ако доведе до колапса на автократичните религиозно-етнически режими в Израел и Иран, това е поне победа за тези хора и техните съседи.

    Без значение какво туитва Тръмп, без значение какво всъщност се случва на място, без значение какво всъщност иска Тръмп, ВСИЧКИ тези неща се случват. Ако малката война на Тръмп (а тя Е малка по отношение на жертвите в исторически контекст) доведе до реализиране на тези тенденции, той всъщност ще бъде най-великият президент в историята, без значение какво си мисли, че прави.

    Коментиран от #37

    17:01 22.03.2026

  • 11 Сталин

    26 32 Отговор
    Иран каза ,ако исраhell бомбят електроцентралите им ,Иран ще унищожи всички заводи за вода в исраhell и региона и също интернет кабелите на дъното на Ормузкия пролив заминават ,което ще остави половин Европа без интернет,очаквайте милиони араби да мигрират към Европа като свърши водата

    Коментиран от #18, #20, #29

    17:02 22.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БОЛШЕВИК

    20 25 Отговор
    Иран има възможност да изстреля и повече следващия път.

    17:03 22.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Данко Харсъзина

    24 29 Отговор
    Персите са скрили ракетите дълбоко под планините. Освен това имат подкрепата на Русия и Китай. Тази война ще продължи дълго.

    Коментиран от #42, #60

    17:04 22.03.2026

  • 16 Противно

    26 25 Отговор
    на това с което ни облъчват Иран има високи технологии и все по трудно ще могат да му прехващат ракетите ! И когато процента на прехващане падне на 70 с Израел е свършено !
    Така години наред ни облъчваха, че в Северна Корея едва ли не ядат хора и живеят в пещери. А то кво излезе !?

    Коментиран от #33

    17:05 22.03.2026

  • 17 Пенчо

    23 19 Отговор
    Как не са му стигнали силите на оняс мустачките!?

    17:06 22.03.2026

  • 18 Хеми значи бензин

    8 12 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Дано дойдат повече арабини да те ши бат задружно изм екяр германофилски.

    Коментиран от #21, #26

    17:07 22.03.2026

  • 19 си дзън

    8 17 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    Здравей руски алгоритмичен автомате. Мисли, мисли, ама руско ИИ не мисли бе!

    Коментиран от #22

    17:08 22.03.2026

  • 20 Боко

    20 5 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    А нашите мисирки го перефразираха на:
    Иран ще унищожи … поради което фащ ще унищожи 🤪👌
    И накрая ще го изкарат че, Иран е нападнал всички👌

    17:11 22.03.2026

  • 21 Сталин

    19 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хеми значи бензин":

    Марш бе цървул смачкан да папаш папура на идола си Тиквата

    17:12 22.03.2026

  • 22 Боко

    10 3 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    СиПенди гълтай човечета и не говори с пълна уста 💩🤮👌

    17:13 22.03.2026

  • 23 Учуден

    22 2 Отговор
    "92% от които са били прехванати"

    Ха ха ха зеления отиде да им помага и почнаха да лъжат като него - излиза че само 32 ракети са ударили Израел а като чета статиите и ги сумирам излизат много повече. Или те разрушенията са от "отломките".

    17:14 22.03.2026

  • 24 Сталин

    11 2 Отговор
    То по добре ела да прибереш майка си че цял е при мене

    17:15 22.03.2026

  • 25 Чичи

    22 2 Отговор
    Е как може? Само 92% били прихванали?
    Трябва като украинците по 102% !!!
    Тия явно не знаят как става тая работа.

    Само не знам дали няма грешка е цифрите и двойката да е преди девятката в случая (29😆).

    Нещо за дроновете да каже мистър Моше?😆
    И тях го хващат - я ги хване някой военен завод,я летище,я централа ...

    И откъде 400 ракети, Тръпм съобщи,че всичко е мармалад в Иран,а бяха изстреляли най-много 20-30 преди тази съобщена първа победа на Фащ...🤔

    17:15 22.03.2026

  • 26 Зевзек

    10 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хеми значи бензин":

    "Дано дойдат повече арабини да те ши бат"

    За това ли нашите козячета посрещаха с цветя "инджинерите" от Африка когато Меркел ги покани.

    17:17 22.03.2026

  • 27 Факт

    28 18 Отговор
    Чaлмите ядат голям пердах от САЩ и Израел.

    Коментиран от #32

    17:18 22.03.2026

  • 28 Факт

    15 16 Отговор
    Прихванати таратанци

    17:18 22.03.2026

  • 29 Карго 200

    11 10 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Иран каза, и Путин каза,че какво им помага на тея неможачи това. Каза ли били,лелеее,браво бе!? На гол тумбак чифте пищови.

    Коментиран от #31, #34

    17:18 22.03.2026

  • 30 Смешник

    14 1 Отговор
    Интересно 92 процента прихванати ракети а толкова много взривове в Израел Изглежда Железния купол е пробит

    17:20 22.03.2026

  • 31 Учуден

    13 3 Отговор

    До коментар #29 от "Карго 200":

    Защо ли тогава тръмпоча реве на всички даже и на Путин да спрял разузнавателната информация - великите можачи господарите ти пък протока е още затворен.

    17:20 22.03.2026

  • 32 Зевзек

    11 20 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    И защо протока затворен тогава

    17:22 22.03.2026

  • 33 Ами всъщност

    13 19 Отговор

    До коментар #16 от "Противно":

    Процентът на прехващане отдавна е паднал под 50......тия 92 процента дето лъжат евреите могат да се достигнат само в мечтите им. В последните дни почти всички ирански ракети влизат директно, повечето дронове също удрят. В момента израел е в руини, ако войната продължи още толкова работата става тотал щета. Иран вероятно ще иска съвсем да занули евреите така че ще стрелят до последния възможен момент, техните съюзници и проксита също няма да спрат огъня. Сега Дончо тръмпанара се чуди как да излезе от войната като победител и докато кравите умуват ще изядат още бой заедно с евреите. Едно е сигурно, след края на тази война Иран най накрая ще бъде оставен на мира .

    Коментиран от #40

    17:22 22.03.2026

  • 34 Запознат

    13 2 Отговор

    До коментар #29 от "Карго 200":

    "Каза ли били"

    Ами персите казаха че ще затворят протока и той е затворен пък краварите казаха че са победили ама иранските ракети продължават да валят - на кого да вярвам.

    17:24 22.03.2026

  • 35 бяха ранени стотици души и

    12 1 Отговор
    без убити

    много издръжливи тез иврити

    17:25 22.03.2026

  • 36 Не е зле Иран да удари и по

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    твоята тиква
    смешко цъкалков

    Коментиран от #39

    17:25 22.03.2026

  • 37 Мнение

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Поглед":

    Много хубаво пишеш. А вярваш ли си?
    Историята показва, че докато не се стигне до кървавия епилог, спиране няма. Казвам го със съжаление, но истината винаги е горчива.

    17:26 22.03.2026

  • 38 нннн

    11 1 Отговор
    Ако не беше нападнат, Иран нямаше да изстреля нито една ракета.
    ,,Каквото повикало, такова се обадили."

    17:26 22.03.2026

  • 39 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Не е зле Иран да удари и по":

    Ми и аз тва казвам бе црвул ☝️😄

    Коментиран от #41

    17:27 22.03.2026

  • 40 Военен

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Ами всъщност":

    92% свалени евреите нямат даже и при дроновете Шахед а да не говорим за хиперзвуковите ракети или пък тези с касетъчни бойни глави - или те ако гръмне тяхното ПВО го водят за попадение.

    17:28 22.03.2026

  • 41 Санитаря от Карлуково

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Владимир Путин, президент":

    Хайде време е за вечеря пък после пак ще казваш.

    17:29 22.03.2026

  • 42 На светлинни години

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    си от истината.

    Коментиран от #43

    17:31 22.03.2026

  • 43 Учуден

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "На светлинни години":

    И каква е "истината" от посолството - Техеран за три дейс.

    17:33 22.03.2026

  • 44 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 4 Отговор
    Сигурно ли е че младите българки комунистки толкова много искат да ме сготвят и изядат цял и гол изпечен мръвка по мръвка затворен и упоен в топлата фурна сгънат на две като пиле ,само при появата ми тук или на публични места започват да ми слагат червени минуси за смърт защото ги дразня много външно и съм сладък и вкусен много дори започват да им текат лигите,но младите българки комунистки искат да ме разрежат и изядат цял буквално защото съм от онези различните джендъри Обамовите

    Коментиран от #45

    17:34 22.03.2026

  • 45 Санитаря от Карлуково

    1 0 Отговор

    До коментар #44 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ти онзи който е в една стая с Путин ли си.

    Коментиран от #50

    17:35 22.03.2026

  • 46 Баба Яга

    4 1 Отговор
    Кога някоя управленческа подлога на ционистите у нас ще коментира, защо 8 милиарда човека на земята мразят еврейското племе и тяхната сатанинска ционистка глава?

    17:36 22.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Жалка работа

    0 2 Отговор
    И какво разбра Иран? Случи ли се нещо ужасно с Израел? Не. Докато самият Иран вече се е върнал в 1950 г. Ще са необходими десетилетия, за да достигне нивото на бедност, на което беше.

    Коментиран от #52, #54

    17:38 22.03.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Санитаря от Карлуково":

    Не аз съм от онези различните

    17:44 22.03.2026

  • 51 Шизъл Скорсизъл

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Нема се плаишиш .Има една служба която ще те намери.Където и да си

    17:49 22.03.2026

  • 52 Владимир Путин, президент

    1 2 Отговор

    До коментар #48 от "Жалка работа":

    "...ще са необходими десегилетия Иран да се върне на сегашното си ниво на бедност...."

    Рассия ще памага с рупли ☝️
    Иранския и руски народи наистина са братски и споделят една съдба !!! Да бъдат мачкани, унижавани и държани в мизерия от управниците си.

    Коментиран от #57, #59

    17:49 22.03.2026

  • 53 Тошко

    1 0 Отговор
    400000, трябва! И то атомни!

    17:52 22.03.2026

  • 54 Учуден

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Жалка работа":

    Случи ли се нещо ужасно с Израел? Не.

    Ами разрушенията и убитите в Израел те не са нищо ужасно нали? И много бързаш - войната не е свършила.

    17:53 22.03.2026

  • 55 Мишел

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Украина талантливая и рабатливая":

    Фантазираш.Никой няма да посмее да нападне Северна Корея, защото ще получи ядрени отговори. И то не само от Северна Корея, но и от съседите й Китай и Русия

    17:53 22.03.2026

  • 56 Баш Хайдутин и действащ комунист

    3 0 Отговор
    Факти .бг почнахте сами да си говорите ! Стари истъркани писания ,кори пасти от чужди медии .

    17:54 22.03.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Уха

    2 0 Отговор
    Как може да публикувате такива фалшиви новини. Моше е свалил 99.99 процента. Само някакви метеорити се появиха.

    Коментиран от #61

    17:57 22.03.2026

  • 59 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "Владимир Путин, президент":

    "Да бъдат мачкани, унижавани и държани в мизерия от управниците си"

    Що бе най-бедната държава в света е Доминиканската република пък техните управници са първи приятели на господарите ти.

    Коментиран от #62

    17:58 22.03.2026

  • 60 си дзън

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Скрили са ракетите иранците. И сега останалите живи не могат да ги намерят бе.
    Само командирите знаели местата, ама ги избиха...

    Коментиран от #63

    18:00 22.03.2026

  • 61 Зевзек

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Уха":

    Те пак като не са като укрите да свалят 120% ама пък пак като тях "отломките" от ракетите на иранците направо ги попиляха. Ама виж като за нашите неумни козячета пропагандата бива.

    18:02 22.03.2026

  • 62 си дзън

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Учуден":

    Изкарах супер почивка в Доминикана в супер-хотел. Няма нужда да излизаш навън от курорта.

    Коментиран от #64

    18:02 22.03.2026

  • 63 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "си дзън":

    Пък това което пада над Израел са метеори нали, самолетите се блъскат във въздуха и на самолетоносача пералното се е запалило - от къде ви копат такива обратното на остри.

    18:04 22.03.2026

  • 64 Учуден

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "си дзън":

    "Няма нужда да излизаш навън от курорта"

    И какво печелят местните от това - хотелите са на краварите. Какво печели България от това че шепа продажници са се навели на господарите си и продават държавата ни.

    18:07 22.03.2026

  • 65 АУДИ

    0 0 Отговор
    Статията си противоречи 92 % от 400 е 32 ракети а те твърдят че само 4 са изпуснали?? Логика няма!!! Демек това е фейк статия и трябва да се премахне

    18:08 22.03.2026