Иран е изстрелял 400 балистични ракети по Израел

Иран е изстрелял повече от 400 балистични ракети по Израел от началото на израелско-американската военна операция срещу Ислямската република, 92% от които са били прехванати, заяви говорителят на Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) подполковник Надав Шошани, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

"От 28 февруари Иран изстреля повече от 400 балистични ракети срещу Израел. Постигнахме отлични резултати при тяхното прехващане, като приблизително 92% от изстреляните ракети са били прехванати спрямо четири преки попадения по обекти в Израел", подчерта Шошани.

"Балистичните ракети, които видяхме вчера, не са по-различни от тези, които вече сме прехващали преди и ще продължим да прехващаме в бъдеще", допълни говорителят на ЦАХАЛ.

Две ирански ракети засегнаха снощи градовете Димона и Арад в Южен Израел, като при ударите бяха ранени стотици души и бяха нанесени тежки материални щети.

Двете ракети не са могли да бъдат прехванати и са ударили пряко двата града, като са нанесли значителни поражения в жилищни райони. В Димона се намира стратегически център за ядрени изследвания на около пет километра от мястото на прякото попадение.

Ударите по израелския град Димона са били в отговор на атаката срещу иранския ядрен обект в Натанз, обяви иранската държавна телевизия.

Според израелски журналисти, специализирани в областта на военното дело "неуспехът да се прехванат двете ирански балистични ракети, които поразиха Димона и Арад, се дължи на различни обстоятелства, които не са взаимосвързани".

"Двата неуспешни опита за прехващане на ракетите, които са ударили един и същи район с разлика от два часа са просто съвпадение", съобщи израелският вестник "Таймс ъф Израел", който се позова на брифинг на израелските военновъздушни сили.