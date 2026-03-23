Тръмп каза, че Иран „отчаяно“ иска да сключи сделка

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "отчаяно" проявява желание за сключване на споразумение и такова може да бъде постигнато "в рамките на пет дни или по-малко", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В интервю за "Фокс бизнес нетуърк" той добави, че последният кръг от преговори между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и техните ирански колеги се е състоял вчера вечерта.

Иран отрече днес твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната в Близкия изток, предаде ДПА.

Техеран няма контакт с Тръмп, дори и чрез посредници, съобщиха иранските държавни агенции Фарс и Тасним, които са близки до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде БТА.

Само минути преди тази информация Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че отлага военните удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни след "продуктивни разговори" с Иран, отбеляза ДПА, допълвайки, че така американският държавен глава е удължил срока на предишния си ултиматум.

Тръмп заплаши в събота, че ще атакува ирански електроцентрали, ако в срок от 48 часа не бъде свалена иранската блокада на Ормузкия проток.

В отговор на това изявление Техеран заплаши, че ще затвори напълно протока, и заяви, че ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив, поддържащи отношения със САЩ, ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.

"САЩ и Иран имаха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно окончателно и цялостно решение за нашите военни действия в Близкия изток", написа Тръмп в "Трут соушъл" днес.

Иранската новинарска агенция Фарс цитира анонимен източник от държавното ръководство на Иран, който казва, че Тръмп е отстъпил, след като Техеран е заплашил да атакува всички електроцентрали в Западна Азия.

Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".

Президентът Доналд Тръмп с осезаема промяна в тона удължи крайния срок, даден на Иран за отваряне на Ормузкия проток, като обяви, че САЩ ще отложат евентуални удари по ирански електроцентрали с пет дни, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Той направи съобщението си в социалната си мрежа "Трут Соушъл" броени часове преди изтичането на първоначалния срок по-късно днес.

Пишейки с главни букви, Тръмп заяви, че САЩ и Иран са провели "много добри и продуктивни разговори", които могат да доведат до "пълно и окончателно разрешаване" на конфликта. По думите му преговорите ще продължат през цялата седмица.

Американският президент не разкри подробности за проведените контакти. Иран не потвърди незабавно за разговорите, но външният министър Абас Арагчи съобщи, че е разговарял по телефона с турския си колега Хакан Фидан. Турция и преди е посредничила между Техеран и Вашингтон, отбелязва АП.

Тръмп подчерта, че отлагането на евентуалните удари е "обвързано с успеха на текущите срещи и дискусии".

Изявлението, което бе публикувано малко преди отварянето на Нюйоркската фондова борса, доведе до незабавен и рязък спад на цените на петрола, посочва АП.