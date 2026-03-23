Тръмп каза, че Иран „отчаяно“ иска да сключи сделка

23 Март, 2026 15:41 3 982 127

Иран отрече твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "отчаяно" проявява желание за сключване на споразумение и такова може да бъде постигнато "в рамките на пет дни или по-малко", предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В интервю за "Фокс бизнес нетуърк" той добави, че последният кръг от преговори между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и техните ирански колеги се е състоял вчера вечерта.

Иран отрече днес твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната в Близкия изток, предаде ДПА.

Техеран няма контакт с Тръмп, дори и чрез посредници, съобщиха иранските държавни агенции Фарс и Тасним, които са близки до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде БТА.

Само минути преди тази информация Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че отлага военните удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни след "продуктивни разговори" с Иран, отбеляза ДПА, допълвайки, че така американският държавен глава е удължил срока на предишния си ултиматум.

Тръмп заплаши в събота, че ще атакува ирански електроцентрали, ако в срок от 48 часа не бъде свалена иранската блокада на Ормузкия проток.

В отговор на това изявление Техеран заплаши, че ще затвори напълно протока, и заяви, че ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив, поддържащи отношения със САЩ, ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.

"САЩ и Иран имаха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно окончателно и цялостно решение за нашите военни действия в Близкия изток", написа Тръмп в "Трут соушъл" днес.

Иранската новинарска агенция Фарс цитира анонимен източник от държавното ръководство на Иран, който казва, че Тръмп е отстъпил, след като Техеран е заплашил да атакува всички електроцентрали в Западна Азия.

Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".

Президентът Доналд Тръмп с осезаема промяна в тона удължи крайния срок, даден на Иран за отваряне на Ормузкия проток, като обяви, че САЩ ще отложат евентуални удари по ирански електроцентрали с пет дни, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.

Той направи съобщението си в социалната си мрежа "Трут Соушъл" броени часове преди изтичането на първоначалния срок по-късно днес.

Пишейки с главни букви, Тръмп заяви, че САЩ и Иран са провели "много добри и продуктивни разговори", които могат да доведат до "пълно и окончателно разрешаване" на конфликта. По думите му преговорите ще продължат през цялата седмица.

Американският президент не разкри подробности за проведените контакти. Иран не потвърди незабавно за разговорите, но външният министър Абас Арагчи съобщи, че е разговарял по телефона с турския си колега Хакан Фидан. Турция и преди е посредничила между Техеран и Вашингтон, отбелязва АП.

Тръмп подчерта, че отлагането на евентуалните удари е "обвързано с успеха на текущите срещи и дискусии".

Изявлението, което бе публикувано малко преди отварянето на Нюйоркската фондова борса, доведе до незабавен и рязък спад на цените на петрола, посочва АП.


  • 1 Без майтап

    134 4 Отговор
    Тръмп отчаяно иска зделка.

    15:42 23.03.2026

  • 2 Боруна Лом

    88 4 Отговор
    ДА НЯМА ВЯРА НА ОБОРА!

    15:42 23.03.2026

  • 3 Умирам от смях

    111 3 Отговор
    Май ракетите в Димона и тези по острова нещо притесниха шефа на Дони? Отчаяни изглеждат американците и жидовете.

    Коментиран от #11, #16

    15:43 23.03.2026

  • 4 Пич

    92 3 Отговор
    - Тръмпее, безплатен съвет !!! Като побегнеш, крещи -Veni, vidi, vici.......

    Коментиран от #31, #49

    15:43 23.03.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    97 3 Отговор
    Лъже повече от Дрътия Асан от долната махала🤔❗

    15:44 23.03.2026

  • 6 Хахаха

    95 1 Отговор
    Ненормалника вчера каза, че два пъти е предложил на Иран и два пъти да му отказали. Вяра му нямали, защото точно по време на преговорите, САЩ под въздействието на Израел са ги нападнали.

    15:45 23.03.2026

  • 7 Бъдеще

    99 2 Отговор
    Иран не е Венецуела, и бай Дончо все повече разбира това по трудния начин... Сега ще му е много трудно да се откачи от хорото...

    15:46 23.03.2026

  • 8 Дякон Унуфрий Араллампиев

    73 6 Отговор
    Иран трябва да продължи войната Страх е сковал противника

    15:46 23.03.2026

  • 9 Шмаркенска работа

    82 2 Отговор
    Тоя нарцис вчера говореше обратно. Че Иран са му отказали, а той им предложил няколко пъти.

    15:46 23.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    75 2 Отговор

    До коментар #3 от "Умирам от смях":

    Тя Димона беше най- охранявана, ама и там гевгир се оказа🤔❗

    15:46 23.03.2026

  • 12 тотална

    76 2 Отговор
    щета е този Тръмп! Колкото по-скоро светът се отърве от него, толкова по-добре за всички нормални хора.

    15:47 23.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хи хи

    67 2 Отговор
    А вий знайте ли, че Дони ще приключи войната в Украйна за 24 часа ??!!

    15:48 23.03.2026

  • 15 Българин

    71 2 Отговор
    Лъже. Тръмп дава задна заради натиск от пазарите и заради цената на петрола.

    15:49 23.03.2026

  • 16 Дякон Унуфрий Араллампиев

    47 3 Отговор

    До коментар #3 от "Умирам от смях":

    Не само това Иран намекна че има тристепенна ракета на твърдо гориво Територията му е точно на най благоприятното място за изстрелване на спътници Ракетите по атола са ударили с перфектна точност

    15:51 23.03.2026

  • 17 Тръмпата

    62 2 Отговор
    Нема карти нема и ракети а ивреите хубаво го нагодиха

    15:51 23.03.2026

  • 18 ХА! ХА! ХА!!!

    47 1 Отговор
    Понякога и президентите имат право на приятни сънища, които да компенсират гадното им ежедневие!!!

    15:52 23.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пламен

    51 4 Отговор
    Тоя вече мирише на кафяво .

    15:53 23.03.2026

  • 21 ПЕРСИЯ НЕПОБЕДИМА

    55 2 Отговор
    Тръмп с тези изказвания си мисли че някой му вярва 🤣

    15:54 23.03.2026

  • 22 световен шампион

    59 2 Отговор
    по промяна на мнението ежедневно е нашият вожд на ГЕРБ
    бай Дончо има още много хляб да изяде докато го настигне

    15:54 23.03.2026

  • 23 Гошу

    45 1 Отговор
    На рижавото май му обтегнаха сфинктера...

    15:54 23.03.2026

  • 24 Дръта чанта

    44 2 Отговор
    Този път ще идете персийски бахур

    15:54 23.03.2026

  • 25 китайски балон

    50 2 Отговор
    БайДончо отчаяно блъфира😉

    15:54 23.03.2026

  • 26 Иран

    47 1 Отговор
    А ние не знаехме че искаме да отчаяно да сключим сделка с оранжевия Шломо клоун

    15:55 23.03.2026

  • 27 Иван

    48 3 Отговор
    Проститутка на сатанинския нацистки хазарски коварен Израел.......чакаме следващата му моше лъжа.

    15:55 23.03.2026

  • 28 Само , че

    50 1 Отговор
    Иран не знае за това !

    15:56 23.03.2026

  • 29 Сатана Z

    48 1 Отговор
    Бай Дончо е толкова прозаичен в изказванията си.Днес отварят фондовите борси и той пуска сигнали ,с които манипулира пазара.Този тип не мисли никога за политика ,а за собствена изгода.Правил го е преди,в момента го прави и за в бъдеще пак ще го направи.

    15:57 23.03.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Сталин

    35 2 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    По скоро Veni,vidi и бегам бате

    15:59 23.03.2026

  • 32 Бензъл

    31 2 Отговор
    Дони нема да изкараш и годината.Повярвай

    16:01 23.03.2026

  • 33 Питам

    34 2 Отговор
    Бай Дончо, ти сън ли си или те има, огън ли си или дим, защото в идиотръмпизма си НЕПОВТОРИМ!

    16:02 23.03.2026

  • 34 БББ

    31 3 Отговор
    Нямали кой да го гръмне тоя смешник

    16:03 23.03.2026

  • 35 В превод:

    43 6 Отговор
    "САЩ искат отчаяно да сключат сделка!" Самоленосачи няма, 30 американски бази са изравнени със земята, Израел е в риуни,. Ракетите на еврейте свършиха, а персите още не са почнали със свръхзвуковите си ракети!!!

    Коментиран от #45

    16:03 23.03.2026

  • 36 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД

    3 20 Отговор
    Отлагам бомбенето на енергийни централи...другото.... под ножа

    Коментиран от #41

    16:04 23.03.2026

  • 37 Ха ха

    7 20 Отговор
    Бой Дончо като видя милион при Кабзон от Путлеровата АбАсрация даде заден ход защото го чакаше същото и на следващите избори Демократите печелят.
    На Пуся му е ОК няма опозиция, демократи всички в Сибир ,психушка и още крепостни за болните му амбиции.

    16:05 23.03.2026

  • 38 Георги

    30 1 Отговор
    а Иран знае ли?

    16:05 23.03.2026

  • 39 д-р Гълъбова

    30 2 Отговор
    И аз отчаяно искам да сключа сделка с Тръмп за да започна лечението колкото се може по-скоро.

    16:06 23.03.2026

  • 40 Факти

    23 1 Отговор
    Тръмп каза, че Иран „отчаяно“ иска да сключи сделка според него

    16:06 23.03.2026

  • 41 Бледа

    21 2 Отговор

    До коментар #36 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":

    Това не е БЯЛ вожд а е само БЛЕД

    16:06 23.03.2026

  • 42 идиоти вън

    25 1 Отговор
    А има ли някой, който да му вярва още?!?

    16:07 23.03.2026

  • 43 Мишел

    31 2 Отговор
    Празноглав самохвалко.
    С обявяването на война на Иран, Тръмп се набута в ситуация, от която може да излезе само със загуба.
    Само че Иран не иска да преговаря с агресорите.

    16:07 23.03.2026

  • 44 Ами..

    21 1 Отговор
    Всъщност в точно обратното....

    Тръмп никогс не е ксзал истината докато е президент.

    16:09 23.03.2026

  • 45 Лош преводач

    8 32 Отговор

    До коментар #35 от "В превод:":

    Израел си е цял имам познати, базите на америте си стоят в Иран разрушенията са огромни.
    Нещо бъркаш копейка бомбата в последно време Проссия.
    Другото е тролене и копейска пропаганда

    16:09 23.03.2026

  • 46 Ами..

    20 2 Отговор
    Всъщност в точно обратното....

    Тръмп никогс не е ксзал истината докато е президент.

    16:09 23.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Олга

    26 1 Отговор
    Този одивял козел пак лъже. Той е много зле. Древната мъдрост: Господ, ако иска да погуби някой, тогава лишава го от разума.

    Коментиран от #52

    16:11 23.03.2026

  • 49 Чип

    21 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    - Тръмпее, безплатен съвет !!! Като побегнеш, крещи -.....
    ....Дойдох...Видях...и се... Osr@h...!

    16:12 23.03.2026

  • 50 Търновец

    21 1 Отговор
    Ясно е че Бай Дончо изчаква може би десант на морски пехотинци а може и няколко бивши съюзници да са го посъветвали да намали бойните действия. Държави като Япония Южна Корея Тайван Китай, ЕС, Канада Британия имат поне 10000 милиарда долара валутни резерви и много дългови книжа от САЩ и ако за два дни ги пуснат на пазара доларът ще се срути.

    16:14 23.03.2026

  • 51 Хайо

    20 1 Отговор
    И аз говорих днес с Путин ,ама той не знае .Обеща ми ,че вече е спрял войната ,ама Зеленски е разделил армията си и се бият един друг за да изглежда ,че Русия ги унищожава .Този човек Тръмп , нормален ли е ?

    Коментиран от #54

    16:14 23.03.2026

  • 52 Стигам до извода!

    24 1 Отговор

    До коментар #48 от "Олга":

    Колко ли зле трябва да е американската нация,че да търпи и си има за Водач-Президент,такава 6@нтава Куха Лейка...?!?!

    Коментиран от #81, #110

    16:14 23.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хайо ли си ...,Ху...о ли си...?!

    1 9 Отговор

    До коментар #51 от "Хайо":

    Но,намали филмите,моля...!

    Коментиран от #55

    16:17 23.03.2026

  • 55 смотльо,

    11 1 Отговор

    До коментар #54 от "Хайо ли си ...,Ху...о ли си...?!":

    Човека иронизира ,Тръмп .Че ти нямаш никой горе ,е твой проблем .

    16:18 23.03.2026

  • 56 Ивелин Михайлов

    6 1 Отговор
    Само дето е обратното

    16:20 23.03.2026

  • 57 Анонимко

    7 2 Отговор
    Последното изречение казва за какво е всичкото това театри.

    16:22 23.03.2026

  • 58 Така де

    8 0 Отговор
    Обаче Биби продължава с бомбите. Той си има негов план.

    16:24 23.03.2026

  • 59 Ционистите ако му вземат мерките и

    13 0 Отговор
    Може скоро да освободят света от него , но по трудния начин , обаче пак ще е по добре отколкото цял живот да го чакаме да умре.

    16:25 23.03.2026

  • 60 Ачо

    10 0 Отговор
    Този тъп говедар не спря да лъже,бе!

    16:27 23.03.2026

  • 61 Трол

    10 0 Отговор
    Ха ха ха този идиот палячо си вярва

    16:27 23.03.2026

  • 62 Мухахаха

    9 0 Отговор
    Май е точно обратното

    16:28 23.03.2026

  • 63 Силиций

    15 0 Отговор
    Перчема отчаяно иска да сключи сделка,а не Иран.
    Този човек не се научи,че управлението на държава и воденето на международна политика не е като да изнудваш по-бедния да купиш или направо отнемеш имота му. Не разбра ,че да фалираш в бизнес и да загубиш война са коренно различни неща с коренно различни цени.
    Помисли,че като извъртя една СВО тип "Холивуд" във Венецуела може да продължи сериала?!

    16:29 23.03.2026

  • 64 Пич

    12 0 Отговор
    Нямаш карти, бягай в украйна

    Коментиран от #69

    16:29 23.03.2026

  • 65 Ян Бибиян :

    9 0 Отговор
    Ще дадем фира ако трамп спира ефира.

    16:30 23.03.2026

  • 66 хихи

    10 0 Отговор
    Чичо Дончо отчаяно се нуждае от рога. Тези Иран ми ги счупи...

    16:30 23.03.2026

  • 67 Глупавите иранци можеха да правят

    1 15 Отговор
    ТЕЦове и с тока от ТЕЦ да правеха ракети с конвенционални бойни глави
    ама зор за ядрени бойни глави

    Коментиран от #72

    16:32 23.03.2026

  • 68 ЦИРК

    10 2 Отговор
    Глуповата статия...

    Всъщност не Тръмп свали цената на петрола, а два други фактора. Първо днес САЩ дадоха разрешение за премахването на санкциите върху 140 милиона барела ирански петрол вече натоварен на кораби намиращи се в открито море. Второ днес бяха влети в системата първите обеми (45 милиона барела) от стратегическите резерви (договорката от миналата седмица).

    А ходът на Тръмп просто е много добър ПР и моментът е добре подбран. Той извлича много дивиденти и се опитва да постигне доста широк спектър от неща с това съобщение в социалните мрежи. Но като цяло войната в близкия изток ескалира, външно в случая са прави, всеки който иска да живее, трябва да избягва и да се махне на момента от региона там. Не мисля че дори 5 дни (както говори Тръмп) време ще има преди да стане голяма ескалация.

    16:33 23.03.2026

  • 69 Руския цар

    8 1 Отговор

    До коментар #64 от "Пич":

    Картите са в него , така се получает.
    Трампи само трампи. Нищо насреща.

    16:33 23.03.2026

  • 70 Целият свят

    13 0 Отговор
    „отчаяно“ иска да сключи сделка да ви го набуха от зади. На САЩ и на бясното му куче Израел

    16:33 23.03.2026

  • 71 Бойкот на О.Л.Хлъц

    9 0 Отговор
    Мисля, че Рижото ПСЕ още по-отчаяно иска сделка...

    16:33 23.03.2026

  • 72 Иран не да глупави

    10 0 Отговор

    До коментар #67 от "Глупавите иранци можеха да правят":

    Те не са араби първото което е.

    16:34 23.03.2026

  • 73 Тръмпунгела лъже

    8 0 Отговор
    А Иран отрече.... Нормално нали?

    16:35 23.03.2026

  • 74 Картите са в Руския цар

    10 1 Отговор
    Такъв е израза.

    Коментиран от #91

    16:35 23.03.2026

  • 75 Пирогов

    9 0 Отговор
    Идиот Иран не иска сделка!

    16:36 23.03.2026

  • 76 Механик

    10 0 Отговор
    Направо ме е гнус да ви чета и се чудя защо изобщо го правя. Вероятно по навик.
    Цялата статия съдържа следното "Тръмп каза, че има добри резултати от преговорите", Иран каза, "такива преговори изобщо не са с е състояли". "Тръмп написа в трусошиал, а Ирак го опровергаха"
    Ето тия две изречения се повтарят едно след друго най-малко 5 пъти. И това е цялата статия.
    На буква ли ви плащат бе?

    16:36 23.03.2026

  • 77 Софиянец

    7 0 Отговор
    😂 луд умора няма

    16:36 23.03.2026

  • 78 Идвайте мили израелци

    5 0 Отговор
    На Слънчев бряг и Сарафово ! Ама хич не се плаушете че няма никога в Израел да се върнете повече

    16:37 23.03.2026

  • 79 хихи

    7 0 Отговор
    Tоя е бетер Байдън. Пълен клoyн.

    Коментиран от #88

    16:37 23.03.2026

  • 80 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор
    Бай Дончо я оплеска.

    Коментиран от #89

    16:39 23.03.2026

  • 81 ЦИРК

    6 0 Отговор

    До коментар #52 от "Стигам до извода!":

    Точно толкова зле колкото да изтърпи цял мандат склерозирал старец с очеизвадни деменциални и здравословни проблеми.

    Всъщност какво ви кара да мислите че в САЩ някога нещо е зависело от народа им ? Кое ви кара въобще да мислите че в САЩ има демокрация ? Там им предлагат два избора винаги ("деморкат" - "републиканец"), това не е България със 100 партии и всеки да гласува за който си иска. В САЩ обикновенно гласуваш за едни и същи винаги, ама опаковката е различна поне на пръв поглед да не изглежда като политическа диктатура (Нещо подобно се мъчат да правят и при нас с патериците на Борисов - ПП, ИТН, БСПОЛ, ДПС и всички онези други през последните 17 години, дето влизаха в коалиция с ГЕРБ).

    16:39 23.03.2026

  • 82 Феникс

    6 0 Отговор
    Иранците знаят че със дявола сделка не може да бъде сключена! Ако войната и смърта са сделка, то е настъпил момента за заличавае на поредната човешка цивилизация!

    16:39 23.03.2026

  • 83 Факт

    8 1 Отговор
    На Иран му писна да удря самолетоносачи, да сваля Ф35-ици и да бомби амерски бази, и сега отчаяно търси сделка, че му омръзна да ви шамари.

    16:40 23.03.2026

  • 84 Цената на Петрола

    1 2 Отговор
    Падна със 12 Долара барела .

    Коментиран от #90

    16:42 23.03.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тц тц тц

    5 0 Отговор
    Тоя е по-голям клоун дори от зеления. Или е болест, не знам.

    16:43 23.03.2026

  • 87 Невероятно е как

    8 0 Отговор
    Дори живеещите в САЩ българи все по рядко почнаха да се обаждат от срам и позор в България. Никой не иска да бъде псуван заради рижавият шиииибек. Прави ли ви впечатление хора ?

    Коментиран от #104, #111

    16:43 23.03.2026

  • 88 Ами нали

    1 3 Отговор

    До коментар #79 от "хихи":

    Всички ВИКАХТе

    ТРЪМП НАШ

    И искахте Байдън да си ходи .

    Нали Рижавия щеше да

    Поднесе Украйна на Тепсия на ПУЧЯ ВЪШКИН?

    Коментиран от #96, #100

    16:43 23.03.2026

  • 89 Как е Данко хотелиера ?

    1 1 Отговор

    До коментар #80 от "Данко Харсъзина":

    Минираш ли мазето за постещането?

    16:44 23.03.2026

  • 90 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "Цената на Петрола":

    Но не и на колонките.

    16:44 23.03.2026

  • 91 1489 Дня

    1 4 Отговор

    До коментар #74 от "Картите са в Руския цар":

    Все карти раздават в Кочината .

    16:45 23.03.2026

  • 92 Горски

    4 0 Отговор
    Лъже. Не му вярвайте... Оранжевия откачалник да обявява някаква фиктивна огромна победа на САЩ и да спира тази излишна война, която може да докара целия свят в каменната епоха. След това Джей Ди Ванс и половината от кабинета на САЩ да се съберат и да решат незабавно отрстраняване на Тръмп от власт като го засилят в американското Карлуково! Тоя агресор си призна поражението от Иран...или пак се опитва да блъфира? И това ми било президент на вече бившето величие САЩ. Както го е подкарал ще докара страната си до предверието на икономически крах и гражданска война. По време на преговорите в Швейцария САЩ и евреите нападнаха Иран.Сега отново мислят някоя измама ... Пуделът на Нетаняху е подъл, но сега Оранжевия Епщайн е отчаян! Изчерпа всички възможни лъжи и манипулации и го обърна на молба! Дали обаче Иран ще са благосклонни към евреите? Тези държави нямат военната сила на Иран, нямат войски, разчитаха на САЩ да ги пази, затова му бяха послушни като кученца, захранваха го с петрол, купуваха за трилиони стоки и оръжия от Америка. Днес виждат, че Големия брат и покровител не може да ги защити, силата му не е онази, с която се е хвалил. Интересният въпрос за мен сега е, каква ще е позицията на съюзника Израел? За него отнася ли се отлагането с 5 дни?

    16:45 23.03.2026

  • 93 Смешник

    4 0 Отговор
    Картите на Тръмп както обича да се изразява стават все по слаби Няма кодове вече

    16:45 23.03.2026

  • 94 Тавариши и Таварашутки

    1 5 Отговор
    А ГДЕ ИНТЕРНЕТ?

    БЛАТНИЯ РОБ ЗАЩО РЕВЕ ?

    16:45 23.03.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #88 от "Ами нали":

    Той точно това направи. Спиш ли?

    16:46 23.03.2026

  • 97 ои8уйхътгрф

    3 1 Отговор
    Саму дъ питъм, за идин преател:

    Какво е мнението на Рижко относно последните случки от деня като:

    - ударено летище при арабите и ликвидирани 17 краваря, още им събират карантията
    - в добавка към компоста има унищожени 7 броя Ф-35 и 12 броя Ф-16

    Коментиран от #99

    16:48 23.03.2026

  • 98 Абе днес гледам в София

    5 1 Отговор
    Пред израелското посолство 4 коли стоят. Що ги пазят така тея нацисти ? Струва ли си усилието? А пък офиса на оная ционистката терористична клетка Шалом даже някакъв синджир са опънали като в зоологическата градина. Хората трябва по уличното платно да вървят

    16:49 23.03.2026

  • 99 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "ои8уйхътгрф":

    Сънуваш ли

    Издуханяк?

    Коментиран от #113

    16:50 23.03.2026

  • 100 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #88 от "Ами нали":

    Дефакто Тръмпето точно това направи. Поднесе украина на Путин.
    В момента поради цените на петрола, Путин получава ДОПЪЛНИТЕЛНО поне 200 милиона $ на ден. Отделно Украина мина не на втора линия, а направо в девета глуха. Нито п о новините с е чува, нито жеЛаещите се събират. А за оръжие и пари да и дават, вече изобщо никой н е говори. Даже и не обещават.
    За Окраина вече нищо няма. нищо не остана. Зеления опита да се мазни на тръмпоча, уж да му праща военни съветници да го пазят от дронове, но тръмпоча директно го отряза.
    Така, че Тръм НАШ, мой човек. А не ваш. За вас "шиш с масло"- както се изразяват руснаците.

    16:51 23.03.2026

  • 101 Ами

    2 2 Отговор
    В поста си Тръмп пише, че е разпоредил на министъра на отбраната!
    Само да напомня, че "Министерството на отбраната" на САЩ,
    бе приименувано в "Министерството на войната".
    По-интересното в случая е, че слуховете че Хагсет е изритан
    от сградата на Пентагона може и да се окажат верни :)

    16:52 23.03.2026

  • 102 хех

    1 1 Отговор
    Същият като Путин. Като изядат още малко бой и двамата, собствените им народи ще им светят маслото.

    16:52 23.03.2026

  • 103 Евреина КАБЗОН

    1 1 Отговор
    Пролетната Офанзива

    На БЛАТНАТА ОРДА започна ли ?

    Или трябва АРМИЯ КАБЗОНА

    Да почне да я провежда ?

    16:53 23.03.2026

  • 104 Аз имам едни познати

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Невероятно е как":

    Дето републиканци нещо се бараха в Мериленд, сега нещо съвсем ги няма завалиите. Ама верно си прав като се замисля. хахахаха

    16:53 23.03.2026

  • 105 стоян георгиев

    0 2 Отговор
    Избора на бг русофилите.бизнесмена дето му били откраднали изборите...като русофил ти каже добър ден виж къде е слънцето!

    16:53 23.03.2026

  • 106 Лудия блъфира от безизходица

    5 0 Отговор
    Много загуби причини тази война и като сложим 100 трилиона дългове и още 1 милиард война на ден и за сащ става невъзможно да я води повече таз война и тези 200 милиарда дето конгреса му отказа за продължаване на войната дойдоха нанагорно

    16:54 23.03.2026

  • 107 Великия Тръмп

    1 3 Отговор
    Тръмп с една пръд.ня сваля цените на петрола. Това е президентът на най-мощната, влиятелна и демократична държава в света. Копейките газ пикаят.

    Коментиран от #114, #121

    16:55 23.03.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Глупавите иранци с толкова петрол

    1 1 Отговор
    И толкова голяма държава трябваше да са 150-200 милиона иранЧета и да правят конвенционални ракети с ток от ТЕЦ и да летят по цял свят както турците

    16:58 23.03.2026

  • 110 И точно колкото нас

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Стигам до извода!":

    И за управляващите ни от ЕС
    И за тукашните ни "избранници" или изедници бе ....

    16:58 23.03.2026

  • 111 Има и голям скандал сега впрочем

    3 0 Отговор

    До коментар #87 от "Невероятно е как":

    В САЩ дето голф игрището на Тръмп в Мериленд е наемало събирачки на топки миналото лято 13 годишни девойки и са им искали снимки в цял размер и цвят на очи и коса по рождение... направо е шокиращо

    16:58 23.03.2026

  • 112 Шегобиец

    4 0 Отговор
    Ма Тръмп си говорел със сина на шахиншаха. Ама в Иран не знаели, че си имат нов шахиншах :)

    16:58 23.03.2026

  • 113 ои8уйхътгрф

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Хахахаха":

    Ако арабите дето събират карантията и бутат самолетите към контейнерите за боклук лъжат и качват някакви фалшиви клипове с преките попадения, кървищата и т.н. значи да, сънувам...
    Само дето и данните за бройката компост (с имена, чинове и длъжности), и данните за ударените хвърчила (с борт-номерата), и това, че клиповете са 100% истински Е ПОТВЪРДЕНО от едни интересни хорица работещи за няква дребна фирмичка с има "цру"...

    16:59 23.03.2026

  • 114 Великия Тръмп

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Великия Тръмп":

    Си самозапали пръд.нята

    17:00 23.03.2026

  • 115 И кво са те излъгали теб

    3 0 Отговор

    До коментар #108 от "Ха ха ха":

    Иран и Русия ? Аре сподели?

    17:00 23.03.2026

  • 116 той

    0 1 Отговор
    Какъ кеф, отрекли били, все едно слушам мисирката милен, знаете ли го.

    17:01 23.03.2026

  • 117 Хаген Дас

    2 0 Отговор
    Този бушон да не мисли че престолонаследника в изгнание представлява Иран и да разговаря с него! Защото този не го броят в страната му, културата им е много по различна от представяната от този самопровъзгласил се за монарх! След удара по училището никой иранец няма да седне да преговаря с Тръмп и Нетаняхо със следващите може.

    17:01 23.03.2026

  • 118 Хохо Бохо

    2 1 Отговор
    Иран отчаяно иска нефта в юани, репарации от епщайн хунтата и изнасяне на кравешки бази от арабия. Краварите гордо ще изпълнят тези отчаяни искания

    17:03 23.03.2026

  • 119 Всеки взривен автобус с израелци

    2 1 Отговор
    на Сарафово ама съм абсолютно сигурен че като национален празник за българите ще бъде. На 100%

    Коментиран от #126, #127

    17:03 23.03.2026

  • 120 Тити на Кака

    0 1 Отговор
    Дами и господа, успокойте тона, ако някоя от страните не направи някаква щуротия вървим към край на войната, след който и трите страни в нея ще обявят пълната си победа над противника.
    После животът продължава. За още малко, до следващата война.

    17:07 23.03.2026

  • 121 Дедо

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Великия Тръмп":

    Трумп с една пръдня сваля такива наведени като тебе, но на вас ви харесва.

    17:08 23.03.2026

  • 122 А дано

    0 1 Отговор
    Се намери един по-точен каубой за да му затвори завинаги тая свита винаги на ,,О" гадна устичка на тоя риж откачалник и отърве Света!

    17:09 23.03.2026

  • 123 Израелците не трябва да бъдат

    1 1 Отговор
    взривявани и да се отървават лесно, трябва да бъдат тровени с бавнодействащи отрови поразяващи черен дроб, бъбреци, мозък... и да са не по скъпи от 10 евроцента дозата. Нещо като екстракт от въча ябълка в чая и кафето и балканската ендемична нефропатия

    17:10 23.03.2026

  • 124 Квадрат 13

    1 1 Отговор
    Дано да не съм прав но ядрената централа на Иран в Бушер е силно застрашена.

    17:13 23.03.2026

  • 125 балканската ендемична нефропатия

    0 0 Отговор
    все още не е изяснено защо и как... но е доказано че смъртоста при евреите със една и съща доза е 75% по голяма от на нормалните хора. Интересното е, че това е може би най великото българско откритие! Балканската ендемична нефропатия и екстракта от вълча ябълка който впрочем струва повече от всеки наркотик и все още е законен за производство в Европа!

    17:16 23.03.2026

  • 126 Да за Чалмари

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Всеки взривен автобус с израелци":

    Като тебе
    Това важи с пълна сила .

    Целувай КУРАнът

    Червен Гейзак.

    17:16 23.03.2026

  • 127 Холмс

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Всеки взривен автобус с израелци":

    Няма страшно, два дена преди конфликта набиха едни израелци на Банско, сега аятоласите ни мислят за приятели!

    17:17 23.03.2026

