Тръмп каза, че Иран „отчаяно“ иска да сключи сделка

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Иран "отчаяно" проявява желание за сключване на споразумение и такова може да бъде постигнато "в рамките на пет дни или по-малко", предаде Ройтерс, съобщи БТА.
В интервю за "Фокс бизнес нетуърк" той добави, че последният кръг от преговори между американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер и техните ирански колеги се е състоял вчера вечерта.
Иран отрече днес твърденията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че двете страни са имали "продуктивни" преговори за край на войната в Близкия изток, предаде ДПА.
Техеран няма контакт с Тръмп, дори и чрез посредници, съобщиха иранските държавни агенции Фарс и Тасним, които са близки до иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), предаде БТА.
Само минути преди тази информация Тръмп обяви в социалната си мрежа "Трут соушъл", че отлага военните удари по ирански електроцентрали и енергийна инфраструктура с пет дни след "продуктивни разговори" с Иран, отбеляза ДПА, допълвайки, че така американският държавен глава е удължил срока на предишния си ултиматум.
Тръмп заплаши в събота, че ще атакува ирански електроцентрали, ако в срок от 48 часа не бъде свалена иранската блокада на Ормузкия проток.
В отговор на това изявление Техеран заплаши, че ще затвори напълно протока, и заяви, че ще нанесе ответни удари по енергийни съоръжения и системи за обезсоляване на морска вода в страните от Персийския залив, поддържащи отношения със САЩ, ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.
"САЩ и Иран имаха през последните два дни много добри и продуктивни разговори относно окончателно и цялостно решение за нашите военни действия в Близкия изток", написа Тръмп в "Трут соушъл" днес.
Иранската новинарска агенция Фарс цитира анонимен източник от държавното ръководство на Иран, който казва, че Тръмп е отстъпил, след като Техеран е заплашил да атакува всички електроцентрали в Западна Азия.
Тасним информира, че Тръмп е бил посъветван "чрез натиск от финансовите пазари" и допълни, че Иран ще продължи да се брани, "докато е налице необходимото възпиране".
Президентът Доналд Тръмп с осезаема промяна в тона удължи крайния срок, даден на Иран за отваряне на Ормузкия проток, като обяви, че САЩ ще отложат евентуални удари по ирански електроцентрали с пет дни, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес.
Той направи съобщението си в социалната си мрежа "Трут Соушъл" броени часове преди изтичането на първоначалния срок по-късно днес.
Пишейки с главни букви, Тръмп заяви, че САЩ и Иран са провели "много добри и продуктивни разговори", които могат да доведат до "пълно и окончателно разрешаване" на конфликта. По думите му преговорите ще продължат през цялата седмица.
Американският президент не разкри подробности за проведените контакти. Иран не потвърди незабавно за разговорите, но външният министър Абас Арагчи съобщи, че е разговарял по телефона с турския си колега Хакан Фидан. Турция и преди е посредничила между Техеран и Вашингтон, отбелязва АП.
Тръмп подчерта, че отлагането на евентуалните удари е "обвързано с успеха на текущите срещи и дискусии".
Изявлението, което бе публикувано малко преди отварянето на Нюйоркската фондова борса, доведе до незабавен и рязък спад на цените на петрола, посочва АП.
Коментиран от #11, #16
15:43 23.03.2026
Коментиран от #31, #49
15:43 23.03.2026
15:46 23.03.2026
11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #3 от "Умирам от смях":Тя Димона беше най- охранявана, ама и там гевгир се оказа🤔❗
15:46 23.03.2026
16 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #3 от "Умирам от смях":Не само това Иран намекна че има тристепенна ракета на твърдо гориво Територията му е точно на най благоприятното място за изстрелване на спътници Ракетите по атола са ударили с перфектна точност
15:51 23.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
бай Дончо има още много хляб да изяде докато го настигне
15:54 23.03.2026
31 Сталин
До коментар #4 от "Пич":По скоро Veni,vidi и бегам бате
15:59 23.03.2026
35 В превод:
Коментиран от #45
16:03 23.03.2026
36 ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД
Коментиран от #41
16:04 23.03.2026
37 Ха ха
На Пуся му е ОК няма опозиция, демократи всички в Сибир ,психушка и още крепостни за болните му амбиции.
16:05 23.03.2026
39 д-р Гълъбова
16:06 23.03.2026
41 Бледа
До коментар #36 от "ТРЪМП....БЕЛИЯТ ВОЖД":Това не е БЯЛ вожд а е само БЛЕД
16:06 23.03.2026
16:07 23.03.2026
Само че Иран не иска да преговаря с агресорите.
16:07 23.03.2026
Тръмп никогс не е ксзал истината докато е президент.
16:09 23.03.2026
45 Лош преводач
До коментар #35 от "В превод:":Израел си е цял имам познати, базите на америте си стоят в Иран разрушенията са огромни.
Нещо бъркаш копейка бомбата в последно време Проссия.
Другото е тролене и копейска пропаганда
16:09 23.03.2026
Коментиран от #52
16:11 23.03.2026
49 Чип
До коментар #4 от "Пич":- Тръмпее, безплатен съвет !!! Като побегнеш, крещи -.....
....Дойдох...Видях...и се... Osr@h...!
16:12 23.03.2026
Коментиран от #54
16:14 23.03.2026
52 Стигам до извода!
До коментар #48 от "Олга":Колко ли зле трябва да е американската нация,че да търпи и си има за Водач-Президент,такава 6@нтава Куха Лейка...?!?!
Коментиран от #81, #110
16:14 23.03.2026
54 Хайо ли си ...,Ху...о ли си...?!
До коментар #51 от "Хайо":Но,намали филмите,моля...!
Коментиран от #55
16:17 23.03.2026
55 смотльо,
До коментар #54 от "Хайо ли си ...,Ху...о ли си...?!":Човека иронизира ,Тръмп .Че ти нямаш никой горе ,е твой проблем .
16:18 23.03.2026
63 Силиций
Този човек не се научи,че управлението на държава и воденето на международна политика не е като да изнудваш по-бедния да купиш или направо отнемеш имота му. Не разбра ,че да фалираш в бизнес и да загубиш война са коренно различни неща с коренно различни цени.
Помисли,че като извъртя една СВО тип "Холивуд" във Венецуела може да продължи сериала?!
16:29 23.03.2026
64 Пич
Коментиран от #69
16:29 23.03.2026
67 Глупавите иранци можеха да правят
ама зор за ядрени бойни глави
Коментиран от #72
16:32 23.03.2026
68 ЦИРК
Всъщност не Тръмп свали цената на петрола, а два други фактора. Първо днес САЩ дадоха разрешение за премахването на санкциите върху 140 милиона барела ирански петрол вече натоварен на кораби намиращи се в открито море. Второ днес бяха влети в системата първите обеми (45 милиона барела) от стратегическите резерви (договорката от миналата седмица).
А ходът на Тръмп просто е много добър ПР и моментът е добре подбран. Той извлича много дивиденти и се опитва да постигне доста широк спектър от неща с това съобщение в социалните мрежи. Но като цяло войната в близкия изток ескалира, външно в случая са прави, всеки който иска да живее, трябва да избягва и да се махне на момента от региона там. Не мисля че дори 5 дни (както говори Тръмп) време ще има преди да стане голяма ескалация.
16:33 23.03.2026
69 Руския цар
До коментар #64 от "Пич":Картите са в него , така се получает.
Трампи само трампи. Нищо насреща.
16:33 23.03.2026
72 Иран не да глупави
До коментар #67 от "Глупавите иранци можеха да правят":Те не са араби първото което е.
16:34 23.03.2026
74 Картите са в Руския цар
Коментиран от #91
16:35 23.03.2026
76 Механик
Цялата статия съдържа следното "Тръмп каза, че има добри резултати от преговорите", Иран каза, "такива преговори изобщо не са с е състояли". "Тръмп написа в трусошиал, а Ирак го опровергаха"
Ето тия две изречения се повтарят едно след друго най-малко 5 пъти. И това е цялата статия.
На буква ли ви плащат бе?
16:36 23.03.2026
79 хихи
Коментиран от #88
16:37 23.03.2026
80 Данко Харсъзина
Коментиран от #89
16:39 23.03.2026
81 ЦИРК
До коментар #52 от "Стигам до извода!":Точно толкова зле колкото да изтърпи цял мандат склерозирал старец с очеизвадни деменциални и здравословни проблеми.
Всъщност какво ви кара да мислите че в САЩ някога нещо е зависело от народа им ? Кое ви кара въобще да мислите че в САЩ има демокрация ? Там им предлагат два избора винаги ("деморкат" - "републиканец"), това не е България със 100 партии и всеки да гласува за който си иска. В САЩ обикновенно гласуваш за едни и същи винаги, ама опаковката е различна поне на пръв поглед да не изглежда като политическа диктатура (Нещо подобно се мъчат да правят и при нас с патериците на Борисов - ПП, ИТН, БСПОЛ, ДПС и всички онези други през последните 17 години, дето влизаха в коалиция с ГЕРБ).
16:39 23.03.2026
84 Цената на Петрола
Коментиран от #90
16:42 23.03.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Тц тц тц
16:43 23.03.2026
87 Невероятно е как
Коментиран от #104, #111
16:43 23.03.2026
88 Ами нали
До коментар #79 от "хихи":Всички ВИКАХТе
ТРЪМП НАШ
И искахте Байдън да си ходи .
Нали Рижавия щеше да
Поднесе Украйна на Тепсия на ПУЧЯ ВЪШКИН?
Коментиран от #96, #100
16:43 23.03.2026
89 Как е Данко хотелиера ?
До коментар #80 от "Данко Харсъзина":Минираш ли мазето за постещането?
16:44 23.03.2026
90 Факт
До коментар #84 от "Цената на Петрола":Но не и на колонките.
16:44 23.03.2026
91 1489 Дня
До коментар #74 от "Картите са в Руския цар":Все карти раздават в Кочината .
16:45 23.03.2026
БЛАТНИЯ РОБ ЗАЩО РЕВЕ ?
16:45 23.03.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Факт
До коментар #88 от "Ами нали":Той точно това направи. Спиш ли?
16:46 23.03.2026
97 ои8уйхътгрф
Какво е мнението на Рижко относно последните случки от деня като:
- ударено летище при арабите и ликвидирани 17 краваря, още им събират карантията
- в добавка към компоста има унищожени 7 броя Ф-35 и 12 броя Ф-16
Коментиран от #99
16:48 23.03.2026
99 Хахахаха
До коментар #97 от "ои8уйхътгрф":Сънуваш ли
Издуханяк?
Коментиран от #113
16:50 23.03.2026
100 Механик
До коментар #88 от "Ами нали":Дефакто Тръмпето точно това направи. Поднесе украина на Путин.
В момента поради цените на петрола, Путин получава ДОПЪЛНИТЕЛНО поне 200 милиона $ на ден. Отделно Украина мина не на втора линия, а направо в девета глуха. Нито п о новините с е чува, нито жеЛаещите се събират. А за оръжие и пари да и дават, вече изобщо никой н е говори. Даже и не обещават.
За Окраина вече нищо няма. нищо не остана. Зеления опита да се мазни на тръмпоча, уж да му праща военни съветници да го пазят от дронове, но тръмпоча директно го отряза.
Така, че Тръм НАШ, мой човек. А не ваш. За вас "шиш с масло"- както се изразяват руснаците.
16:51 23.03.2026
101 Ами
Само да напомня, че "Министерството на отбраната" на САЩ,
бе приименувано в "Министерството на войната".
По-интересното в случая е, че слуховете че Хагсет е изритан
от сградата на Пентагона може и да се окажат верни :)
16:52 23.03.2026
На БЛАТНАТА ОРДА започна ли ?
Или трябва АРМИЯ КАБЗОНА
Да почне да я провежда ?
16:53 23.03.2026
104 Аз имам едни познати
До коментар #87 от "Невероятно е как":Дето републиканци нещо се бараха в Мериленд, сега нещо съвсем ги няма завалиите. Ама верно си прав като се замисля. хахахаха
16:53 23.03.2026
107 Великия Тръмп
Коментиран от #114, #121
16:55 23.03.2026
110 И точно колкото нас
До коментар #52 от "Стигам до извода!":И за управляващите ни от ЕС
И за тукашните ни "избранници" или изедници бе ....
16:58 23.03.2026
111 Има и голям скандал сега впрочем
До коментар #87 от "Невероятно е как":В САЩ дето голф игрището на Тръмп в Мериленд е наемало събирачки на топки миналото лято 13 годишни девойки и са им искали снимки в цял размер и цвят на очи и коса по рождение... направо е шокиращо
16:58 23.03.2026
113 ои8уйхътгрф
До коментар #99 от "Хахахаха":Ако арабите дето събират карантията и бутат самолетите към контейнерите за боклук лъжат и качват някакви фалшиви клипове с преките попадения, кървищата и т.н. значи да, сънувам...
Само дето и данните за бройката компост (с имена, чинове и длъжности), и данните за ударените хвърчила (с борт-номерата), и това, че клиповете са 100% истински Е ПОТВЪРДЕНО от едни интересни хорица работещи за няква дребна фирмичка с има "цру"...
16:59 23.03.2026
114 Великия Тръмп
До коментар #107 от "Великия Тръмп":Си самозапали пръд.нята
17:00 23.03.2026
115 И кво са те излъгали теб
До коментар #108 от "Ха ха ха":Иран и Русия ? Аре сподели?
17:00 23.03.2026
119 Всеки взривен автобус с израелци
Коментиран от #126, #127
17:03 23.03.2026
120 Тити на Кака
После животът продължава. За още малко, до следващата война.
17:07 23.03.2026
121 Дедо
До коментар #107 от "Великия Тръмп":Трумп с една пръдня сваля такива наведени като тебе, но на вас ви харесва.
17:08 23.03.2026
126 Да за Чалмари
До коментар #119 от "Всеки взривен автобус с израелци":Като тебе
Това важи с пълна сила .
Целувай КУРАнът
Червен Гейзак.
17:16 23.03.2026
127 Холмс
До коментар #119 от "Всеки взривен автобус с израелци":Няма страшно, два дена преди конфликта набиха едни израелци на Банско, сега аятоласите ни мислят за приятели!
17:17 23.03.2026