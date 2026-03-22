Иран ще затвори напълно стратегическия Ормузки проток, ако американският президент Тръмп изпълни заплахите си да нанесе удари по ирански енергийни съоръжения, заяви днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
Тръмп вчера заплаши „да заличи“ иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа, което бе значителна ескалация на напрежението едва ден след като американският президент говореше за „постепенно приключване“ на войната, която продължава вече четвърта седмица.
В днешното си изявление КГИР също така каза, че компаниите, в които има американско участие, ще бъдат „напълно унищожени“, ако иранските енергийни съоръжения бъдат атакувани от Вашингтон, а енергийните съоръжения в страните, в които има американски бази, ще бъдат „законни“ цели.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа, предадоха световните агенции.
Изявлението на Тръмп, направено в събота вечер в социалните мрежи, се случва само ден, след като каза, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на операцията в Близкия изток, посочва Ройтерс.
„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, заяви американският държавен глава.
Заплахата от ирански атаки не позволява на повечето кораби да преминават през Ормузкия пролив – сравнително тесен воден път, който служи за доставянето на около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, потенциално причинявайки глобален енергиен шок.
Затварянето на протока за почти всички кораби доведе до скок на цените на газа в Европа с до 35 на сто миналата седмица.
Същевременно американско-израелският конфликт с Иран навлезе в нова фаза, след като Иран изстреля две балистични ракети срещу военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде в събота иранската новинарска агенция Мехр.
По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.
Изострянето на ситуацията сигнализира, че войната се развива в опасна нова посока в началото на четвъртата седмица от началото си, информира Асошиейтед прес.
Ирански ракетни атаки в събота вечерта поразиха градовете Димона и Арад в Южен Израел, като се съобщава за жертви и около 100 ранени.
Правителството на САЩ разполага с достатъчно пари, за да финансира войната срещу Иран, но иска от Конгреса допълнително финансиране, за да гарантира, че армията ще бъде добре снабдена и в бъдеще. Това заяви днес американският министър на финансите Скот Бесънт пред телевизия Ен Би Си, предаде Ройтерс, пише БТА.
Бесент също така изключи възможността за увеличаване на данъците с цел финансиране на войната.
Искането на американската армия за допълнителни 200 милиарда долара за войната с Иран среща сериозна съпротива в Конгреса, като демократи, а дори и някои републиканци, поставят под въпрос необходимостта след значителните разходи за отбрана през миналата година.
Бесънт защити искането, без да потвърди конкретната сума. Президентът Доналд Тръмп все още не е внесъл официално предложение до Сената и Камарата на представителите за одобрение на средствата, като от администрацията му подчертават, че сумата може да се промени.
„Имаме достатъчно средства да финансираме тази война“, заяви Бесънт. „Това е допълнително финансиране. Президентът Тръмп засили военния капацитет, както направи и през първия си мандат, както прави и сега във втория си мандат, и иска да гарантира, че армията ще бъде добре снабдена занапред“, подчерта той.
Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви миналата седмица, че допълнителните средства са необходими, „за да сме сигурни, че сме адекватно финансирани за извършеното досега и за това, което може да се наложи да направим в бъдеще“.
Първоначалните данни сочат, че тази война може да се окаже най-скъпата за САЩ от продължителните конфликти в Ирак и Афганистан насам. Представители на администрацията са информирали законодателите, че само първите шест дни от войната с Иран са стрували над 11 милиарда долара.
Конгресът, където доминират републиканците, вече одобри рекордно финансиране за армията, откакто Тръмп започна втория си мандат през януари 2025 година. Миналия месец той подписа закона за бюджета за отбрана за фискалната 2026 година, който предвижда около 840 милиарда долара.
Освен това миналото лято, въпреки опозицията на демократите, Конгресът прие мащабен закон за намаляване на данъците и разходите, който включваше 156 милиарда долара за отбрана.
Бесънт също така защити действията на администрацията на Тръмп, предприето през последните дни, за премахване на санкциите върху иранския и руския петрол. Според него това ще позволи на други страни освен Китай, включително Япония и Южна Корея, да купуват петрол, като същевременно ще предотврати скок на цените на суровината до 150 долара за барел и ще намали общите приходи на Иран и Русия.
Той добави, че според анализ на американското министерство на финансите максималният допълнителен приход от продажба на петрол за Русия би бил около 2 милиарда долара.
Стискам палци за смелия ми съюзник Иран, когото па русски предадох като Югославия, България, Либия, Ирак, Сирия, Венецуела, Куба и ......дори Гренландия 😄
Направо да започват с глазирането на пЕсъка и тварите там. Целият "близък изток"...съсе любимите им кози.
Може Пуйки и Поркистан да направят на мармалад също!
Че и байганьовците няма да липсват.
До коментар #1 от "Пепи":Има и подводници в Балатон Самолетоносачът го сторят
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":Всяка нощ като си лягам целувам снимката на Путин и мечтая...
До коментар #12 от "Поредният аятолах":Путин си знае работата . Координати , ракети , логистика .
"байдончу - това, байдончу - онова...бла бла бла"
Вижте са каква пропаднала измет сте БЕ. ХАХАХА!
До коментар #12 от "Поредният аятолах":"...путине памаги бля...."
Вече съм се разпоредил !!!
До края на месеца Маша ще изкаже своето беспакойство и липсата на дамски кърпички в МВД
Когато започнат да връщат трупове в САЩ ще се замислят какво въобще търсят там, точно както във Виетнам.
Администрацията на американския президент е започнала предварителни обсъждания за това как биха могли да изглеждат мирни преговори с Иран ?!!
Изискванията на Иран включват прекратяване на огъня, гаранции, че войната няма да се възобнови в бъдеще, както и компенсации.
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Доналд Тръмп отправи ултиматум към Иран: ако Ормузкият проток не бъде отворен до 48 часа, САЩ са готови да нанесат удар по енергийната инфраструктура на страната. Техеран вече отговори на тези заплахи, предупреждавайки за огледални атаки срещу цели на САЩ и съюзниците им в Близкия изток
До коментар #19 от "Карго 200":С повечко виагра може и да отвори на словенката некой проход👌
и да започне да си слуша експертите.
До коментар #21 от "Мишел":Пожарът на "Джералд Форд" е предизвикан от екипажа. Да не мислиш, че Костя Копейкин го е запалил? Той сега е зает. Обзавежда къща.
До коментар #31 от "Данко Харсъзина":А Ивелин Михайлов се радва на новия си джип Мерцедес Г класа за над €100к и е засечен на автомагистрала Тракия със превишена скорост.
До коментар #20 от "Мнение":Труповете тръгнаха, но зверска цензура. Удар по Израел 100 ранени и нито един убит , по късно при ирански удар има убити и 100 ранини.
До коментар #6 от "Една друга медиа":Още 3 седмици ще бъдат бомбени моллите и са финиш. Бай Дончо ще ги вкара в кучи гъззз
До коментар #3 от "каквото и да направят Иран":И да се сърдят на себе си !
До коментар #41 от "Маринов":Никой не мое му се запре...И Факти тоже!
До коментар #4 от "Иван":си ти, другарю.Само че теб и на сметището няма да те приемат.
До коментар #41 от "Маринов":Тия фанатици, чалмари от Иран.
