Иран ще затвори напълно стратегическия Ормузки проток

22 Март, 2026 17:35 2 009 47

Тръмп заплаши „да заличи“ иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Иран ще затвори напълно стратегическия Ормузки проток, ако американският президент Тръмп изпълни заплахите си да нанесе удари по ирански енергийни съоръжения, заяви днес иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Тръмп вчера заплаши „да заличи“ иранските електроцентрали, ако Техеран не отвори напълно Ормузкия проток в рамките на 48 часа, което бе значителна ескалация на напрежението едва ден след като американският президент говореше за „постепенно приключване“ на войната, която продължава вече четвърта седмица.

В днешното си изявление КГИР също така каза, че компаниите, в които има американско участие, ще бъдат „напълно унищожени“, ако иранските енергийни съоръжения бъдат атакувани от Вашингтон, а енергийните съоръжения в страните, в които има американски бази, ще бъдат „законни“ цели.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да унищожи електроцентрали в Иран, ако Техеран не отвори изцяло за корабоплаване Ормузкия проток в рамките на 48 часа, предадоха световните агенции.

Изявлението на Тръмп, направено в събота вечер в социалните мрежи, се случва само ден, след като каза, че САЩ обмислят „постепенно приключване“ на операцията в Близкия изток, посочва Ройтерс.

„Ако Иран не отвори изцяло, без заплахи, Ормузкия проток в рамките на 48 часа от този момент, Съединените американски щати ще ударят и унищожат електроцентралите им, започвайки с най-голямата!“, заяви американският държавен глава.

Заплахата от ирански атаки не позволява на повечето кораби да преминават през Ормузкия пролив – сравнително тесен воден път, който служи за доставянето на около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, потенциално причинявайки глобален енергиен шок.

Затварянето на протока за почти всички кораби доведе до скок на цените на газа в Европа с до 35 на сто миналата седмица.

Същевременно американско-израелският конфликт с Иран навлезе в нова фаза, след като Иран изстреля две балистични ракети срещу военната база на САЩ и Великобритания "Диего Гарсия" в Индийския океан, предаде в събота иранската новинарска агенция Мехр.

По-рано в. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че Иран е изстрелял две балистични ракети със среден обсег срещу базата, но не я е поразил.

Изострянето на ситуацията сигнализира, че войната се развива в опасна нова посока в началото на четвъртата седмица от началото си, информира Асошиейтед прес.

Ирански ракетни атаки в събота вечерта поразиха градовете Димона и Арад в Южен Израел, като се съобщава за жертви и около 100 ранени.

Правителството на САЩ разполага с достатъчно пари, за да финансира войната срещу Иран, но иска от Конгреса допълнително финансиране, за да гарантира, че армията ще бъде добре снабдена и в бъдеще. Това заяви днес американският министър на финансите Скот Бесънт пред телевизия Ен Би Си, предаде Ройтерс, пише БТА.

Бесент също така изключи възможността за увеличаване на данъците с цел финансиране на войната.

Искането на американската армия за допълнителни 200 милиарда долара за войната с Иран среща сериозна съпротива в Конгреса, като демократи, а дори и някои републиканци, поставят под въпрос необходимостта след значителните разходи за отбрана през миналата година.

Бесънт защити искането, без да потвърди конкретната сума. Президентът Доналд Тръмп все още не е внесъл официално предложение до Сената и Камарата на представителите за одобрение на средствата, като от администрацията му подчертават, че сумата може да се промени.

„Имаме достатъчно средства да финансираме тази война“, заяви Бесънт. „Това е допълнително финансиране. Президентът Тръмп засили военния капацитет, както направи и през първия си мандат, както прави и сега във втория си мандат, и иска да гарантира, че армията ще бъде добре снабдена занапред“, подчерта той.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви миналата седмица, че допълнителните средства са необходими, „за да сме сигурни, че сме адекватно финансирани за извършеното досега и за това, което може да се наложи да направим в бъдеще“.

Първоначалните данни сочат, че тази война може да се окаже най-скъпата за САЩ от продължителните конфликти в Ирак и Афганистан насам. Представители на администрацията са информирали законодателите, че само първите шест дни от войната с Иран са стрували над 11 милиарда долара.

Конгресът, където доминират републиканците, вече одобри рекордно финансиране за армията, откакто Тръмп започна втория си мандат през януари 2025 година. Миналия месец той подписа закона за бюджета за отбрана за фискалната 2026 година, който предвижда около 840 милиарда долара.

Освен това миналото лято, въпреки опозицията на демократите, Конгресът прие мащабен закон за намаляване на данъците и разходите, който включваше 156 милиарда долара за отбрана.

Бесънт също така защити действията на администрацията на Тръмп, предприето през последните дни, за премахване на санкциите върху иранския и руския петрол. Според него това ще позволи на други страни освен Китай, включително Япония и Южна Корея, да купуват петрол, като същевременно ще предотврати скок на цените на суровината до 150 долара за барел и ще намали общите приходи на Иран и Русия.

Той добави, че според анализ на американското министерство на финансите максималният допълнителен приход от продажба на петрол за Русия би бил около 2 милиарда долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Пепи

    9 4 Отговор
    Корабат на фотото е Унгарски

    Коментиран от #11

    17:37 22.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    Негов си е.И ние можем да затворим Петрохан.

    Коментиран от #25

    17:37 22.03.2026

  • 3 каквото и да направят Иран

    27 3 Отговор
    пак ще им ударят централите. На ония двамата не може да се вярва

    Коментиран от #43

    17:38 22.03.2026

  • 4 Иван

    28 6 Отговор
    Боклука Доналд Тръмп се хвалеше, че ще затвори Карибско море.

    Коментиран от #46

    17:38 22.03.2026

  • 5 Българин

    30 4 Отговор
    И като Тръмп унищожи електроцентралите на Иран с това само ще озлоби населението, което ще остане без ток.

    17:38 22.03.2026

  • 6 Една друга медиа

    21 4 Отговор
    Светът е на ръба - LNG доставките от Персийския залив спират до 10 дни

    Коментиран от #41

    17:39 22.03.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    5 16 Отговор
    Искам да кажа я нипричем ☝️
    Стискам палци за смелия ми съюзник Иран, когото па русски предадох като Югославия, България, Либия, Ирак, Сирия, Венецуела, Куба и ......дори Гренландия 😄

    Коментиран от #13

    17:39 22.03.2026

  • 8 Русодебил

    16 3 Отговор
    Скоро че одиме пеша

    17:39 22.03.2026

  • 9 Чичо ще вдига кръвно тая нощ

    24 2 Отговор
    Тия Иранци му излязоха през носа .

    17:40 22.03.2026

  • 10 хаха

    4 3 Отговор
    Доволно! ХАХА!

    Направо да започват с глазирането на пЕсъка и тварите там. Целият "близък изток"...съсе любимите им кози.
    Може Пуйки и Поркистан да направят на мармалад също!
    Че и байганьовците няма да липсват.

    17:40 22.03.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи":

    Има и подводници в Балатон Самолетоносачът го сторят

    17:40 22.03.2026

  • 12 Поредният аятолах

    3 14 Отговор
    Путинее, памаги, бля

    Коментиран от #14, #18

    17:41 22.03.2026

  • 13 козяшки олиго френ

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    Всяка нощ като си лягам целувам снимката на Путин и мечтая...

    17:41 22.03.2026

  • 14 жик так

    17 4 Отговор

    До коментар #12 от "Поредният аятолах":

    Путин си знае работата . Координати , ракети , логистика .

    17:42 22.03.2026

  • 15 хаха

    14 3 Отговор
    Байганьовците само преди година му цАлуваха ЪзЪ на пеДоналд. ХАХАХА!

    "байдончу - това, байдончу - онова...бла бла бла"
    Вижте са каква пропаднала измет сте БЕ. ХАХАХА!

    17:42 22.03.2026

  • 16 падналия ангел

    18 2 Отговор
    Самолетоносача Джералд Форд вече е до о.Крит, ремонта му щял да трае 14 месеца!

    17:43 22.03.2026

  • 17 крава из тре щяла

    12 2 Отговор
    Вчера са бомбили и Ирак , а уж там вече демокрация .

    17:43 22.03.2026

  • 18 Владимир Путин, президент

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Поредният аятолах":

    "...путине памаги бля...."

    Вече съм се разпоредил !!!
    До края на месеца Маша ще изкаже своето беспакойство и липсата на дамски кърпички в МВД

    17:44 22.03.2026

  • 19 Карго 200

    4 12 Отговор
    Айде на бас,че дедо Доньо ще отвори протока!

    Коментиран от #26

    17:44 22.03.2026

  • 20 Мнение

    14 2 Отговор
    Колкото и да финансират тази война няма да се получи, защото някой неща не стават с пари.
    Когато започнат да връщат трупове в САЩ ще се замислят какво въобще търсят там, точно както във Виетнам.

    Коментиран от #40

    17:45 22.03.2026

  • 21 Мишел

    12 1 Отговор
    Най новият и най голям самолетоносач на САЩ "Джералд Форд", след пожара, запушените тоалетни и бог знае какво още, влиза за ремонт за 14 месеца на остров Крит. Паралелно се прави разследване дали пожарът и повредите не са дело на екипажа, който не желае да воюва с Иран

    Коментиран от #31

    17:45 22.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 да плащат репарациите и да бягат

    8 0 Отговор
    В лагера на чичо Дони се чудят с кого да говорят в Иран .
    Администрацията на американския президент е започнала предварителни обсъждания за това как биха могли да изглеждат мирни преговори с Иран ?!!

    Изискванията на Иран включват прекратяване на огъня, гаранции, че войната няма да се възобнови в бъдеще, както и компенсации.

    17:46 22.03.2026

  • 24 хехе

    1 4 Отговор
    Алоуууу ватнишките подлоги... ае дуднете пак за "байдончу" бе блRдове въшлясали!

    ХАХАХА!
    Ама то и останалите ви идоли са такива... защото тиквите са ви кухи.

    17:46 22.03.2026

  • 25 Една друга медия

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Доналд Тръмп отправи ултиматум към Иран: ако Ормузкият проток не бъде отворен до 48 часа, САЩ са готови да нанесат удар по енергийната инфраструктура на страната. Техеран вече отговори на тези заплахи, предупреждавайки за огледални атаки срещу цели на САЩ и съюзниците им в Близкия изток

    17:48 22.03.2026

  • 26 Боко

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Карго 200":

    С повечко виагра може и да отвори на словенката некой проход👌

    17:49 22.03.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    10 2 Отговор
    Персите ще затворят пролива. Могат, и ще го направят.

    17:49 22.03.2026

  • 28 Ами

    3 1 Отговор
    Крайно време е Тръмп да спре да си слуша пасторите
    и да започне да си слуша експертите.

    17:49 22.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Владимир Путин, президент

    3 2 Отговор
    Нощес Русия ще затвори Черно Море ☝️😁

    17:51 22.03.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Мишел":

    Пожарът на "Джералд Форд" е предизвикан от екипажа. Да не мислиш, че Костя Копейкин го е запалил? Той сега е зает. Обзавежда къща.

    Коментиран от #33

    17:52 22.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Данко Харсъзина":

    А Ивелин Михайлов се радва на новия си джип Мерцедес Г класа за над €100к и е засечен на автомагистрала Тракия със превишена скорост.

    17:55 22.03.2026

  • 34 Българите сме твърдо ЗА

    1 2 Отговор
    Да се затвори Ормузкият проток ! И Дунава също

    17:57 22.03.2026

  • 35 Истината

    3 1 Отговор
    Персите са мaзохисти като рашистите. Харесва им да ги млатят до откат.

    17:57 22.03.2026

  • 36 На България

    2 1 Отговор
    Ормузкия проток не ни трябва. Ама хич даже

    17:58 22.03.2026

  • 37 бай Иван

    2 0 Отговор
    Най силната страна от 350 милиона едни нормален президент не може да избере. На един му правят свирки в кабинета докато злата му жена гледа какво да прецака по света и да спретне някой преврат и някое политическо убийство , друг не знае като се качи на трибуната какво прави там, трети си мисли,че играе на маса покер със световната политика и бъдещето на света . И на тия гледаме, като най-доброто създадено като политическа система в света .Боже опази.

    17:59 22.03.2026

  • 38 Тити

    0 0 Отговор
    Удари ли централите и нефтените находища Иран угасва колкото и ракети да има.

    17:59 22.03.2026

  • 39 Очевидно

    1 0 Отговор
    840 милиарда долара за САЩ вършат по малко работа от колкото 840 милиона за Иран .

    18:00 22.03.2026

  • 40 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    Труповете тръгнаха, но зверска цензура. Удар по Израел 100 ранени и нито един убит , по късно при ирански удар има убити и 100 ранини.

    18:00 22.03.2026

  • 41 Маринов

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Една друга медиа":

    Още 3 седмици ще бъдат бомбени моллите и са финиш. Бай Дончо ще ги вкара в кучи гъззз

    Коментиран от #44, #47

    18:02 22.03.2026

  • 42 Да се затвори Ормузкият проток !

    1 0 Отговор
    Но и Израел трябва да се затвори ! Кардинално за поне 100 години

    18:03 22.03.2026

  • 43 Е тогава вече ги почваме с пералните

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "каквото и да направят Иран":

    И да се сърдят на себе си !

    18:04 22.03.2026

  • 44 Бай Дончо е велик!

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Маринов":

    Никой не мое му се запре...И Факти тоже!

    18:04 22.03.2026

  • 45 Фризьорски салон за пEдAли

    0 1 Отговор
    Унгария заплашва Украйна с война: Нова атака срещу газопровода „Турски поток“ ще се счита за атака срещу страна от НАТО.Това заяви ръководителят на кабинета на премиера Виктор Орбан.Вчера унгарският външен министър Петер Сиярто отново обвини Киев в организиране на атака срещу компресорна станция на газопровода Турски поток с помощта на 22 дрона. Нашите мисирр4енца пак мълчат

    18:06 22.03.2026

  • 46 Боклук

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    си ти, другарю.Само че теб и на сметището няма да те приемат.

    18:07 22.03.2026

  • 47 Бай Дончо ще ги вкара в кучи гъззз

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Маринов":

    Тия фанатици, чалмари от Иран.

    18:08 22.03.2026

