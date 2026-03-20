Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна, заяви Туск на излитане от Брюксел
  Тема: Украйна

20 Март, 2026 13:47 856 17

  • виктор орбан-
  • доналд туск-
  • унгария-
  • ес-
  • украйна

Туск подчерта, че не се е получило унгарският премиер да бъде убеден да подкрепи помощта за Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск заяви днес, на излитане от Брюксел за Варшава, след края на срещата на върха на ЕС, че унгарският премиер Виктор Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна, съобщи полската национална телевизия, цитирана от БТА.

Европа има все по-голям проблем с Орбан, каза още Туск.

На срещата на върха на ЕС в Брюксел 25 страни членки, без Унгария и Словакия, подкрепиха заключенията по въпроса с по-нататъшната помощ на Украйна. Без единодушие обаче се стига до блокиране на помощта на ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро.

На брифинг, който даде, преди да излети за Варшава, Доналд Туск подчерта, че не се е получило унгарският премиер да бъде убеден да подкрепи помощта за Украйна.

Туск изтъкна, че "от полска и европейска гледна точка помощта за Украйна е на първо място шанс за спиране на Русия и на агресията ѝ в Украйна".

Чиновниците в Брюксел ще търсят други начини, но това не е лесно. Точно по този въпрос е нужно единодушие, за да бъдат променени финансови рамки. И затова Европа има все по-голям проблем с Орбан, посочи Туск.

Доста е важно, че в отбранителните приоритети на ЕС директно се споменава източният фланг или нашата граница, каза още полският министър-председател.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    34 13 Отговор
    хиената на Европа пак вие на умряло.

    13:48 20.03.2026

  • 2 Евроатлантик

    23 21 Отговор
    Украйна ще получи тези пари понеже има план "Б" който не изисква пълно мнозинство.

    Коментиран от #8

    13:51 20.03.2026

  • 3 пешо

    33 14 Отговор
    нито цент са украйна омръзнахте на хората

    13:51 20.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    34 6 Отговор
    Човекът си иска горивото.Хиляда пъти им го каза.Кое не е ясно?Пускат горивото-пуска заема.

    Коментиран от #7

    13:52 20.03.2026

  • 6 Смешник

    33 5 Отговор
    Ще блокира разбира се За разлика от вас Орбан не е национален предател и си гледа националния интерес

    13:53 20.03.2026

  • 7 Много

    16 6 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    Надценяваш Урсулианците! На нас може да ни е ясно, защото не сме толкова тъпи, ама ония...

    13:54 20.03.2026

  • 8 Мисля

    19 9 Отговор

    До коментар #2 от "Евроатлантик":

    Нали знаеш план ,,Б" какъв е?България заедно с другите еврошматки дават заема от бюджетите си.А Украйна ще го връща когато....победи.

    Коментиран от #9

    13:54 20.03.2026

  • 9 Нали знаеш кой

    23 16 Отговор

    До коментар #8 от "Мисля":

    започна войната?

    Коментиран от #13

    13:55 20.03.2026

  • 10 Реалист

    26 3 Отговор
    Орбан е прав . Стига вече . Европа се задъхва , а урсулите напъват да подаряват . Нещо нечисто има в тая работа. За едни милиарди става въпрос . Чак пък такава любов към Украйна !? Айде бе.

    13:57 20.03.2026

  • 11 Питар

    16 2 Отговор
    По всяка вероятност, Орбан е човек с характер.
    Твърдо е решил да къса нервите на евро бюрократите

    14:00 20.03.2026

  • 12 ЗА УКРАЙНА ДА ОТИДАТ ЕВРАЦИТЕ

    5 0 Отговор
    А ние да го........... както и останалите бендяци

    14:10 20.03.2026

  • 13 Знаем и помним

    9 15 Отговор

    До коментар #9 от "Нали знаеш кой":

    Едни отпадъци с татуирани пречупени кръстове, които обстрелваха руски територии и през 2014 г. убиваха българи, горяха българи и български знамена, рушаха български паметници и др. mизерии, наричат ги жидобандери.

    14:10 20.03.2026

  • 14 Гориил

    3 3 Отговор
    Европа няма да получи нито един тон руски петрол.

    14:21 20.03.2026

  • 15 Рублевка

    1 0 Отговор
    Не случиха с управление поляците. Бели, много работливи хора, но с глупаво управление. Поляците блъскат в строителството по Европа, изпращат в Полша милиарди, а Туск и такива като него пилеят. Русия няма териториални претенции към Полша, а Германия има. Туск гледал на изток. На изток е агресивната и корумпирана Украйна, която е заграбила полски земи.

    Коментиран от #17

    14:34 20.03.2026

  • 16 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Докато ес поддържа подобни на орбан ще е така.

    14:37 20.03.2026

  • 17 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "Рублевка":

    Поляците много добре разбират къде са им проблемни.като бяха със ссср бяха роби .сега с германия са бели хора с пари и възможности!

    14:40 20.03.2026

