Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна, заяви Туск на излитане от Брюксел

Полският премиер Доналд Туск заяви днес, на излитане от Брюксел за Варшава, след края на срещата на върха на ЕС, че унгарският премиер Виктор Орбан е решен да продължи да блокира помощта за Украйна, съобщи полската национална телевизия, цитирана от БТА.
Европа има все по-голям проблем с Орбан, каза още Туск.
На срещата на върха на ЕС в Брюксел 25 страни членки, без Унгария и Словакия, подкрепиха заключенията по въпроса с по-нататъшната помощ на Украйна. Без единодушие обаче се стига до блокиране на помощта на ЕС за Киев в размер на 90 милиарда евро.
На брифинг, който даде, преди да излети за Варшава, Доналд Туск подчерта, че не се е получило унгарският премиер да бъде убеден да подкрепи помощта за Украйна.
Туск изтъкна, че "от полска и европейска гледна точка помощта за Украйна е на първо място шанс за спиране на Русия и на агресията ѝ в Украйна".
Чиновниците в Брюксел ще търсят други начини, но това не е лесно. Точно по този въпрос е нужно единодушие, за да бъдат променени финансови рамки. И затова Европа има все по-голям проблем с Орбан, посочи Туск.
Доста е важно, че в отбранителните приоритети на ЕС директно се споменава източният фланг или нашата граница, каза още полският министър-председател.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
7 Много
До коментар #5 от "Факт":Надценяваш Урсулианците! На нас може да ни е ясно, защото не сме толкова тъпи, ама ония...
13:54 20.03.2026
8 Мисля
До коментар #2 от "Евроатлантик":Нали знаеш план ,,Б" какъв е?България заедно с другите еврошматки дават заема от бюджетите си.А Украйна ще го връща когато....победи.
Коментиран от #9
13:54 20.03.2026
9 Нали знаеш кой
До коментар #8 от "Мисля":започна войната?
Коментиран от #13
13:55 20.03.2026
11 Питар
Твърдо е решил да къса нервите на евро бюрократите
14:00 20.03.2026
12 ЗА УКРАЙНА ДА ОТИДАТ ЕВРАЦИТЕ
14:10 20.03.2026
13 Знаем и помним
До коментар #9 от "Нали знаеш кой":Едни отпадъци с татуирани пречупени кръстове, които обстрелваха руски територии и през 2014 г. убиваха българи, горяха българи и български знамена, рушаха български паметници и др. mизерии, наричат ги жидобандери.
14:10 20.03.2026
15 Рублевка
Коментиран от #17
14:34 20.03.2026
17 стоян георгиев
До коментар #15 от "Рублевка":Поляците много добре разбират къде са им проблемни.като бяха със ссср бяха роби .сега с германия са бели хора с пари и възможности!
14:40 20.03.2026