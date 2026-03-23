Газпром: Европа свършва запасите си от газ

23 Март, 2026 05:36, обновена 23 Март, 2026 05:40 850 11

Нивото на резервите в подземните хранилища в най-големите страни потребители на е по-ниско от средното за ЕС

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Запасите от газ в европейските подземни хранилища са спаднали до 28,5%, съобщиха от Газпром в своя Telegram канал, позовавайки се на данни от Infrastructure Europe към 20 март.

„Освен това, нивото на резервите в подземните хранилища за газ в най-големите страни потребители на газ е дори по-ниско от средното за ЕС. Например, само 6,8% от запасите от газ остават в нидерландски хранилища“, се казва в доклада.

По-рано Financial Times съобщи, че ЕК е призовала страните от ЕС да намалят целите си за съхранение на газ и постепенно да попълват резервите си, за да намалят търсенето на фона на кризата, причинена от военния конфликт в Близкия изток.

Еврокомисарят Йоргенсен отбеляза, че енергийните доставки на ЕС „останаха относително сигурни“, но също така призова за „колективен отговор“ на конфликта в Близкия изток. Той предупреди, че може да отнеме повече време, за да се върне производството на втечнен природен газ (LNG) на Катар до нивата отпреди кризата.

Вечерта на 18 март и сутринта на 19 март Qatar Energy, катарската държавна петролна и газова компания и най-големият доставчик на втечнен природен газ (LNG) в света, съобщи за ирански ракетни удари по производствените ѝ съоръжения. В резултат на това те претърпяха значителни щети, а цените на газа в Европа се повишиха с 35%.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС няма да се върне към закупуването на руски газ, дори ако регионът изпитва физически недостиг на енергия, който води до прекъсвания на електрозахранването.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    9 0 Отговор
    За мърцуля и кая има всичко, покрай тях пърхат покорни прислужнички и лицемери с изплезени езици готови да излижат всичко по тях за шепа трохички.

    05:42 23.03.2026

  • 2 Ивелин Михайлов

    11 1 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЗА СВАЛЯНЕ НА РУСКИТЕ САНКЦИИ!

    05:43 23.03.2026

  • 3 Решение

    10 0 Отговор
    Ако свърши газта да наблягат на кюмюра и на свещи !

    Коментиран от #5

    05:46 23.03.2026

  • 4 И Киев е Руски

    9 1 Отговор
    Европа: Газпром да си гледа работата тука е клуба на богатите.А скоро може да станем и обогатени с уран

    05:49 23.03.2026

  • 5 Ъхъъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Решение":

    Кюмюра иде от Китай а дървата са от Русия,така, че ........

    Коментиран от #6

    05:50 23.03.2026

  • 6 И Киев е Руски

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ":

    Кюмюр в ЕС има но не достатъчно.Меркел това го знаеше и за това облекчи вноса му от държави от третия свят

    Коментиран от #7

    05:57 23.03.2026

  • 7 404

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    А от там вместо кюмУр получихме лекари инженери и компютърни специалисти

    Коментиран от #9

    06:00 23.03.2026

  • 8 Сесесере

    2 7 Отговор
    Руснята много ги интересува Европа колко газ има! Все това им в устата и никой не им иска нито газта, нито нефта! Първо да си пуснат интернета и тогава да гледат Европа ко има и ко няма!

    06:03 23.03.2026

  • 9 Ъхъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "404":

    Как се пише кюмюр
    Грешни изписвания: кимур, кюмур
    Думата се пише с две ю - кюмюр, следвайки вокалната хармония на турския оригинал.

    06:10 23.03.2026

  • 10 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    У Ромсiа има сичко и пак пукат ичкия и си легат у батака да къртат.

    06:17 23.03.2026

  • 11 Милене

    1 0 Отговор
    Ама ти голям наивник излезе бе, момче! Газпром затвори още миналата година!

    06:25 23.03.2026

