Газпром: Европа свършва запасите си от газ

Запасите от газ в европейските подземни хранилища са спаднали до 28,5%, съобщиха от Газпром в своя Telegram канал, позовавайки се на данни от Infrastructure Europe към 20 март.

„Освен това, нивото на резервите в подземните хранилища за газ в най-големите страни потребители на газ е дори по-ниско от средното за ЕС. Например, само 6,8% от запасите от газ остават в нидерландски хранилища“, се казва в доклада.

По-рано Financial Times съобщи, че ЕК е призовала страните от ЕС да намалят целите си за съхранение на газ и постепенно да попълват резервите си, за да намалят търсенето на фона на кризата, причинена от военния конфликт в Близкия изток.

Еврокомисарят Йоргенсен отбеляза, че енергийните доставки на ЕС „останаха относително сигурни“, но също така призова за „колективен отговор“ на конфликта в Близкия изток. Той предупреди, че може да отнеме повече време, за да се върне производството на втечнен природен газ (LNG) на Катар до нивата отпреди кризата.

Вечерта на 18 март и сутринта на 19 март Qatar Energy, катарската държавна петролна и газова компания и най-големият доставчик на втечнен природен газ (LNG) в света, съобщи за ирански ракетни удари по производствените ѝ съоръжения. В резултат на това те претърпяха значителни щети, а цените на газа в Европа се повишиха с 35%.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС няма да се върне към закупуването на руски газ, дори ако регионът изпитва физически недостиг на енергия, който води до прекъсвания на електрозахранването.