Преизбраха Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на КНДР

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун беше преизбран за председател на Държавния съвет, съобщава Корейската централна информационна агенция.

„Върховното народно събрание на КНДР, на първата си сесия, която е първата дейност на петнадесетото Върховно народно събрание по прилагане на държавната политика, преизбра другаря Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на КНДР“, се казва в изявлението.

Ким Чен-ун беше обявен за върховен лидер на КНДР, лидер на Корейската работническа партия и върховен главнокомандващ на Корейската народна армия през 2011 г. след смъртта на баща си Ким Чен-ир.

През 2012 г. той става ръководител на Комисията по национална отбрана, най-висшият управляващ орган на страната по това време. През 2016 г. е създаден Държавният съвет на КНДР, с председател Ким Чен-ун. Неговата позиция е известна още като „Председател по държавните въпроси на КНДР“.

През 2019 г. Върховното народно събрание, на първата си сесия след парламентарните избори, преизбра Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет.