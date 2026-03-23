Новини
Свят »
Северна Корея »
Преизбраха Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на КНДР

Преизбраха Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на КНДР

23 Март, 2026 06:23, обновена 23 Март, 2026 06:28 1 116 20

  • ким чен-ун-
  • държавен съвет-
  • северна корея

Той е върховен лидер на страната от 2011 г.

Преизбраха Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на КНДР - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун беше преизбран за председател на Държавния съвет, съобщава Корейската централна информационна агенция.

„Върховното народно събрание на КНДР, на първата си сесия, която е първата дейност на петнадесетото Върховно народно събрание по прилагане на държавната политика, преизбра другаря Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет на КНДР“, се казва в изявлението.

Ким Чен-ун беше обявен за върховен лидер на КНДР, лидер на Корейската работническа партия и върховен главнокомандващ на Корейската народна армия през 2011 г. след смъртта на баща си Ким Чен-ир.

През 2012 г. той става ръководител на Комисията по национална отбрана, най-висшият управляващ орган на страната по това време. През 2016 г. е създаден Държавният съвет на КНДР, с председател Ким Чен-ун. Неговата позиция е известна още като „Председател по държавните въпроси на КНДР“.

През 2019 г. Върховното народно събрание, на първата си сесия след парламентарните избори, преизбра Ким Чен-ун за председател на Държавния съвет.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боко Тутурутката

    14 5 Отговор
    Моя резултат няма кой да го повтори! 100% от гласовете за мен!!! Нито един "против"!!! Гледай, Ким, и се учи как се прави!

    06:31 23.03.2026

  • 2 от психодиспансера

    11 3 Отговор
    някой знае ли дали ще има нова среща между откачения Тръмп и лудия Ким.

    06:32 23.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Червен кхмер

    10 13 Отговор
    Със 101% да, другия диктатор Пуся късии с 99.9%

    06:33 23.03.2026

  • 5 А, стига бе!

    13 2 Отговор
    Не може да бъде!

    06:34 23.03.2026

  • 6 Хаха

    17 3 Отговор
    Наш баце е по добре, бие кимчето по всички показатели.

    06:50 23.03.2026

  • 7 Неоспорим факт

    7 7 Отговор
    Само владетел в очакване на наближаваща смърт непрекъснато мъкне малолетния си престолонаследник навсякъде със себе си. Заключение: Дебелото Кимче знае, че е пътник.

    Коментиран от #12

    06:53 23.03.2026

  • 8 Еха!

    10 4 Отговор
    Те в един ден с Тиквата ги преизбраха.Каква символика !

    07:03 23.03.2026

  • 9 Путин/Ким

    8 3 Отговор
    То тези двамата като правят Избори и Кучетата не им вярват че са честни

    07:14 23.03.2026

  • 10 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 2 Отговор
    🤣🤣..Е ИМА СИ ХАС ДА НЕ ГО ИЗБЕРАТ СВИНЮГАТА С 99,9 % ОДОБРЕНИЕ..

    07:26 23.03.2026

  • 11 Т Живков

    8 3 Отговор
    Кой го интересува този предизвестен цирк?

    Коментиран от #14

    07:33 23.03.2026

  • 12 Хаха

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Неоспорим факт":

    Що толко мразите Кимо бе? Шот сащ ви казаха, че трябва?

    Коментиран от #17

    07:40 23.03.2026

  • 13 Верно ли

    3 1 Отговор
    С 99,99%.Други кандидати няма .🤣

    07:42 23.03.2026

  • 14 Киро Ламата

    2 5 Отговор

    До коментар #11 от "Т Живков":

    То и в България циркът е предизвестен. Бащицата пак ще управлява, а фашистите от ппдб и Радев ще му ближат топките в сглобката.

    07:42 23.03.2026

  • 15 Подир

    4 1 Отговор
    ... кремълските избори и изборна култура, пхенянските са най-честните и свободните.

    07:44 23.03.2026

  • 16 Швейк

    3 1 Отговор
    Дали е имало избори изобщо.

    07:46 23.03.2026

  • 17 Що бе

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Дебелото Кимче нали е голям приятел на Тръмп? Сумати любовни писма си размениха. Тръмп беше сложил едно в рамка. Някой на служба на Козяк може да потвърди.

    07:54 23.03.2026

  • 18 Старчо

    3 1 Отговор
    Изборите в сев корея са уйдурма. Няма никакъв смисъл от тях!

    07:59 23.03.2026

  • 19 Курдо Коленков

    3 0 Отговор
    И у нас вече ще бъде така. фигуранта ще спечели изборите с 99,9999999999%

    08:04 23.03.2026

  • 20 Сила

    3 0 Отговор
    И Баце на ГРОБ ...ура , ура , ура ....води ни Бащице към светлото бъдеще , води ни !!!?

    08:04 23.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания