Съветник на президента на ОАЕ разкритикува арабските страни: Отсъствие и безсилие

Дипломатическият съветник на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Ануар Гаргаш постави под въпрос реакцията на арабските и ислямските институции спрямо това, което той определи като иранска агресия, насочена срещу страните от Персийския залив, съобщи ДПА, предаде БТА.

Гаргаш подложи на критика тяхното "отсъствие и безсилие", подчертавайки недостига на колективни регионални действия.

В коментарите си, направени в "Екс", дипломатическият съветник на президента на ОАЕ запита къде е мястото на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество, докато държавите от Персийския залив са изправени пред нарастващи заплахи за сигурността.

Ануар Гаргаш добави, че "докато се сблъскваме с бруталната агресия на Иран и откриваме нашата непоколебима сила в непоклатимостта и издръжливостта, нашето мислене не спира до примирие, а се простира до решения, които гарантират трайна сигурност в Персийския залив".

"Немислимо е агресията да се превърне в постоянно състояние на заплаха", написа още дипломатическият съветник на президента на ОАЕ.

Гаргаш заяви, че сигурността в Персийския залив трябва да остане независима, като подчерта необходимостта от противодействие на заплахи от ракетни, ядрени и атаки д с дронове при запазване на стратегическите партньорства, особено с Вашингтон.

Тези коментари бяха направени, след като Министерството на отбраната на ОАЕ потвърди, че въздушните му системи са прехванали 7 балистични ракети и 16 дрона, изстреляни днес от Иран.

От началото на атаките противовъздушната отбрана на ОАЕ е прехванала общо 352 балистични ракети, 15 крилати ракети и 1789 дрона, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ. В съобщението се казва още, че при нападения досега са загинали двама военнослужещи и шестима цивилни граждани от различни националности, а 161 души са били ранени, сред които граждани на ОАЕ и чужденци.