Новини
Свят »
Обединени Арабски Емирства »
Съветник на президента на ОАЕ разкритикува арабските страни: Отсъствие и безсилие

23 Март, 2026 22:15 1 693 59

  • иран-
  • оае-
  • сащ-
  • израел-
  • ануар гаргаш

Министерството на отбраната на ОАЕ потвърди, че въздушните му системи са прехванали 7 балистични ракети и 16 дрона, изстреляни днес от Иран

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дипломатическият съветник на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) Ануар Гаргаш постави под въпрос реакцията на арабските и ислямските институции спрямо това, което той определи като иранска агресия, насочена срещу страните от Персийския залив, съобщи ДПА, предаде БТА.

Гаргаш подложи на критика тяхното "отсъствие и безсилие", подчертавайки недостига на колективни регионални действия.

В коментарите си, направени в "Екс", дипломатическият съветник на президента на ОАЕ запита къде е мястото на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество, докато държавите от Персийския залив са изправени пред нарастващи заплахи за сигурността.

Ануар Гаргаш добави, че "докато се сблъскваме с бруталната агресия на Иран и откриваме нашата непоколебима сила в непоклатимостта и издръжливостта, нашето мислене не спира до примирие, а се простира до решения, които гарантират трайна сигурност в Персийския залив".

"Немислимо е агресията да се превърне в постоянно състояние на заплаха", написа още дипломатическият съветник на президента на ОАЕ.

Гаргаш заяви, че сигурността в Персийския залив трябва да остане независима, като подчерта необходимостта от противодействие на заплахи от ракетни, ядрени и атаки д с дронове при запазване на стратегическите партньорства, особено с Вашингтон.

Тези коментари бяха направени, след като Министерството на отбраната на ОАЕ потвърди, че въздушните му системи са прехванали 7 балистични ракети и 16 дрона, изстреляни днес от Иран.

От началото на атаките противовъздушната отбрана на ОАЕ е прехванала общо 352 балистични ракети, 15 крилати ракети и 1789 дрона, съобщи новинарската агенция на ОАЕ - УАМ. В съобщението се казва още, че при нападения досега са загинали двама военнослужещи и шестима цивилни граждани от различни националности, а 161 души са били ранени, сред които граждани на ОАЕ и чужденци.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    31 7 Отговор
    С десет ракети по 3 млн долара свалят един ирански дрон за 1000 долара.Страшни бойци.

    Коментиран от #8, #27, #44

    22:17 23.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хипотетично

    25 4 Отговор
    Балистичните ракети не са унищожени, щом продължава изстрелването им.

    22:21 23.03.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 6 Отговор
    АМИ АРАБИТЕ ДА СИ НАПРАВЯТ ЕДНО НАТО
    ЗАЕДНО С ИРАН , ПАКИСТАН И ТУРЦИЯ
    ....
    ДА ИЗГОНЯТ АМЕРИКАНЦИТЕ И ДА СИ КЛАТЯТ ФЕСОВЕТЕ :)
    .. . .
    ЧЕ И МЮСЮЛМАНСКОТО НАТО МОЖЕ И ДА УМИРИ АФГАНИСТАН - И ТАКА ДА ИМА И РУДНИ СУРОВИНИ :) И

    Коментиран от #37

    22:21 23.03.2026

  • 6 Пепи Волгата

    8 19 Отговор
    Важното е, че аз избрах еврото, то било хубаво така 25000 еврака на месец в топлото джобче, жив и здрав да съм в края на годината ще съм с 300000 еврака напред.

    22:21 23.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    19 5 Отговор
    Свободата арабели не е за простаци и продажници

    22:21 23.03.2026

  • 8 МоХамед ал ЧаршаФ

    15 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Имаме пари угаждаме си

    Коментиран от #11

    22:22 23.03.2026

  • 9 Болгар

    25 4 Отговор
    Да би мирно седяло, не би чудо видяло. Що щат американски бази там?

    22:22 23.03.2026

  • 10 хъхъ

    25 5 Отговор
    Тия купуват безполезни американски оръжия за милиарди и са им дали да си направят по една или няколко бази, че режимите им да не бъдат обявени за "тиранични" и набързо да ги "демократизират". Осъждали агресията на Иран, но не осъждат ударите на САЩ и Израел, както и подкрепата за тяхното извършване, оказвана от територията на арабските държави. Ако не ги е срам да застанат открито на страната на Израел.

    Коментиран от #32

    22:24 23.03.2026

  • 11 Болгар

    22 4 Отговор

    До коментар #8 от "МоХамед ал ЧаршаФ":

    Ами като си угаждате, що ревете.

    22:24 23.03.2026

  • 12 Бай Ганьо

    8 19 Отговор
    В момента важното е, да набият канчетата на Путин и аятоласите.

    Коментиран от #21

    22:25 23.03.2026

  • 13 От новините

    22 5 Отговор
    И щатската база Ал-Дафра в ОАЕ днес даде фира. Затова ред сълзи, ред .... Ал-Хардж в Саудитска Арабия и Али ас-Салем в Кувейт също.

    22:28 23.03.2026

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 3 Отговор
    ПО НАШИТЕ НОВИНИ - СИЕНЕН АМЕРИКА
    ВСИЧКИ КОМЕНТАТОРИ НА ЦИОНИСТ НЮЗ НЕТУЪРК
    .......
    ДНЕСКА НЕ ГОВОРЯТ ЗА ИРАН
    ....
    ПОЧНА СЕ ПРОМИВАНЕТО НА ИРАНСКОТО ФИАСКО ОТ ГЛАВИТЕ НА АМЕРИКАНСКАТА ПУБЛИКА :)

    22:31 23.03.2026

  • 15 Ами

    21 4 Отговор
    Проблемът на арабите не е Иран, а Тръмп. И той ясно Ви го каза.
    5 трилиона да продължи да се бие с Иран, и 2.5 трилиона да спре.
    С такива приятели, не Ви трябват врагове :)

    Коментиран от #17

    22:31 23.03.2026

  • 16 Наблюдател

    18 4 Отговор
    Това не е вярно, агресия няма, рижият клоун педофил заяви, че неговите съюзници от коалиция Епщайн в залива като ОАЕ са се справили отлично и че е унищожил целия Иран и всичките му ракети и е избил всички преговарящи и че не трябва повече да се страхуват от тази държава.....но има един нюанс!
    Това беше докато иранците ползваха лека терапия с иглена акупунктура върху пациента от белия дом с бялата престилка, но сега иранците минаха на шокова терапия и усмирителна бяла риза!

    Коментиран от #20

    22:35 23.03.2026

  • 17 Костадин Костадинов

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Един път да кайш нешто смислено! Туй си е чудо за про... русуфилякъ,брау, евала- на чист български! Описанието ти мяза на отношенията ни с твоята родина Русия

    Коментиран от #19

    22:35 23.03.2026

  • 18 Емиратите

    10 4 Отговор
    са в студена война със саудитите от години, преди бяха почти на ръба на реална война с Катар, и като цяло всичките им арабски съседи ги гледат като полупрокси на Израел. Така че онзи да не се чуди защо пасуват останалите и не ги подкрепят. Не че и останалите араби не отнасят по някоя ракета или дрон, но точно заради емиратите няма да скочат на война.

    22:36 23.03.2026

  • 19 Ами

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Костадин Костадинов":

    Що не си береш лайката :)

    Коментиран от #24

    22:40 23.03.2026

  • 20 Костадин Костадинов

    4 12 Отговор

    До коментар #16 от "Наблюдател":

    Ама кът спечели изборти мнооо му са радвахти чи ши спре войната ф Украйна и отново подобно на ВСВ САЩ да спасява Русия и диктатурата там,мноо са радвахти чи ши сложи край на либералите. Ас кът ви говорях сичките русуфилякъ бяхте срещу меня...ся смукателен клапан ли станахти,разбрахти ли колко сти про...зти- война право. Ха-ха колко сти про...

    Коментиран от #22

    22:40 23.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Голям пердах

    15 6 Отговор
    Ирак от днес вече официално е свободен.
    Всички кравари се оттеглиха по колесниците на самолетите и по шприглите на каруците и напуснаха безславно Ирак.
    Последваха ги панически всички пудели от НАТО.
    Колко лесно било, за една седмица ги наритаха всички терористи накуп!

    Сега Ирак ще си прибере без бой Кувейт, Оман ще си прибере ОАЕ, СА ще се сдобие с Катар , а Иран ще си вземе Бахрейн и всичко ще се нареди на мястото си.

    Коментиран от #29

    22:42 23.03.2026

  • 24 Костадин Костадинов

    4 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Истината, бейби е кът лекарство - горчи ама ликуа...иначи остаааш къфто си -болян/ориз русуфилякъ.
    Ко прай онааа к"въ на"й"към ти? Мнооо поздраи от оня с мекътъ пи.ка

    Коментиран от #28

    22:43 23.03.2026

  • 25 Дзак

    4 8 Отговор
    Независимо от изхода и от победителя във войната, ще има нова зелена сделка, а ресурсите ще бъдат за вътрешно ползване. Света няма да се остави да зависи от конфликт в Близкия изток. Емиратите ще се върнат към природосъобразен живот сред природата.

    22:43 23.03.2026

  • 26 Зомбайо

    9 3 Отговор
    Арабите да се сърдят на себе си. За пореден път се потвърди максимата, че е по-страшно да си васал на сащ, отколкото техен враг.

    22:44 23.03.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Костадин Костадинов

    4 12 Отговор

    До коментар #23 от "Голям пердах":

    Ама да ве сичкуту е ф паника и ся ф Ирак ш праят паметник на Великата Освободителна Иранска Армия! Стиа са излага ве...

    22:45 23.03.2026

  • 30 не бе козляк

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "големсмях":

    Две банички струват . Гледай утре да си първи на опашката .

    22:46 23.03.2026

  • 31 Костадин Костадинов

    4 10 Отговор

    До коментар #28 от "танганайка":

    От отвъдното ли пишиш с инфантилното си устроумиие

    Коментиран от #34

    22:47 23.03.2026

  • 32 Зомбайо

    8 5 Отговор

    До коментар #10 от "хъхъ":

    Имаше една скорошна новина, че саудитите ще инвестират близо един трилион долара в сащ. Скоро вода няма да имат да пият, ще пият нефт и ще товарят на камилите за износ.

    22:47 23.03.2026

  • 33 Гост

    8 4 Отговор
    Вестник „Уолстрийт Джърнъл“ заявява, че исканията на Иран за прекратяване на войната са следните:
    1. Иран ще контролира Ормузкия проток и ще има право да събира такси за преминаване.
    2. Съединените щати трябва да предоставят твърди гаранции за ненападение срещу Иран в бъдеще.
    3. Израел трябва да прекрати агресията срещу Ливан и Хизбула.
    4. Съединените щати трябва напълно да евакуират базите си в Персийския залив.
    5. Съединените щати трябва да платят финансово обезщетение на Иран за причинените щети.

    22:47 23.03.2026

  • 34 разбира се бе брат

    6 5 Отговор

    До коментар #31 от "Костадин Костадинов":

    Аз съм ИИ.

    Коментиран от #35

    22:48 23.03.2026

  • 35 Костадин Костадинов

    2 10 Отговор

    До коментар #34 от "разбира се бе брат":

    Поздрави ли тоз дет ти казах

    Коментиран от #38

    22:49 23.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОАЕ

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    са под израелски контрол ,СА се усетиха и ограничиха малко добрите отношения ,които имаха.ОАЕ трябва да бъдат изключени от всички мюсулмански и арабски съюзи.

    22:50 23.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #38 от "разбира се брат":

    Благодаря ти, но пропусна отговора! Надявам се да не е умишляну.

    Коментиран от #40

    22:53 23.03.2026

  • 40 разбира се брат

    6 2 Отговор

    До коментар #39 от "Костадин Костадинов":

    Ти да не си влюбен че все за него питаш ?
    Върви му занеси един буркан мед !

    Коментиран от #41

    22:55 23.03.2026

  • 41 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "разбира се брат":

    Влюбен,не. Все пак на"къти е к"ва и тва са пазарни отношения. Да разбирам чи отказваш лекарствоту?

    Коментиран от #45

    22:57 23.03.2026

  • 42 Мирослав

    10 3 Отговор
    "Иран се бори за човечеството и световна справедливост.
    Светът или е с Гαзα и Палестина и против този световен колониален терористичен режим, или е с коалицията на Епстейн и мъчителите и убийците на деца.
    Няма средно положение!"

    Ние в лицето на нашите евроатлантически продажници сме в коалицията на желаещите педофили.

    Коментиран от #55

    22:58 23.03.2026

  • 43 Иво Мирчев нискочел

    3 2 Отговор
    Все едно ние българите да тръгнем да убиваме нашите сънародници в покрайна, като укрити с цървулити.

    22:59 23.03.2026

  • 44 ХАХАХА

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А приятелският огън къде го забравяш?

    Коментиран от #47, #49

    23:01 23.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Костадин Костадинов

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "да бе брат":

    Пропусна възможностъ съ вземеш лекарството! Ш си останиш себя си,про.. з

    Коментиран от #48, #50

    23:04 23.03.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #44 от "ХАХАХА":

    Къде го виде приятелския огън,тва сии евфемизъм

    Коментиран от #54

    23:10 23.03.2026

  • 50 Иво Мирчев

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Костадин Костадинов":

    Ти взе ли си дрогата ма , укра maлoymна?

    Коментиран от #52

    23:10 23.03.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Иво Мирчев":

    Украйна и руснаците са Русия. Ти история чел ли си ма

    23:15 23.03.2026

  • 53 Костадин Костадинов

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "да бе брат":

    Обичам в гъ... Ас съм си гиий.Поздрави ли она ква, мака ти или викаш тя е просто ква?

    Коментиран от #57

    23:17 23.03.2026

  • 54 ХАХАХА

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Костадин Костадинов":

    Pazтваряш си zagните byzkи и ще го видиш приятелския огън и не използвай думи които не разбираш, но това е присъщо за кухи cелянки.

    Коментиран от #56

    23:17 23.03.2026

  • 55 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мирослав":

    Чи де я видя разликата между Русия и саш. Сички трепът наред

    23:19 23.03.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Костадин Костадинов

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "ХАХАХА":

    Няа проблеми,ш га поздравя! Само кажи от кой чи нали са сештъш.

    Коментиран от #59

    23:27 23.03.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.